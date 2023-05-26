Прогуляться по историческому центру и увидеть город глазами местных жителей
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Описание
Что вас ожидает
Вы узнаете:
🌿 откуда в Сочи субтропический климат;
🌿 где можно загадать желание, чтобы оно непременно исполнилось;
🌿 какое отношение к Сочи имеет Зураб Церетели;
🌿 где в нашем городе снимались эпизоды фильма «Бриллиантовая рука»;
🌿 как в стене православного храма оказалось турецкое пушечное ядро;
🌿 где проходят подземные ходы и для чего они были прорыты;
🌿 что за секреты хранит Зимний театр, какую из его дверей нельзя открывать и как всё это связано с легендами о Сталине.
Места маршрута
🔹 железнодорожный и авто- вокзалы — сухопутные ворота города
🔹 пешеходная улица Навагинская — сочинский Арбат. Растущие вдоль неё десятиметровые пальмы, музыка, кофейни и рестораны создают атмосферу беззаботности и настраивают на отдых.
🔹 Морской порт с колоритными рыбаками и яхтами, а также Морской вокзал — морские ворота Сочи
🔹 Эллинский спуск и арт-галерея «Форт»
🔹 собор Михаила Архангела
🔹 открытый киноконцертный зал «Фестивальный». С его балкона слышно шум моря и видны звёзды.
🔹 Приморский парк, по которому гуляют жители и гости Сочи уже больше 100 лет, памятник «Якорь и пушка», легендарные постройки начала 20 века, первая советская гостиница.
🔹 Зимний театр
Затем вы сможете самостоятельно продолжить знакомство с Сочи. Гид подскажет, куда можно ещё можно сходить и где вкусно поесть.
Организационные детали
- Прогулка состоится в любую погоду, кроме сильного дождя.
- Возможно проведение в другие дни по согласованию.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в пятницу в 09:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади ж/д вокзала Сочи
- Когда и сколько длится?
- Когда: в пятницу в 09:30Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.