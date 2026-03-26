6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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В Новый Афон - из Сочи, Адлера или Красной Поляны

Побывать в келье Симона Канонита, подняться к древней Анакопии и спуститься в знаменитую пещеру
Эта экскурсия — путешествие в самое известное и живописное место Абхазии, её жемчужину.

В Новом Афоне сплетаются богатая история, самобытная культура, южные традиции и христианское наследие глубокой древности.

Вас ждут потрясающие виды с Анакопийской горы, прогулки по живописным тропам, завораживающие пещеры и тихие уголки знаменитого монастыря.
4.8
20 отзывов
В Новый Афон - из Сочи, Адлера или Красной Поляны
В Новый Афон - из Сочи, Адлера или Красной Поляны
В Новый Афон - из Сочи, Адлера или Красной Поляны

Описание экскурсии

После дороги из Сочи и перехода границы (~2 часа) вы познакомитесь с главными достопримечательностями Нового Афона, каждая из которых раскроет свою историю.

Ущелье реки Псырцха и келья Симона Канонита (~1 час)
Для начала – прогулка по живописному ущелью мимо заброшенной железнодорожной станции. Вы посетите грот, где, по преданию, два года жил Симон Канонит — один из 12 апостолов Иисуса Христа. Это место дарит удивительное чувство покоя и умиротворения.

Анакопийская крепость и вид Айвазовского (~1 час)
Вас ждёт подъём к развалинам древней Анакопийской крепости. С её вершины открывается тот самый вид, который запечатлел на своей знаменитой картине Иван Айвазовский.

Новоафонский монастырь (~1 час)
Вы познакомитесь с историей монастыря, узнаете легенды, связанные с Симоном Канонитом, и почувствуете особую атмосферу этого духовного центра.

Новоафонская пещера (~1 час)
Продолжим программу осмотром знаменитой карстовой пещеры. По пути вас будут окружать причудливые сталактиты, сталагмиты, подземные озёра и каменные «цветы». Вы узнаете историю открытия пещеры и тайны её огромных залов.

Следы истории

По пути вы также увидите дом, где останавливался Антон Чехов, и тропу, по которой ступали последние российские императоры.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Nissan Almera 2017 года
  • За доплату возможна организация экскурсии на микроавтобусе, автомобиле любого класса или кабриолете. Точную стоимость уточняйте в личной переписке
  • Начать можем в Сочи, Адлере или на Красной Поляне. Стоимость от этого не меняется
  • Возможно проведение экскурсии для групп до 20 человек. Доплата за каждого дополнительного участника — 25% от стоимости
  • Дополнительные расходы (оплачиваются на месте):
    — вход в Новоафонскую пещеру: 1000 ₽ взрослый, дети до 8 лет — бесплатно
    — посещение Анакопийской крепости и ущелья реки Псырцха: 300 ₽ с человека

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
  • Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
  • Дети до 14 лет — загранпаспорт
  • Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
  • Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля (кроме Лазаревского района)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис
Денис — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 3432 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Денис, и я опытный гид и водитель с 20-летним стажем. «Горы не стадионы, где я удовлетворяю свои амбиции, они — храмы, где я исповедую мою религию». © А. Букреев

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
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К
Ездили на Новый Афон из Сочи. Тур индивидуальный, с гидом Денисом. Это один из лучших гидов России (утверждаю это, как профессионал). Он обладает уникальными знаниями по истории вообще, и по
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истории Сочи и Абхазии в частности. Как только при личном общении он понял наши вкусы и интересы, как тут же предложил немного изменить программу. Вместо ранее анонсированных объектов посетить другие, более для нас интересные и привлекательные. В результате - мы в полном восторге. Денис оказался еще и очень хорошим организатором. У него уже было заранее продуманы остановки для отдыха и прогулок. На обед нас уже радостно встречали в прекрасном кафе. А еще Денис мастерски водит машину, что создает дополнительный комфорт и удобство для туристов.

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Г
Благодарны Денису за отличную экскурсию. Безопасность на 5+ проши границу быстро и легко. Знания и эрудиция экскурсовода выше всяких похвал. Благодаря его советам и подсказкам успели больше чем планировали. Посетили
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эко ферму и насобирали мандаринов и лимонов. В Новоафонскую пещеру приехали точно ко времени. Помимо монастыря посетили действующую церковь 12 века попали на службу. Кроме этого посетили красивейший парк и ж/д станцию в Новом Афоне парк в Гагре и колланаду, красивейший пляж Белые скалы как раз на закате и сделали замечательные фото. Срасибо году и Трипстеру. На экскурсии только с Вами.

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Юлия
Новый Афон - это вторая экскурсия, которую мы с семьёй взяли у Дениса и снова 10 из 10. Окунулись в историю страны, попили кофе в кафе с видом на море,
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прогулялись по заброшенной жд станции, покормили в невероятно красивом парке лебедей, павлинов и страусов, сходили в пещеру (ради нее все и затевалось: дети хотели побывать), пообедали в кафе-музее, прогулялись по набережной и напоследок по нашей просьбе даже заехали в Duty Free. День прошел прекрасно,а дети теперь регулярно устраивают "водоворот из чаек" (уж очень им понравилось это выражение Дениса и сам процесс).

Новый Афон - это вторая экскурсия, которую мы с семьёй взяли у Дениса и снова 10
Новый Афон - это вторая экскурсия, которую мы с семьёй взяли у Дениса и снова 10
Новый Афон - это вторая экскурсия, которую мы с семьёй взяли у Дениса и снова 10
Новый Афон - это вторая экскурсия, которую мы с семьёй взяли у Дениса и снова 10
Новый Афон - это вторая экскурсия, которую мы с семьёй взяли у Дениса и снова 10
Новый Афон - это вторая экскурсия, которую мы с семьёй взяли у Дениса и снова 10
Новый Афон - это вторая экскурсия, которую мы с семьёй взяли у Дениса и снова 10
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Дмитрий
Экскурсия понравилась. Поездка была комфортной. История и жизнь сочетались органично. Спасибо Денису!
Экскурсия понравилась. Поездка была комфортной. История и жизнь сочетались органично. Спасибо Денису!
Экскурсия понравилась. Поездка была комфортной. История и жизнь сочетались органично. Спасибо Денису!
Экскурсия понравилась. Поездка была комфортной. История и жизнь сочетались органично. Спасибо Денису!
Экскурсия понравилась. Поездка была комфортной. История и жизнь сочетались органично. Спасибо Денису!
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Анастасия
Большое спасибо Денису за все! Ощутили себя в гостях у друга! Денис очень опытный экскурсовод,найдет язык со всеми,смело рекомендуем! Были с детьми 12и 19 лет, все очень довольны!
Большое спасибо Денису за все! Ощутили себя в гостях у друга! Денис очень опытный экскурсовод,найдет язык
Большое спасибо Денису за все! Ощутили себя в гостях у друга! Денис очень опытный экскурсовод,найдет язык
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А
Ездили на экскурсию с Денисом в Новый Афон. Давно мы не встречали на столько увлекательного и глубоко знающего историю экскурсовода. Короче - все дальнейшие экскурсии по Абхазии и Краснодарскому краю только с Денисом. Рекомендуем всем!
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