1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия по восточной Абхазии: Сухум, Черниговка и Кындыг
Отправляйтесь в однодневное путешествие по восточной Абхазии. Посетите Гагру, Сухум, Черниговку и завершите день в термальном источнике Кындыг
Начало: От отеля или ближайшей остановки в Адлере
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
23002 070₽ за человека
Мини-группа
1 час
На яхте - в море
Отправиться на расслабляющую морскую прогулку и увидеть Сочи с воды в мини-группе
Начало: У Центрального морского порта
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 600₽ за человека
Мини-группа
1 час
На катере - по Чёрному морю
Мини-путешествие в уютной мини-группе: промчаться по волнам, искупаться и отдохнуть
Начало: В морском порту Сочи
Расписание: ежедневно в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2 000₽ за человека
скидка
30%
Мини-группа
1 час
Яхтенная прогулка в Сочи: морские пейзажи и закаты
Откройте для себя волшебство Сочи с палубы роскошной яхты, где закат и море создают идеальный фон для ваших воспоминаний
Начало: В порту Сочи
Завтра в 10:00
9 июня в 09:30
38002 660₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Морская прогулка на парусной яхте «Lilac»
Отдохнуть на борту частного судна и ощутить всю красоту парусной навигации
Начало: В Центральном Морском порту Сочи
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
14 900₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Чайные домики и Озера Любви в Сочи
Открыть историю краснодарского чая и искупаться в природных купелях Дагомыса
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
16 999₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Сочи для романтиков
Услышать трогательные сюжеты о любви у Черного моря и пройти по следам Высоцкого и Маяковского
Начало: У центрального входа в парк Ривьера Сочи
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Завтрак на горе Монашка в Красной поляне
Насладиться видами на Главный Кавказский хребет с чашкой горячего чая или кофе
Начало: У остановки «Часовня» в Красной поляне
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Морская VIP-прогулка на яхте
Прокатиться на белоснежной яхте экстра-класса и насладиться потрясающими видами
Начало: В центральном порту Сочи
Завтра в 14:00
9 июня в 09:00
11 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
2 часа
Только вы и море: аренда парусной яхты
Устроить активный отдых, праздник или релакс на борту частного судна
Начало: В Центральном Морском порту Сочи
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
19 900₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
1 час
Морская прогулка на яхте Azimut
Проплыть по волнам Черного моря на комфортабельном судне в мини-группе
Начало: В порту Сочи
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 470₽ за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка в Красной поляне
Альбом воспоминаний о сказочных горах Сочи
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
100009 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Исторический Сочи + морская прогулка
Узнать о прошлом города, полюбоваться морскими пейзажами и встретиться с дельфинами
Начало: В Морском порту Сочи
Расписание: в субботу в 12:00
Завтра в 12:00
15 июня в 12:00
2 500₽ за человека
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия к термальным источникам Абхазии
Осмотреть памятники Гагры, Нового Афона и Сухума и искупаться в природных бассейнах Кындыг
Начало: У Платановой аллеи
Расписание: в воскресенье в 06:00
9 июня в 06:00
16 июня в 06:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Старый Сухум и горячие источники в селе Кындыг
Оздоровительная поездка к горячим источникам с исторической прогулкой по Сухуму
Начало: От отеля, где остановились туристы
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
от 16 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя велопрогулка по Имеретинке
Прокатиться на велосипеде по Олимпийскому парку и встретить закат на живописной набережной
Завтра в 15:00
9 июня в 10:00
7 700₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
12 часов
Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день (из Сочи)
Объехать всю Страну души и открыть ее древнюю историю, культуру и природу
Начало: Адлерский район или Сириус
Завтра в 15:00
9 июня в 05:00
30 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Озеро Рица, Гагра, Пицунда и сап-прогулка на закате
Раскрыть историю и красоту Абхазии на авто-пешеходной экскурсии по ее главным местам
Начало: По договоренности
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Секретная Абхазия: цитадели и термальные источники
За один день посетить бассейны Кындыг, замок принца Ольденбургского и Белые скалы в мини-группе
Начало: Сочи - Адлер - Олимпийский парк забираем от отеля,...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 700₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Под парусом - в открытое море
Полюбоваться городом с воды, насладиться плеском волн и, если повезет, встретить дельфинов
Начало: В порту Сочи, Адлера, Кудепсты
Расписание: ежедневно в 16:30
9 июня в 16:30
10 июня в 16:30
2 470₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Сочи: морская прогулка на белоснежном катере
Прокатиться на американском судне, искупаться и полюбоваться городом с воды
Начало: В районе Морского вокзала
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
9 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Сочи: прогулка на парусной яхте с мотором
Прокатиться по бескрайним просторам Черного моря, искупаться и полюбоваться живописными видами
Начало: Сочи, ул. Несебрская 3
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
12 900₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда яхты в Сочи
Возможность насладиться морем и бризом без посторонних
Начало: В морском порту Сочи, Адлера и Хосты
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
8 950₽ за всё до 11 чел.
