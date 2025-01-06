Индивидуальные в Абхазию – экскурсии в Сочи

Найдено 5 экскурсий в категории «Индивидуальные в Абхазию» в Сочи, цены от 11 999 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Волшебными дорогами к Рице из Сочи
На машине
73 отзыва
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Волшебное путешествие к озеру Рица из Сочи: история и природа
Исследуйте сокровища Абхазии: от древних крепостей до величественного озера Рица с эксклюзивным гидом
Начало: В вашем отеле в Сочи, кроме Лазаревского района
13 фев в 08:30
15 фев в 08:00
19 000 за всё до 4 чел.
Фототур в Абхазию на кабриолете Lexus
На машине
На кабриолете
7 отзывов
6 часов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фототур в Абхазию на кабриолете
Роскошный кабриолет Lexus, живописные виды Абхазии и профессиональная фотосессия - идеальное сочетание для незабываемого путешествия
Начало: Адлер
Завтра в 07:00
13 фев в 07:00
25 000 за всё до 3 чел.
Из Адлера - в загадочную Абхазию
На машине
139 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путеводитель по Абхазии: от Адлера до духовных святынь
Вас ждет увлекательное путешествие по Абхазии, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории
Начало: В Адлер, (Сириус) Олимпийский парк
Завтра в 08:00
13 фев в 08:00
11 999 за всё до 4 чел.
Всей семьёй в Абхазию: парк львов, рыбалка, винодельня и природные термы
На машине
скидка
10%
21 отзыв
7 часов
Водная прогулка
Семейное приключение в Абхазии: от парка львов до терм
Исследуйте сокровища Абхазии: от утреннего кофе на берегу моря до вечернего релакса в термальных источниках
Начало: По месту проживания
Завтра в 05:00
13 фев в 05:00
1490013 410 за всё до 4 чел.
Старинная красота Абхазии в однодневном автотуре из Сочи
На машине
113 отзывов
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Старинная красота Абхазии в однодневном автотуре из Сочи
Прогулка по историческим местам Гагры, посещение озера Рица и Нового Афона. Включен трансфер из Адлера. Возможны остановки по вашему желанию
Начало: Ваш адрес в Сочи (кроме Лазаревского района)
Завтра в 06:30
14 фев в 06:30
от 15 900 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Станислав
    6 января 2025
    Старинная красота Абхазии в однодневном автотуре из Сочи
    Отличная содержательная индивидуальная экскурсия. Посетили все запланированные локации. Достаточный объем информации по локациям. Рекомендую. Подойдет путешественникам, которым интересна легкая дружеская поездка и не требуется масса энциклопедических данных с датами, цифрами и прочими деталями)).
    Отличная содержательная индивидуальная экскурсия. Посетили все запланированные локации. Достаточный объем информации по локациям. Рекомендую. Подойдет путешественникамОтличная содержательная индивидуальная экскурсия. Посетили все запланированные локации. Достаточный объем информации по локациям. Рекомендую. Подойдет путешественникамОтличная содержательная индивидуальная экскурсия. Посетили все запланированные локации. Достаточный объем информации по локациям. Рекомендую. Подойдет путешественникамОтличная содержательная индивидуальная экскурсия. Посетили все запланированные локации. Достаточный объем информации по локациям. Рекомендую. Подойдет путешественникамОтличная содержательная индивидуальная экскурсия. Посетили все запланированные локации. Достаточный объем информации по локациям. Рекомендую. Подойдет путешественникамОтличная содержательная индивидуальная экскурсия. Посетили все запланированные локации. Достаточный объем информации по локациям. Рекомендую. Подойдет путешественникамОтличная содержательная индивидуальная экскурсия. Посетили все запланированные локации. Достаточный объем информации по локациям. Рекомендую. Подойдет путешественникамОтличная содержательная индивидуальная экскурсия. Посетили все запланированные локации. Достаточный объем информации по локациям. Рекомендую. Подойдет путешественникамОтличная содержательная индивидуальная экскурсия. Посетили все запланированные локации. Достаточный объем информации по локациям. Рекомендую. Подойдет путешественникамОтличная содержательная индивидуальная экскурсия. Посетили все запланированные локации. Достаточный объем информации по локациям. Рекомендую. Подойдет путешественникам
  • А
    Алена
    3 января 2025
    Старинная красота Абхазии в однодневном автотуре из Сочи
    02.01.2024 года выбрали данную экскурсию и не пожалели😊Нашим гидом был Карен, очень приятный молодой человек, действительно влюбленный в свою малую
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    родину Абхазию😊 Что было в экскурсии? Сначала это были прекрасные горные реки, прекрасный мягкий климат и прекрасы сельской жизни☺️ Затем была Гагра, незабываемые пейзажи, после поездка на озеро Рица, по пути встречаются сказочные деревья, покрытые мхом, это было столь прекрасно, аж до мурашек☺️ Конечно, же само озеро Рица, аж до захватывания духа😍 И после конечно же Новый Афон и новоафонские пещеры, где ты осознаешь себя пещинкой перед чудом природы 🥰 После храм Нового Афона, там своя история, которую вам очень спокойно и красочно расскажет Карен🔥 Вообщем советую всем☺️

