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наверное очень надолго, как впрочем и экскурсовод! Дорога до усадьбы и от, занимала около 4-х часов, но нисколько не было утомительно, спать нам тоже не хотелось! Мы столько много информации узнали дополнительно! И в усадьбе Глинки, помимо экскурсии с местным экскурсоводом, мы еще продолжали наслаждаться информацией от нашего организатора-экскурсовода! Слушая такого человека, историка с Большой буквы, хочется опять и опять вернуться обратно, но только с ней. Этого человека зовут ЮЛИЯ. Мы очень благодарны Юлии за такую увлекательную, познавательную, интересную и очень обширную информацию не только по нашей основной теме, но и прочую интересную информацию о Смоленском крае! Спасибо большое Юлии! Это человек- уникум-историк! Очень даже рекомендуем Юлию для проведения экскурсий. P.S. это при том, что она сама еще и водитель!