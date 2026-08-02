Красная Поляна 2 в 1: фотосессия и индивидуальная пешеходная экскурсия
Запечатлеть эмоции от одного из красивейших мест страны на профессиональных фото
В любое время года и погоду в Красной Поляне получаются атмосферные снимки! Этот горный уголок вам откроет наш гид — один из лучших фотографов в регионе.
Маршрут обсуждается: можно гулять по «Розе Хутор» или сделать акцент на природе и подняться по канатной дороге к захватывающим панорамам. Фотосессии будут легкими и приятными, а попутно вы узнаете главное о Красной Поляне.
Маршрут подстраивается под ваши пожелания, а стандартный вариант — это улочки и живописная набережная реки Мзымта на курорте «Роза Хутор». Чудесные снимки получатся на фоне завораживающих природных видов, башни Ратуши и домов в итальянском стиле. Как местный житель наш фотограф откроет древнюю и современную историю курорта «Красная Поляна»; расскажет о высшей точке — пике «Каменный столб»; даст рекомендации по канатным дорогам, ресторанам, магазинам.
Фото-воспоминания из Красной Поляны
Ещё перед встречей мы будем рады дать рекомендации по вашему образу для фотосессии. Сам процесс будет дружеским и легким: наш фотограф поможет побороть стеснение и почувствовать себя перед камерой спокойно и расслабленно. Найдет лучшие ракурсы, и вы получите тот результат, о котором мечтаете:)
По договорённости можно подняться выше по канатной дороге вместе с фотографом, чтобы сохранить на снимках всю красоту гор.
Организационные детали
В стоимость входит фотосессия, экскурсия, профессиональная цветокоррекция снимков
В течение семи рабочих дней после прогулки вы получите от 50 обработанных фотографий, готовых к печати
Гиды-фотографы нашей команды снимают на профессиональные зеркальные и беззеркальные камеры Canon, Sony, Nikon или Fuji со светосильными объективами
Подъём наверх по канатной дороге по желанию и оплачивается дополнительно (в том числе за гида, стоимость зависит от высоты подъема). В этом случае увеличивается длительность прогулки и количество кадров
В случае непогоды мы предложим перенос нашей встречи или отменим заказ с возвратом предоплаты, если перенос вам не подойдёт
Фотопрогулку для вас проведет гид-фотограф из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д станции Роза Хутор по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арсений и Оля — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 62521 туриста
Организуем авторские прогулки, придумываем маршруты, которые знакомят с городом через людей, смыслы и истории, переосмысливая слово «экскурсия». Делаем каждую прогулку приключением — уникальным и помогающим по-новому посмотреть на город. Наша читать дальшеуменьшить
цель — чтобы из поездки уезжали с тем, что имеет значение: эмоциями, яркими впечатлениями и открытиями!
Мы убеждены: лучшие проводники в приключение — это жители города, влюблённые в него. Мы — именно такие люди: профессиональные гиды, фотографы, архитекторы, искусствоведы, историки и филологи — работаем для вас.
Создали авторские маршруты и договорились с местами, куда не попасть обычному туристу. Придумали, как сделать экскурсии максимально удобными и увлекательными для вас.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Екатерина
Благодарим Екатерину за фотосессию на Розе Хутор! Работать с ней было комфортно и в удовольствие, фотографии были готовы уже буквально через неделю, их получилось много, в разных локациях и форматах. Прогулка получилась чудесная, фотографа очень рекомендую!)
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Ирина
Спустя время, хочу написать отзыв и поблагодарить Светлану, которая провела для нас фотопрогулку. Очень часто пересматриваем наши фотографии, многие из них распечатали и оформили фотокнигу на память о нашей поездке. Нам читать дальшеуменьшить
очень повезло, Светлана отличный семейный фотограф, чуткая и внимательная, поймала столько моментов и эмоций дочки, отвлекала и увлекала её. А настроение у ребёнка было сильно переменчиво в этот день, переживала поэтому. Когда мы увидели результат, сердце моё наполнилось теплыми приятными воспоминаниями и нежностью. Записаться на прогулку было отличным решением. А с вами это уже второй опыт, первый раз я заказывала семейную фотопрогулку по Москве. Тоже остались очень довольны.
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Екатерина
Шикарная экскурсия с прекрасной Екатериной, которая знает о Сочи все и даже немного больше:) А еще она великолепный фотограф, чувственный и внимательный к деталям! По возвращению домой получила шикарные фотоснимки, напомнившие мне о солнечном дне в осенней Красной поляне
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Ирина
От экскурсии и фотосессии мы остались в восторге! 😍 Прогулка-экскурсия с фотографированием проходила по главной улице курорта Роза Хутор. 🏔С экскурсоводом мы встретились в назначенном месте и в назначенное время. читать дальшеуменьшить
Все проходило легко и непринужденно. В интересных местах, по ходу не менее интересного рассказа экскурсовода о происхождении название курортов Сочи, мы фотографировались. По времени все заняло примерно 45 минут. Ссылку на фотографии нам, как и обещали, скинули ровно через неделю! Отмечу сам формат проведения такого рода мероприятия, на подобном мы были впервые и нам он понравился! Мы с мужем рекомендуем эту экскурсию туристам и выражаем тёплые слова благодарности команде! ☀️
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Светлана
У нас все было Идеально. Берите с собой серпантин, шампанское, надувные шары. Подбирайте одежду. Прекрасное настроение и вы получите шикарные фотографии для личного архива. На этом все
+2
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О
Ольга
Прекрасная экскурсия! Большая благодарность Светлане, экскурсоводу-фотографу, за великолепные фотографии и удивительные эмоции! Память на всю жизнь, огромное спасибо!
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