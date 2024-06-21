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за 3 часа рассказать так увлекательно с такой глубиной о событиях, архитектуре, людях и исторических местах Смоленска. Впервые была на Смядыне, раньше только знала поверхностно о событиях того времени. Гости были из Саратова и Москвы. Они благодарны экскурсоводу Вадиму Морозову за очень доступное изложение истории Смоленска с глубоких времён.