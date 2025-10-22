А Анна читать дальше вечер. Мы сразу нашли общий язык, много шутили и смеялись. Степан открыл для нас пляж Ривьера - фото на закате просто огонь! Однозначно рекомендуем фотопрогулку со Степаном!!! И вообще всем путешественникам хотя бы в один из дней хотя бы на час рекомендуем брать с собой на прогулку фотографа - это уникальная возможность запечатлеть живые эмоции и сохранить на память прекрасные моменты общения вашей семьи или компании:) Желаем Степану реализовать все мечты, осуществить все планы и всего самого наилучшего!:) Степан сопровождал нашу семью на прогулке по Сочи. Час пролетел как 15 минут! Простой, добродушный, веселый парень! И безусловно профессионал своего дела, ссылку с классными фото получили в тот же

Екатерина Спасибо большое Степану, за классную семейную нашу фотоссесию и одновременно прекрасную прогулку по Сочи 24 июля. Степан общительный, приятный и позитивный человек)))

Пока мы передвигались с одной фотолокации к другой, Степан рассказывал про Сочи… время пролетело незаметно))) Мы получили много положительных эмоций и большое количество прекрасных фото!!!

Екатерина Фотосессия прошла отлично. Исходные фотографии получили в этот же день. Были на фотосессии с детьми и это был тот еще квест, но Степан с пониманием относился и организовывал нас. Поэтому фотографии получились замечательные.

И Инна читать дальше что будет некая историческая информация по городу, но впоследствии мы поняли, что акцент - исключительно на фото. Хотя мы и закончили минут на 10 раньше (~19:50), впечатления остались положительными. Успехов в дальнейшем! 📸😌🙏🏼 Спасибо Степану за фото*прогулку по вечернему Сочи! 🌄🌊 Приятная беседа, хорошее чувство юмора фотографа и прекрасный закат украсили один из южных вечеров нашего отпуска с мужем 🥰 Изначально мне казалось,

Олеся Отличная вышла прогулка. Степан внимателен и позитивен. Фотографии получились чудесные. Спасибо!

П Павел Всё понравилось! Спасибо, получились отличные фотографии!

Н Наталья Нам очень понравилась фотопрогулка и общение со Степаном. Был сразу обозначен маршрут и учтены наши пожелания. Получилось много красивых фотографий.

Е Елена читать дальше нам позы, помогал расслабиться шутками, показывал промежуточные результаты. По итогу Степан провел с нами больше времени чем указано в условиях. Мы никуда не спешили, видно, что он также как и мы заинтересован в хорошем результате! Вечером Степан скинул мне исходники! Их было много и мы сами выбрали 60 штук для обработки. Я считаю, что это огромный плюс, потому что мы сами выбрали те кадры, которые нам понравились, ведь это память! Через несколько дней уже получили готовые фотографии. Все комфортно, оперативно и очень красиво! При встрече Степан предложил нам несколько вариантов локации на наш выбор. Мы обсудили на ком из участников съёмки сделать упор, как мы представляем себе результат съёмки. Во время процесса подсказывал

А Анна Фотопрогулка прошла на ура! 😊

Для нас с дочкой это был первый подобный опыт и оказался очень удачным. 😊Степан открытый и позитивный человек, все рассказал, показал. Фотографии получились естественные, непринуждённые.

Огромным плюсом является скорость передачи фотографий, уже вечером у меня были все исходники, а через два дня 63 обработанные фотографии.

Степан, еще раз большое спасибо за красивое напоминание о Сочи 🤗

А Алина Спасибо огромное за потрясающую прогулку и фотографии 😍ставлю 1000000 звезд из возможных. Время пролетело незаметно, мы смогли довериться фотографу полностью, хотя оба с мужем достаточно стеснительные. Фотографии просто превосходные! Рекомендую всем поучаствовать в подобной фотосессии и привезти из отпуска незабываемые моменты и впечатления!

И Ирина читать дальше моё удивление, когда ОТЛИЧНЫХ кадров оказалось больше 100! Отмечу, что Степан очень заинтересован в качестве своей работы. Я в восторге!



Во-вторых, спасибо за то, что сам процесс вы сделали таким комфортным. Я не очень люблю фотографироваться и переживала, но как только мы приступили к съёмке, я поняла, что нахожусь в руках профессионала. Степан очень корректно и уместно направлял меня.



И в-третьих, приятный бонус – скорость предоставления материалов съёмки.



Буду рада ещё с вами поработать! Фотопрогулкой довольна на 1000%! Большое спасибо Степану, во-первых, за огромное количество прекрасных фотографий. Я думала, что если будет пара хороших кадров, то уже не зря сходила, но каково же было

В Вера Эта прогулка- 12 баллов из 5.

Восхищена Степаном и его умением увидеть человека и почувствовать его в кадре. Получила огромное удовольствие от прогулки и тем более от фото.

Это то, что действительно останется в памяти.

Полина Редко встречаемся с подругами, так как живем в разных городах, и решили в эту встречу в Сочи сделать фото на память.

Степан быстро ориентируется и подстраивается под заказчиков, только сами поспевайте, оперативно отдает исходники и отрабатывает кадры. Очень благодарны за улыбки и теплые воспоминания!

М Марина Степан профессионал своего дела, легко и красиво находит кадр, приятный в общении.

Приятная прогулка и прекрасные фотографии в этот же день!



С удовольствием рекомендуем😉