Круиз
1 час
Морская прогулка на круизной яхте
Прокатиться по Черному морю, искупаться и полюбоваться панорамами Сочи с воды
Начало: В районе Морского вокзала
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
12 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
12 часов
Привет, Абхазия: целительное наполнение природой
Погостить в мандариновом саду, искупаться в термальном источнике, увидеть стены древней Анакопии
Начало: У дверей вашего отеля от Адлера до Сочи
27 июня в 08:30
28 июня в 08:30
20 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1 час
Морская прогулка в Сочи на итальянской яхте
Покорить водные просторы на комфортабельном и манёвренном моторном судне
Начало: На улице Несебрской
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 300₽ за всё до 9 чел.
Фотопрогулка
4 часа
По вечернему Сочи - на ретроавтомобиле с фотосессией
Рассмотреть город из окон атмосферной Волги, услышать сюжеты из прошлого и сделать тёплые снимки
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
12 500₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
1 час
Морская прогулка на двухпалубной яхте
Утром - дельфины, днём - купание в открытом море, вечером - золотой час: выбирайте рейс по душе
Начало: В Морском порту
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Гастрономические приключения в Сочи
Чайные плантация, винодельня и сыроварня - соберите яркую палитру вкусов и ароматов края
Начало: Ж/д вокзал Адлера
23 июня в 12:00
29 июня в 12:00
15 900₽ за всё до 4 чел.
скидка
35%
Мини-группа
3 часа
В мини-группе - на морскую рыбалку с пикником на борту
Выйти в открытое море, чтобы насладиться видами, поймать рыбу и тут же её приготовить
Начало: В порту Сочи
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
60003 900₽ за человека
Фотопрогулка
8 часов
Фототур в Абхазию на кабриолете Lexus
Прокатиться по богатой видами республике на шикарном автомобиле и получить снимки на память
Начало: Адлер
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
25 000₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
1 час
«Улыбочку!». Прогулка по Сочи с фотографом
Запечатлеть лучшие моменты знакомства с городом в оригинальных и живых ракурсах
Начало: В Морском порту Сочи
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
В краю магнолий. Прогулка по паркам, скверам и садам Сочи
Познакомиться с растениями курорта и оценить труд людей, создавших город-сад
Начало: в районе парка «Ривьера»
9 июня в 08:00
10 июня в 13:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по Морскому вокзалу
Запечатлеть воспоминания о променаде по главной пристани Сочи
Начало: У Морского вокзала
Завтра в 17:00
10 июня в 17:00
61115 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Восточная Абхазия: город-призрак, Великан и горячие источники
Изучить аутентичную часть страны, отыскать заброшенные города и прогуляться к трем водопадам
Начало: Отель
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
25 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
35%
Мини-группа
1 час
Премиум-прогулка на яхте в Сочи: эксклюзивный морской тур
Откройте для себя роскошь премиум-яхты в Сочи, наслаждаясь морскими пейзажами и возможностью купания
Начало: В порту Сочи
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
41002 665₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Прогулка на парусном катамаране «Омега»
Отправиться в морское путешествие и отдохнуть от городской суеты
Начало: От Морского вокзала
Завтра в 15:00
9 июня в 08:00
28 900₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
1 час
Премиальная прогулка на яхте в Сочи
Прокатиться с ветерком, устроить пикник на борту и искупаться в открытом море
