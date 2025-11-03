Вас ждёт незабываемое путешествие по Сочи, где вы посетите Воронцовскую пещеру, прогуляетесь по чайным плантациям Мацесты и насладитесь видами Навалищенского ущелья. Уникальная возможность узнать историю Кавказских гор и народов, живших здесь. Откройте для себя, почему Сочи стал родоначальником северного чая и как изменилась жизнь после Кавказской войны. Прекрасный шанс насладиться природой и историей за один день

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Воронцовская пещера — самая большая открытая для посещения пещера на территории Краснодарского края. Вы узнаете историю её возникновения, пройдёте по карстовым залам и за 20 минут прогулки подышите ионизированным воздухом.

Чайные плантации Мацесты, раскинувшиеся среди гор. Вы увидите, как растёт самый северный в мире чай и познакомитесь с историей появления чайных кустов в Краснодарском крае.

С мая по октябрь мы посетим производство чая, где технолог расскажет, как из одного листа можно получить разные сорта чая. А попробовать их со свежеиспечёнными блинчиками и домашним вареньем можно в уютном кафе.

Навалищенское ущелье. Каньон с прозрачной бирюзовой водой образовался в горах более миллиона лет назад. Здесь вы можете проплыть до небольшого водопада. Полюбоваться окрестностями или погреться в бане на берегу реки.

Организационные детали

Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле Honda CR-V

Дорога к пещере пролегает через лес с небольшим набором высоты — здесь мы пойдём пешком

Дополнительные расходы