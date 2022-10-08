Маршрут подстраивается под ваши пожелания, а стандартный вариант — это улочки и живописная набережная реки Мзымта на курорте Роза Хутор. Чудесные снимки получатся на фоне завораживающих природных видов, башни Ратуши и домов в итальянском стиле. Как местный житель наш фотограф откроет древнюю и современную историю Красной Поляны; расскажет о ее высшей точке — пике «Каменный столб»; даст рекомендации по канатным дорогам, ресторанам, магазинам.
Еще перед встречей мы будем рады дать рекомендации по вашему образу для фотосессии. Сам процесс будет дружеским и легким: наш фотограф поможет побороть стеснение и почувствовать себя перед камерой спокойно и расслабленно. Найдет лучшие ракурсы, и вы получите тот результат, о котором мечтаете:)
По договоренности можно подняться выше по канатной дороге вместе с фотографом, чтобы сохранить на снимках всю красоту гор.