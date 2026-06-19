На комфортабельном автомобиле мы совершим с вами путешествие во времени на восемь с половиной веков назад и окунёмся в атмосферу «Золотого века» древнего Смоленска.
Описание экскурсииПутешествие в княжеский Смоленск XII века Я с удовольствием познакомлю вас с памятниками архитектуры, культуры и православия домонгольского периода. В ходе экскурсии вы увидите и посетите три действующих храма XII века. А также одно из значимых для православных мест — место гибели в 1015 году, а позже канонизированного святого князя Глеба и многое другое. Что вас ожидает • Владимирская набережная с памятником князю Владимиру: место, где начинался Смоленск, где проходил великий торговый путь «из варяг в греки»;
- Древнейшую из сохранившихся в Смоленске построек — действующий Храм во имя апостолов Петра и Павла, заложенный основателем княжеской династии Ростиславом Мстиславичем;
- Храм Иоанна Богослова — второй по времени постройки храм домонгольского периода;
- Церковь Михаила Архангела — единственный в России храм–свидетель зарождения стиля «Готики» на Руси • Поле Борисоглебского монастыря (XII века) — место гибели в 1015 году, а позже канонизированного святого князя Глеба Важная информация При посещении храмов желательно иметь головной убор для женщин. Дополнительно, не включено в оплату, аренда транспорта - 800 руб. Стоимость экскурсий в праздничные дни (30.12.- 11.01.; 22.02.- 25.02.; 07.03.-10.03.; 29.04.-10.05.; 09.06.-13.06.; 01.11.-07.11.) увеличивается на 20%.
Ежедневно по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Владимирская набережная с памятником князю Владимиру
- Храм во имя апостолов Петра и Павла
- Храм Иоанна Богослова
- Церковь Михаила Архангела
- Поле Борисоглебского монастыря
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Аренда транспорта - 800 рублей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в городской черте
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 47 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Отличная экскурсия! Огромное спасибо нашему экскурсоводу Александру за потрясающую прогулку! Маршрут «Величественные святыни «Золотого века Смоленска» продуман до мелочей.
Александр отлично знает историю, рассказывает с огромной любовью к своему делу!
Нам настолько понравился Смоленск, что хочется вернуться сюда вновь!
Однозначно рекомендую к посещению!
Александр отлично знает историю, рассказывает с огромной любовью к своему делу!
Нам настолько понравился Смоленск, что хочется вернуться сюда вновь!
Однозначно рекомендую к посещению!
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Н
Замечательная экскурсия. С нами были достаточно взрослые люди, и передвижение на машине было для нас очень удобно. Подача информации, обилие фактов, доброжелательность, все было на достойном уровне
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О
Экскурсия очень понравилась, Александр замечательный экскурсовод, все показал и рассказал.
Очень рада, что выбрали эту экскурсию, нам всем было очень интересно.
Очень рада, что выбрали эту экскурсию, нам всем было очень интересно.
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И
Наши впечатления превзошли наши ожидания. Наш гид Александр отлично преподнес материал, узнали много нюансов древней истории Смоленска. Отличный профессионал. Рекомендуем.
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Д
Прекрасная экскурсия по древнему Смоленску. Александр поразил своими знаниями истории и современности. За три часа мы как будто прожили 9 веков и узнали очень много нового, тем более, что экскурсия проходила по местам, которые обычно не входят в стандартные экскурсии. Огромное спасибо Александру за прекрасно и с пользой проведенное время!
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Е
Александр - замечательный экскурсовод, профессионал, патриот своего города. Грамотная речь, доступное изложение материала. Поразил глубокими познаниями истории. Всем желающим познакомиться с историей Смоленска рекомендую данную экскурсию и экскурсовода!
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