    02.01.2024 года выбрали данную экскурсию и не пожалели😊Нашим гидом был Карен, очень приятный молодой человек, действительно02.01.2024 года выбрали данную экскурсию и не пожалели😊Нашим гидом был Карен, очень приятный молодой человек, действительно02.01.2024 года выбрали данную экскурсию и не пожалели😊Нашим гидом был Карен, очень приятный молодой человек, действительно02.01.2024 года выбрали данную экскурсию и не пожалели😊Нашим гидом был Карен, очень приятный молодой человек, действительно02.01.2024 года выбрали данную экскурсию и не пожалели😊Нашим гидом был Карен, очень приятный молодой человек, действительно02.01.2024 года выбрали данную экскурсию и не пожалели😊Нашим гидом был Карен, очень приятный молодой человек, действительно02.01.2024 года выбрали данную экскурсию и не пожалели😊Нашим гидом был Карен, очень приятный молодой человек, действительно02.01.2024 года выбрали данную экскурсию и не пожалели😊Нашим гидом был Карен, очень приятный молодой человек, действительно02.01.2024 года выбрали данную экскурсию и не пожалели😊Нашим гидом был Карен, очень приятный молодой человек, действительно
  • Р
    Руслан
    11 декабря 2024
    Волшебными дорогами к Рице из Сочи
    Воспользовались услугами Дениса в Августе и планируем так же обратиться к нему на зимних каникулах. Рекомендуем по всем параметрам. Во первых мы
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    сразу получили всю информацию по обращению. За несколько ко дней с нами он связался уточнить все детали. Во вторых пунктуальность и обязательность. В трети знание информации по истории и умение ее преподнести согласно желаниям гостей так, что даже 5 летнему ребенку было интересно. Проявление заботы о заботах туриста не касающихся экскурсии - где выгоднее что купить и так далее. И на последок умение поддержать разговор на любую тему.

  • С
    Сергей
    28 октября 2024
    Старинная красота Абхазии в однодневном автотуре из Сочи
    Специально брали индивидуальную экскурсию, чтобы насладиться красотой Абхазии. Гид Карен не только замечательный рассказчик, но и отличный водитель. В любом
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    знаковом месте мы оказывались первыми, имели возможность все осмотреть, до больших экскурсионных групп. Огромное спасибо!!! Обызательно будем рекомендовать друзьям эту экскурсионную программу.

  • И
    Ирина
    23 августа 2024
    Фототур в Абхазию на кабриолете Lexus
    Вот и состоялась наша поездка в Абхазию. Виктор - прекрасный человек, отличный фотограф и водитель! Сам формат фототура интересный, уникальный,
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    и даже если были в Абхазии до, то вы 100% все равно получите новые эмоции, а Виктор постарается найти для вас новые места! Нет жестких рамок и ограничений по времени, всё происходит в удобном темпе, с учетом всех пожеланий. Также, если у вас несколько образов, то вам подскажут на какие локации какие образы будут более уместны. Не стоит задумываться, жалеть денег и времени, это однозначно того стоит!!

