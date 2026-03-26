6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

После дороги из Сочи и перехода границы (~2 часа) вы познакомитесь с главными достопримечательностями Нового Афона, каждая из которых раскроет свою историю.
Ущелье реки Псырцха и келья Симона Канонита (~1 час) Для начала – прогулка по живописному ущелью мимо заброшенной железнодорожной станции. Вы посетите грот, где, по преданию, два года жил Симон Канонит — один из 12 апостолов Иисуса Христа. Это место дарит удивительное чувство покоя и умиротворения.
Анакопийская крепость и вид Айвазовского (~1 час) Вас ждёт подъём к развалинам древней Анакопийской крепости. С её вершины открывается тот самый вид, который запечатлел на своей знаменитой картине Иван Айвазовский.
Новоафонский монастырь (~1 час) Вы познакомитесь с историей монастыря, узнаете легенды, связанные с Симоном Канонитом, и почувствуете особую атмосферу этого духовного центра.
Новоафонская пещера (~1 час) Продолжим программу осмотром знаменитой карстовой пещеры. По пути вас будут окружать причудливые сталактиты, сталагмиты, подземные озёра и каменные «цветы». Вы узнаете историю открытия пещеры и тайны её огромных залов.
Следы истории
По пути вы также увидите дом, где останавливался Антон Чехов, и тропу, по которой ступали последние российские императоры.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Nissan Almera 2017 года
За доплату возможна организация экскурсии на микроавтобусе, автомобиле любого класса или кабриолете. Точную стоимость уточняйте в личной переписке
Начать можем в Сочи, Адлере или на Красной Поляне. Стоимость от этого не меняется
Возможно проведение экскурсии для групп до 20 человек. Доплата за каждого дополнительного участника — 25% от стоимости
Дополнительные расходы (оплачиваются на месте): — вход в Новоафонскую пещеру: 1000 ₽ взрослый, дети до 8 лет — бесплатно — посещение Анакопийской крепости и ущелья реки Псырцха: 300 ₽ с человека
Пересечение границы
Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
Дети до 14 лет — загранпаспорт
Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля (кроме Лазаревского района)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Константин
Ездили на Новый Афон из Сочи. Тур индивидуальный, с гидом Денисом. Это один из лучших гидов России (утверждаю это, как профессионал). Он обладает уникальными знаниями по истории вообще, и по читать дальшеуменьшить
истории Сочи и Абхазии в частности. Как только при личном общении он понял наши вкусы и интересы, как тут же предложил немного изменить программу. Вместо ранее анонсированных объектов посетить другие, более для нас интересные и привлекательные. В результате - мы в полном восторге. Денис оказался еще и очень хорошим организатором. У него уже было заранее продуманы остановки для отдыха и прогулок. На обед нас уже радостно встречали в прекрасном кафе. А еще Денис мастерски водит машину, что создает дополнительный комфорт и удобство для туристов.
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Г
Галина
Благодарны Денису за отличную экскурсию. Безопасность на 5+ проши границу быстро и легко. Знания и эрудиция экскурсовода выше всяких похвал. Благодаря его советам и подсказкам успели больше чем планировали. Посетили читать дальшеуменьшить
эко ферму и насобирали мандаринов и лимонов. В Новоафонскую пещеру приехали точно ко времени. Помимо монастыря посетили действующую церковь 12 века попали на службу. Кроме этого посетили красивейший парк и ж/д станцию в Новом Афоне парк в Гагре и колланаду, красивейший пляж Белые скалы как раз на закате и сделали замечательные фото. Срасибо году и Трипстеру. На экскурсии только с Вами.
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Юлия
Новый Афон - это вторая экскурсия, которую мы с семьёй взяли у Дениса и снова 10 из 10. Окунулись в историю страны, попили кофе в кафе с видом на море, читать дальшеуменьшить
прогулялись по заброшенной жд станции, покормили в невероятно красивом парке лебедей, павлинов и страусов, сходили в пещеру (ради нее все и затевалось: дети хотели побывать), пообедали в кафе-музее, прогулялись по набережной и напоследок по нашей просьбе даже заехали в Duty Free. День прошел прекрасно,а дети теперь регулярно устраивают "водоворот из чаек" (уж очень им понравилось это выражение Дениса и сам процесс).
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Дмитрий
Экскурсия понравилась. Поездка была комфортной. История и жизнь сочетались органично. Спасибо Денису!
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Анастасия
Большое спасибо Денису за все! Ощутили себя в гостях у друга! Денис очень опытный экскурсовод,найдет язык со всеми,смело рекомендуем! Были с детьми 12и 19 лет, все очень довольны!
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Алексей
Ездили на экскурсию с Денисом в Новый Афон. Давно мы не встречали на столько увлекательного и глубоко знающего историю экскурсовода. Короче - все дальнейшие экскурсии по Абхазии и Краснодарскому краю только с Денисом. Рекомендуем всем!
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