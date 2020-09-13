5 отзывов оставили туристы

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Олимпийский парк Сочи

Узнать историю Имеретинской низменности, увидеть ледовые дворцы и трассы и побывать на шоу фонтанов

5
5 отзывов
Антон
Антон – Гид из Сочи
Олимпийский парк 🌳 — новейшая достопримечательность 🏛️ Сочи, уже ставшая легендой.

Осматривая объекты комплекса, мы вспомним ключевые события 22-х зимних Олимпийских игр и яркие победы спортсменов.

Я расскажу, что находилось здесь прежде и как изменился город 🏙️ за последние годы, а напоследок нас ждет светомузыкальное шоу фонтанов.
Задать вопросОбычно отвечает за 56 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏞Парки
  • 🗽Самое популярное
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🐼Животный мир
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 800 ₽ за экскурсию

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Олимпийский парк Сочи
Олимпийский парк Сочи

Что вас ожидает

Ледовые дворцы и стадионы
В Олимпийском парке 🌳 все напоминает о событиях 2014 года, сыгравших важную роль в развитии региона. По дороге к кластеру я покажу главные памятники южной столицы ⭐️ и познакомлю вас с историей 📖 Сочи без сухих фактов и дат. А прибыв на место, мы отправимся на разведку: отыщем все ледовые дворцы, стадион 🏟️ Фишт и трассу, где проходило Гран-при формулы-1. Во время поездки на электрокаре вы узнаете о строительстве комплекса, соревнованиях, проходивших здесь, и достижениях нашей сборной. В завершение вечера мы насладимся ярким светомузыкальным шоу фонтанов у чаши олимпийского огня, символизирующей сказочную «жар-птицу».

Голоса прошлого
Кажется — о чем еще можно рассказать в Олимпийском парке, кроме Олимпиады? Вы услышите историю Имеретинской низменности и узнаете, что стало со староверами, жившими здесь. Я расскажу о краснокнижных обитателях этой заповедной местности и дальнейших планах ее обустройства.

Организационные детали

  • В стоимость включен трансфер из Центрального, Хостинского и Адлерского районов Сочи
  • Поездка на электрокаре от входа в парк до центральной площади (3 км) оплачивается отдельно — 300 руб. /чел.
  • Возьмите с собой легкую куртку, вечером может быть прохладно
Олимпийский парк Сочи
Олимпийский парк Сочи
Олимпийский парк Сочи
Олимпийский парк Сочи
Олимпийский парк Сочи
Олимпийский парк Сочи
Олимпийский парк Сочи
Олимпийский парк Сочи
Олимпийский парк Сочи
Олимпийский парк Сочи
Олимпийский парк Сочи
Олимпийский парк Сочи

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Антон
Антон
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Антон. Я пунктуальный, ответственный и дружелюбный гид, открытый к любым пожеланиям и вопросам. Для своих гостей стараюсь проводить экскурсии так, будто ко мне приехали друзья или родственники. Обращайтесь — буду рад вам помочь!
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5 отзывов оставили туристы

13 сентября 2020
Отличная экскурсия. Нам очень понравилось. Материал доступно и четко излагался. Тема полностью раскрыта. Гид молодец!
Ольга
21 августа 2020
Благодарю Антона за проведённое мероприятие. Очень понравилось и общение и программа. Желаю экскурсоводу новых интересных маршрутов и прекрасных встреч с новыми людьми!
16 августа 2020
Огромное спасибо Антону за экскурсию. Интересно и инфориативно. Очень хорошо провели время. Всем советую.
8 августа 2020
Антон очень интересно рассказывал об Олимпиаде, подготовке к ней и об олимпийских объектах. Позаботился о том, чтобы успели к началу работы фонтана с учетом сочинских пробок.
5 августа 2020
Посетили вчера экскурсию Антона по Олимпийскому парку. Все понравилось. Хотелось бы отметить, что мы были с тремя детьми, младшей из которых 7 лет. Антон доступно и объемно рассказал о всех объектах, историю возникновения этого парка, почему было выбрано это место, где какие соревнования проходили, где жили спортсмены и много других интересных фактов, о которых сложно найти информацию. В итоге наши дети получили небольшой экзамен, в ходе которого все четко рассказали и название объектов и для чего их строили, какие соревнования там проходили. Спасибо, очень рекомендую!

Антон проводит ещё 2 экскурсии

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