Мои заказы

Флоатинг в каньоне Сочи

Ощутить себя айсбергом в одном из самых живописных мест региона
Кто-то ловит медитативный дзен, испытывая чувство невесомости, кто-то резвится как ребёнок, прыгая со скал. Новый вид активного отдыха — флоатинг — непременно вас удивит. Вы наденете тёплый непромокаемый костюм и отправитесь вплавь по каньону. Инструктор обеспечит безопасность, сделает фото и видео, угостит травяным чаем.
Флоатинг в каньоне Сочи
Флоатинг в каньоне Сочи
Флоатинг в каньоне Сочи

Описание экскурсии

Сбор и трансфер

Заберём от ж/д вокзала Сочи (или по пути). 30 минут до каньона.

Переодевание и инструктаж

На базе инструктор объяснит технику безопасности на воде и выдаст тёплый костюм с подушкой под головой.

Флоатинг

Плавание по спокойной воде каньона — 1 ч. Невесомость, прыжки со скал, медитация — на ваш выбор.

Фото и видео

Инструктор будет снимать вас с лучших ракурсов на протяжении всего маршрута.

Чайная пауза

Ароматный чай из местных трав после сплава.

Организационные детали

  • Программа подходит для участников старше 18 лет и весом менее 110 кг
  • Наши костюмы разработаны специально для спасения моряков на воде, в них тепло и безопасно. Костюм держит вас на плаву без каких-либо усилий, а специальная подушка под головой придаёт комфорт плаванию
  • Травяной чай входит в стоимость
  • С собой необходимо взять запасное нижнее бельё или купальный костюм
  • На протяжении всего маршрута с вами будет инструктор из нашей команды

ежедневно в 11:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник4990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около ж/д вокзала Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис
Борис — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 1084 туристов
Я влюблённый в путешествия авантюрист и считаю, что прекрасен в своём безумии. Организую ваше путешествие с бесконечной заботой и любовью к вам и вашим близким.

Входит в следующие категории Сочи

Похожие экскурсии на «Флоатинг в каньоне Сочи»

Сочи: каньоны, пещеры, самшитовый лес + чайная на берегу Калинового озера
На машине
7.5 часов
138 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выбор
Сочи: каньоны, пещеры, самшитовый лес + чайная на берегу Калинового озера
Спастись от суеты города и знойной жары в субтропических каньонах и Воронцовских пещерах
Начало: У вашего отеля Сочи-Адлер-Олимпийский парк
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
6000 ₽ за человека
Увлекательный тур по каньонам Сочи - джиппинг в лучших локациях
Джиппинг в Абхазию
5 часов
-
24%
308 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Увлекательный тур по каньонам Сочи - джиппинг в лучших локациях
Начало: Адлер и Сириус: от остановок по всему Адлеру и Сир...
Расписание: Ежедневно 12-13 часов от остановок
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1900 ₽2500 ₽ за человека
Кругосветка по Сочи: пещера, каньон и чайные плантации
На машине
6 часов
-
20%
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кругосветка по Сочи: пещера, каньон и чайные плантации
Путешествие по Сочи: пещера, каньон и чайные плантации. Уникальная возможность узнать историю Кавказа и насладиться природой
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
15 600 ₽19 500 ₽ за всё до 4 чел.
Сап-прогулка по каньону Сочи + чайные плантации + Навалищенское ущелье
SUP-прогулки
6 часов
39 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Сап-прогулка по каньону Сочи + чайные плантации + Навалищенское ущелье
В удовольствие поплавать на доске, погулять по тисо-самшитовой роще и попробовать самый северный чай
Начало: В Сочи
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
29 мая в 06:30
6000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сочи
4990 ₽ за человека