Романтические экскурсии по Сочи

Найдено 49 экскурсий в категории «Романтические» в Сочи, цены от 1 600 ₽, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тур по лучшим местам восточной Апсны: Сухум, Черниговка и термальный источник Кындыг
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
13 часов
23 отзыва
Групповая экскурсия по восточной Абхазии: Сухум, Черниговка и Кындыг
Отправляйтесь в однодневное путешествие по восточной Абхазии. Посетите Гагру, Сухум, Черниговку и завершите день в термальном источнике Кындыг
Начало: От отеля или ближайшей остановки в Адлере
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
23002 070 за человека
На яхте - в море
🛥 На яхте
Мини-группа
1 час
22 отзыва
На яхте - в море
Отправиться на расслабляющую морскую прогулку и увидеть Сочи с воды в мини-группе
Начало: У Центрального морского порта
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 600 за человека
На катере - по Чёрному морю
🚤 На катере
Мини-группа
1 час
5 отзывов
На катере - по Чёрному морю
Мини-путешествие в уютной мини-группе: промчаться по волнам, искупаться и отдохнуть
Начало: В морском порту Сочи
Расписание: ежедневно в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2 000 за человека
Черноморская dolce vita: встреча заката на роскошной яхте с видом на Сочи и горы
🛥 На яхте
скидка
30%
Мини-группа
1 час
9 отзывов
Яхтенная прогулка в Сочи: морские пейзажи и закаты
Откройте для себя волшебство Сочи с палубы роскошной яхты, где закат и море создают идеальный фон для ваших воспоминаний
Начало: В порту Сочи
Завтра в 10:00
9 июня в 09:30
38002 660 за человека
Морская прогулка на парусной яхте «Lilac»
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Морская прогулка на парусной яхте «Lilac»
Отдохнуть на борту частного судна и ощутить всю красоту парусной навигации
Начало: В Центральном Морском порту Сочи
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
14 900 за всё до 8 чел.
Чайные домики и Озера Любви в Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
3 отзыва
Чайные домики и Озера Любви в Сочи
Открыть историю краснодарского чая и искупаться в природных купелях Дагомыса
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
16 999 за всё до 6 чел.
Сочи для романтиков
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
7 отзывов
Сочи для романтиков
Услышать трогательные сюжеты о любви у Черного моря и пройти по следам Высоцкого и Маяковского
Начало: У центрального входа в парк Ривьера Сочи
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
5 000 за всё до 4 чел.
Завтрак на горе Монашка в Красной поляне
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Завтрак на горе Монашка в Красной поляне
Насладиться видами на Главный Кавказский хребет с чашкой горячего чая или кофе
Начало: У остановки «Часовня» в Красной поляне
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
9 500 за всё до 4 чел.
Морская VIP-прогулка на яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
11 отзывов
Морская VIP-прогулка на яхте
Прокатиться на белоснежной яхте экстра-класса и насладиться потрясающими видами
Начало: В центральном порту Сочи
Завтра в 14:00
9 июня в 09:00
11 000 за всё до 11 чел.
Только вы и море: аренда парусной яхты
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Только вы и море: аренда парусной яхты
Устроить активный отдых, праздник или релакс на борту частного судна
Начало: В Центральном Морском порту Сочи
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
19 900 за всё до 7 чел.
Морская прогулка на яхте Azimut
🛥 На яхте
Мини-группа
1 час
19 отзывов
Морская прогулка на яхте Azimut
Проплыть по волнам Черного моря на комфортабельном судне в мини-группе
Начало: В порту Сочи
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 470 за человека
Фотопрогулка в Красной поляне
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
6 отзывов
Фотопрогулка в Красной поляне
Альбом воспоминаний о сказочных горах Сочи
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
100009 000 за всё до 5 чел.
