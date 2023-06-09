Джип-тур «Царский каньон»

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Царский каньон — одна из самых красивых локаций в Сочи. Маршрут к нему пройдет через стремительные потоки рек, чистый горный воздух и крутые дороги.

По пути вы сможете подняться на смотровые площадки, полюбоваться Ахштырским каньоном и перевести дух у уютного Троице-Георгиевского женского монастыря.
Джип-тур «Царский каньон»
Джип-тур «Царский каньон»
Джип-тур «Царский каньон»
Джип-тур «Царский каньон»
Джип-тур «Царский каньон»
Джип-тур «Царский каньон»
Ближайшие даты:
9
июн
10
июн
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июн
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13
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Что вас ожидает:

  • Ивановский водопад
  • Смотровая площадка «Ах-цу»
  • Смотровая площадка «Кавказские горы»
  • Женский монастырь
  • Голубая глина
  • Ахштырский каньон
  • Царский каньон
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

По дороге к Царскому каньонуВас ждет настоящее приключение: поездка по горному бездорожью, чистый горный воздух, стремительные реки и крутые дороги, водопады и много других природных открытий. Насыщенный маршрут приведет вас к смотровым площадкам с живописными видами на горы и раскинувшуюся округу, покажет вам красоту Царского и Ахштырского каньонов. Нам удастся посетить женский монастырь, а также рассмотреть поток Ивановского водопада. К локациям вас доставят комфортабельные внедорожники под управлением опытных водителей. Важная информация• Надевайте одежду по погоде и удобную обувь.
Возьмите с собой перекус и воду.

Ежедневно 7-30, 13-00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги
  • Услуги-водителя-экскурсовода
  • Страховка
Что не входит
  • Экологический сбор — 300 руб., дети до 10 лет — бесплатно.
  • Ахштырская пещера (по желанию) — 200 руб.
  • Питание
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 7-30, 13-00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Добрый день!
  • Благодарим Вас за выбор нашей экскурсии. Убедительная просьба, пожалуйста, проверьте корректно ли Вы указали свой номер телефона, а так же пришлите в ответном письме точный адрес Вашего местоположения, чтобы мы смогли определить точное место встречи.
  • Телефон для связи 8-938-878-87-08
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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