Фототур в Абхазию на кабриолете Lexus

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Совместить экскурсию на кабриолете Lexus с профессиональной фотосессией – реально! Ко мне вы можете записаться не только на фотосессию, но и на авторский фототур: вас ждут профессиональная съемка, поездка на кабриолете по проверенным маршрутам с головокружительным видами, после которой у вас останутся на память красивые кадры.
Фототур в Абхазию на кабриолете Lexus
Фототур в Абхазию на кабриолете Lexus
Фототур в Абхазию на кабриолете Lexus
Фототур в Абхазию на кабриолете Lexus
Фототур в Абхазию на кабриолете Lexus
Фототур в Абхазию на кабриолете Lexus
Фототур в Абхазию на кабриолете Lexus
Ближайшие даты:
23
мая
24
мая
25
мая
26
мая
27
мая
28
мая
29
мая
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Белые скалы
  • Ресторан «Гагрипш»
  • Заброшенная станция канатной дороги
  • Колоннада
  • Заброшенный кинотеатр
  • Подвесной мост через горную реку
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон
  • Озеро Рица
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Предлагаю совместить экскурсию на кабриолете Lexus с профессиональной фотосессией. Меня зовут Виктор — я фотограф. Ко мне Вы можете записаться не только на фотосессию, но и на авторский фототур.
В чем мои преимущества?
  • Профессиональная съемка (занимаюсь фотографией более 7 лет).
  • Передвижение на комфортном кабриолете Lexus.
  • Проверенные и красивые маршруты.
  • Забираю вас из отеля и отвожу обратно.
  • Что вы увидитеВас ждут головокружительные виды, незабываемая поездка на кабриолете и красивые кадры. Наш маршрут будет пролегать через главные достопримечательности Абхазии. Мы побываем в курортном городе Гагра, где вы увидите знаменитый ресторан «Гагрипш», Гагрскую колоннаду — визитную карточку города, украшающую центральный вход в легендарный Приморский парк, а также посетите атмосферные заброшенные места: станцию канатной дороги и кинотеатр. Мы сфотографируемся на фоне великолепной абхазской природы и ее чудес — Голубого озера, Юпшарского каньона и озера Рица.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Передвижение на кабриолете Lexus
  • Профессиональная фотосъемка на различных локациях
  • Кофе-брейк с красивым видом
Что не входит
  • Входной билет в Рицинский реликтовый национальный парк — 700 руб.
  • Обед
Место начала и завершения?
Адлер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Что взять с собой в поездку?
  • Паспорт
  • 2-3 разных образа для съемки (Нас ждет много красивых локаций, поэтому советую разнообразить съемку несколькими образами)
  • Наличные деньги на обед и входной билет в Рицинский национальный парк (700 руб. с человека)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Индивидуальные
На машине
Летние
Выездные
На весь день
Фотопрогулки
Абхазия
Юпшарский каньон
Природа и пейзажи
Популярные места
На кабриолете

Похожие туры из Сочи

Абхазия на минивэне
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
8 отзывов
Абхазия на минивэне
Посетить в мини-группе самые популярные достопримечательности «страны души» за 1 день
Адлерский район, Сириус
Завтра
23 мая
24 мая
25 мая
21501 935 за человека
Необыкновенная Абхазия
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
19 отзывов
Необыкновенная Абхазия
Оценить красоту дикой природы с нетуристических ракурсов и посетить затерянные памятники древности
от вашего отеля в (кроме Лазаревского района)
25 мая
27 мая
29 мая
30 мая
1600012 800 за всё до 4 чел.
Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
157 отзывов
Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
Познакомиться с историей, обычаями и кухней Абхазии в авто-туре по самым живописным местам региона
от отеля, гле остановились туристы
27 мая
28 мая
29 мая
30 мая
от 14 300 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Сочи
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