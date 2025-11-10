Легкой и приятной — такой будет ваша фотосессия в красивейших локациях горного курорта. Как профессиональный фотограф, я помогу вам расслабиться перед камерой, найду удачные ракурсы и поймаю ваши улыбки. А после пришлю вам минимум 50 обработанных фотографий. Из Красной Поляны вы увезете лучшие из возможных сувениров!

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание фото-прогулки

Фотосессия пройдёт в дружеской обстановке на красивой смотровой площадке. Также мы посетим популярную локацию — бар «Коготь» в стиле шале. Завораживающая панорама на Кавказские горы и деревянный сруб бара, отлично вписывающийся в окружающий ландшафт, шикарно дополняют друг друга и станут идеальным фоном для снимков.

Лайфстайл-фотосессия

Неважно, есть ли у вас опыт фотосессий или нет — я помогу чувствовать себя комфортно:

— я подобрала самые красивые смотровые площадки в Красной Поляне

— создаю как постановочные так и живые кадры в стиле Life Style

— помогаю с позированием

— организую перемещение между локациями на машине

— умею снимать в сложных погодных и тёмных условиях (вспышки/постоянный свет)

Организационные детали