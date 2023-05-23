Совместить экскурсию на кабриолете Lexus с профессиональной фотосессией – реально! Ко мне вы можете записаться не только на фотосессию, но и на авторский фототур: вас ждут профессиональная съемка, поездка на кабриолете по проверенным маршрутам с головокружительным видами, после которой у вас останутся на память красивые кадры.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Белые скалы
- Ресторан «Гагрипш»
- Заброшенная станция канатной дороги
- Колоннада
- Заброшенный кинотеатр
- Подвесной мост через горную реку
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон
- Озеро Рица
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Предлагаю совместить экскурсию на кабриолете Lexus с профессиональной фотосессией. Меня зовут Виктор — я фотограф. Ко мне Вы можете записаться не только на фотосессию, но и на авторский фототур.
В чем мои преимущества?
- Профессиональная съемка (занимаюсь фотографией более 7 лет).
- Передвижение на комфортном кабриолете Lexus.
- Проверенные и красивые маршруты.
- Забираю вас из отеля и отвожу обратно.
- Что вы увидитеВас ждут головокружительные виды, незабываемая поездка на кабриолете и красивые кадры. Наш маршрут будет пролегать через главные достопримечательности Абхазии. Мы побываем в курортном городе Гагра, где вы увидите знаменитый ресторан «Гагрипш», Гагрскую колоннаду — визитную карточку города, украшающую центральный вход в легендарный Приморский парк, а также посетите атмосферные заброшенные места: станцию канатной дороги и кинотеатр. Мы сфотографируемся на фоне великолепной абхазской природы и ее чудес — Голубого озера, Юпшарского каньона и озера Рица.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Передвижение на кабриолете Lexus
- Профессиональная фотосъемка на различных локациях
- Кофе-брейк с красивым видом
- Что не входит
- Входной билет в Рицинский реликтовый национальный парк — 700 руб.
- Обед
- Место начала и завершения?
- Адлер
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Что взять с собой в поездку?
- Паспорт
- 2-3 разных образа для съемки (Нас ждет много красивых локаций, поэтому советую разнообразить съемку несколькими образами)
- Наличные деньги на обед и входной билет в Рицинский национальный парк (700 руб. с человека)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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