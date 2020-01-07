6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Заповедные и легендарные места
Приехав в город Новый Афон, вы прогуляетесь по ущелью реки Псырцхи мимо заброшенной живописной железнодорожной станции к келье Симона Канонита — по преданиям ученик Иисуса два года жил в этом гроте. Прогулка по этим местам неизменно дарит чувство покоя и умиротворения. Вас ждёт подъём к развалинам крепости Анакопия и тот самый ракурс, с которого Айвазовский писал одну из своих знаменитых картин. Кроме того, вы увидите дом Чехова и тропу, по которой ступали последние российские императоры.
Христианское и историческое наследие
Абхазия — страна с древнейшей историей: я открою вам её в музее Абхазского царства. Вы услышите огромное количество исторических фактов об освоении этих мест и сражениях, произошедших у подножия Иверской горы. А после отправитесь в Нофоафонский монастырь, чьи древние стены поведают истории его возникновения и легенды о Симоне Каноните. Вы также воочию увидите знаменитую Новоафонскую пещеру: прогуляетесь мимо многочисленных сталактитов, сталагмитов, подземных озёр и каменных «цветов», а я расскажу вам об открытии пещеры и названиях её залов.