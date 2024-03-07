читать дальше уменьшить

маршрута максимально удобного нам всем. И с нами был ребёнок, который так же имел возможность принять участие в беседе во время прогулки, что не мало важно. Так что если вы в первый или не в первый раз в Сочи и интересуетесь его историей, обязательно обратите внимание на эту прогулку.