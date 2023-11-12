Фотосессия в Олимпийском парке и побережье Черного моря

Описание
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Приглашаю вас прогуляться по Пальмовой аллее Олимпийского парка и устроить настоящую фотосессию. Вас ждут яркие эмоции, стильная съемка в жанре «лайфстайл» и кадры от профессионального фотографа. После мы отправимся к побережью Черного моря, чтобы сделать атмосферные фото на фоне заката. Я помогу вам с позированием и подберу лучшие ракурсы.
Фотосессия в Олимпийском парке и побережье Черного моря
Фотосессия в Олимпийском парке и побережье Черного моря
Фотосессия в Олимпийском парке и побережье Черного моря
Фотосессия в Олимпийском парке и побережье Черного моря
Фотосессия в Олимпийском парке и побережье Черного моря
Фотосессия в Олимпийском парке и побережье Черного моря
Фотосессия в Олимпийском парке и побережье Черного моря
Ближайшие даты:
12
ноя
13
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Что вас ожидает:

  • Имеретинская набережная
  • Олимпийский парк
  • Пальмовая аллея
  • Побережье Черного моря
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Фотосессия в солнечном Сочи

Имеретинская набережная растянулась почти на семь километров. Она начинается у отеля «Имеретинский» и заканчивается на границе с Абхазией. Любимое место для фотосессий — Пальмовая аллея в Олимпийском парке. Посещая Олимпийский парк, обязательно нужно прогуляться по ней! Съёмка проходит в жанре «лайфстайл», я помогаю вам позировать и подсказываю, что делать. Далее мы поедем к побережью Черного моря, где собирается не так много людей, как на остальных пляжах, и сделаем красивые закатные фото.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Фотосессия
Что не входит
  • Личные расходы туристов
Место начала и завершения?
Олимпийский парк
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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