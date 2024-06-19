Долина реки «Огненная»

Отправиться в дружеское путешествие по одному из лучших экскурсионных маршрутов Сочи
В ущелье Кавказских гор протекает река Мацеста, или «Огненная».

В период паводков пыл её и правда горяч, но в остальное время она добрый друг местных жителей и путешественников.

Вы пройдёте по лучшим
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тропам речной долины, увидите чайное наследие советской эпохи и окунётесь в горную воду под шум водопада. Вкусите напиток греческих богов, созданный сочинским виноделом. И узнаете о зарождении курорта с его целебными источниками.

Долина реки «Огненная»
Долина реки «Огненная»
Долина реки «Огненная»
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Добравшись до долины реки, мы заедем в сердце курорта — мацестинскую бальнеолечебницу, где проводят самое знаменитое лечение минеральными водами в стране
  • После прогуляемся вдоль каскада Змейковских водопадов, расположенных на притоке «Огненной» реки
  • Вы узнаете, как растёт самый северный чай в мире — ведь мы заедем с вами на мацестинские чайные плантации
  • Пройдёмся по Орлиным скалам с видом на живописное ущелье реки Агуры и горы Ахун
  • По желанию заглянем в гости к местному виноделу, известному как в Сочи, так и за его пределами. Я отвезу вас на семейную винодельню «Бабушкина хата».
  • А для любителей домашних животных включим в программу экоферму «Экзархо»

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто любит вырваться из суеты города, ценителям природы и несложных пеших маршрутов

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельных автомобилях: Toyota RAV4, Renault Duster или Hyundai Solaris
  • Дополнительные расходы (цены указаны за человека, в зависимости от сезона могут меняться): Сочинский национальный парк — 200 руб., Мацестинский источник — 150 руб., Змейковские водопады — 200 руб., чайные плантации — 300 руб., семейная винодельня — 500 руб.
  • По договорённости можем скорректировать маршрут с учётом ваших пожеланий и сезонных изменений в графике работы объектов

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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