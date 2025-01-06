9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Волшебное путешествие к озеру Рица из Сочи: история и природа
Исследуйте сокровища Абхазии: от древних крепостей до величественного озера Рица с эксклюзивным гидом
Начало: В вашем отеле в Сочи, кроме Лазаревского района
13 фев в 08:30
15 фев в 08:00
19 000₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фототур в Абхазию на кабриолете
Роскошный кабриолет Lexus, живописные виды Абхазии и профессиональная фотосессия - идеальное сочетание для незабываемого путешествия
Начало: Адлер
Завтра в 07:00
13 фев в 07:00
25 000₽ за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путеводитель по Абхазии: от Адлера до духовных святынь
Вас ждет увлекательное путешествие по Абхазии, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории
Начало: В Адлер, (Сириус) Олимпийский парк
Завтра в 08:00
13 фев в 08:00
11 999₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
7 часов
Водная прогулка
Семейное приключение в Абхазии: от парка львов до терм
Исследуйте сокровища Абхазии: от утреннего кофе на берегу моря до вечернего релакса в термальных источниках
Начало: По месту проживания
Завтра в 05:00
13 фев в 05:00
1490013 410₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Старинная красота Абхазии в однодневном автотуре из Сочи
Прогулка по историческим местам Гагры, посещение озера Рица и Нового Афона. Включен трансфер из Адлера. Возможны остановки по вашему желанию
Начало: Ваш адрес в Сочи (кроме Лазаревского района)
Завтра в 06:30
14 фев в 06:30
от 15 900₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССтанислав6 января 2025Отличная содержательная индивидуальная экскурсия. Посетили все запланированные локации. Достаточный объем информации по локациям. Рекомендую. Подойдет путешественникам, которым интересна легкая дружеская поездка и не требуется масса энциклопедических данных с датами, цифрами и прочими деталями)).
- ААлена3 января 202502.01.2024 года выбрали данную экскурсию и не пожалели😊Нашим гидом был Карен, очень приятный молодой человек, действительно влюбленный в свою малую
- РРуслан11 декабря 2024Воспользовались услугами Дениса в Августе и планируем так же обратиться к нему на зимних каникулах. Рекомендуем по всем параметрам. Во первых мы
- ССергей28 октября 2024Специально брали индивидуальную экскурсию, чтобы насладиться красотой Абхазии. Гид Карен не только замечательный рассказчик, но и отличный водитель. В любом
- ИИрина23 августа 2024Вот и состоялась наша поездка в Абхазию. Виктор - прекрасный человек, отличный фотограф и водитель! Сам формат фототура интересный, уникальный,
- ССветлана5 августа 2024Еще год назад, будучи в Сочи, появилось несколько идей: фотосессия, а также аренда кабриолета. Виктор помог воплотить все эти идеи
- РРоман7 июня 2024Очень понравилась экскурсия, Денис профессионал своего дела! От нас были определенные пожелания Минимизировать пешие расстояния (проблемы с ногами). Помимо интересной
- ННадежда3 июня 2024Хочу от всей Души поблагодарить Виктора за увлекательный фототур в Абхазию! Я запланировала мероприятие, как подарок мужу на день рождение, еще
- ММария29 августа 202222/08 были на экскурсии. Все очень продумано, организация на высоте. Денис интересно рассказывает,знает действительно много. Очень понравилось, что Денис показывал
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Индивидуальные в Абхазию»
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