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В ущелье Кавказских гор протекает река Мацеста, или «Огненная».В период паводков пыл её и правда горяч, но в остальное время она добрый друг местных жителей и путешественников.Вы пройдёте по лучшим