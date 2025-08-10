Зажгите самую незабываемую вечеринку этого лета на яхте в открытом море! Это будет ваш личный танцпол с панорамными видами, купанием и плеском кристально чистой воды за бортом. Дельфины станут крутыми гостями вашего праздника, а закат — романтичным финалом. Всё для вашего комфорта и полная свобода в планировании маршрута и музыки.
Описание водной прогулкиМорская прогулка с возможностью увидеть дельфинов На моторной яхте мы выйдем из Имеретинского порта в открытое море с опытным капитаном в группе не более 7 гостей. На борту вас будет ждать все необходимое для комфортного отдыха. Программу вы обсудите с капитаном. Купаться или отправиться в погоню за дельфинами, устроить праздник или любоваться пейзажами Олимпийского парка и кавказских гор, а может встретить самый красивый закат? Все будет ровно так, как захотите вы сами. Важная информация: Если вам необходим трансфер от станции «Олимпийская деревня», сообщите об этом организатору прогулки после бронирования
7 дней в неделю с 06:00 до 22:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Аренда яхты
- Опытный капитан
- Трансфер от станции «Олимпийская деревня»
Что не входит в цену
- Питание
Место начала и завершения?
Морской бульвар, 1 (причал №3)
Когда и сколько длится?
Когда: 7 дней в неделю с 06:00 до 22:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Если вам необходим трансфер от станции «Олимпийская деревня»
- Сообщите об этом организатору прогулки после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
10 авг 2025
Все прошло чудесно! Мы отмечали день рождения, и яхта стала идеальной площадкой. Погода шикарная, гости в полном восторге от такого формата праздника. Спасибо!
А
Алена
3 авг 2025
Всё очень понравилось. Организаторы оперативно помогли устроить нам праздник. Яхта чистая, новая, с мощной аудиосистемой. Капитан-профессионал не только нашел дельфинов, но и сделал для нас шикарные фото на носу яхты на фоне заката — настоящий гламур!
В
Виктория
25 июл 2025
Все прошло замечательно! Невероятная вечеринка на одного на шикарном катере ❤️ это было незабываемо: музыка, море, свобода! Дельфины добавили магии. В следующий раз возьму больше времени, чтобы продолжить праздник. Спасибо капитану за жизнерадостность и позитив!
О
Ольга
18 июл 2025
Нам все понравилось! Дети были в восторге, ведь это была не скучная экскурсия, а веселое приключение с музыкой и купанием. Даже дельфины приплыли на нашу «тусовку» на обратном пути!
С
Сергей
2 июл 2025
Все было здорово, спасибо за крутую вечеринку! Впечатления грандиозные, капитан не только рулил, но и создал отличное настроение!
Д
Дмитрий
5 июн 2025
Благодарим за мощнейшую энергетику и красоту! Это был не просто круиз, а настоящий праздник свободы и эмоций. Я в полном восторге!!!
М
Мария
22 сен 2024
Спасибо за нестандартный праздник! Капитан Олег не только виртуозно управлял яхтой, но и был отличным ведущим нашего мини-праздника. Дельфины стали неожиданными, но очень крутыми гостями на нашей вечеринке!
А
Артем
11 сен 2024
Были на вечеринке, все отлично. Обязательно повторим! Спасибо за крутую организацию и море позитива!
И
Иванов
29 авг 2024
Ежегодно устраиваем у вас вечеринки на яхте! Европейский уровень, душевные капитаны, которые чувствуют ритм праздника. Дельфины, музыка, закат — вот что заставляет нас возвращаться снова и снова!
А
Анна
15 авг 2024
Это была не прогулка, а настоящая танцевальная вечеринка на воде! Шикарная яхта, капитан подобрал для нас отличный трек-лист, мы заряжались эмоциями под закат. Жаль, дельфины были далеко, но даже это не испортило наш праздник! Хочу на целый день арендовать яхту для тусовки!
К
Кристина
12 авг 2024
ОГРОМНАЯ благодарность за наш праздник! Я до сих пор в восторге! 😍 Мы купались, танцевали на палубе, море было идеальным. Яхта – прекрасная и комфортная платформа для вечеринки🤍 Невероятно счастлива
