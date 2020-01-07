6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

26 апреля поездка в Абхазию - Новый Афон

Это места, которые впечатлили меня еще лет 10 назад, и в этот раз собираясь увидеть новые Сочи, Олимпийские объекты и т.д. - поездка в Абхазию была единственной забронированной еще до выезда.

Приятной неожиданностью было то, что гид позвонил мне в тот же вечер, как только все формальности по бронированию были осуществлены. Это еще больше вдохновило на поездку и прибавило мне уверенности, что все будет хорошо.

Изначально я планировала поездку только с ребенокм (7лет) и поэтому попросила включить в программу экскурсии - посещение НовоАфонских пещер, мне казалось, что это должно как-то разнообразить наш паломнический тур (но на деле, ребенок уже на второй пещере спросил: где здесь выход?))). Денис сразу же учел все мои пожелания, сообщил мне график работы пещер и мы согласовали с ним новую дату поездки.

К моменту поездки к нам присоединились наши друзья (семейная пара) и мы поехали в четвером.

Впечатления у всех разные, но все впечатлены! Поездка длительная, но настолько все прошло легко и практически на одном дыхании. Нам понравились все предложенные места остановок, мы получили новые ощущения от всех мест, которые посетили, увидели, к которым прикоснулись.

Определите для себя и предупредите гида, о цели вашей поездки - ознакомительная экскурсия, "зыринг" или паломничество, Денис обязательно расскажет вам историю и подберет для вас наиболее значимые места.

После целого дня полного новых впечатлений и ощущений мы все окунулись в море (тогда +16-18) и с новыми силами на одном дыхании поднялись к Неиссякаемому источнику.

Был момент, когда мне показалось, что гид меня не понял - мне очень стыдно и я, Денис, еще раз искренне прошу у Вас прощения за эмоции, которые я позволила выразить..

Еще раз обращаю внимание всех потенциальных туристов - всю дорогу со мной была 7летняя дочь и нигде ей не захотелось остаться посидеть в машине - ей тоже везде было очень интересно!

Я не описываю маршрут и остановки - мне кажется они складываются индивидуально.

Огромное Вам СПАСИБО!