6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Уникальная природа, богатая история и тихие уголки знаменитого монастыря

Денис
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Денис – ваш гид
Вы отправитесь в, пожалуй, самое известное место в Абхазии — Новый Афон.

Этот город и его знаменитый монастырь в путеводителях часто называют жемчужиной страны, и это неудивительно: здесь сплетаются богатая история, самобытная культура, южные традиции и христианское наследие глубокой древности.

На экскурсии вы не только узнаете обо всём этом, но и полюбуетесь местной природой и видами с Анакопийского холма.

Пройдёте по живописным тропам к заброшенной станции и заглянете в завораживающие пещеры Нового Афона.
7500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча От отеля (кроме Лазаревского района)
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У этой экскурсии6 отзывов
4.17
Новый Афон — сердце Абхазии
Новый Афон — сердце Абхазии

Что вас ожидает

Заповедные и легендарные места
Приехав в город Новый Афон, вы прогуляетесь по ущелью реки Псырцхи мимо заброшенной живописной железнодорожной станции к келье Симона Канонита — по преданиям ученик Иисуса два года жил в этом гроте. Прогулка по этим местам неизменно дарит чувство покоя и умиротворения. Вас ждёт подъём к развалинам крепости Анакопия и тот самый ракурс, с которого Айвазовский писал одну из своих знаменитых картин. Кроме того, вы увидите дом Чехова и тропу, по которой ступали последние российские императоры.

Христианское и историческое наследие
Абхазия — страна с древнейшей историей: я открою вам её в музее Абхазского царства. Вы услышите огромное количество исторических фактов об освоении этих мест и сражениях, произошедших у подножия Иверской горы. А после отправитесь в Нофоафонский монастырь, чьи древние стены поведают истории его возникновения и легенды о Симоне Каноните. Вы также воочию увидите знаменитую Новоафонскую пещеру: прогуляетесь мимо многочисленных сталактитов, сталагмитов, подземных озёр и каменных «цветов», а я расскажу вам об открытии пещеры и названиях её залов.

Организационные детали

  • Для прохождения российско-абхазской границы необходим общегражданский паспорт. Детям до 14 лет необходимо иметь при себе свидетельство о рождении и согласие на выезд (если ребёнок едет без обоих родителей).
  • Транспортные услуги включены в стоимость экскурсии.
  • Дополнительно оплачивается: вход в Новооафонские пещеры (500 руб./чел, дети до 8 лет бесплатно); посещение Анакопийской крепости и исторического ущелья реки Псцырха (200 руб./чел).
  • Экскурсия может начинаться в Сочи, Адлере или Красной поляне (стоимость одинаковая).
  • Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (до 20). Доплата за каждого участника — 25% от стоимости экскурсии.
Новый Афон — сердце Абхазии
Новый Афон — сердце Абхазии
Новый Афон — сердце Абхазии
Новый Афон — сердце Абхазии
Новый Афон — сердце Абхазии
Новый Афон — сердце Абхазии
Новый Афон — сердце Абхазии
Новый Афон — сердце Абхазии
Новый Афон — сердце Абхазии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура От отеля (кроме Лазаревского района).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Денис
Денис
Здравствуйте! Меня зовут Денис, и я опытный гид и водитель с 20-летним стажем. «Горы не стадионы, где я удовлетворяю свои амбиции, они — храмы, где я исповедую мою религию». © А. Букреев
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

7 января 2020
Денис очень классный гид. Много полезной информации и нескучная подача. Супер!
6 марта 2019
Абхазия великолепна! Правда немного не повезло с погодой, но это не беда,что люди, что страна мне очень понравились. Брала индивидуальную экскурсию. Мне хотелось посмотреть православную Абхазию. А так как погода немного заигралась в зиму, мы не попали в д. Каманы, но я не унываю будет повод съездить ещё раз. Гид был Денис, хороший,умный, спокойный молодой человек. Много рассказывать я не просила, потому что все равно все не запомнишь, а что хотелось узнать он мне все интересно рассказал. Очень понравилось то что изменили экскурсию как мне было надо. Посетили старинный храм в Гаграх и даже попала на всю службу. Посетили Новый Афон, монастырь прекрасен, но из за раскола священников не ощутила благодати Божьей.Будем надеяться и молиться, что у них все наладится. Посетили пищеры,Анакопийский монастырь на горе. Проехали очень много по побережью этой доброй страны. Красивое море, великолепная природа.... даа и прекрасный обед с речной форелью и супом Харчо. Люди умеют встречать и радовать гостей, в гостеприимстве им не откажешь. Я очень рада, что мне встретились хорошие и добрые люди на этой экскурсии, благодарю Дениса за эту замечательную поездку!!!
30 октября 2018
Вместо себя Денис прислал другого человека, который не является гидом и не владеет информацией по Абхазии. Является лишь отличным водителем и хорошим человеком . Деньги мы заплатили за экскурсию именно с профессиональным гидом. В переписке с Денисом указывали, что для нас важна именно экскурсия и профессиональный гид. Он обещал, что будет либо он сам, либо профессиональный гид,, но обещания своего не сдержал.
8 сентября 2018
Оценить Дениса не могу, т.к. экскурсия была с Евгением. Он ему нас перепопучил. Все состоялось вовремя и как мы хотели. Впечатлений больше от увиденного, чем от рассказа экскурсовода. В целом - все понравилось, но остался осадок, что экскурсовод то все-таки Денис. Чувствуется, что Евгений очень любит свой край. Рассказ на любительском уровне.
27 июня 2018
Наша семья полностью довольна работой гида и самой экскурсией в целом. Денис знает толк в своём деле, грамотно находит индивидуальный подход и очень хорошо доносит информацию до своих слушателей, делая это креативно и увлекательно.
11 мая 2018
26 апреля поездка в Абхазию - Новый Афон
Это места, которые впечатлили меня еще лет 10 назад, и в этот раз собираясь увидеть новые Сочи, Олимпийские объекты и т.д. - поездка в Абхазию была единственной забронированной еще до выезда.
Приятной неожиданностью было то, что гид позвонил мне в тот же вечер, как только все формальности по бронированию были осуществлены. Это еще больше вдохновило на поездку и прибавило мне уверенности, что все будет хорошо.
Изначально я планировала поездку только с ребенокм (7лет) и поэтому попросила включить в программу экскурсии - посещение НовоАфонских пещер, мне казалось, что это должно как-то разнообразить наш паломнический тур (но на деле, ребенок уже на второй пещере спросил: где здесь выход?))). Денис сразу же учел все мои пожелания, сообщил мне график работы пещер и мы согласовали с ним новую дату поездки.
К моменту поездки к нам присоединились наши друзья (семейная пара) и мы поехали в четвером.
Впечатления у всех разные, но все впечатлены! Поездка длительная, но настолько все прошло легко и практически на одном дыхании. Нам понравились все предложенные места остановок, мы получили новые ощущения от всех мест, которые посетили, увидели, к которым прикоснулись.
Определите для себя и предупредите гида, о цели вашей поездки - ознакомительная экскурсия, "зыринг" или паломничество, Денис обязательно расскажет вам историю и подберет для вас наиболее значимые места.
После целого дня полного новых впечатлений и ощущений мы все окунулись в море (тогда +16-18) и с новыми силами на одном дыхании поднялись к Неиссякаемому источнику.
Был момент, когда мне показалось, что гид меня не понял - мне очень стыдно и я, Денис, еще раз искренне прошу у Вас прощения за эмоции, которые я позволила выразить..
Еще раз обращаю внимание всех потенциальных туристов - всю дорогу со мной была 7летняя дочь и нигде ей не захотелось остаться посидеть в машине - ей тоже везде было очень интересно!
Я не описываю маршрут и остановки - мне кажется они складываются индивидуально.
Огромное Вам СПАСИБО!

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