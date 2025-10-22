Индивидуальная фотопрогулка по Сочи предлагает запечатлеть лучшие моменты на фоне знаковых мест города.
Начав с Морского вокзала, известного своим архитектурным стилем, прогулка продолжится в парке с богатой флорой, где можно сделать
Начав с Морского вокзала, известного своим архитектурным стилем, прогулка продолжится в парке с богатой флорой, где можно сделать
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Индивидуальная фотосессия
- 🌿 Субтропическая флора
- 🏖 Вид на Чёрное море
- ⛵ Морской вокзал
- 🎨 Обработка фото
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Морской вокзал
- Субтропический парк
- Пляж
Описание фото-прогулки
Морской вокзал — визитная карточка города-курорта и памятник сталинской архитектуры. Гуляем и фотографируемся с видом на море и яхты.
Субтропики. Переходим в вечнозелёный парк, где я сниму вас на фоне разнообразных пальм и кустарников.
Чёрное море. Завершим фотопрогулку на одном из лучших пляжей Сочи.
Организационные детали
- На следующий день после прогулки вы получите все исходники ссылкой на облачное хранилище — не менее 500 штук. Из них вы выберете 50–60 фото — и в течение 3 дней я пришлю их в лёгкой обработке
- Снимаю на камеру Canon EOS R
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Морского порта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Степан — ваш гид в Сочи
Провёл экскурсии для 91 туриста
Профессиональный фотограф. Работаю с 2018 года, и за это время более 1000 человек остались довольны результатом. Провожу фотосъёмки репортажные, семейные, свадебные и love story. Снимаю в стиле lifestyle, делаю лёгкую обработку фотографий, сохраняя и подчёркивая вашу естественную красоту.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
А
Анна
22 окт 2025
Степан сопровождал нашу семью на прогулке по Сочи. Час пролетел как 15 минут! Простой, добродушный, веселый парень! И безусловно профессионал своего дела, ссылку с классными фото получили в тот же
Екатерина
18 сен 2025
Спасибо большое Степану, за классную семейную нашу фотоссесию и одновременно прекрасную прогулку по Сочи 24 июля. Степан общительный, приятный и позитивный человек)))
Пока мы передвигались с одной фотолокации к другой, Степан рассказывал про Сочи… время пролетело незаметно))) Мы получили много положительных эмоций и большое количество прекрасных фото!!!
Пока мы передвигались с одной фотолокации к другой, Степан рассказывал про Сочи… время пролетело незаметно))) Мы получили много положительных эмоций и большое количество прекрасных фото!!!
Екатерина
25 авг 2025
Фотосессия прошла отлично. Исходные фотографии получили в этот же день. Были на фотосессии с детьми и это был тот еще квест, но Степан с пониманием относился и организовывал нас. Поэтому фотографии получились замечательные.
И
Инна
6 авг 2025
Спасибо Степану за фото*прогулку по вечернему Сочи! 🌄🌊 Приятная беседа, хорошее чувство юмора фотографа и прекрасный закат украсили один из южных вечеров нашего отпуска с мужем 🥰 Изначально мне казалось,
Олеся
26 июл 2025
Отличная вышла прогулка. Степан внимателен и позитивен. Фотографии получились чудесные. Спасибо!
П
Павел
21 июл 2025
Всё понравилось! Спасибо, получились отличные фотографии!
Н
Наталья
20 июл 2025
Нам очень понравилась фотопрогулка и общение со Степаном. Был сразу обозначен маршрут и учтены наши пожелания. Получилось много красивых фотографий.
Е
Елена
29 июн 2025
При встрече Степан предложил нам несколько вариантов локации на наш выбор. Мы обсудили на ком из участников съёмки сделать упор, как мы представляем себе результат съёмки. Во время процесса подсказывал
А
Анна
10 июн 2025
Фотопрогулка прошла на ура! 😊
Для нас с дочкой это был первый подобный опыт и оказался очень удачным. 😊Степан открытый и позитивный человек, все рассказал, показал. Фотографии получились естественные, непринуждённые.
Огромным плюсом является скорость передачи фотографий, уже вечером у меня были все исходники, а через два дня 63 обработанные фотографии.
Степан, еще раз большое спасибо за красивое напоминание о Сочи 🤗
Для нас с дочкой это был первый подобный опыт и оказался очень удачным. 😊Степан открытый и позитивный человек, все рассказал, показал. Фотографии получились естественные, непринуждённые.
Огромным плюсом является скорость передачи фотографий, уже вечером у меня были все исходники, а через два дня 63 обработанные фотографии.
Степан, еще раз большое спасибо за красивое напоминание о Сочи 🤗
А
Алина
7 июн 2025
Спасибо огромное за потрясающую прогулку и фотографии 😍ставлю 1000000 звезд из возможных. Время пролетело незаметно, мы смогли довериться фотографу полностью, хотя оба с мужем достаточно стеснительные. Фотографии просто превосходные! Рекомендую всем поучаствовать в подобной фотосессии и привезти из отпуска незабываемые моменты и впечатления!
И
Ирина
28 мая 2025
Фотопрогулкой довольна на 1000%! Большое спасибо Степану, во-первых, за огромное количество прекрасных фотографий. Я думала, что если будет пара хороших кадров, то уже не зря сходила, но каково же было
В
Вера
13 мая 2025
Эта прогулка- 12 баллов из 5.
Восхищена Степаном и его умением увидеть человека и почувствовать его в кадре. Получила огромное удовольствие от прогулки и тем более от фото.
Это то, что действительно останется в памяти.
Восхищена Степаном и его умением увидеть человека и почувствовать его в кадре. Получила огромное удовольствие от прогулки и тем более от фото.
Это то, что действительно останется в памяти.
Полина
5 мая 2025
Редко встречаемся с подругами, так как живем в разных городах, и решили в эту встречу в Сочи сделать фото на память.
Степан быстро ориентируется и подстраивается под заказчиков, только сами поспевайте, оперативно отдает исходники и отрабатывает кадры. Очень благодарны за улыбки и теплые воспоминания!
Степан быстро ориентируется и подстраивается под заказчиков, только сами поспевайте, оперативно отдает исходники и отрабатывает кадры. Очень благодарны за улыбки и теплые воспоминания!
М
Марина
4 мая 2025
Степан профессионал своего дела, легко и красиво находит кадр, приятный в общении.
Приятная прогулка и прекрасные фотографии в этот же день!
С удовольствием рекомендуем😉
Приятная прогулка и прекрасные фотографии в этот же день!
С удовольствием рекомендуем😉
Елена
4 мая 2025
Была на фотопрогулке 13-го апреля в 16 часов. Прогулка со Степаном мне очень понравилась, общение лёгкое, интересное. Как и заявлено, это просто фотопрогулка, а не экскурсия с рассказом о Сочи,
Входит в следующие категории Сочи
Похожие экскурсии из Сочи
Индивидуальная
до 5 чел.
Город-сказка Сочи: историческая прогулка с живописными видами
Приглашаем вас на уникальную прогулку по Сочи, где история города оживает в каждом уголке. Вас ждут захватывающие рассказы и незабываемые виды
Начало: В Морском порту Сочи
12 ноя в 07:00
15 ноя в 07:00
6600 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Природные жемчужины Сочи
Экоферма, чайные плантации, субтропические водопады и многое другое - за 1 день
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
6000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомство с Сочи и парком Дендрарий
Откройте для себя курортный Сочи за один день: виллы, набережные и парк Дендрарий. История и природа в одном маршруте ждут вас
Начало: В Сочи, Адлере, на Имеритинском курорте
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
9000 ₽ за всё до 3 чел.