Мы откроем для вас историю нашего региона — от античных времён до пост-олимпийского Сочи — в формате нескучной исторической прогулки. Расскажем о греках-колонистах и аргонавтах. Затронем 19 век и Кавказскую войну, изменившую политический и этнический состав региона. А ещё покажем советские и дореволюционные фото региона и авторские снимки с квадрокоптера.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Памятник Александру Бестужеву-Марлинскому — декабристу, погибшему у будущей крепости Святого Духа в устье Мзымты
- Памятник трём солдатам и места боёв в горах Красной Поляны во время битвы за Кавказ в 1942 году
- Узкие переулки Адлера с сохранившейся атмосферой советских времён
- Секретную кофейню, где пьют чёрный кофе местные жители
Вы узнаете:
- Какую роль сыграл Александр Бестужев-Марлинский в регионе и о его службе в крепости Абаата в Старой Гагре
- Об основных этапах Кавказской войны (1817–1864), её влиянии на местное население и процесс присоединения региона к Российской империи
- Почему абхазы считают себя потомками древних греков и как проходила колонизация побережья Чёрного моря
- Подробности Великой Отечественной войны на Кавказе, ход и значение битвы за Кавказ (1942–1943 гг.)
- Как менялся этнический состав региона и судьба местных жителей во второй половине 19 века
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около парка Бестужева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 471 туриста
Меня зовут Илья, и я местный житель в третьем поколении, то есть мои бабушка с дедушкой приехали в наш южный город в далеких 70-х, когда переезд в Сочи еще не