Исторический Сочи + морская прогулка
🛥 На яхте
⛴ На теплоходе
Групповая
2 часа
7 отзывов
Исторический Сочи + морская прогулка
Узнать о прошлом города, полюбоваться морскими пейзажами и встретиться с дельфинами
Начало: В Морском порту Сочи
Расписание: в субботу в 12:00
Завтра в 12:00
15 июня в 12:00
2 500 за человека
Групповая экскурсия к термальным источникам Абхазии
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
6 отзывов
Групповая экскурсия к термальным источникам Абхазии
Осмотреть памятники Гагры, Нового Афона и Сухума и искупаться в природных бассейнах Кындыг
Начало: У Платановой аллеи
Расписание: в воскресенье в 06:00
9 июня в 06:00
16 июня в 06:00
3 000 за человека
Старый Сухум и горячие источники в селе Кындыг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
14 отзывов
Старый Сухум и горячие источники в селе Кындыг
Оздоровительная поездка к горячим источникам с исторической прогулкой по Сухуму
Начало: От отеля, где остановились туристы
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
от 16 000 за всё до 7 чел.
Вечерняя велопрогулка по Имеретинке
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Вечерняя велопрогулка по Имеретинке
Прокатиться на велосипеде по Олимпийскому парку и встретить закат на живописной набережной
Завтра в 15:00
9 июня в 10:00
7 700 за всё до 10 чел.
Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день (из Сочи)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день (из Сочи)
Объехать всю Страну души и открыть ее древнюю историю, культуру и природу
Начало: Адлерский район или Сириус
Завтра в 15:00
9 июня в 05:00
30 000 за всё до 3 чел.
Озеро Рица, Гагра, Пицунда и сап-прогулка на закате
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
12 часов
14 отзывов
Озеро Рица, Гагра, Пицунда и сап-прогулка на закате
Раскрыть историю и красоту Абхазии на авто-пешеходной экскурсии по ее главным местам
Начало: По договоренности
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
16 000 за всё до 4 чел.
Секретная Абхазия: цитадели и термальные источники
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
14 отзывов
Секретная Абхазия: цитадели и термальные источники
За один день посетить бассейны Кындыг, замок принца Ольденбургского и Белые скалы в мини-группе
Начало: Сочи - Адлер - Олимпийский парк забираем от отеля,...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 700 за человека
Под парусом - в открытое море
🛥 На яхте
Мини-группа
1.5 часа
3 отзыва
Под парусом - в открытое море
Полюбоваться городом с воды, насладиться плеском волн и, если повезет, встретить дельфинов
Начало: В порту Сочи, Адлера, Кудепсты
Расписание: ежедневно в 16:30
9 июня в 16:30
10 июня в 16:30
2 470 за человека
Сочи: морская прогулка на белоснежном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
5 отзывов
Сочи: морская прогулка на белоснежном катере
Прокатиться на американском судне, искупаться и полюбоваться городом с воды
Начало: В районе Морского вокзала
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
9 900 за всё до 6 чел.
Сочи: прогулка на парусной яхте с мотором
🛥 На яхте
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
4 отзыва
Сочи: прогулка на парусной яхте с мотором
Прокатиться по бескрайним просторам Черного моря, искупаться и полюбоваться живописными видами
Начало: Сочи, ул. Несебрская 3
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
12 900 за всё до 11 чел.
Аренда яхты в Сочи
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Аренда яхты в Сочи
Возможность насладиться морем и бризом без посторонних
Начало: В морском порту Сочи, Адлера и Хосты
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
8 950 за всё до 11 чел.
Морская прогулка на круизной яхте
🛥 На яхте
Круиз
1 час
2 отзыва
Морская прогулка на круизной яхте
Прокатиться по Черному морю, искупаться и полюбоваться панорамами Сочи с воды
Начало: В районе Морского вокзала
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
12 900 за всё до 10 чел.
