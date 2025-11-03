Мои заказы

Кругосветка по Сочи: пещера, каньон и чайные плантации

Путешествие по Сочи: пещера, каньон и чайные плантации. Уникальная возможность узнать историю Кавказа и насладиться природой
Вас ждёт незабываемое путешествие по Сочи, где вы посетите Воронцовскую пещеру, прогуляетесь по чайным плантациям Мацесты и насладитесь видами Навалищенского ущелья. Уникальная возможность узнать историю Кавказских гор и народов, живших здесь.

Откройте для себя, почему Сочи стал родоначальником северного чая и как изменилась жизнь после Кавказской войны. Прекрасный шанс насладиться природой и историей за один день
5
9 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальные природные объекты
  • 🗺️ Исторические места Кавказа
  • 🍵 Северный чай и его история
  • 🏞️ Прогулка по каньону
  • 🚗 Комфортабельное путешествие
Кругосветка по Сочи: пещера, каньон и чайные плантации© Анастасия
Кругосветка по Сочи: пещера, каньон и чайные плантации© Анастасия
Кругосветка по Сочи: пещера, каньон и чайные плантации© Анастасия
Ближайшие даты:
10
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Воронцовская пещера
  • Чайные плантации Мацесты
  • Навалищенское ущелье

Описание экскурсии

Воронцовская пещера — самая большая открытая для посещения пещера на территории Краснодарского края. Вы узнаете историю её возникновения, пройдёте по карстовым залам и за 20 минут прогулки подышите ионизированным воздухом.

Чайные плантации Мацесты, раскинувшиеся среди гор. Вы увидите, как растёт самый северный в мире чай и познакомитесь с историей появления чайных кустов в Краснодарском крае.

С мая по октябрь мы посетим производство чая, где технолог расскажет, как из одного листа можно получить разные сорта чая. А попробовать их со свежеиспечёнными блинчиками и домашним вареньем можно в уютном кафе.

Навалищенское ущелье. Каньон с прозрачной бирюзовой водой образовался в горах более миллиона лет назад. Здесь вы можете проплыть до небольшого водопада. Полюбоваться окрестностями или погреться в бане на берегу реки.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле Honda CR-V
  • Дорога к пещере пролегает через лес с небольшим набором высоты — здесь мы пойдём пешком

Дополнительные расходы

  • Вход в пещеру — 650 ₽ за чел.
  • Экскурсия на производство чая — 200 ₽ за чел.
  • Чай с блинчиками (по желанию) — по меню
  • Посещение бани в Навалищенском ущелье (по желанию) — 1000 ₽ за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваш гид в Сочи
Провела экскурсии для 188 туристов
Добро пожаловать в Сочи! Меня зовут Анастасия, сибирячка по духу и экскурсовод по любви и образованию. Влюбилась в Кавказ и влюбляю вас — красота этих мест зашкаливает, дух истории в
читать дальше

каждом уголке. Абхазия, Сочи, Красная Поляна — каждое это место со своей энергетикой и событиями. Стараюсь делать для гостей Черноморского побережья информативно (исторические события), красиво (интересные места), сытно (вкусная еда, кофе на берегу, шампанское на закате). Поехали наслаждаться!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
Н
Наталья
3 ноя 2025
Отличная экскурсия! Анастасия — прекрасный рассказчик и организатор. За время 6-часовой экскурсии мы успели погрузиться в тайны пещеры, насладиться видами на чайные склоны и сделать потрясающие кадры в каньоне. Всё прошло гладко, без суеты. Огромное спасибо за море впечатлений!
Отличная экскурсия! Анастасия — прекрасный рассказчик и организатор. За время 6-часовой экскурсии мы успели погрузиться в тайны пещеры, насладиться видами на чайные склоны и сделать потрясающие кадры в каньоне. Всё прошло гладко, без суеты. Огромное спасибо за море впечатлений!
С
Софья
10 сен 2025
Экскурсия получилась очень живой. Мы с друзьями были в Воронцовской пещере, потом на чайных плантациях — пили какой-то необычный жёлто-зелёный габа-чай прямо из самовара, атмосфера очень аутентичная. Гид классно рассказала
читать дальше

историю Сочи и историю чайных плантаций — про предпринимателя из Грузии, который заложил основу, и как всё это превратилось потом в советский совхоз.

