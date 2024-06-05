1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Из Сочи в Красную Поляну: путеводитель по горным вершинам
Исследуйте величие Кавказских гор, историю курортов и чистоту горных источников в уникальной экскурсии
Начало: В Сириусе
«Горы, аквапарк и канатная дорога»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
11 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи
Поднимитесь на вершины Сочи и насладитесь уникальными панорамными видами. Посетите Скайпарк, Роза Хутор и культурный центр «Галактика»
Начало: ваш отель, санаторий, гостевой дом от Дагомыса до ...
«На курорте Роза Хутор мы поднимемся на один из пиков хребта Аибга по скоростной гондольной канатной дороге и посетим самую высокую смотровую площадку Большого Сочи»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 670₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
9 часов
Олимпийская деревня и горнолыжные курорты Сочи в одном туре
Большой Сочи - это горы, море, парки и потрясающие виды. Прокатитесь на Мерседесе по горнолыжным поселкам, посетите Скайпарк и знаковые места города
«Вы раскроете секрет их названий, полюбуетесь потрясающими видами, прокатитесь по канатной дороге и оцените развитую инфраструктуру»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Полное погружение в Сочи: история, природа и архитектура за 8 часов
Захватывающее путешествие по Сочи с посещением Красной Поляны, Скайпарка и Олимпийского парка. Насыщенная программа для любителей истории и приключений
Начало: Адлер
«А по желанию можно подняться выше в горы по канатной дороге на «Розу Пик» и полюбоваться впечатляющими пейзажами Кавказских гор»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
9 часов
Большая экскурсия по окрестностям Сочи
Откройте все красоты «русской Швейцарии»: горнолыжный курорт Роза Хутор, минеральные источники и Олимпийский парк
Начало: Адлерский район или Сириус
«Прокатитесь по канатной дороге, насладитесь невероятными высокогорными пейзажами и услышите историю преображения Сочи»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
130009 750₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Ваш идеальный день в Сочи: экскурсия-конструктор
Откройте для себя Сочи по-новому с экскурсией, которая учитывает все ваши пожелания и интересы
Начало: У вашего отеля (кроме Лазаревского района)
«Проедем по канатной дороге с видами на олимпийские объекты»
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Олимпийское наследие Сочи: путешествие по истории и природе
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Олимпийскому наследию Сочи, где история спорта встречается с красотой природы
Начало: ваш отель, гостевой дом, санаторий, пансионат
«На курорте Роза Хутор вам предстоит подняться на 2320 метров по канатной дороге, погулять по Олимпийской деревне, где жили спортсмены, и по нарядной набережной реки Мзымта»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 670₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Курорты Красной Поляны
Обзорная автомобильная экскурсия по визитным карточкам поселка и лайфхаки от местного жителя
«На прогулке я расскажу об особенностях каждого курорта и разветвленных сетях канатных дорог»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
9 800₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
8 часов
Популярное предложение
Мини-поход на Бзерпинский карниз
Подняться в Краснополянские горы, отдохнуть на озере Малое и насладиться живописными пейзажами
Начало: У станции канатной дороги «Альпика-Сервис»
«На канатной дороге вы взлетите на высоту 1660 метров, откуда откроется живописный вид на все курорты, хребет Аибга и Красную Поляну»
15 июня в 09:00
18 июня в 09:00
2 800₽ за человека
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Красная Поляна: путешествие из Сочи
Исследуйте красоты Красной Поляны, насладитесь природой и культурой, посетите знаковые места и курорты
Начало: Адлерский район или Сириус
«Вы увидите спортивные объекты, погуляете по набережной с Ратушью и европейским улочками, по желанию покатаетесь по канатной дороге и посетите этнографический комплекс «Моя Россия»»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
110009 350₽ за всё до 6 чел.
скидка
55%
Групповая
9 часов
Экскурсия по курортам Красной Поляны и Олимпийскому парку
Погрузитесь в историю Олимпиады-2014, курортов Красной Поляны и восхитительных горных видов
Начало: У вашего отеля либо ближайшей к нему автобусной ос...
