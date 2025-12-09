Окунитесь в засекреченную эпоху СССР на экскурсии к даче Сталина в Сочи.
Вы сможете посетить сохранившиеся личные комнаты, узнаете архивные истории о вожде и его образе жизни.
Гид расскажет о роли Сталина в развитии курорта, архитектурных особенностях и скрытых деталях резиденции.
Вы сможете посетить сохранившиеся личные комнаты, узнаете архивные истории о вожде и его образе жизни.
Гид расскажет о роли Сталина в развитии курорта, архитектурных особенностях и скрытых деталях резиденции.
Описание экскурсииЭто экскурсия для тех, кто ценит и уважает прошлое. На ней вы сможете окунуться в эпоху СССР и узнаете то, что скрыто под грифом «секретно». От первого лица вы узнаете много архивной информации и интересных историй, связанных с вождем. Большинство Сталинских дач в России закрыты для посещения, но Сочинская дача открыта для всех желающих. Вы прогуляетесь по территории дачи и комнатам, сохранившим исторический интерьер. Узнаете, какой стиль в интерьере любил Иосиф Виссарионович, как относился к кинематографу и многое другое. Мы заберем вас от места проживания и проедем до дачи Сталина. По дороге гид расскажет вам обзорно о Сочи и почему именно этот город Сталин выбрал для отдыха и лечения, какой вклад он внес в развитие курорта. Вы познакомитесь со скромной архитектурой сталинского конструктивизма, узнаете секреты планировки дачи, всю правду о зеленом цвете сталинских дач. Также узнаем, сколько раз Сталин бывал в Сочи, почему он никогда не купался в море и почему дача построена на такой высоте и удаленности от моря.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Выезд из Адлера - 3000 руб. (доплата за группу, в одну сторону, обратно оплата почасовая - 3000 руб. /час)
- Внутренняя экскурсия с гидом на дачу Сталина - 1700 руб. /группа (45 мин.), 2500 руб. /группа (90 мин.) + входной билет - 800 руб. /взр., 350 руб. /дети 7-14 лет
- Каждый дополнительный час экскурсии - 3000 руб. /группа
- Выезд из Красной поляны - 4000 руб. (доплата за группу, в одну сторону)
Место начала и завершения?
Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Сочи
Похожие экскурсии из Сочи
Индивидуальная
до 4 чел.
Маленькие тайны Сочи
Пешком по историческому центру, чтобы увидеть город глазами местных жителей
Начало: На площади ж/д вокзала Сочи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Тайны Сочи на вечерней прогулке с Фаролеро
Отправиться в театрализованное путешествие по городу и открыть его с неожиданного ракурса
Начало: На ул. Театральная
Расписание: во вторник и пятницу в 19:00
Сегодня в 19:00
12 дек в 19:00
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Легенды и тайны долины реки Шахе
Путешествие в сердце Сочи, где легенды оживают, а природа завораживает. Исследуйте колхидский лес и насладитесь культурой адыгов
Начало: Возле вашего отеля, санатория, гостевого дома
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
16 000 ₽ за всё до 6 чел.