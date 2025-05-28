Рядом со смоленским костёлом располагается старое католическое кладбище. Древние склепы и мшистые надгробия хранят множество тайн. Прогулка среди них — для тех, кто хочет узнать Смоленск с необычной стороны.
Мы раскроем польский пласт истории Смоленщины, отыщем подписи камнерезов и вспомним самые интересные легенды, связанные с некрополем.
Мы раскроем польский пласт истории Смоленщины, отыщем подписи камнерезов и вспомним самые интересные легенды, связанные с некрополем.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Здание костёла Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. Мы не сможем войти внутрь, так как здание на реставрации, но внимательно рассмотрим его снаружи, оценим архитектурные детали и особенности.
Живописное «Польское кладбище» 19 века с его старинными надгробиями и склепами — отличное место для погружения в историю и архитектурные особенности старых кладбищ.
Кладбище «Клинок» с могилами выдающихся смолян, среди которых значатся политические деятели, военные и представители науки и искусства. Местные исторические личности, чьи имена и судьбы заслуживают внимания.
Вы узнаете:
- Что делали на Смоленщине итальянский певец и купец, а также как военный стал оперным тенором, а потом учёным-медиком
- Почему в советское время многие надгробия поменяли хозяев и как это отразилось на местной культуре захоронений
- Где камнерезы оставляли свои подписи и что они значат
- Что означала пафосная эпитафия на латышском языке
- Как в одной могиле оказались священник и красный командир
- Какой католический святой жил рядом с храмом и какую роль играла польская община в Смоленске 19 века
- Каковы особенности католических традиций похорон
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия проводится до выпадения снега, так как после не видны надгробия
- Можем провести экскурсию для группы до 30 человек. Для 6–10 участников стоимость составит 8000 ₽. Цены для большего числа гостей уточняйте в переписке
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Урицкого
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Смоленске
Провели экскурсии для 975 туристов
Занимаюсь краеведением, увлечена историей повседневности, люблю городские детали и архитектуру, стараюсь содействовать их сохранению. Участвую в чужих волонтерских проектах и придумываю свои. Называю себя «городским оптимистом». В прошлом — журналист и педагог. Легко нахожу общий язык с детьми. Работаю с командой своих коллег-гидов.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Оксана
28 мая 2025
Отличная экскурсия, очень интересно и информативно! Это не только про кладбище, это про историю нашей страны. Не очень повезло с погодой, шел дождь, но 2 часа экскурсии пролетели незаметно. Ольга прекрасный гид, увлеченный своей профессией, видно, что она любит свой родной город. Если еще раз будем в Смоленске, то на экскурсию теперь только к Ольге!
Входит в следующие категории Смоленска
Похожие экскурсии из Смоленска
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Старинные улочки Смоленска
Погрузитесь в атмосферу прошлого с экскурсией по историческому центру Смоленска, полной удивительных открытий
14 ноя в 10:00
16 ноя в 08:00
5500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия: Старинные храмы Смоленска
Погрузитесь в атмосферу древнего Смоленска, исследуя уникальные храмы и их истории в компании опытного гида
14 ноя в 10:00
1 фев в 08:30
8000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Смоленск
Погрузитесь в историю Смоленска, узнайте о крепостной стене и легендах города-щита. Вас ждут сады, памятники и увлекательные рассказы
Начало: В саду Блонье
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:30
5200 ₽ за всё до 10 чел.