Привет, Абхазия: целительное наполнение природой
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Привет, Абхазия: целительное наполнение природой
Погостить в мандариновом саду, искупаться в термальном источнике, увидеть стены древней Анакопии
Начало: У дверей вашего отеля от Адлера до Сочи
27 июня в 08:30
28 июня в 08:30
20 000 за всё до 7 чел.
Морская прогулка в Сочи на итальянской яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Морская прогулка в Сочи на итальянской яхте
Покорить водные просторы на комфортабельном и манёвренном моторном судне
Начало: На улице Несебрской
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 300 за всё до 9 чел.
По вечернему Сочи - на ретроавтомобиле с фотосессией
🚗 На машине
Фотопрогулка
4 часа
9 отзывов
По вечернему Сочи - на ретроавтомобиле с фотосессией
Рассмотреть город из окон атмосферной Волги, услышать сюжеты из прошлого и сделать тёплые снимки
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
12 500 за всё до 5 чел.
Морская прогулка на двухпалубной яхте
🛥 На яхте
Мини-группа
1 час
8 отзывов
Морская прогулка на двухпалубной яхте
Утром - дельфины, днём - купание в открытом море, вечером - золотой час: выбирайте рейс по душе
Начало: В Морском порту
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 500 за человека
Гастрономические приключения в Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Гастрономические приключения в Сочи
Чайные плантация, винодельня и сыроварня - соберите яркую палитру вкусов и ароматов края
Начало: Ж/д вокзал Адлера
23 июня в 12:00
29 июня в 12:00
15 900 за всё до 4 чел.
В мини-группе - на морскую рыбалку с пикником на борту
🚤 На катере
скидка
35%
Мини-группа
3 часа
2 отзыва
В мини-группе - на морскую рыбалку с пикником на борту
Выйти в открытое море, чтобы насладиться видами, поймать рыбу и тут же её приготовить
Начало: В порту Сочи
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
60003 900 за человека
Фототур в Абхазию на кабриолете Lexus
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Фотопрогулка
8 часов
5 отзывов
Фототур в Абхазию на кабриолете Lexus
Прокатиться по богатой видами республике на шикарном автомобиле и получить снимки на память
Начало: Адлер
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
25 000 за всё до 3 чел.
«Улыбочку!». Прогулка по Сочи с фотографом
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
6 отзывов
«Улыбочку!». Прогулка по Сочи с фотографом
Запечатлеть лучшие моменты знакомства с городом в оригинальных и живых ракурсах
Начало: В Морском порту Сочи
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
8 000 за всё до 2 чел.
В краю магнолий. Прогулка по паркам, скверам и садам Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
В краю магнолий. Прогулка по паркам, скверам и садам Сочи
Познакомиться с растениями курорта и оценить труд людей, создавших город-сад
Начало: в районе парка «Ривьера»
9 июня в 08:00
10 июня в 13:00
4 000 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Морскому вокзалу
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
2 отзыва
Фотопрогулка по Морскому вокзалу
Запечатлеть воспоминания о променаде по главной пристани Сочи
Начало: У Морского вокзала
Завтра в 17:00
10 июня в 17:00
61115 500 за всё до 4 чел.
Восточная Абхазия: город-призрак, Великан и горячие источники
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
8 отзывов
Восточная Абхазия: город-призрак, Великан и горячие источники
Изучить аутентичную часть страны, отыскать заброшенные города и прогуляться к трем водопадам
Начало: Отель
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
25 000 за всё до 4 чел.
Красиво жить не запретишь: прогулка на яхте премиум-класса
🛥 На яхте
скидка
35%
Мини-группа
1 час
29 отзывов
Премиум-прогулка на яхте в Сочи: эксклюзивный морской тур
Откройте для себя роскошь премиум-яхты в Сочи, наслаждаясь морскими пейзажами и возможностью купания
Начало: В порту Сочи
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
41002 665 за человека
Прогулка на парусном катамаране «Омега»
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
Прогулка на парусном катамаране «Омега»
Отправиться в морское путешествие и отдохнуть от городской суеты
Начало: От Морского вокзала
Завтра в 15:00
9 июня в 08:00
28 900 за всё до 11 чел.
