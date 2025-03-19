За один день вы окунётесь в настоящую жизнь горцев, познакомитесь с традиционным бытом и местными обычаями. В компании профессионального гида нашей команды посетите долину реки Шахе, насладитесь нетронутой красотой природы и увидите 33 водопада. А также услышите легенды долины и даже повеселитесь на свадьбе!

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Описание экскурсии

Мы начнём наше путешествие с аула Большой Кичмай, где живут адыги. Вы окунётесь в колоритную жизнь горцев, увидите их быт и узнаете историю поселения.

Отправимся на одну из самых красивых чайных плантаций, где среди живописных видов, вы продегустируете различные сорта чая. Также сделаем остановки на пасеке и в винном погребе, где вы попробуете свежайший мёд и вино.

Увидим 33 водопада в долине реки Шахе. Мы переправимся через реку Шахе на внедорожниках ГАЗ-66 — гарантируем непередаваемые эмоции и экстрим! А затем вы полюбуетесь величественными каскадами водопадов, услышите местные легенды и сделаете яркие фото на память.

Далее нас ждёт веселье! Мы побываем на костюмированной свадьбе местных горцев. Радушные хозяева встретят нас песнями, танцами и традиционным гостеприимством. И конечно, предложат местные деликатесы.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном автобусе

Программа не рекомендована беременным женщинам, так как предстоит переправа через реку Шахе

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы: