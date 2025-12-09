Описание Фото Ответы на вопросы Окунитесь в засекреченную эпоху СССР на экскурсии к даче Сталина в Сочи.



Вы сможете посетить сохранившиеся личные комнаты, узнаете архивные истории о вожде и его образе жизни.



Гид расскажет о роли Сталина в развитии курорта, архитектурных особенностях и скрытых деталях резиденции.

Описание экскурсии Это экскурсия для тех, кто ценит и уважает прошлое. На ней вы сможете окунуться в эпоху СССР и узнаете то, что скрыто под грифом «секретно». От первого лица вы узнаете много архивной информации и интересных историй, связанных с вождем. Большинство Сталинских дач в России закрыты для посещения, но Сочинская дача открыта для всех желающих. Вы прогуляетесь по территории дачи и комнатам, сохранившим исторический интерьер. Узнаете, какой стиль в интерьере любил Иосиф Виссарионович, как относился к кинематографу и многое другое. Мы заберем вас от места проживания и проедем до дачи Сталина. По дороге гид расскажет вам обзорно о Сочи и почему именно этот город Сталин выбрал для отдыха и лечения, какой вклад он внес в развитие курорта. Вы познакомитесь со скромной архитектурой сталинского конструктивизма, узнаете секреты планировки дачи, всю правду о зеленом цвете сталинских дач. Также узнаем, сколько раз Сталин бывал в Сочи, почему он никогда не купался в море и почему дача построена на такой высоте и удаленности от моря.

