Приглашаю вас прогуляться по Пальмовой аллее Олимпийского парка и устроить настоящую фотосессию. Вас ждут яркие эмоции, стильная съемка в жанре «лайфстайл» и кадры от профессионального фотографа. После мы отправимся к побережью Черного моря, чтобы сделать атмосферные фото на фоне заката. Я помогу вам с позированием и подберу лучшие ракурсы.

Описание