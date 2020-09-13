5 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Ледовые дворцы и стадионы

В Олимпийском парке 🌳 все напоминает о событиях 2014 года, сыгравших важную роль в развитии региона. По дороге к кластеру я покажу главные памятники южной столицы ⭐️ и познакомлю вас с историей 📖 Сочи без сухих фактов и дат. А прибыв на место, мы отправимся на разведку: отыщем все ледовые дворцы, стадион 🏟️ Фишт и трассу, где проходило Гран-при формулы-1. Во время поездки на электрокаре вы узнаете о строительстве комплекса, соревнованиях, проходивших здесь, и достижениях нашей сборной. В завершение вечера мы насладимся ярким светомузыкальным шоу фонтанов у чаши олимпийского огня, символизирующей сказочную «жар-птицу».

Голоса прошлого

Кажется — о чем еще можно рассказать в Олимпийском парке, кроме Олимпиады? Вы услышите историю Имеретинской низменности и узнаете, что стало со староверами, жившими здесь. Я расскажу о краснокнижных обитателях этой заповедной местности и дальнейших планах ее обустройства.

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