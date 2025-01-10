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Джип-тур «Царский каньон в долине реки Псахо»

Джип-тур по Царскому каньону в Сочи: путешествие в неизведанные места
Царский каньон — одна из самых красивых локаций в Сочи. Маршрут к нему пройдет через стремительные потоки рек, чистый горный воздух и крутые дороги.

По пути вы сможете подняться на смотровые площадки, полюбоваться Ахштырским каньоном и перевести дух у уютного Троице-Георгиевского женского монастыря.
4.9
21 отзыв
Джип-тур «Царский каньон в долине реки Псахо»
Джип-тур «Царский каньон в долине реки Псахо»
Джип-тур «Царский каньон в долине реки Псахо»

Описание экскурсии

По дороге к Царскому каньону

Вас ждет настоящее приключение: поездка по горному бездорожью, чистый горный воздух, стремительные реки и крутые дороги и много других природных открытий. Насыщенный маршрут приведет Вас к смотровым площадкам с живописными видами на горы и раскинувшуюся округу, покажет вам красоту Царского и Ахштырского каньонов. Нам удастся посетить женский монастырь. К локациям Вас доставят комфортабельные внедорожники под управлением опытных водителей. Важная информация• Надевайте одежду по погоде и удобную обувь.
Возьмите с собой купальные принадлежности, перекус и воду.

Ежедневно 7-30, 13-00 (выезд из Адлера)

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Подвесной мост
  • Гнездо совы
  • Голубая глина
  • Каньон «Псахо»
  • Троице-Георгиевский женский монастырь
  • Ахштырский каньон
  • Ахштырская пещера (по желанию)
Что включено
  • Транспортные услуги
  • Услуги-водителя-экскурсовода
  • Страховка
  • Трансфер по Адлерскому району
Что не входит в цену
  • Экологический сбор - 400 руб., дети до 18 лет - бесплатно (при предъявлении документа)
  • Питание.
  • Ахштырская пещера (по желанию) - 500 руб. Дети до 14-ти лет - 250 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Автобусные остановки в Адлере
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 7-30, 13-00 (выезд из Адлера)
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
3
3
2
1
О
Экскурсия очень понравилась, мы просто в восторге, водитель/экскурсовод Костя тоже очень классный, с погодой повезло, но связь менеджера и экскурсовода меня поразила, все по ватсапу обговорено, оплачено, оставшуюся сумму нужно
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отдать на месте и началось… вы должны 4200, показываю чек что половина оплачена, нет надо звонить, звоню трубку не берут, пишу, все ответили, что половина оплачена, Костик не верит, звонит сам, да все правильно, остаток половина, ну неужели как то сразу все нельзя донести до водителя, написать ему кто, что должен, не скажу, что испортило впечатление, но в преддверии сочельника не хотелось это все выяснять, спорить, объяснять, но пришлось, а если бы у него было написано кто и сколько должен такого бы наверно не случилось

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В
Большое спасибо Константину и Руслану за такое увлекательное приключение. Наша первая экскурсия, где действительно что-то рассказывали и показывали, а не просто довезли, топайте. Константин всю дорогу говорил про интересные места, посоветовал что можно посетить еще, много рассказал вообще о Сочи и его окрестностях. Время пролетело незаметно, шикарные виды как на горы так и в каньоне. Очень интересно и увлекательно, спасибо.
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А
Круто. Константину отдельное спасибо. Любит свой город, все рассказывает, показывает, живой диалог. Места очень красивые. Я раньше думала, что в плане красоты природы после поездок в Абхазию, больше уже ни чем не будешь восторгаться- я ошибалась, тут тоже много красивых "диких" мест.
Организация отличная, атмосфера драйвовая, виды офигительные. И сама "подача" - на открытых вредорожниках- тоже клево и интересно.
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Г
Доброго времени суток)
Были с детьми на экскурсии каньон Псахо. Впечатление зашкаливают) Благодаря Константину!) водитель,гид,экскурсовод и просто невероятной души человек! богатство в знании своего города,которыми с радостью поделился с нами.. Экскурсия прошла на одном дыхание!)
В дальнейшем экскурсии только "СПУТНИК") и Константином!):)
Так же рекомендации другим отдыхающим)
СПАСИБО!!)💥
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Е
Понравилось всё! Советуем другим съездить и всё посмотреть. Водитель доброжелательный, всё рассказал показал 😃 ездили на джип тур "Царский каньон в долине реки Псахо" единственный совет для туристов, одевать такую обувь в которой можно именно лазить, типа кроссовок, но есть и такие места где в кроссовках не пройти, а нужны резиновые шлепки 😁
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E
Экскурсия была чудесная! Гид Константин просто супер - атмосфера была веселой и непринужденной, прокатились по всем главным местам - монастырь, каньон, реки. Удалось увидеть коров и ослика и даже подойти к ним на поляну, полюбоваться. А еще - не было никаких лишних дегустаций и траты времени, все по делу!!
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