«Чтобы в полной мере насладиться пейзажами, мы рекомендуем подняться по канатной дороге на вершину «Роза Пик» (2320 метров)»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1000450₽ за человека
скидка
55%
Групповая
9 часов
Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады в Сочи
Полюбоваться «русской Швейцарией» и узнать, как милый поселок стал курортом международного уровня
Начало: Зависит от места вашего проживания
«Забираться пешком не придется, ведь вы опробуете канатные дороги»
Расписание: ежедневно в 08:30 и 10:00
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
1100495₽ за человека
Групповая
9 часов
Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
Получить объемное представление о русской Швейцарии и поразиться ее красотам
Начало: В Адлере, Олимпийском парке и селе Весёлое
«А Роза Хутор порадует променадом по набережной реки Мзымта и подъемом в горы на канатной дороге (по желанию)»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
800₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Треккинг к хребту Аибга и трём курортам Красной Поляны
Разведать одну из красивейших троп Кавказских гор и увезти на память профессиональные фото
Начало: На курорте Роза Хутор
«⛰ Треккинг к потрясающим панорамам АибгиПосле подъёма по канатной дороге мы начнем поход по долинам и альпийским лугам хребта Аибга»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 6 670₽ за всё до 10 чел.
скидка
50%
Групповая
9 часов
Гранд-тур Красной Поляны с захватывающими видами и канаткой
Погрузитесь в мир горных вершин и красоты природы Красной Поляны, насладитесь местной кухней и культурой
Начало: Центральный Сочи, Мацеста, Хоста, Кудепста, Адлер,...
«Главная канатная дорога и возможность подняться на вершину высотой 2320 м с великолепной площадкой «Панорама 360»»
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
900450₽ за человека
Групповая
9 часов
Сочи для чемпионов
Увидеть главные спортивные символы на курорте «Роза Хутор» и в олимпийском парке
Начало: На любой удобной автобусной остановке в Сочи или А...
«Далее, если захотите, мы взлетим по канатной дороге в горы, на высоту 2200 метров»
Расписание: ежедневно в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
1 050₽ за человека
Групповая
9 часов
Курорты Сочи: большое путешествие
Посетить Розу хутор, Красную поляну и Газпром Лауру и узнать их историю на групповой экскурсии
Начало: В центральном Сочи, на ближайшей остановке к вашем...
«Гид расскажет о главных объектах времен зимней Олимпиады 2014, а после вы при желании прокатитесь на канатной дороге на лучшую смотровую площадку Розу пик»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
800₽ за человека
Фотопрогулка
1 час
Красная Поляна 2 в 1: фотосессия и экскурсия
Запечатлеть эмоции от одного из красивейших мест страны на профессиональных фото
Начало: У ж/д станции Роза Хутор по договорённости
«даст рекомендации по канатным дорогам, ресторанам, магазинам»
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
По хребту Аибга: легкий треккинг в окрестностях Красной Поляны
Насладиться горными видами и пообщаться с краснокнижной природой Западного Кавказа
Начало: У канатной дороги «Альпика-Сервис»
«По канатной дороге Газпрома мы поднимемся на высоту 2300 метров и окажемся на хребте Аибга»
9 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от 8 700₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Открыть Красную Поляну
Побывать в красивейших уголках курорта, узнать о местных обитателях и пройти по реликтовому лесу
Начало: В Красной Поляне
«Вместе мы покорим лучшие обзорные точки курорта: по канатной дороге поднимемся к уникальной панорамной площадке с обзором 360 градусов, расположившейся на высоте 2200 метров над уровнем моря»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
На пик Бзерпи! Треккинг по Кавказскому заповеднику
Открыть потрясающий вид на Главный Кавказский хребет - без многодневного похода и тяжёлых рюкзаков
