«Золотые купола над Днепром»

Вадим М.
Вадим М. – Гид из Смоленска
«Золотые купола над Днепром»
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-16 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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«Золотые купола над Днепром»
«Золотые купола над Днепром»

Что вы увидите

  • Экскурсия с посещением Смоленского собора
  • Соборной горы
  • смотровых площадок
  • расположенных на самой высокой точке Смоленска
  • осмотром Троицкого монастыря (18в. )
  • церквей 12 века- Петра и Павла
  • Михаила Архангела- Свирской (издали)
  • Иоанна Богослова
  • Смоленской крепости
  • Смоленской набережной
  • Пятницкой башни Смоленской крепости
  • надвратной Церкви Иконы Божией Матери Одигитрии
  • дома "с часами"
  • дома купца Павлова
  • бывшей ратуши.
В ходе нашей программы мы проследуем по историческим местам, связанным с историей 📖 Смоленска от 9-го века до наших дней,
совершим экскурсию ⛳ по древнейшим церквям Смоленска (12 в. ) – столпам и защитникам русского православия- вы прикоснетесь к стенам самой древней из сохранившихся храмов Смоленска - церкви Петра и Павла, увидите остатки процарапанных надписей-граффити, некоторые из которых принадлежали князю Ростиславу Мстиславичу – строителю храма. и другие святыни; полубуетесь на церковь ⛪ Иоанна Богослова и Михаили Архангела (издали)
пройдем по набережной Днепра, где когда-то проходил знаменитый торговый путь «из варяг в Греки», именно из Византии на Русь пришло христианство, увидим памятник князю Владимиру- крестителю Руси, знаменитую Пятницкую башню Смоленской крепости и надвратную Церковь ⛪ Иконы Божией Матери Одигитрии;
посетим один из самых почитаемых храмов России, визитную карточку Смоленска – кафедральный Успенский собор, выстроенный на том месте, где ещё в 11 веке венчался Владимир Мономах, увидим уникальные святыни, известность которых уходит далеко за пределы Смоленской земли; побываем на Соборной горе и увидим памятник Владимиру Мономаху; побываем на смотровых площадках, полюбуемся на знаменитую башню Веселуха и церкви Заднепровья.
Начало
🚩 ул. Б. Советская, д. 16\17
Место завершения
🏁 ул. Кашена, д. 20
«Золотые купола над Днепром»
«Золотые купола над Днепром»

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Вадим М.
Вадим М.
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