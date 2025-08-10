Е Екатерина Все прошло чудесно! Мы отмечали день рождения, и яхта стала идеальной площадкой. Погода шикарная, гости в полном восторге от такого формата праздника. Спасибо!

А Алена Всё очень понравилось. Организаторы оперативно помогли устроить нам праздник. Яхта чистая, новая, с мощной аудиосистемой. Капитан-профессионал не только нашел дельфинов, но и сделал для нас шикарные фото на носу яхты на фоне заката — настоящий гламур!

В Виктория Все прошло замечательно! Невероятная вечеринка на одного на шикарном катере ❤️ это было незабываемо: музыка, море, свобода! Дельфины добавили магии. В следующий раз возьму больше времени, чтобы продолжить праздник. Спасибо капитану за жизнерадостность и позитив!

О Ольга Нам все понравилось! Дети были в восторге, ведь это была не скучная экскурсия, а веселое приключение с музыкой и купанием. Даже дельфины приплыли на нашу «тусовку» на обратном пути!

С Сергей Все было здорово, спасибо за крутую вечеринку! Впечатления грандиозные, капитан не только рулил, но и создал отличное настроение!

Д Дмитрий Благодарим за мощнейшую энергетику и красоту! Это был не просто круиз, а настоящий праздник свободы и эмоций. Я в полном восторге!!!

М Мария Спасибо за нестандартный праздник! Капитан Олег не только виртуозно управлял яхтой, но и был отличным ведущим нашего мини-праздника. Дельфины стали неожиданными, но очень крутыми гостями на нашей вечеринке!

А Артем Были на вечеринке, все отлично. Обязательно повторим! Спасибо за крутую организацию и море позитива!

И Иванов Ежегодно устраиваем у вас вечеринки на яхте! Европейский уровень, душевные капитаны, которые чувствуют ритм праздника. Дельфины, музыка, закат — вот что заставляет нас возвращаться снова и снова!

А Анна Это была не прогулка, а настоящая танцевальная вечеринка на воде! Шикарная яхта, капитан подобрал для нас отличный трек-лист, мы заряжались эмоциями под закат. Жаль, дельфины были далеко, но даже это не испортило наш праздник! Хочу на целый день арендовать яхту для тусовки!