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Величественные святыни «Золотого века» Смоленска

Александр Д.
Александр Д. – Гид из Смоленска
На комфортабельном автомобиле 🚘 мы совершим с вами путешествие во времени на восемь с половиной веков назад и окунёмся в атмосферу «Золотого века» древнего Смоленска.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Величественные святыни «Золотого века» Смоленска
Величественные святыни «Золотого века» Смоленска

Что вы увидите

  • Владимирская набережная с памятником князю Владимиру
  • Храм во имя апостолов Петра и Павла
  • Храм Иоанна Богослова
  • Церковь Михаила Архангела
  • Поле Борисоглебского монастыря
Путешествие в княжеский Смоленск XII века
Я с удовольствием познакомлю вас с памятниками архитектуры, культуры и православия домонгольского периода. В ходе экскурсии 🧭 вы увидите и посетите три действующих храма XII века. А также одно из значимых для православных мест — место гибели в 1015 году, а позже канонизированного святого князя Глеба и многое другое.
Что вас ожидает
  • Владимирская набережная с памятником князю Владимиру: место, где начинался Смоленск, где проходил великий торговый путь «из варяг в греки»;
  • Древнейшую из сохранившихся в Смоленске построек — действующий Храм во имя апостолов Петра и Павла, заложенный основателем княжеской династии Ростиславом Мстиславичем;
  • Храм Иоанна Богослова — второй по времени постройки храм домонгольского периода;
  • Церковь Михаила Архангела — единственный в России храм–свидетель зарождения стиля «Готики» на Руси
  • Поле Борисоглебского монастыря (XII века) — место гибели в 1015 году, а позже канонизированного святого князя Глеба
Важная информация
При посещении храмов желательно иметь головной убор для женщин.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги.
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Начало
🚩 от Вашего отеля в городской черте
Место завершения
🏁 Ваш отель
Величественные святыни «Золотого века» Смоленска
Величественные святыни «Золотого века» Смоленска
Величественные святыни «Золотого века» Смоленска
Величественные святыни «Золотого века» Смоленска

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александр Д.
Александр Д.
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