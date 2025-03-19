В компании профессионального гида нашей команды посетите долину реки Шахе, насладитесь нетронутой красотой природы и увидите 33 водопада. А также услышите легенды долины и даже повеселитесь на свадьбе!
Описание экскурсии
Мы начнём наше путешествие с аула Большой Кичмай, где живут адыги. Вы окунётесь в колоритную жизнь горцев, увидите их быт и узнаете историю поселения.
Отправимся на одну из самых красивых чайных плантаций, где среди живописных видов, вы продегустируете различные сорта чая. Также сделаем остановки на пасеке и в винном погребе, где вы попробуете свежайший мёд и вино.
Увидим 33 водопада в долине реки Шахе. Мы переправимся через реку Шахе на внедорожниках ГАЗ-66 — гарантируем непередаваемые эмоции и экстрим! А затем вы полюбуетесь величественными каскадами водопадов, услышите местные легенды и сделаете яркие фото на память.
Далее нас ждёт веселье! Мы побываем на костюмированной свадьбе местных горцев. Радушные хозяева встретят нас песнями, танцами и традиционным гостеприимством. И конечно, предложат местные деликатесы.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автобусе
- Программа не рекомендована беременным женщинам, так как предстоит переправа через реку Шахе
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы:
- переправа через реку: взрослые — 500 ₽, дети — 300 ₽
- посещение водопадов: взрослые — 300 ₽, дети до 18 лет — бесплатно
- ужин — по желанию
в среду, субботу и воскресенье в 12:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1600 ₽
|Дети до 12 лет
|1300 ₽