Экскурсии от вашего отеля в Смоленске

Найдено 3 экскурсии в категории «От вашего отеля» в Смоленске, цены от 3 800 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Величественные святыни «Золотого века» Смоленска
Индивидуальная
3 часа
21 отзыв
Величественные святыни «Золотого века» Смоленска: история и архитектура
Погрузитесь в атмосферу XII века, посетив уникальные храмы и места силы древнего Смоленска в рамках индивидуальной экскурсии
Начало: От Вашего отеля в городской черте
Расписание: Ежедневно по договоренности
6 июля в 14:00
7 июля в 09:00
3 800 за всё до 4 чел.
Смоленск - Талашкино, Флёново (бывшее имение М.К. Тенишевой)
Индивидуальная
3 часа
34 отзыва
Смоленск - Талашкино, Флёново: культурное наследие России
Индивидуальная экскурсия на автомобиле по Смоленску и его окрестностям. Посетите бывшее имение М.К. Тенишевой и узнайте больше о русской культуре XIX-XX веков
Начало: От Вашего отеля в городской черте
Расписание: Ежедневно, кроме понедельников; последний четверг месяца - санитарный
6 июля в 14:00
7 июля в 09:00
4 500 за всё до 4 чел.
«Катынь» - место памяти и скорби русского и польского народов
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
«Катынь» - место памяти и скорби русского и польского народов
Начало: От Вашего отеля в городской черте
Расписание: Ежедневно
6 июля в 14:00
7 июля в 09:00
3 800 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    21 июня 2024
    Смоленск - Талашкино, Флёново (бывшее имение М.К. Тенишевой)
    Были в Талашкино и Фленово. Александр Давыдов,прекрасный гид,много и очень интересно рассказал нам о княгине Тенишевой М. К.,ее деятельности, благотворительности и меценатстве.,значении в русской культуре. Узнали много ранее неизвестных нам фактов. Словом,все очень понравилось. Спасибо большое!
  • Н
    Наталья
    21 июня 2024
    Величественные святыни «Золотого века» Смоленска
    Спасибо Спутнику и Александру за прекрасно организованную экскурсию. Всё прошло без задержек, грамотная речь гида и превосходные транспортные услуги. Не помешала даже непогода!
  • Е
    Елена
    10 июня 2024
    Смоленск - Талашкино, Флёново (бывшее имение М.К. Тенишевой)
    И гид, и Талашкино замечательные. Было очень интересно, познавательно и душевно.
  • Л
    Любовь
    14 мая 2024
    Величественные святыни «Золотого века» Смоленска
    Очень понравилась экскурсия. Советую ее посетить после обзорной экскурсии по городу. Посетили несколько монастырей 12-го века. Увидели сохранившиеся до сегодняшнего
    читать дальше

    дня стены, которые пережили не одну войну. Александр очень увлекает рассказом о прошлом, повествуя в хронологическом порядке. Таким образом информация лучше остаётся в памяти слушателя. Экскурсия была на столько увлекательна, что я не заметила, как прошли 3 часа и нужно было возвращаться «в 21-й век»)))

  • Т
    Татьяна
    21 августа 2023
    «Катынь» - место памяти и скорби русского и польского народов
    Большое спасибо Александру за отлично проведенную экскурсию.
  • Т
    Татьяна
    20 июля 2023
    Обзорная экскурсия для больших групп на вашем автобусе. 3 часа
    Нам безусловно повезло с экскурсоводом! Мы узнали много удивительных фактов об истории и культуре города. Вадим рассказывает увлекательно и информация
    читать дальше

    прекрасно структурирована. Истрия города необъятна и важно не растерять этот объем, вдохновить на продолжение. Прекрасный и запоминающийся опыт. Мы обязательно вернемся и порекомендуем друзьям.

  • Н
    Наталья
    20 марта 2023
    Обзорная экскурсия для больших групп на вашем автобусе. 3 часа
    Сама я смолянка, люблю свой город, горжусь его историей, но экскурсию заказывала для своих гостей. Сама я не смогла бы
    читать дальше

    за 3 часа рассказать так увлекательно с такой глубиной о событиях, архитектуре, людях и исторических местах Смоленска. Впервые была на Смядыне, раньше только знала поверхностно о событиях того времени. Гости были из Саратова и Москвы. Они благодарны экскурсоводу Вадиму Морозову за очень доступное изложение истории Смоленска с глубоких времён.

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «От вашего отеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Смоленске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Величественные святыни «Золотого века» Смоленска
  2. Смоленск - Талашкино, Флёново (бывшее имение М.К. Тенишевой)
  3. «Катынь» - место памяти и скорби русского и польского народов
Какие места ещё посмотреть в Смоленске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Смоленская Крепость
  2. сквер Памяти Героев
  3. Лопатинский сад
  4. Самое главное
  5. Блонье
  6. Успенский Собор
  7. Успенский собор (Мономаха)
  8. Парк Блонье
  9. Площадь Победы
  10. Соборная гора
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в июле 2024
Сейчас в Смоленске в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 экскурсии от 3 800 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 61 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Смоленске на 2024 год по теме «От вашего отеля», 61 ⭐ отзыв, цены от 3800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам