5 отзывов оставили туристы

Ледовые дворцы и стадионы В Олимпийском парке 🌳 все напоминает о событиях 2014 года, сыгравших важную роль в развитии региона. По дороге к кластеру я покажу главные памятники южной столицы ⭐️ и познакомлю вас с историей 📖 Сочи без сухих фактов и дат. А прибыв на место, мы отправимся на разведку: отыщем все ледовые дворцы, стадион 🏟️ Фишт и трассу, где проходило Гран-при формулы-1. Во время поездки на электрокаре вы узнаете о строительстве комплекса, соревнованиях, проходивших здесь, и достижениях нашей сборной. В завершение вечера мы насладимся ярким светомузыкальным шоу фонтанов у чаши олимпийского огня, символизирующей сказочную «жар-птицу».
Голоса прошлого Кажется — о чем еще можно рассказать в Олимпийском парке, кроме Олимпиады? Вы услышите историю Имеретинской низменности и узнаете, что стало со староверами, жившими здесь. Я расскажу о краснокнижных обитателях этой заповедной местности и дальнейших планах ее обустройства.
Организационные детали
В стоимость включен трансфер из Центрального, Хостинского и Адлерского районов Сочи
Поездка на электрокаре от входа в парк до центральной площади (3 км) оплачивается отдельно — 300 руб. /чел.
Возьмите с собой легкую куртку, вечером может быть прохладно
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Антон. Я пунктуальный, ответственный и дружелюбный гид, открытый к любым пожеланиям и вопросам. Для своих гостей стараюсь проводить экскурсии так, будто ко мне приехали друзья или родственники. Обращайтесь — буду рад вам помочь!
Отличная экскурсия. Нам очень понравилось. Материал доступно и четко излагался. Тема полностью раскрыта. Гид молодец!
Ольга
21 августа 2020
Благодарю Антона за проведённое мероприятие. Очень понравилось и общение и программа. Желаю экскурсоводу новых интересных маршрутов и прекрасных встреч с новыми людьми!
Ирина
16 августа 2020
Огромное спасибо Антону за экскурсию. Интересно и инфориативно. Очень хорошо провели время. Всем советую.
Юрий
8 августа 2020
Антон очень интересно рассказывал об Олимпиаде, подготовке к ней и об олимпийских объектах. Позаботился о том, чтобы успели к началу работы фонтана с учетом сочинских пробок.
Мария
5 августа 2020
Посетили вчера экскурсию Антона по Олимпийскому парку. Все понравилось. Хотелось бы отметить, что мы были с тремя детьми, младшей из которых 7 лет. Антон доступно и объемно рассказал о всех объектах, историю возникновения этого парка, почему было выбрано это место, где какие соревнования проходили, где жили спортсмены и много других интересных фактов, о которых сложно найти информацию. В итоге наши дети получили небольшой экзамен, в ходе которого все четко рассказали и название объектов и для чего их строили, какие соревнования там проходили. Спасибо, очень рекомендую!