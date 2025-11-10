Легкой и приятной — такой будет ваша фотосессия в красивейших локациях горного курорта.
Как профессиональный фотограф, я помогу вам расслабиться перед камерой, найду удачные ракурсы и поймаю ваши улыбки. А после пришлю вам минимум 50 обработанных фотографий. Из Красной Поляны вы увезете лучшие из возможных сувениров!
Описание фото-прогулки
Фотосессия пройдёт в дружеской обстановке на красивой смотровой площадке. Также мы посетим популярную локацию — бар «Коготь» в стиле шале. Завораживающая панорама на Кавказские горы и деревянный сруб бара, отлично вписывающийся в окружающий ландшафт, шикарно дополняют друг друга и станут идеальным фоном для снимков.
Лайфстайл-фотосессия
Неважно, есть ли у вас опыт фотосессий или нет — я помогу чувствовать себя комфортно:
— я подобрала самые красивые смотровые площадки в Красной Поляне
— создаю как постановочные так и живые кадры в стиле Life Style
— помогаю с позированием
— организую перемещение между локациями на машине
— умею снимать в сложных погодных и тёмных условиях (вспышки/постоянный свет)
Организационные детали
- Локации фотосессии: бар «Коготь» — смотровые площадки с видом на горы
- В течение трех недель (максимум) после фотопрогулки я пришлю вам не менее 50 обработанных фотографий (цветокоррекция и минимальная ретушь) ссылкой на облако. По запросу я также могу отправить исходники.
- Если вы захотите провести фотоссесию в горах, то отдельно оплачиваются билеты на канатные дороги в кассах курорта
- Если в назначенное время пойдет дождь, фотопрогулку можно перенести на другой день
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Эсто-садок
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Сочи
Я профессионально занимаюсь фотографией более 5 лет. В Сочи живу всю жизнь. Здесь потрясающая природа и прекрасные локации для фотосессий и фотопрогулок. Я предпочитаю живые кадры с настоящими эмоциями. Люблю дарить радость людям и сохранять впечатления от путешествий на фотографиях!Задать вопрос