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
37 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Морская прогулка на моторном катамаране в Сочи
Прокатиться на современной яхте-катамаране, позагорать и искупаться в открытом море
Начало: в Центральном морском порту Сочи
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
19 900₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
1 час
Прогулка на VIP-катамаране в мини-группе
С комфортом провести время на палубе, отдохнуть и полюбоваться морскими пейзажами
Начало: В Морском порту Сочи
Расписание: ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
2 470₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Увлекательная морская прогулка на яхте
Устроить пикник в открытом море, порыбачить и искупаться
Начало: На Курортном проспекте
Сегодня в 23:00
Завтра в 07:00
7 150₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мастер-класс по абстрактной живописи
Написать интерьерную картину под руководством профессионального художника
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
4 950₽ за человека
Фотопрогулка
5.5 часов
Из Сочи - на фотосет в Солох-Аул
Побывать в заповедных местах и поймать в объектив самые тонкие и душевные моменты прогулки
Начало: В центре Сочи
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
13 111₽ за всё до 4 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
1 час
Ночная прогулка на яхте - вдоль берега Сочи
Отправиться в атмосферное путешествие на однопалубной моторной яхте
Начало: В порту Сочи
Завтра в 01:00
9 июня в 02:00
1840012 880₽ за всё до 10 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
1 час
Отдохнём? Вечеринка на яхте премиум-класса
Музыка, танцы, ваши любимые закуски и напитки - на борту посреди моря + аренда гидроцикла
Начало: В порту Сочи
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2080012 480₽ за всё до 11 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина6 июня 2024Большое спасибо Роману за прекрасно проведённое время в Абхазии!
- ААндрей6 июня 2024Это была замечательная экскурссия! Мы были крайне поражены подготовке Романа, снабжению, четкости действий. Мы шли необычной трассой, лесной, было и
- ИИрма3 июня 2024Эксурсия очень понравилась, гид вообще замечательный. Сколько Эксурсий посещала, но гид такой первый раз, в восторге от него остались. Гида
- ННадежда3 июня 2024Хочу от всей Души поблагодарить Виктора за увлекательный фототур в Абхазию! Я запланировала мероприятие, как подарок мужу на день рождение, еще
- ААнна1 июня 2024Путешествие по волнам прошло отлично! Павел опытный капитан и интересный собеседник. Анастасия - организатор все хорошо организовала, даже посидели за штурвалом. Магнитики с фото забрали после поездки. Правда магнитики очень дорогие. Прокатились на закате, пейзажи восхищают. Удалось увидеть дельфинов. Рекомендую!!!
- ООльга31 мая 2024Отличная прогулка, отличная погода, спасибо Дмитрию за организацию, посоветовал классного фотографа нам, увидели дельфина, порыбачили, мы очень довольны, всем рекомендую. Паруса-отдельная любовь ❤️
- ЕЕлена30 мая 2024Все четко по времени, яхта чистая, капитан отличный.
- ЮЮлия17 мая 2024Экскурсия нам очень понравилась! Спасибо Светлане!
- ТТаня17 мая 2024Очень понравилась прогулка. Германия с морем. Отвлекаешься от рабочей суеты и тяжёлых мыслях. Правда мы начали плавание вечером чтобы встретить заказ, было уже довольно холодно. В остальном все супер. Рекомендую
- ЮЮрий16 мая 2024Все прошло замечательно, вовремя отправились, посмотрели красивый закат, спасибо организаторам!
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Романтические»
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