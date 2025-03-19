2 в 1 из Сочи: долина реки Шахе + кавказское застолье

Побывать на чайной плантации, увидеть величественные водопады и прочувствовать колорит жизни горцев
За один день вы окунётесь в настоящую жизнь горцев, познакомитесь с традиционным бытом и местными обычаями.

В компании профессионального гида нашей команды посетите долину реки Шахе, насладитесь нетронутой красотой природы и увидите 33 водопада. А также услышите легенды долины и даже повеселитесь на свадьбе!
2 в 1 из Сочи: долина реки Шахе + кавказское застолье
2 в 1 из Сочи: долина реки Шахе + кавказское застолье
2 в 1 из Сочи: долина реки Шахе + кавказское застолье
Ближайшие даты:
16
мар19
мар22
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мар30
мар
Время начала: 12:00

Описание экскурсии

Мы начнём наше путешествие с аула Большой Кичмай, где живут адыги. Вы окунётесь в колоритную жизнь горцев, увидите их быт и узнаете историю поселения.

Отправимся на одну из самых красивых чайных плантаций, где среди живописных видов, вы продегустируете различные сорта чая. Также сделаем остановки на пасеке и в винном погребе, где вы попробуете свежайший мёд и вино.

Увидим 33 водопада в долине реки Шахе. Мы переправимся через реку Шахе на внедорожниках ГАЗ-66 — гарантируем непередаваемые эмоции и экстрим! А затем вы полюбуетесь величественными каскадами водопадов, услышите местные легенды и сделаете яркие фото на память.

Далее нас ждёт веселье! Мы побываем на костюмированной свадьбе местных горцев. Радушные хозяева встретят нас песнями, танцами и традиционным гостеприимством. И конечно, предложат местные деликатесы.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автобусе
  • Программа не рекомендована беременным женщинам, так как предстоит переправа через реку Шахе
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы:

  • переправа через реку: взрослые — 500 ₽, дети — 300 ₽
  • посещение водопадов: взрослые — 300 ₽, дети до 18 лет — бесплатно
  • ужин — по желанию

в среду, субботу и воскресенье в 12:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1600 ₽
Дети до 12 лет1300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости Сириус, Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, субботу и воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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