Красная Поляна 2в1: фотосессия и экскурсия

Запечатлеть эмоции от одного из красивейших мест страны на профессиональных фото

В любое время года и погоду в Красной Поляне получаются атмосферные снимки! Этот горный уголок вам откроет наш гид — один из лучших фотографов в регионе.

Маршрут обсуждается: можно гулять по Розе Хутор или сделать акцент на природе и подняться по канатной дороге к захватывающим панорамам. Фотосессии будут легкими и приятными, а попутно вы узнаете главное о Красной Поляне.
Красная Поляна 2в1: фотосессия и экскурсия
Красная Поляна 2в1: фотосессия и экскурсия
Красная Поляна 2в1: фотосессия и экскурсия
Красная Поляна 2в1: фотосессия и экскурсия
Красная Поляна 2в1: фотосессия и экскурсия
Красная Поляна 2в1: фотосессия и экскурсия
Красная Поляна 2в1: фотосессия и экскурсия
Красная Поляна 2в1: фотосессия и экскурсия
Красная Поляна 2в1: фотосессия и экскурсия
Красная Поляна 2в1: фотосессия и экскурсия
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Прогулка и беседа

Маршрут подстраивается под ваши пожелания, а стандартный вариант — это улочки и живописная набережная реки Мзымта на курорте Роза Хутор. Чудесные снимки получатся на фоне завораживающих природных видов, башни Ратуши и домов в итальянском стиле. Как местный житель наш фотограф откроет древнюю и современную историю Красной Поляны; расскажет о ее высшей точке — пике «Каменный столб»; даст рекомендации по канатным дорогам, ресторанам, магазинам.

Фото-воспоминания из Красной Поляны

Еще перед встречей мы будем рады дать рекомендации по вашему образу для фотосессии. Сам процесс будет дружеским и легким: наш фотограф поможет побороть стеснение и почувствовать себя перед камерой спокойно и расслабленно. Найдет лучшие ракурсы, и вы получите тот результат, о котором мечтаете:)

По договоренности можно подняться выше по канатной дороге вместе с фотографом, чтобы сохранить на снимках всю красоту гор.

Организационные детали

  • В стоимость входит фотосессия, экскурсия, профессиональная цветокоррекция снимков
  • В течение недели после прогулки вы получите от 50 обработанных фотографий, готовых к печати
  • Подъем наверх по канатной дороге по желанию и оплачивается дополнительно (стоимость зависит от высоты подъема). В этом случае увеличивается длительность прогулки и количество кадров.
  • Фотопрогулку для вас проведет гид-фотограф из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Красной Поляне по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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