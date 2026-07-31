5 отзывов оставили туристы

Погрузитесь в атмосферу Олимпийского парка Сочи, узнайте историю Имеретинской низменности и насладитесь светомузыкальным шоу фонтанов
Олимпийский парк Сочи - это современная достопримечательность, которая уже стала легендой.
Во время экскурсии вы осмотрите объекты комплекса, вспомните ключевые события 22-х зимних Олимпийских игр и яркие победы спортсменов. Узнаете, что читать дальшеуменьшить
находилось здесь прежде и как изменился город за последние годы. Вас ждет посещение ледовых дворцов, стадиона Фишт и трассы Формулы-1. В завершение вечера - светомузыкальное шоу фонтанов у чаши олимпийского огня. Трансфер из Центрального, Хостинского и Адлерского районов Сочи включен
Летние месяцы идеально подходят для посещения Олимпийского парка и территории «Сириус». В это время можно насладиться всеми мероприятиями и шоу на открытом воздухе, а также оценить красоту вечернего светомузыкального шоу фонтанов. Весной и осенью также приятно гулять по парку, когда туристов меньше, а погода позволяет комфортно проводить время на улице. Это время подходит для тех, кто предпочитает более спокойную атмосферу.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Ледовые дворцы
Стадион Фишт
Трасса Формулы-1
Чаша олимпийского огня
Описание экскурсии
Ледовые дворцы и стадионы
В Олимпийском парке все напоминает о событиях 2014 года, сыгравших важную роль в развитии региона. По дороге к кластеру я покажу главные памятники южной столицы и познакомлю вас с историей Сочи без сухих фактов и дат. А прибыв на место, мы отправимся на разведку: отыщем все ледовые дворцы, стадион «Фишт» и трассу, где проходило Гран-при формулы-1. Вы узнаете о строительстве комплекса, соревнованиях, проходивших здесь, и достижениях нашей сборной. В завершение вечера мы насладимся ярким светомузыкальным шоу фонтанов у чаши олимпийского огня, символизирующей сказочную «жар-птицу».
Голоса прошлого
Кажется — о чём еще можно рассказать в Олимпийском парке, кроме Олимпиады? Вы услышите историю Имеретинской низменности и узнаете, что стало со староверами, жившими здесь. Я расскажу о федеральной территории «Сириус» и покажу, что она из себя представляет.
Организационные детали
В стоимость включен трансфер из Центрального, Хостинского и Адлерского районов Сочи
Возьмите с собой легкую куртку, вечером может быть прохладно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 518 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Антон. Я пунктуальный, ответственный и дружелюбный гид, открытый к любым пожеланиям и вопросам. Для своих гостей стараюсь проводить экскурсии так, будто ко мне приехали друзья или родственники. Обращайтесь — буду рад вам помочь!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 40 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
Все понравилось,спасибо большое за экскурсию
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Н
Наталья
Всё очень понравилось! Пока ехали по городу Антон рассказывал историю основания улиц, культурных объектов, ну и конечно про Олимпийский парк - он прекрасен.
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Мария
Отзыв об экскурсии Олимпийский парк в Сочи 04.04.2023г. с Антоном. 4 апреля три поколения нашей семьи посетили экскурсию по Олимпиймким объектам Сочи вместе с экскурсоводом Антоном. Проезжая по просторам Олимпийского парка, осмотрели читать дальшеуменьшить
несколько спортивных дворцов самых оригинальных форм: Стадион Фишт, Ледовый дворец, Адлер-Арена, Ледовый дворец Айсберг, недалеко находящийся образовательный центр Сириус. Вечерняя часть экскурсии - это шоу поющих фонтанов у Олимпийского огня. Очень зрелищно! Антон всё время нашей поездки рассказывал о необычной истории этих мест, о самих лимпийских объектах, отвечал на все наши вопросы, которые касались очень широкого круга тем. Спасибо за красивую интересную экскурсию!
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Ольга
Отличная экскурсия! Продумано все: от маршрута до времени в каждой локации. Антон - отличный рассказчик! На протяжении всей дороги до объектов обстоятельно и живо преподносит материал. По прибытии в Олимпийский парк проводит сначала обзорную экскурсию, затем детально показывает каждый объект. Шоу поющих фонтанов. Комфортное время просмотра, также обстоятельный рассказ.
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Ю
Юлия
Экскурсия нашей семье (2 взрослых, подросток 14 лет и ребёнок 6 лет) понравилась. Антон забрал нас от места нашего проживания. Выбрали время отправления 18 часов. Как раз чтобы доехать, посмотреть читать дальшеуменьшить
парк и музыкальное шоу фонтанов. По дороге узнали много интересного про Сочи, олимпиаду. Так что дорога до Олимпийского парка и обратно прошла комфортно и познавательно. 👍 В парке пешком осмотрели объекты и полюбовались шоу фонтанов. Антон порекомендовал с какого места смотреть лучше всего. . Рекомендую эту экскурсию и экскурсовода. Антон, спасибо за интересный вечер!
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Екатерина
Антон был замечательным водителем,экскурсоводом. Все доступно и интересно рассказал, показал. Шоу Фонтанов было незабываемо. Дорога туда и назад была комфортной и увлекательной.
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