1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Величественные святыни «Золотого века» Смоленска: история и архитектура
Погрузитесь в атмосферу XII века, посетив уникальные храмы и места силы древнего Смоленска в рамках индивидуальной экскурсии
Начало: От Вашего отеля в городской черте
Расписание: Ежедневно по договоренности
6 июля в 14:00
7 июля в 09:00
3 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Смоленск - Талашкино, Флёново: культурное наследие России
Индивидуальная экскурсия на автомобиле по Смоленску и его окрестностям. Посетите бывшее имение М.К. Тенишевой и узнайте больше о русской культуре XIX-XX веков
Начало: От Вашего отеля в городской черте
Расписание: Ежедневно, кроме понедельников; последний четверг месяца - санитарный
6 июля в 14:00
7 июля в 09:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
«Катынь» - место памяти и скорби русского и польского народов
Начало: От Вашего отеля в городской черте
Расписание: Ежедневно
6 июля в 14:00
7 июля в 09:00
3 800₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина21 июня 2024Были в Талашкино и Фленово. Александр Давыдов,прекрасный гид,много и очень интересно рассказал нам о княгине Тенишевой М. К.,ее деятельности, благотворительности и меценатстве.,значении в русской культуре. Узнали много ранее неизвестных нам фактов. Словом,все очень понравилось. Спасибо большое!
- ННаталья21 июня 2024Спасибо Спутнику и Александру за прекрасно организованную экскурсию. Всё прошло без задержек, грамотная речь гида и превосходные транспортные услуги. Не помешала даже непогода!
- ЕЕлена10 июня 2024И гид, и Талашкино замечательные. Было очень интересно, познавательно и душевно.
- ЛЛюбовь14 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Советую ее посетить после обзорной экскурсии по городу. Посетили несколько монастырей 12-го века. Увидели сохранившиеся до сегодняшнего
- ТТатьяна21 августа 2023Большое спасибо Александру за отлично проведенную экскурсию.
- ТТатьяна20 июля 2023Обзорная экскурсия для больших групп на вашем автобусе. 3 часаНам безусловно повезло с экскурсоводом! Мы узнали много удивительных фактов об истории и культуре города. Вадим рассказывает увлекательно и информация
- ННаталья20 марта 2023Обзорная экскурсия для больших групп на вашем автобусе. 3 часаСама я смолянка, люблю свой город, горжусь его историей, но экскурсию заказывала для своих гостей. Сама я не смогла бы
Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «От вашего отеля»
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