5 отзывов оставили туристы

Олимпийский парк Сочи - это современная достопримечательность, которая уже стала легендой.Во время экскурсии вы осмотрите объекты комплекса, вспомните ключевые события 22-х зимних Олимпийских игр и яркие победы спортсменов. Узнаете, что

находилось здесь прежде и как изменился город за последние годы. Вас ждет посещение ледовых дворцов, стадиона Фишт и трассы Формулы-1. В завершение вечера - светомузыкальное шоу фонтанов у чаши олимпийского огня. Трансфер из Центрального, Хостинского и Адлерского районов Сочи включен

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Летние месяцы идеально подходят для посещения Олимпийского парка и территории «Сириус». В это время можно насладиться всеми мероприятиями и шоу на открытом воздухе, а также оценить красоту вечернего светомузыкального шоу фонтанов. Весной и осенью также приятно гулять по парку, когда туристов меньше, а погода позволяет комфортно проводить время на улице. Это время подходит для тех, кто предпочитает более спокойную атмосферу.

Сейчас август — это идеальное время.