Навалищенское ущелье просто потрясающее: каньон с бирюзовой водой, ребята прыгали с камней, место бодрящее и очень красивое. Рядом мы попробовали невероятно вкусный шашлык — это был отдельный кайф.

Отдельно отмечу, что нас возили на её машине, всё удобно, комфортно. В целом экскурсия была очень эстетичная и насыщенная: красивые виды, живая история и ощущение, что тебя ведут по любимым местам местного жителя.

Экскурсия получилась очень живой. Мы с друзьями были в Воронцовской пещере, потом на чайных плантациях —
Нина
Нина
9 сен 2025
Анастасия прекрасный экскурсовод. Мы с детьми отлично провели время, даже дождь не испортил нам впечатления. Виды около Воронцовской пещеры восхитительны. Анастасия очень заботливый и отзывчивый человек. Мне поездка очень понравилась
Анастасия прекрасный экскурсовод. Мы с детьми отлично провели время, даже дождь не испортил нам впечатления. Виды около Воронцовской пещеры восхитительны. Анастасия очень заботливый и отзывчивый человек. Мне поездка очень понравилась
В
Вера
25 авг 2025
Анастасия, спасибо за экскурсию! Очень понравился маршрут, все четко организовано, продуманно. Пещеры просто бесподобные. Всем советую!!!
А
Алексей
9 авг 2025
Отличная экскурсия,всё было супер! Спасибо за чай с финиками))))
Отличная экскурсия,всё было супер! Спасибо за чай с финиками))))
Ю
Юлия
28 июл 2025
Очень понравилась поездка,много рассказали,показали и посоветовали. Дочери вообще не угодишь,но Анастасия заинтересовала и её. Спасибо от неё за вкусный чай!)))
Будем советовать Вас всем знакомым,желающим посетить этот город.
Очень понравилась поездка,много рассказали,показали и посоветовали. Дочери вообще не угодишь,но Анастасия заинтересовала и её. Спасибо от неё за вкусный чай!)))
Будем советовать Вас всем знакомым,желающим посетить этот город.
А
Анастасия
22 июл 2025
Ездили семьёй, с дочкой 6 лет. Остались довольны. Удобно, комфортно. Больше всего хотели в пещеру, но было интересно побывать и на чайной плантации и в каньоне, узнать больше об истории Сочи, Красной Поляне, заодно получили рекомендации, что ещё можно посетить.
Х
Халеева
13 июл 2025
Хочется отметить абсолютно все: от объявления на трипстере до непосредственно самой экскурсии.
Выбрали именно эту экскурсию, так как в объявлении все было расписано довольно красочно и с отличными фотографиями.
После бронирования гид,
читать дальше

Анастасия, подтвердила бронь буквально в течение минуты и все время была на связи.
Сам маршрут продуман и составлен очень удобно. Посмотрели плантации, попробовали чай, преодолели себя по пути до пещер, ощутили себя немного спелеологами и увидели настоящую горную реку в ущелье.
А пока перебирались от места к месту еще слушали очень интересные исторические сводки и катались по серпантину.
Отдельное и огромное спасибо нашему гиду Анастасии. Все интересно рассказала, где нужно подбодрила, все везде объяснила и двигалась всегда в комфортном для нас темпе.
Ездили мы на комфортной Хонде с кондиционером и водой, за что отдельное спасибо.
В общем, мы в полном восторге! Смело выбирайте эту экскурсию или любую другую, которую ведет Анастасия.

О
Олег
21 мая 2025
Интересная программа, комфортное передвижение, приятный и знающий экскурсовод. Плюс гибкий временной график. Всё очень понравилось! Рекомендуем!

Входит в следующие категории Сочи