Премиальная прогулка на яхте в Сочи
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
Премиальная прогулка на яхте в Сочи
Прокатиться с ветерком, устроить пикник на борту и искупаться в открытом море
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
37 000 за всё до 10 чел.
Морская прогулка на моторном катамаране в Сочи
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
Морская прогулка на моторном катамаране в Сочи
Прокатиться на современной яхте-катамаране, позагорать и искупаться в открытом море
Начало: в Центральном морском порту Сочи
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
19 900 за всё до 10 чел.
Прогулка на VIP-катамаране в мини-группе
Мини-группа
1 час
Прогулка на VIP-катамаране в мини-группе
С комфортом провести время на палубе, отдохнуть и полюбоваться морскими пейзажами
Начало: В Морском порту Сочи
Расписание: ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
2 470 за человека
Увлекательная морская прогулка на яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
Увлекательная морская прогулка на яхте
Устроить пикник в открытом море, порыбачить и искупаться
Начало: На Курортном проспекте
Сегодня в 23:00
Завтра в 07:00
7 150 за всё до 11 чел.
Мастер-класс по абстрактной живописи
Индивидуальная
3 часа
Мастер-класс по абстрактной живописи
Написать интерьерную картину под руководством профессионального художника
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
4 950 за человека
Из Сочи - на фотосет в Солох-Аул
🚗 На машине
Фотопрогулка
5.5 часов
Из Сочи - на фотосет в Солох-Аул
Побывать в заповедных местах и поймать в объектив самые тонкие и душевные моменты прогулки
Начало: В центре Сочи
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
13 111 за всё до 4 чел.
Ночная прогулка на яхте - вдоль берега Сочи
🛥 На яхте
скидка
30%
Индивидуальная
1 час
Ночная прогулка на яхте - вдоль берега Сочи
Отправиться в атмосферное путешествие на однопалубной моторной яхте
Начало: В порту Сочи
Завтра в 01:00
9 июня в 02:00
1840012 880 за всё до 10 чел.
Отдохнём? Вечеринка на яхте премиум-класса
🛥 На яхте
На гидроцикле
скидка
40%
Индивидуальная
1 час
Отдохнём? Вечеринка на яхте премиум-класса
Музыка, танцы, ваши любимые закуски и напитки - на борту посреди моря + аренда гидроцикла
Начало: В порту Сочи
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2080012 480 за всё до 11 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    6 июня 2024
    Старый Сухум и горячие источники в селе Кындыг
    Большое спасибо Роману за прекрасно проведённое время в Абхазии!
  • А
    Андрей
    6 июня 2024
    Завтрак на горе Монашка в Красной поляне
    Это была замечательная экскурссия! Мы были крайне поражены подготовке Романа, снабжению, четкости действий. Мы шли необычной трассой, лесной, было и
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    легко и непросто, было захватывающе, дети 11 и 12 лет справились. Мы остались в полном восторге! А на пикнике нам все завидовали))) Роман очень подготовленный гид по всем направлениям! 10 звезд!