    Вот и состоялась наша поездка в Абхазию. Виктор - прекрасный человек, отличный фотограф и водитель! СамВот и состоялась наша поездка в Абхазию. Виктор - прекрасный человек, отличный фотограф и водитель! СамВот и состоялась наша поездка в Абхазию. Виктор - прекрасный человек, отличный фотограф и водитель! СамВот и состоялась наша поездка в Абхазию. Виктор - прекрасный человек, отличный фотограф и водитель! СамВот и состоялась наша поездка в Абхазию. Виктор - прекрасный человек, отличный фотограф и водитель! СамВот и состоялась наша поездка в Абхазию. Виктор - прекрасный человек, отличный фотограф и водитель! СамВот и состоялась наша поездка в Абхазию. Виктор - прекрасный человек, отличный фотограф и водитель! СамВот и состоялась наша поездка в Абхазию. Виктор - прекрасный человек, отличный фотограф и водитель! СамВот и состоялась наша поездка в Абхазию. Виктор - прекрасный человек, отличный фотограф и водитель! СамВот и состоялась наша поездка в Абхазию. Виктор - прекрасный человек, отличный фотограф и водитель! Сам
  • С
    Светлана
    5 августа 2024
    Фототур в Абхазию на кабриолете Lexus
    Еще год назад, будучи в Сочи, появилось несколько идей: фотосессия, а также аренда кабриолета. Виктор помог воплотить все эти идеи
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    в жизнь за один день. Абхазия сама по себе прекрасна, но нам показали уютные заброшенки, прекрасные уголки леса, мосты и пр. Такие пейзажи поймать обычным взглядом, поверьте сложно. Виктор мастерски справился с этим. Плюсом вид из кабриолета гораздо приятней чем, через закрытые окна авто. Бонусом прекрасный плейлист, приятное общение и чудесный завтрак со свежесваренным кофе в живописном месте. Вдобавок чудесные фото на память (и кстати получили мы их очень быстро). 🔥очень рекомендуем, вы не разочаруетесь!

  • Р
    Роман
    7 июня 2024
    Волшебными дорогами к Рице из Сочи
    Очень понравилась экскурсия, Денис профессионал своего дела! От нас были определенные пожелания Минимизировать пешие расстояния (проблемы с ногами). Помимо интересной
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    и увлекательной экскурсии, Денис выполнил и наши пожелания. Выбирал красивейшие локации с минимальным количеством туристов и пеших переходов. Рекомендую Дениса как профессионального экскурсовода, приятного человека и собеседника.

  • Н
    Надежда
    3 июня 2024
    Фототур в Абхазию на кабриолете Lexus
    Хочу от всей Души поблагодарить Виктора за увлекательный фототур в Абхазию! Я запланировала мероприятие, как подарок мужу на день рождение, еще
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    в феврале, и вот, спустя почти 3 месяца, наша поездка осуществилась! Муж в восторге, не ожидал))) На кабриолете ранее не ездили, а тем более с такой удивительной природой, как в Абхазии, мы смогли погрузиться полностью в атмосферу красивых, неповторимых мест! И при этом, Виктор фотографировал и снимал на видео, нас с мужем, в самых красивых локациях Абхазии, зная где они и подъезжая туда, где практически не было народа! Мои соцсети сразу пополнились новыми фотографиями, крутыми Reels, ну и, конечно, кучей лайков и восторгов! Я, если честно, всю поездку, ощущала себя главной героиней какого-нибудь французского кино!!! Всем девушкам рекомендую! И мужу подарок, и себе подарок! Ну круто же! Виктор отличный собеседник, ну и, конечно, профессионал своего дела! Рекомендую однозначно!

  • М
    Мария
    29 августа 2022
    Волшебными дорогами к Рице из Сочи
    22/08 были на экскурсии. Все очень продумано, организация на высоте. Денис интересно рассказывает,знает действительно много. Очень понравилось, что Денис показывал
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    места,куда на автобусах не ездят, они значительно красивее,чем общепринятые. Заехали даже на море, потому что дочь хотела купаться, чем сильно удлинили экскурсию. Вся экскурсия заняла часов 10:) Экскурсовода очень советую, вообще индивидуальная экскурсия намного круче,чем групповая и точно стоит своих денег.

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Индивидуальные в Абхазию»

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  2. Фототур в Абхазию на кабриолете Lexus
  3. Из Адлера - в загадочную Абхазию
  4. Всей семьёй в Абхазию: парк львов, рыбалка, винодельня и природные термы
  5. Старинная красота Абхазии в однодневном автотуре из Сочи
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Чайная плантация
  5. Юпшарский каньон
  6. Роза Хутор
  7. Зимний Театр
  8. Олимпийский Парк
  9. Морской вокзал
  10. Гора Ахун
Сколько стоит экскурсия по Сочи в феврале 2025
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