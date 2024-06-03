Экскурсии по набережной Смоленска

Найдено 5 экскурсий в категории «Набережная» в Смоленске, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Смоленск от древности до наших дней
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
47 отзывов
Смоленск от древности до наших дней
Познакомиться с историей города на групповой автобусно-пешеходной экскурсии
Начало: На площади Ленина
«Сегодня на набережной возвышается памятник крестителю Руси — князю Владимиру»
Сегодня в 13:30
15 июня в 13:30
1 000 за человека
Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри
🚗 На машине
Фотопрогулка
3 часа
21 отзыв
Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри - эксклюзивная фото-прогулка
Присоединяйтесь к незабываемой прогулке по Смоленску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«Познакомитесь с историей Смоленской крепости, пройдете по атмосферным улочкам и набережной Князя Владимира, рассмотрите Успенский кафедральный собор и узнаете о воинской славе города»
10 июня в 10:00
11 июня в 14:00
6 900 за всё до 3 чел.
Смоленск: торгуй, воюй, молись
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
184 отзыва
Популярное предложение
Смоленск: путешествие по следам купечества и истории
Исследуйте культурное богатство Смоленска в компании опытного гида, открывая истории знатных семейств
Начало: на площади Победы
«Прогуляемся по паркам и совершим променад по набережной Днепра, беседуя о том, чем торговал Смоленск, какими особыми привилегиями пользовались наши купцы в Византии и что значил для них «Кодекс деловой чести»»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3 800 за всё до 5 чел.
Смоленск духовный
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Смоленск духовный: путешествие по святыням и храмам города
Погрузитесь в атмосферу древнего Смоленска, его храмов и монастырей, вместе с экспертом по православной истории
«А еще полюбуемся панорамой Смоленска со смотровой площадки за Успенским собором и пройдем вдоль крепостной стены по набережной великой реки Днепр, в которой крестили Русь»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
4 500 за всё до 25 чел.
Золотые купола Смоленска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Золотые купола Смоленска: путешествие по святыням
Откройте для себя величие древних храмов Смоленска и прогуляйтесь по исторической набережной, наполненной духом прошлого
Начало: Соборный двор
«Набережная Днепра — когда-то здесь проходил знаменитый торговый путь «из варяг в Греки»»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
5 350 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    3 июня 2024
    Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри
    Юлии огромное спасибо от всей нашей группы за познавательное и интересное знакомство со Смоленском. Юлия учла все наши пожелания и, несмотря
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    на перекрытия дорог в городе, выстроила логичный маршрут. Юлия интересный, живой и с юмором рассказчик. Ответила на все наши нескончаемые вопросы. Также была деликатна, терпелива и предусмотрительна. Спасибо Юлии, что показала нам больше, чем мы оговаривали заранее и дала советы куда нам ещё сходить, где побывать и что посмотреть. Благодаря Юлии мы чудесно, весело, вкусно и познавательно провели время в Смоленске. Так же у нас остались места, которые мы не успели посетить, но планируем в них вернуться - и всё благодаря нашему гиду!

  • F
    Fima
    28 мая 2024
    Смоленск: торгуй, воюй, молись
    Все замечательно. Можем смело рекомендовать. Алена отлично делает свое дело. Все без суеты, комфортно, информативно. Рады, что выбрали именно эту экскурсию.
  • М
    Мария
    27 мая 2024
    Смоленск от древности до наших дней
    Очень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и не прогадали. 3 часа пролетели
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    как одно мгновение - программа составлена максимально информативно, позволяет посетить все основные достопримечательности города Смоленска за 1 день и при этом не устать. Наталья отработала на все 100% и даже больше. Большой плюс этой программы - соединение пешеходной части с поездкой на микроавтобусе. Переезды не более 10 минут между точками, куда пешком не доберешься, а по исторической части гулять одно удовольствие. Спасибо большое Наталье за её труд. Всем рекомендуем именно эту программу при посещении Смоленска 😉👍🏻🌸

    Очень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и неОчень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и неОчень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и неОчень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и неОчень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и неОчень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и неОчень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и неОчень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и неОчень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и неОчень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и не
  • Н
    Надежда
    26 мая 2024
    Смоленск от древности до наших дней
    Рекомендую
  • Ю
    Юлия
    26 мая 2024
    Смоленск от древности до наших дней
    Впечатления от экскурсии самые положительные, особенно она подойдет тем, кто впервые в Смоленске. За три часа мы посетили основные достопримечательности
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    города, получили подробный рассказ о них, перемещались на комфортабельном микроавтобусе. Наталья замечательный рассказчик, хороший организатор, заботливый человек и преданный житель своего города. Мы остались очень довольны, однозначно рекомендуем данную экскурсию и Наталью в качестве гида!

