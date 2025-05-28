Рядом со смоленским костёлом располагается старое католическое кладбище. Древние склепы и мшистые надгробия хранят множество тайн. Прогулка среди них — для тех, кто хочет узнать Смоленск с необычной стороны. Мы раскроем польский пласт истории Смоленщины, отыщем подписи камнерезов и вспомним самые интересные легенды, связанные с некрополем.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Здание костёла Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. Мы не сможем войти внутрь, так как здание на реставрации, но внимательно рассмотрим его снаружи, оценим архитектурные детали и особенности.

Живописное «Польское кладбище» 19 века с его старинными надгробиями и склепами — отличное место для погружения в историю и архитектурные особенности старых кладбищ.

Кладбище «Клинок» с могилами выдающихся смолян, среди которых значатся политические деятели, военные и представители науки и искусства. Местные исторические личности, чьи имена и судьбы заслуживают внимания.

Вы узнаете:

Что делали на Смоленщине итальянский певец и купец, а также как военный стал оперным тенором, а потом учёным-медиком

Почему в советское время многие надгробия поменяли хозяев и как это отразилось на местной культуре захоронений

Где камнерезы оставляли свои подписи и что они значат

Что означала пафосная эпитафия на латышском языке

Как в одной могиле оказались священник и красный командир

Какой католический святой жил рядом с храмом и какую роль играла польская община в Смоленске 19 века

Каковы особенности католических традиций похорон

И многое другое!

Организационные детали