Путешествие в княжеский Смоленск XII века

Я с удовольствием познакомлю вас с памятниками архитектуры, культуры и православия домонгольского периода. В ходе экскурсии 🧭 вы увидите и посетите три действующих храма XII века. А также одно из значимых для православных мест — место гибели в 1015 году, а позже канонизированного святого князя Глеба и многое другое.

Что вас ожидает

Владимирская набережная с памятником князю Владимиру: место, где начинался Смоленск, где проходил великий торговый путь «из варяг в греки»;

Древнейшую из сохранившихся в Смоленске построек — действующий Храм во имя апостолов Петра и Павла, заложенный основателем княжеской династии Ростиславом Мстиславичем;

Храм Иоанна Богослова — второй по времени постройки храм домонгольского периода;

Церковь Михаила Архангела — единственный в России храм–свидетель зарождения стиля «Готики» на Руси

Поле Борисоглебского монастыря (XII века) — место гибели в 1015 году, а позже канонизированного святого князя Глеба

Важная информация

При посещении храмов желательно иметь головной убор для женщин.