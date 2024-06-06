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в феврале, и вот, спустя почти 3 месяца, наша поездка осуществилась! Муж в восторге, не ожидал))) На кабриолете ранее не ездили, а тем более с такой удивительной природой, как в Абхазии, мы смогли погрузиться полностью в атмосферу красивых, неповторимых мест! И при этом, Виктор фотографировал и снимал на видео, нас с мужем, в самых красивых локациях Абхазии, зная где они и подъезжая туда, где практически не было народа! Мои соцсети сразу пополнились новыми фотографиями, крутыми Reels, ну и, конечно, кучей лайков и восторгов! Я, если честно, всю поездку, ощущала себя главной героиней какого-нибудь французского кино!!! Всем девушкам рекомендую! И мужу подарок, и себе подарок! Ну круто же! Виктор отличный собеседник, ну и, конечно, профессионал своего дела! Рекомендую однозначно!