Начало: На горнолыжном курорте Газпром
«⛰ Маршрут начинается на высоте 1600 метров над уровнем моря — это наивысшая точка, куда приходит канатная дорога курорта Газпром «Лаура»»
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
от 10 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
10 часов
Автобусная экскурсия из Сочи «Три горных курорта»
Красная Поляна, Роза Хутор, Олимпийский парк и шоу поющих фонтанов за 1 день
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки
«Вы прогуляетесь по площади Ратуши, увидите знаменитую башню с часами и по желанию прокатитесь по канатной дороге»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
7.5 часов
Индивидуальная экскурсия: Роза Хутор и панорамы Красной Поляны
Погрузитесь в атмосферу Олимпиады и величия Кавказских гор, посетив легендарные курорты и уникальные природные объекты
Начало: В Адлере
«А после сможете полюбоваться панорамами Кавказских гор, проплывая в кабинке канатной дороги»
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Горный треккинг на карниз Бзерпи
Покорить Кавказские горы и насладиться первозданной природой с высоты птичьего полета
«Вы подниметесь по канатной дороге, пройдете через альпийские луга, насладитесь горными панорамами и отдохнете у глади прозрачного озера»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
К вершинам Розы Хутор (включены билеты на канатную дорогу + шоу фонтанов)
Начало: Сочи, Сириус, Адлер, остановки и отели
«Пожалуй, самое яркое и захватывающее, что вас ждет – это подъем высоко в горы на канатной дороге с возможностью созерцать потрясающие виды на высоту 2320 метров»
Расписание: Ежедневно в 10:30, 11:00
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
3 200₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Ночь под звёздами на Бзерпинском карнизе
А также закат в горах, встреча рассвета, треккинг по пихтовому лесу и прогулка до озера
Начало: курорт Газпром, Красная Поляна
«Стартовая точка маршрута — станция «Приют Пихтовый», куда мы поднимемся в кабинках по канатной дороге»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 20 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Роза Хутор - сердце Красной Поляны
Познакомиться с главными объектами курорта и узнать, как создавалась швейцарская сказка России
«Вы пройдетесь вдоль горной реки, подышите целебным воздухом, поднимитесь на канатной дороге на самые вершины гор и насладитесь пейзажами «как с картинки»»
9 июня в 08:00
7 июля в 08:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Красная Поляна. История и современность (из Сочи)
Разнообразие и красота знаменитого курорта в обрамлении величественных Кавказских гор
Начало: От Вашего отеля в центральном районе Сочи
«Желающие могут подняться на вершину хребта Аибга и Псехако на современной скоростной канатной дороге одного из горнолыжных курортов (оплачивается дополнительно)»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
17 500₽ за всё до 3 чел.
Групповая
10 часов
Три курорта Красной Поляны с канатной дорогой на выбор и шоу фонтанов
Вспомнить Олимпиаду, полюбоваться горами и вечерним представлением
Начало: у остановки, ближайшей к месту вашего проживания
«На канатной дороге подниметесь к облакам и впечатлитесь панорамами гор, а после отдохнете в развлекательном центре «Галактика»»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, в воскресенье в 09:00
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Сочи: вид сверху
Путешествие-перезагрузка по трем курортам Красной Поляны и Skypark
«Вы узнаете о древней и современной истории этих мест, познакомитесь со всеми тремя курортами поселка и подниметесь по канатной дороге на одну из вершин Аибги»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Магия гор: Красная Поляна и Роза Хутор
Проехать по основным объектам Олимпийского кластера и горных курортов Сочи
Начало: В посёлке Дагомыс, в центре Сочи или возле ж/д вок...
