В любое время года и погоду в Красной Поляне получаются атмосферные снимки! Этот горный уголок вам откроет наш гид — один из лучших фотографов в регионе. Маршрут обсуждается: можно гулять по «Розе Хутор» или сделать акцент на природе и подняться по канатной дороге к захватывающим панорамам. Фотосессии будут легкими и приятными, а попутно вы узнаете главное о Красной Поляне.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Прогулка и беседа

Маршрут подстраивается под ваши пожелания, а стандартный вариант — это улочки и живописная набережная реки Мзымта на курорте «Роза Хутор». Чудесные снимки получатся на фоне завораживающих природных видов, башни Ратуши и домов в итальянском стиле. Как местный житель наш фотограф откроет древнюю и современную историю курорта «Красная Поляна»; расскажет о высшей точке — пике «Каменный столб»; даст рекомендации по канатным дорогам, ресторанам, магазинам.

Фото-воспоминания из Красной Поляны

Ещё перед встречей мы будем рады дать рекомендации по вашему образу для фотосессии. Сам процесс будет дружеским и легким: наш фотограф поможет побороть стеснение и почувствовать себя перед камерой спокойно и расслабленно. Найдет лучшие ракурсы, и вы получите тот результат, о котором мечтаете:)

По договорённости можно подняться выше по канатной дороге вместе с фотографом, чтобы сохранить на снимках всю красоту гор.

Организационные детали