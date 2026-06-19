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О Ольга Отличная экскурсия! Огромное спасибо нашему экскурсоводу Александру за потрясающую прогулку! Маршрут «Величественные святыни «Золотого века Смоленска» продуман до мелочей.

Александр отлично знает историю, рассказывает с огромной любовью к своему делу!

Нам настолько понравился Смоленск, что хочется вернуться сюда вновь!

Однозначно рекомендую к посещению! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Наталья Замечательная экскурсия. С нами были достаточно взрослые люди, и передвижение на машине было для нас очень удобно. Подача информации, обилие фактов, доброжелательность, все было на достойном уровне Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Оксана Экскурсия очень понравилась, Александр замечательный экскурсовод, все показал и рассказал.

Очень рада, что выбрали эту экскурсию, нам всем было очень интересно. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Ирина Наши впечатления превзошли наши ожидания. Наш гид Александр отлично преподнес материал, узнали много нюансов древней истории Смоленска. Отличный профессионал. Рекомендуем. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Д Дмитрий Прекрасная экскурсия по древнему Смоленску. Александр поразил своими знаниями истории и современности. За три часа мы как будто прожили 9 веков и узнали очень много нового, тем более, что экскурсия проходила по местам, которые обычно не входят в стандартные экскурсии. Огромное спасибо Александру за прекрасно и с пользой проведенное время! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет