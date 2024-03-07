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Маленькие тайны Сочи

Пешком по историческому центру, чтобы увидеть город глазами местных жителей
Как уловить ритм города и почувствовать, чем дорожат его жители? Для этого надо примерить на себя неспешный южный образ жизни и пройти по любимым местам горожан. С нами вы откроете
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атмосферные уголки, которые могли бы пропустить, гуляя самостоятельно. Узнаете историю города и увидите его памятные места. Погуляете по паркам и скверам. Услышите рассказы, которых нет в интернете. А заодно получите полезные советы по отдыху в Сочи.

5
18 отзывов
Маленькие тайны Сочи
Маленькие тайны Сочи
Маленькие тайны Сочи

Описание экскурсии

Вы узнаете:

  • откуда в Сочи субтропический климат
  • где можно загадать желание, чтобы оно непременно исполнилось
  • какое отношение к Сочи имеет Зураб Церетели
  • где в нашем городе снимались эпизоды фильма «Бриллиантовая рука»
  • как в стене православного храма оказалось турецкое пушечное ядро
  • где находятся подземные ходы и для чего они были прорыты
  • что за секреты хранит Зимний театр, какую из его дверей нельзя открывать и как всё это связано с легендами о Сталине

Места маршрута

  • Железнодорожный и авто- вокзалы — сухопутные ворота города
  • Пешеходная Навагинская улица — сочинский Арбат. Растущие вдоль неё десятиметровые пальмы, музыка, кофейни и рестораны создают атмосферу беззаботности и настраивают на отдых
  • Морской порт с колоритными рыбаками и яхтами, а также Морской вокзал — ворота Сочи
  • Эллинский спуск и арт-галерея «Форт»
  • Собор Михаила Архангела
  • Открытый киноконцертный зал «Фестивальный». С его балкона слышно шум моря и видны звёзды
  • Приморский парк, по которому гуляют жители и гости Сочи уже больше 100 лет
  • Памятник «Якорь и пушка»
  • Легендарные постройки начала 20 века
  • Первая советская гостиница
  • Зимний театр

Затем вы сможете самостоятельно продолжить знакомство с Сочи. Гид подскажет, куда ещё стоит сходить и где вкусно поесть.

Организационные детали

  • Прогулка состоится в любую погоду, кроме сильного дождя
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек. Подробности уточняйте в переписке с гидом
  • Возможно проведение в дни, не указанные в расписании, по согласованию
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади ж/д вокзала Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 227 туристов
Мы не просто команда, мы — семья! Классические и нестандартные туры, экскурсии, квесты по Сочи от местных жителей: трём поколениям семьи сочинских экскурсоводов любая задача по зубам. Мы много путешествуем и занимаемся спортом, искренне любим свой город и будем счастливы показать вам здешние красоты.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
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3
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1
Анна
Всё понравилось, мне повезло, на экскурсии была только я, поэтому прогулка была очень комфортной. Удалось поговорить с гидом, в формате прогулки с местным жителем. Мне показали основные места, которые точно стоит увидеть. Для тех, кто приехал в первый раз как раз подойдет.
Всё понравилось, мне повезло, на экскурсии была только я, поэтому прогулка была очень комфортной. Удалось поговорить
Всё понравилось, мне повезло, на экскурсии была только я, поэтому прогулка была очень комфортной. Удалось поговорить
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Екатерина
Очень хороший экскурсовод. Юлия провела нас по самым интересным местам Сочи, рассказав историю города. Что особенно бросилось в глаза, так это то, что я Юлия знала ответы на все вопросы,
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что удивило, она знает всю флору города: муж показывал пальцем на каждое растение по пути и Юлия уверенно их называла, а также рассказывала историю появления данных растений в Сочи. Муж был в восторге! Также зашли в несколько неприметных двориков, которые без нее мы бы и не нашли. Спасибо Юлии за прекрасную экскурсию.

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о
Прогулялись по Сочи с экскурсоводом Ириной. Во-первых, хотелось бы поблагодарить нашего гида за интересный рассказ, внимание к деталям, о которых мы не знали, бывая здесь ранее, а так же выбор
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маршрута максимально удобного нам всем. И с нами был ребёнок, который так же имел возможность принять участие в беседе во время прогулки, что не мало важно. Так что если вы в первый или не в первый раз в Сочи и интересуетесь его историей, обязательно обратите внимание на эту прогулку.

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Куликова
Добрый день! Хочу поделиться впечатлениями об экскурсии. Нашим экскурсоводом была Ирина. Это опытный экскурсовод, который знает все о Сочи и даже больше! Интересная подача информации, располагает к себе, удачный маршрут, четко контролирует ход экскурсии, время передвижения по маршруту, проявляет теплую заботу о туристах, учитывая общий фон настроения, пожелания, потребности.
Рекомендую!
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Журавлева
Приятная, информативная экскурсия по самым значимым местам побережья центрального Сочи. Заглянули в милые потаенные уголки про которые я и не подозревала, хотя ходила мимо много раз. Маршрут вообще не утомительный, виды красивые, экскурсовод внимательная, рассказ содержательный. Мне все понравилось, три часа пролетели быстро.
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А
Экскурсию проводит молодая милая девушка. Лёгкий и ненавязчивый стиль изложения, энциклопедические знания, внимание к деталям. Наличие внутренней культуры (редкость в наше время), открывает возможность полноценного общения с экскурсоводом, что превращает экскурсию в небольшое увлекательное путешествие… Рекомендую.
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