«Более детально осмотрим Розу Хутор: пройдём по набережной, сфотографируемся у легендарной Ратуши и совершим подъём по канатной дороге на Роза Пик»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 670₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Живописные ущелья, дольмены и горные курорты за 1 день (из Сочи)
Прокатиться по горным окрестностям Сочи, полюбоваться шикарной природой и прикоснуться к истории
«По желанию вы сможете прокатиться по канатной дороге на одном из горных курортов — от 2300 руб»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Треккинг к вершинам хребта Аибга
Прогуляться среди облаков и влюбиться в природу трех горных курортов Сочи
Начало: Красная Поляна или Роза хутор
«Наше приключение начнется с подъема по канатной дороге курорта Роза Хутор: пролетев над горными ландшафтами, вы окажетесь у хребта Аибга, по которому пройдет наш маршрут»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
10 часов
Насыщенная поездка на курорт «Газпром» (канатная дорога входит в стоимость)
Добраться до горных вершин и насладиться видами на групповой экскурсии
Начало: В Сочи или Адлере
«Канатная дорога «Хребет Псехако» 1440 м и «Приют Пихтовый» 1660 м (в вечернее время — закат в горах)»
Расписание: ежедневно в 10:00
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Старая новая Красная Поляна из Сочи
История, современность, природа и колорит популярного курорта - с отправлением из Красной поляны
Начало: В вашем отеле
«И если захотите — сможете подняться на канатной дороге к горным вершинам»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
13 300₽ за всё до 4 чел.
скидка
50%
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия в Красную Поляну с канатной дорогой из Сочи
Покорите Красную Поляну с экскурсией из Сочи: горные вершины, канатки и увлекательные истории гида
Начало: Сбор по Сочи, Адлер, Сириусу
«По прибытии на нижнюю станцию канатных дорог мы дадим вам 3 часа свободного времени для подъема на одной из канатных дорог (на выбор, билеты по цене кассы приобретаются у гида в автобусе)»
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
9 июня в 09:15
1000500₽ за человека
Групповая
9 часов
Роза Хутор: Олимпийская деревня и шоу поющих фонтанов с канатной дорогой
Начало: Сочи, Адлер от КПП отеля или ближайшей остановки
«В данную экскурсию включена поездка по канатной дороге в горную Олимпийскую деревню, расположенную на высоте 1170 метров»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Треккинг на водопад Поликаря
Прокатиться на подъемнике, покорить горную тропу и увидеть короля сочинских водопадов
Начало: Красная Поляна +540
«Современные кабинки канатной дороги курорта Красная Поляна перенесут нас к отметке 960 метров»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
от 8 500₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 июня 2024Экскурсия великолепно прошла. Кристина- милая, знающий свое дело экскурсовод. Удивила точность и организованность. Автобус до минуты соблюдал точность.
- ООльга5 июня 2024Экскурсия хорошая. Но … на вершине оооочень холодно, прям очень. Берите с собой курточку и штаны.
- ММарина4 июня 2024Отлично организованный, максимально комфортный тур! Улетная программа! В автобусе было максимально комфортно, учитывая что он был полный. Гид Екатерина классная!) удачи вам, ребят)
- ВВячеслав3 июня 2024Отличная экскурсия, все понравилось
- ТТатьяна2 июня 2024Экскурсия была очень интересной! Хотелось бы отметить экскурсовода Якова. Была приятно удивлена, как он смог запомнить наши имена (почти 60
- ДДарья2 июня 2024Великолепный, красивейший маршрут с очень приятным гидом Сергеем. Местами было не так легко, как думала, но от этого более интересно. Очень красивые виды! Спасибо ❤️
- ИИрина1 июня 2024Все прошло очень хорошо! Катерина очень приятный и коммуникабельный человек! Подстроилась под наши пожелания. Ждём фото!
- ААлександра31 мая 2024Безумно понравилась экскурсия!!! Благодарим Якова нашего гида за интересный рассказ! Было очень круто! Получили кучу эмоций!
- ААнастасия30 мая 202410 мая побывали на экскурсии, с замечательным гидом - Арутюном. Передвигались на комфортабельном автомобиле. Нас нигде не торопились и давали
- ЕЕлена30 мая 2024Провели замечательный день в компании Сергея! Получили огромное удовольствие от поездки! Маршрут составлен интересно, по дороге Сергей рассказал о городе,
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Канатная дорога»
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