Владимирская набережная с памятником князю Владимиру
Храм во имя апостолов Петра и Павла
Храм Иоанна Богослова
Церковь Михаила Архангела
Поле Борисоглебского монастыря
Путешествие в княжеский Смоленск XII века
Я с удовольствием познакомлю вас с памятниками архитектуры, культуры и православия домонгольского периода. В ходе экскурсии 🧭 вы увидите и посетите три действующих храма XII века. А также одно из значимых для православных мест — место гибели в 1015 году, а позже канонизированного святого князя Глеба и многое другое.
Что вас ожидает
Владимирская набережная с памятником князю Владимиру: место, где начинался Смоленск, где проходил великий торговый путь «из варяг в греки»;
Древнейшую из сохранившихся в Смоленске построек — действующий Храм во имя апостолов Петра и Павла, заложенный основателем княжеской династии Ростиславом Мстиславичем;
Храм Иоанна Богослова — второй по времени постройки храм домонгольского периода;
Церковь Михаила Архангела — единственный в России храм–свидетель зарождения стиля «Готики» на Руси
Поле Борисоглебского монастыря (XII века) — место гибели в 1015 году, а позже канонизированного святого князя Глеба
Важная информация
При посещении храмов желательно иметь головной убор для женщин.
Что входит
Услуги гида
Транспортные услуги.
Что не входит
Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Начало
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Место завершения
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.