  • Т
    Татьяна
    22 мая 2024
    Смоленск: торгуй, воюй, молись
    Все прошло отлично. Интересно, активно. Алена отвечала на все вопросы. Понравилось внимательное отношение к нам, прямо забота о нас т. к. не все могли быстро ходить. . Спасибо за такое отношение.
  • Н
    Наталья
    16 мая 2024
    Смоленск: торгуй, воюй, молись
    Алена Гущина прекрасный рассказчик, много нам показала, рассказала, ответила на все наши вопросы. Мы расстались хорошими друзьями, несмотря на большую разницу в возрасте. Желаем ей побольше хороших туристов!
  • О
    Ольга
    8 мая 2024
    Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри
    Прекрасное знакомство со Смоленском! Спасибо Юлии за очень интересное проведение экскурсии и чуткое и внимательное отношение к туристам! Очень рекомендую для знакомства со Смоленском именно Юлию! После экскурсии с ней мы обязательно приедем еще!!!
  • Е
    Елизавета
    29 апреля 2024
    Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри
    Прекрасный город Смоленск в солнечный день с замечательным гидом Юлией на комфортном автомобиле Тойота Камри! ☀️🙋‍♀️🚘 Понравилась программа, эрудиция рассказчика, грамотная
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    речь, удобное изложение материала и спокойное вождение. Юлия постоянно взывала к нашим памяти и разуму вопросами из общих знаний и на смекалку, чтобы голова включалась. Так новые знания укладываются лучше. Очень много глубокой информации, сопоставление фактов, которые являются самостоятельными изысканиями гида. Мы посетили основные места города, также Юлия подобрала для нас точки, с которых получаются отличные фото достопримечательностей. А еще Юлия помогла выбрать вкусные рестораны и забронировать там места. Однозначно рекомендуем гида!

    Прекрасный город Смоленск в солнечный день с замечательным гидом Юлией на комфортном автомобиле Тойота Камри! ☀️🙋‍♀️🚘Прекрасный город Смоленск в солнечный день с замечательным гидом Юлией на комфортном автомобиле Тойота Камри! ☀️🙋‍♀️🚘Прекрасный город Смоленск в солнечный день с замечательным гидом Юлией на комфортном автомобиле Тойота Камри! ☀️🙋‍♀️🚘Прекрасный город Смоленск в солнечный день с замечательным гидом Юлией на комфортном автомобиле Тойота Камри! ☀️🙋‍♀️🚘Прекрасный город Смоленск в солнечный день с замечательным гидом Юлией на комфортном автомобиле Тойота Камри! ☀️🙋‍♀️🚘Прекрасный город Смоленск в солнечный день с замечательным гидом Юлией на комфортном автомобиле Тойота Камри! ☀️🙋‍♀️🚘Прекрасный город Смоленск в солнечный день с замечательным гидом Юлией на комфортном автомобиле Тойота Камри! ☀️🙋‍♀️🚘Прекрасный город Смоленск в солнечный день с замечательным гидом Юлией на комфортном автомобиле Тойота Камри! ☀️🙋‍♀️🚘Прекрасный город Смоленск в солнечный день с замечательным гидом Юлией на комфортном автомобиле Тойота Камри! ☀️🙋‍♀️🚘Прекрасный город Смоленск в солнечный день с замечательным гидом Юлией на комфортном автомобиле Тойота Камри! ☀️🙋‍♀️🚘
  • Л
    Лариса
    12 марта 2024
    Смоленск духовный
    Интересная содержательная экскурсия, заказывайте, не пожалеете!

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Набережная»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Смоленске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Смоленск от древности до наших дней
  2. Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри
  3. Смоленск: торгуй, воюй, молись
  4. Смоленск духовный
  5. Золотые купола Смоленска
Какие места ещё посмотреть в Смоленске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Смоленская Крепость
  2. сквер Памяти Героев
  3. Лопатинский сад
  4. Самое главное
  5. Блонье
  6. Успенский Собор
  7. Успенский собор (Мономаха)
  8. Площадь Победы
  9. Парк Блонье
  10. Соборная гора
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в июне 2024
Сейчас в Смоленске в категории "Набережная" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1 000 до 6 900. Туристы уже оставили гидам 277 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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