Подарите имениннику незабываемый день рождения на яхте в открытом море! Выберите судно класса «комфорт» или «премиум» для вашего праздника, привезите свои угощения и напитки, включите любимую музыку и создайте уникальную атмосферу.
Во время прогулки вас ждут купание в лазурных водах, фото на фоне Олимпийского парка и Кавказских гор, а встреча с игривыми дельфинами станет самым волшебным подарком!
Описание водной прогулкиПрогулка в открытом море Прокатиться на белоснежной яхте в Сочи — отличный вариант времяпрепровождения. Морские просторы, теплые лучи солнца — мы предлагаем вам отправиться в незабываемое путешествие! Приготовьтесь к увлекательной часовой прогулке. Вам доступны две яхты на выбор: класса «комфорт» и «премиум». Судна укомплектованы всем необходимым, чтобы ваш отдых прошел без неудобств: спасательное оборудование, трапы для купания, пледы. Вы сможете пронести еду и напитки, а еще включить свою музыку для поддержания приятного настроя! Вы увидите невероятную панораму Олимпийского парка, горные вершины Кавказского хребта, Абхазию и, возможно, даже приветливых дельфинов, которые любят подплывать близко к борту. Важная информация:
- На борт запрещено проносить красное вино и красящие фрукты.
- В нетрезвом виде посещение запрещено.
- Если вам необходим трансфер от станции «Олимпийская деревня», сообщите об этом организатору прогулки после бронирования.
- Организатор может незначительно изменить время отправления по предварительному уведомлению гостей в случае форс-мажорной ситуации на воде.
По запросу
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сочи
- Сириус
- Олимпийский парк
- Панорама Кавказских гор
- Абхазия (на горизонте)
Что включено
- Аренда яхты
- Работа капитана
- Купание за бортом (допускается при благоприятном состоянии моря и соблюдении мер безопасности - спасательные круги, жилеты)
- Трансфер от станции «Олимпийская деревня»
Что не входит в цену
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
Адлер, Морской бульвар, 1, линия 3 (причал)
Когда и сколько длится?
Когда: По запросу
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алиса
31 июл 2025
Отмечали день рождения на яхте «Алисия» — это была чистая романтика! Капитан создал всю атмосферу: ушел в уединенную бухту для купания, помог с шикарными фото, угостил шампанским! Лучший праздник у моря. Обязательно вернемся на эту же яхту!
K
Kris
15 мая 2025
Подарили мужу на день рождения прогулку на яхте с капитаном Олегом! Это был полный релакс и перезагрузка. Капитан настолько обаятельный, что стал частью нашего праздника! Идеальная погода, море и профессиональная команда. Летом приедем — обязательно повторим!
К
Костя
15 апр 2025
Арендовали яхту для дня рождения — это стало главным приключением нашего отпуска! Команда создала настоящий праздник: от идеальной организации до уютной атмосферы на борту. Особый шарм добавил капитан Егор с его морскими историями. Спонтанная рыбалка и чай стали приятным бонусом к торжеству!
В
Владимир
15 мар 2025
Подарили дочке на день рождения утреннюю прогулку с капитаном Марией! Это была магия! Несмотря на волны, капитан сделала праздник безопасным и невероятно красивым. Дельфины, море и профессиональный капитан — что может быть лучше!
О
Олеся
18 авг 2024
Рекомендую всем для дня рождения! Невероятное приключение, полная безопасность и море позитива. Ребята, вы лучшие! Обязательно вернемся отметить следующий день рождения у вас!
И
Ирина
7 авг 2024
Спасибо капитану Олегу за крутой день рождения на яхте! Все было организовано с душой, море эмоций и отличное настроение!
Ж
Жанна
25 июл 2024
Отмечали день рождения — остались в полном восторге! Идеальный комфорт и невероятная красота вокруг. Лучший способ праздновать!
И
Инна
25 июн 2024
Лучшее решение — отметить день рождения в море! Организация на высоте: встретили, все рассказали, создали праздничное настроение. Это был самый запоминающийся день в отпуске!
Ш
Шухрат
8 июн 2024
Профессионалы своего дела! Устроили для нас идеальный день рождения на воде: все продумано до мелочей, безопасно и очень душевно. Спасибо за праздник!
И
Ирина
18 мая 2024
Отмечали день рождения на индивидуальной яхте! Капитан Клим сделал этот день незабываемым. Дельфины, море эмоций — лучший праздник! Спасибо!
А
Айнура
8 мая 2024
Огромное спасибо за лучший день рождения на воде! Капитан Клим — волшебник! Дочь в полном восторге от такого праздника. Отдельный респект за яхту премиум-класса и 30 минут в подарок! Обязательно вернемся на годовщину!
А
Анастасия
18 апр 2024
Заказали яхту для дня рождения — это был абсолютный восторг! Капитан Олег создал невероятную атмосферу: идеальный плейлист, интересные истории. Продлили праздник еще на час! Дельфины стали главным сюрпризом для именинника. Только к вам и только к Олегу!
О
Олеся
2 мар 2024
Прекрасно организовали наш день рождения на яхте! Все было четко, красиво, море впечатлений. Именинник в восторге!
