Маленькие тайны Сочи: экскурсия в мини-группе

Прогуляться по историческому центру и увидеть город глазами местных жителей

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Как уловить ритм города и почувствовать, чем дорожат его жители? Для этого надо примерить на себя неспешный южный образ жизни и пройти по любимым местам горожан. С нами вы откроете атмосферные уголки, которые могли бы пропустить, гуляя самостоятельно. Узнаете историю города и увидите его памятные места. Погуляете по паркам и скверам. Услышите рассказы, о которых не пишут в интернете. А заодно получите полезные советы по отдыху в Сочи.
Маленькие тайны Сочи: экскурсия в мини-группе
Маленькие тайны Сочи: экскурсия в мини-группе
Маленькие тайны Сочи: экскурсия в мини-группе
Маленькие тайны Сочи: экскурсия в мини-группе
Маленькие тайны Сочи: экскурсия в мини-группе
Маленькие тайны Сочи: экскурсия в мини-группе
Маленькие тайны Сочи: экскурсия в мини-группе
Маленькие тайны Сочи: экскурсия в мини-группе
Маленькие тайны Сочи: экскурсия в мини-группе
Маленькие тайны Сочи: экскурсия в мини-группе
Ближайшие даты:
26
мая
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июн
9
июн
16
июн
23
июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы узнаете:

🌿 откуда в Сочи субтропический климат;
🌿 где можно загадать желание, чтобы оно непременно исполнилось;
🌿 какое отношение к Сочи имеет Зураб Церетели;
🌿 где в нашем городе снимались эпизоды фильма «Бриллиантовая рука»;
🌿 как в стене православного храма оказалось турецкое пушечное ядро;
🌿 где проходят подземные ходы и для чего они были прорыты;
🌿 что за секреты хранит Зимний театр, какую из его дверей нельзя открывать и как всё это связано с легендами о Сталине.

Места маршрута

🔹 железнодорожный и авто- вокзалы — сухопутные ворота города
🔹 пешеходная улица Навагинская — сочинский Арбат. Растущие вдоль неё десятиметровые пальмы, музыка, кофейни и рестораны создают атмосферу беззаботности и настраивают на отдых.
🔹 Морской порт с колоритными рыбаками и яхтами, а также Морской вокзал — морские ворота Сочи
🔹 Эллинский спуск и арт-галерея «Форт»
🔹 собор Михаила Архангела
🔹 открытый киноконцертный зал «Фестивальный». С его балкона слышно шум моря и видны звёзды.
🔹 Приморский парк, по которому гуляют жители и гости Сочи уже больше 100 лет, памятник «Якорь и пушка», легендарные постройки начала 20 века, первая советская гостиница.
🔹 Зимний театр

Затем вы сможете самостоятельно продолжить знакомство с Сочи. Гид подскажет, куда можно ещё можно сходить и где вкусно поесть.

Организационные детали

  • Прогулка состоится в любую погоду, кроме сильного дождя.
  • Возможно проведение в другие дни по согласованию.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в пятницу в 09:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади ж/д вокзала Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 09:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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