В ходе нашей программы мы проследуем по историческим местам, связанным с историей 📖 Смоленска от 9-го века до наших дней,

совершим экскурсию ⛳ по древнейшим церквям Смоленска (12 в. ) – столпам и защитникам русского православия- вы прикоснетесь к стенам самой древней из сохранившихся храмов Смоленска - церкви Петра и Павла, увидите остатки процарапанных надписей-граффити, некоторые из которых принадлежали князю Ростиславу Мстиславичу – строителю храма. и другие святыни; полубуетесь на церковь ⛪ Иоанна Богослова и Михаили Архангела (издали)

пройдем по набережной Днепра, где когда-то проходил знаменитый торговый путь «из варяг в Греки», именно из Византии на Русь пришло христианство, увидим памятник князю Владимиру- крестителю Руси, знаменитую Пятницкую башню Смоленской крепости и надвратную Церковь ⛪ Иконы Божией Матери Одигитрии;

посетим один из самых почитаемых храмов России, визитную карточку Смоленска – кафедральный Успенский собор, выстроенный на том месте, где ещё в 11 веке венчался Владимир Мономах, увидим уникальные святыни, известность которых уходит далеко за пределы Смоленской земли; побываем на Соборной горе и увидим памятник Владимиру Мономаху; побываем на смотровых площадках, полюбуемся на знаменитую башню Веселуха и церкви Заднепровья.