Водная прогулка
Аренда моторной яхты для вечеринок в Адлере и Сириусе
Начало: Морской бульвар, 1 (причал №3)
Расписание: 7 дней в неделю с 06:00 до 22:00
Завтра в 08:00
31 авг в 08:00
10 900 ₽ за всё до 7 чел.
Водная прогулка
Вечеринка на яхте в Адлере
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1, линия 3 (причал)
Расписание: По запросу
Завтра в 06:00
31 авг в 06:00
9000 ₽ за всё до 8 чел.
Водная прогулка
Аренда яхты для вашей вечеринки из Адлера и Сочи
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый час; Ежедневно
Завтра в 09:00
31 авг в 09:00
9000 ₽ за всё до 11 чел.