  • И
    Ирма
    3 июня 2024
    Тур по лучшим местам восточной Апсны: Сухум, Черниговка и термальный источник Кындыг
    Эксурсия очень понравилась, гид вообще замечательный. Сколько Эксурсий посещала, но гид такой первый раз, в восторге от него остались. Гида
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    зовут Омар. Если вы к нему попали, вам ооооочент повезло. Многое знает, рассказывает очень интересно, хочется слушать и слушать. Видно, что от работы он получает удовольствие и своим позитивом прям заряжает. Программа хороша, места красивые. Единственное хотелось бы как то лучше организовать трансфер, потому что обратно ждали транспорт, а уже уставшие были и вымотанные. А так все прошло супер, огромное спасибо 💫

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  • Н
    Надежда
    3 июня 2024
    Фототур в Абхазию на кабриолете Lexus
    Хочу от всей Души поблагодарить Виктора за увлекательный фототур в Абхазию! Я запланировала мероприятие, как подарок мужу на день рождение, еще
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    в феврале, и вот, спустя почти 3 месяца, наша поездка осуществилась! Муж в восторге, не ожидал))) На кабриолете ранее не ездили, а тем более с такой удивительной природой, как в Абхазии, мы смогли погрузиться полностью в атмосферу красивых, неповторимых мест! И при этом, Виктор фотографировал и снимал на видео, нас с мужем, в самых красивых локациях Абхазии, зная где они и подъезжая туда, где практически не было народа! Мои соцсети сразу пополнились новыми фотографиями, крутыми Reels, ну и, конечно, кучей лайков и восторгов! Я, если честно, всю поездку, ощущала себя главной героиней какого-нибудь французского кино!!! Всем девушкам рекомендую! И мужу подарок, и себе подарок! Ну круто же! Виктор отличный собеседник, ну и, конечно, профессионал своего дела! Рекомендую однозначно!

  • А
    Анна
    1 июня 2024
    На яхте - в море
    Путешествие по волнам прошло отлично! Павел опытный капитан и интересный собеседник. Анастасия - организатор все хорошо организовала, даже посидели за штурвалом. Магнитики с фото забрали после поездки. Правда магнитики очень дорогие. Прокатились на закате, пейзажи восхищают. Удалось увидеть дельфинов. Рекомендую!!!
    Путешествие по волнам прошло отлично! Павел опытный капитан и интересный собеседник. Анастасия - организатор все хорошоПутешествие по волнам прошло отлично! Павел опытный капитан и интересный собеседник. Анастасия - организатор все хорошоПутешествие по волнам прошло отлично! Павел опытный капитан и интересный собеседник. Анастасия - организатор все хорошоПутешествие по волнам прошло отлично! Павел опытный капитан и интересный собеседник. Анастасия - организатор все хорошо
  • О
    Ольга
    31 мая 2024
    Только вы и море: аренда парусной яхты
    Отличная прогулка, отличная погода, спасибо Дмитрию за организацию, посоветовал классного фотографа нам, увидели дельфина, порыбачили, мы очень довольны, всем рекомендую. Паруса-отдельная любовь ❤️
  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Морская VIP-прогулка на яхте
    Все четко по времени, яхта чистая, капитан отличный.
  • Ю
    Юлия
    17 мая 2024
    Сочи для романтиков
    Экскурсия нам очень понравилась! Спасибо Светлане!
  • Т
    Таня
    17 мая 2024
    Морская прогулка на двухпалубной яхте
    Очень понравилась прогулка. Германия с морем. Отвлекаешься от рабочей суеты и тяжёлых мыслях. Правда мы начали плавание вечером чтобы встретить заказ, было уже довольно холодно. В остальном все супер. Рекомендую
    Очень понравилась прогулка. Германия с морем. Отвлекаешься от рабочей суеты и тяжёлых мыслях. Правда мы началиОчень понравилась прогулка. Германия с морем. Отвлекаешься от рабочей суеты и тяжёлых мыслях. Правда мы началиОчень понравилась прогулка. Германия с морем. Отвлекаешься от рабочей суеты и тяжёлых мыслях. Правда мы начали
  • Ю
    Юрий
    16 мая 2024
    Черноморская dolce vita: встреча заката на роскошной яхте с видом на Сочи и горы
    Все прошло замечательно, вовремя отправились, посмотрели красивый закат, спасибо организаторам!
    Все прошло замечательно, вовремя отправились, посмотрели красивый закат, спасибо организаторам!

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Романтические»

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  2. На яхте - в море
  3. На катере - по Чёрному морю
  4. Черноморская dolce vita: встреча заката на роскошной яхте с видом на Сочи и горы
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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