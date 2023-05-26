Как уловить ритм города и почувствовать, чем дорожат его жители? Для этого надо примерить на себя неспешный южный образ жизни и пройти по любимым местам горожан. С нами вы откроете атмосферные уголки, которые могли бы пропустить, гуляя самостоятельно. Узнаете историю города и увидите его памятные места. Погуляете по паркам и скверам. Услышите рассказы, о которых не пишут в интернете. А заодно получите полезные советы по отдыху в Сочи.

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Описание

Что вас ожидает

Вы узнаете:

🌿 откуда в Сочи субтропический климат;

🌿 где можно загадать желание, чтобы оно непременно исполнилось;

🌿 какое отношение к Сочи имеет Зураб Церетели;

🌿 где в нашем городе снимались эпизоды фильма «Бриллиантовая рука»;

🌿 как в стене православного храма оказалось турецкое пушечное ядро;

🌿 где проходят подземные ходы и для чего они были прорыты;

🌿 что за секреты хранит Зимний театр, какую из его дверей нельзя открывать и как всё это связано с легендами о Сталине.

Места маршрута

🔹 железнодорожный и авто- вокзалы — сухопутные ворота города

🔹 пешеходная улица Навагинская — сочинский Арбат. Растущие вдоль неё десятиметровые пальмы, музыка, кофейни и рестораны создают атмосферу беззаботности и настраивают на отдых.

🔹 Морской порт с колоритными рыбаками и яхтами, а также Морской вокзал — морские ворота Сочи

🔹 Эллинский спуск и арт-галерея «Форт»

🔹 собор Михаила Архангела

🔹 открытый киноконцертный зал «Фестивальный». С его балкона слышно шум моря и видны звёзды.

🔹 Приморский парк, по которому гуляют жители и гости Сочи уже больше 100 лет, памятник «Якорь и пушка», легендарные постройки начала 20 века, первая советская гостиница.

🔹 Зимний театр

Затем вы сможете самостоятельно продолжить знакомство с Сочи. Гид подскажет, куда можно ещё можно сходить и где вкусно поесть.

Организационные детали