Как уловить ритм города и почувствовать, чем дорожат его жители? Для этого надо примерить на себя неспешный южный образ жизни и пройти по любимым местам горожан. С нами вы откроете
Описание экскурсии
Вы узнаете:
- откуда в Сочи субтропический климат
- где можно загадать желание, чтобы оно непременно исполнилось
- какое отношение к Сочи имеет Зураб Церетели
- где в нашем городе снимались эпизоды фильма «Бриллиантовая рука»
- как в стене православного храма оказалось турецкое пушечное ядро
- где находятся подземные ходы и для чего они были прорыты
- что за секреты хранит Зимний театр, какую из его дверей нельзя открывать и как всё это связано с легендами о Сталине
Места маршрута
- Железнодорожный и авто- вокзалы — сухопутные ворота города
- Пешеходная Навагинская улица — сочинский Арбат. Растущие вдоль неё десятиметровые пальмы, музыка, кофейни и рестораны создают атмосферу беззаботности и настраивают на отдых
- Морской порт с колоритными рыбаками и яхтами, а также Морской вокзал — ворота Сочи
- Эллинский спуск и арт-галерея «Форт»
- Собор Михаила Архангела
- Открытый киноконцертный зал «Фестивальный». С его балкона слышно шум моря и видны звёзды
- Приморский парк, по которому гуляют жители и гости Сочи уже больше 100 лет
- Памятник «Якорь и пушка»
- Легендарные постройки начала 20 века
- Первая советская гостиница
- Зимний театр
Затем вы сможете самостоятельно продолжить знакомство с Сочи. Гид подскажет, куда ещё стоит сходить и где вкусно поесть.
Организационные детали
- Прогулка состоится в любую погоду, кроме сильного дождя
- Экскурсию можно провести для большего количества человек. Подробности уточняйте в переписке с гидом
- Возможно проведение в дни, не указанные в расписании, по согласованию
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади ж/д вокзала Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 227 туристов
Мы не просто команда, мы — семья! Классические и нестандартные туры, экскурсии, квесты по Сочи от местных жителей: трём поколениям семьи сочинских экскурсоводов любая задача по зубам. Мы много путешествуем и занимаемся спортом, искренне любим свой город и будем счастливы показать вам здешние красоты.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Всё понравилось, мне повезло, на экскурсии была только я, поэтому прогулка была очень комфортной. Удалось поговорить с гидом, в формате прогулки с местным жителем. Мне показали основные места, которые точно стоит увидеть. Для тех, кто приехал в первый раз как раз подойдет.
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Очень хороший экскурсовод. Юлия провела нас по самым интересным местам Сочи, рассказав историю города. Что особенно бросилось в глаза, так это то, что я Юлия знала ответы на все вопросы,
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о
Прогулялись по Сочи с экскурсоводом Ириной. Во-первых, хотелось бы поблагодарить нашего гида за интересный рассказ, внимание к деталям, о которых мы не знали, бывая здесь ранее, а так же выбор
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Добрый день! Хочу поделиться впечатлениями об экскурсии. Нашим экскурсоводом была Ирина. Это опытный экскурсовод, который знает все о Сочи и даже больше! Интересная подача информации, располагает к себе, удачный маршрут, четко контролирует ход экскурсии, время передвижения по маршруту, проявляет теплую заботу о туристах, учитывая общий фон настроения, пожелания, потребности.
Рекомендую!
Рекомендую!
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Приятная, информативная экскурсия по самым значимым местам побережья центрального Сочи. Заглянули в милые потаенные уголки про которые я и не подозревала, хотя ходила мимо много раз. Маршрут вообще не утомительный, виды красивые, экскурсовод внимательная, рассказ содержательный. Мне все понравилось, три часа пролетели быстро.
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А
Экскурсию проводит молодая милая девушка. Лёгкий и ненавязчивый стиль изложения, энциклопедические знания, внимание к деталям. Наличие внутренней культуры (редкость в наше время), открывает возможность полноценного общения с экскурсоводом, что превращает экскурсию в небольшое увлекательное путешествие… Рекомендую.
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