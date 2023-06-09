Царский каньон — одна из самых красивых локаций в Сочи. Маршрут к нему пройдет через стремительные потоки рек, чистый горный воздух и крутые дороги.
По пути вы сможете подняться на смотровые площадки, полюбоваться Ахштырским каньоном и перевести дух у уютного Троице-Георгиевского женского монастыря.
По пути вы сможете подняться на смотровые площадки, полюбоваться Ахштырским каньоном и перевести дух у уютного Троице-Георгиевского женского монастыря.
Ближайшие даты:
9
июн
июн
10
июн
июн
11
июн
июн
12
июн
июн
13
июн
июн
14
июн
июн
15
июн
июн
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Ивановский водопад
- Смотровая площадка «Ах-цу»
- Смотровая площадка «Кавказские горы»
- Женский монастырь
- Голубая глина
- Ахштырский каньон
- Царский каньон
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
По дороге к Царскому каньонуВас ждет настоящее приключение: поездка по горному бездорожью, чистый горный воздух, стремительные реки и крутые дороги, водопады и много других природных открытий. Насыщенный маршрут приведет вас к смотровым площадкам с живописными видами на горы и раскинувшуюся округу, покажет вам красоту Царского и Ахштырского каньонов. Нам удастся посетить женский монастырь, а также рассмотреть поток Ивановского водопада. К локациям вас доставят комфортабельные внедорожники под управлением опытных водителей. Важная информация• Надевайте одежду по погоде и удобную обувь.
Возьмите с собой перекус и воду.
Ежедневно 7-30, 13-00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортные услуги
- Услуги-водителя-экскурсовода
- Страховка
- Что не входит
- Экологический сбор — 300 руб., дети до 10 лет — бесплатно.
- Ахштырская пещера (по желанию) — 200 руб.
- Питание
- Место начала и завершения?
- По договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно 7-30, 13-00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- Добрый день!
- Благодарим Вас за выбор нашей экскурсии. Убедительная просьба, пожалуйста, проверьте корректно ли Вы указали свой номер телефона, а так же пришлите в ответном письме точный адрес Вашего местоположения, чтобы мы смогли определить точное место встречи.
- Телефон для связи 8-938-878-87-08
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи
Групповые
Пешеходные
Джиппинг
Природа и пейзажи
Необычные
Горы
Активный отдых
Экстрим
Выездные
На весь день
Водопады
Каньоны
Похожие туры из Сочи
Индивидуальная
7 часов
Царский каньон и таинственные пещеры
Впечатлиться природной красотой Краснодарского края и услышать местные легенды
у вашего отеля
Завтра
10 июня
11 июня
12 июня
10 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
6 часов
Популярное предложение
Увлекательный джип-тур в Сочи
Адлер и Сириус, забираем от остановок
Сегодня
Завтра
10 июня
11 июня
2 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальный джип-тур в Абхазию из Сочи
от границы или брать трансфер к отелю
Сегодня
Завтра
10 июня
11 июня
15 000₽ за всё до 8 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии