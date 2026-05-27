Кто-то ловит медитативный дзен, испытывая чувство невесомости, кто-то резвится как ребёнок, прыгая со скал. Новый вид активного отдыха — флоатинг — непременно вас удивит. Вы наденете тёплый непромокаемый костюм и отправитесь вплавь по каньону. Инструктор обеспечит безопасность, сделает фото и видео, угостит травяным чаем.
Описание экскурсии
Сбор и трансфер
Заберём от ж/д вокзала Сочи (или по пути). 30 минут до каньона.
Переодевание и инструктаж
На базе инструктор объяснит технику безопасности на воде и выдаст тёплый костюм с подушкой под головой.
Флоатинг
Плавание по спокойной воде каньона — 1 ч. Невесомость, прыжки со скал, медитация — на ваш выбор.
Фото и видео
Инструктор будет снимать вас с лучших ракурсов на протяжении всего маршрута.
Чайная пауза
Ароматный чай из местных трав после сплава.
Организационные детали
- Программа подходит для участников старше 18 лет и весом менее 110 кг
- Наши костюмы разработаны специально для спасения моряков на воде, в них тепло и безопасно. Костюм держит вас на плаву без каких-либо усилий, а специальная подушка под головой придаёт комфорт плаванию
- Травяной чай входит в стоимость
- С собой необходимо взять запасное нижнее бельё или купальный костюм
- На протяжении всего маршрута с вами будет инструктор из нашей команды
ежедневно в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|4990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около ж/д вокзала Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 1084 туристов
Я влюблённый в путешествия авантюрист и считаю, что прекрасен в своём безумии. Организую ваше путешествие с бесконечной заботой и любовью к вам и вашим близким.
