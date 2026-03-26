6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Эта экскурсия — путешествие в самое известное и живописное место Абхазии, её жемчужину. В Новом Афоне сплетаются богатая история, самобытная культура, южные традиции и христианское наследие глубокой древности. Вас ждут потрясающие виды с Анакопийской горы, прогулки по живописным тропам, завораживающие пещеры и тихие уголки знаменитого монастыря.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

После дороги из Сочи и перехода границы (~2 часа) вы познакомитесь с главными достопримечательностями Нового Афона, каждая из которых раскроет свою историю.

Ущелье реки Псырцха и келья Симона Канонита (~1 час)

Для начала – прогулка по живописному ущелью мимо заброшенной железнодорожной станции. Вы посетите грот, где, по преданию, два года жил Симон Канонит — один из 12 апостолов Иисуса Христа. Это место дарит удивительное чувство покоя и умиротворения.

Анакопийская крепость и вид Айвазовского (~1 час)

Вас ждёт подъём к развалинам древней Анакопийской крепости. С её вершины открывается тот самый вид, который запечатлел на своей знаменитой картине Иван Айвазовский.

Новоафонский монастырь (~1 час)

Вы познакомитесь с историей монастыря, узнаете легенды, связанные с Симоном Канонитом, и почувствуете особую атмосферу этого духовного центра.

Новоафонская пещера (~1 час)

Продолжим программу осмотром знаменитой карстовой пещеры. По пути вас будут окружать причудливые сталактиты, сталагмиты, подземные озёра и каменные «цветы». Вы узнаете историю открытия пещеры и тайны её огромных залов.

Следы истории

По пути вы также увидите дом, где останавливался Антон Чехов, и тропу, по которой ступали последние российские императоры.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Nissan Almera 2017 года

За доплату возможна организация экскурсии на микроавтобусе, автомобиле любого класса или кабриолете. Точную стоимость уточняйте в личной переписке

Начать можем в Сочи, Адлере или на Красной Поляне. Стоимость от этого не меняется

Возможно проведение экскурсии для групп до 20 человек. Доплата за каждого дополнительного участника — 25% от стоимости

Дополнительные расходы (оплачиваются на месте):

— вход в Новоафонскую пещеру: 1000 ₽ взрослый, дети до 8 лет — бесплатно

— посещение Анакопийской крепости и ущелья реки Псырцха: 300 ₽ с человека

Пересечение границы