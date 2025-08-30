Мои заказы

Аренда моторной яхты для вечеринок в Адлере и Сириусе
На яхте
1 час
11 отзывов
Водная прогулка
Аренда моторной яхты для вечеринок в Адлере и Сириусе
Начало: Морской бульвар, 1 (причал №3)
Расписание: 7 дней в неделю с 06:00 до 22:00
Завтра в 08:00
31 авг в 08:00
10 900 ₽ за всё до 7 чел.
Вечеринка на яхте в Адлере
На яхте
1 час
11 отзывов
Водная прогулка
Вечеринка на яхте в Адлере
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1, линия 3 (причал)
Расписание: По запросу
Завтра в 06:00
31 авг в 06:00
9000 ₽ за всё до 8 чел.
Аренда яхты для вашей вечеринки из Адлера и Сочи
На яхте
1 час
8 отзывов
Водная прогулка
Аренда яхты для вашей вечеринки из Адлера и Сочи
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый час; Ежедневно
Завтра в 09:00
31 авг в 09:00
9000 ₽ за всё до 11 чел.

Сколько стоит экскурсия по Сочи в августе 2025
Сейчас в Сочи в категории "Вечеринка на яхте" можно забронировать 3 экскурсии от 9000 до 10 900. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
