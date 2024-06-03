Прокатитесь по Сочи на кабриолете

Найдено 13 экскурсий в категории «На кабриолете» в Сочи, цены от 4 800 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ваш идеальный день в Сочи
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
🎈 На воздушном шаре
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
12 часов
87 отзывов
Ваш идеальный день в Сочи: экскурсия-конструктор
Откройте для себя Сочи по-новому с экскурсией, которая учитывает все ваши пожелания и интересы
Начало: У вашего отеля (кроме Лазаревского района)
«От зеленых долин до облаков: любителей приключений ждут прогулки на лошадях по живописным окрестностям Сочи или поездка на кабриолете, сделанном из военного БТР, а после — сказочные панорамы долины реки Шахе»
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
18 000 за всё до 4 чел.
На кабриолете по Сочи и окрестностям
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
3 часа
27 отзывов
Эксклюзивная поездка на кабриолете: Сочи, Красная Поляна, Ахун
Откройте великолепие Сочи, путешествуя на кабриолете. Личный водитель, комфорт и лучшие виды гарантированы
«В качестве третьего варианта для тех, кто хочет покататься на кабриолете весь день, я предлагаю поехать в сказочную Абхазию»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:00
16 900 за всё до 3 чел.
В Красную Поляну и Розу Хутор - на кабриолете из Сочи
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
6.5 часов
7 отзывов
В Красную Поляну и Розу Хутор - на кабриолете из Сочи
Эффектно прокатиться по живописным дорогам и получить удовольствие от панорам со смотровых
Начало: Ваш отель в центральном Сочи
«Поездка проходит на полноразмерных кабриолетах Volvo C70 или Chrysler Sebring lll — на заднем ряду в этих машинах тоже можно разместиться с комфортом»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
18 000 за всё до 3 чел.
Фототур в Абхазию на кабриолете Lexus
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Фотопрогулка
8 часов
9 отзывов
Фототур в Абхазию на кабриолете Lexus
Начало: В вашем отеле в Адлере
«Предлагаю совместить экскурсию на кабриолете Lexus с профессиональной фотосессией»
12 июня в 09:00
16 июня в 09:00
25 000 за всё до 3 чел.
На кабриолете по Олимпийскому парку
🚗 На машине
🏍 На мотоцикле
🏎 На кабриолете
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
1 отзыв
На кабриолете по Олимпийскому парку
Начало: Любая точка в Сириусе
«Об экскурсии Вы проедетесь на кабриолете по Олимпийскому парку и всей федеральной территории «Сириус»»
Расписание: Круглосуточно, ежедневно.
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
60004 800 за всё до 3 чел.
На шикарном кабриолете Ford MUSTANG по окресностяи Сочи
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
На шикарном кабриолете Ford MUSTANG по окресностяи Сочи
Начало: По договоренности
«Поездка в Красную Поляну или из Адлера в Сочи с посещением горы Ахун • Полюбуетесь пейзажами • Сделаете инстаграмные фото на фоне кабриолета»
Расписание: каждый день с 8:00
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 500 за всё до 3 чел.
Рассекая воздух на кабриолете - Красная поляна
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Рассекая воздух на кабриолете - Красная поляна
Начало: Любая точка Адлера или Сириуса
«По пути будут остановки для классных фото на фоне кабриолета и восхищения природными красотами нашего края»
Расписание: ежедневно, круглосуточно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 000 за всё до 3 чел.
Красоты Сочи на кабриолете
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Красоты Сочи на кабриолете
Начало: Любая точка в Адлере или Сириусе
«В знаковых местах сделаем остановки, а с собой вы увезете инстаграмные фото на фоне кабриолета и субтропических красот»
Расписание: Любое время в любой день
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.
Фототур в Абхазию на кабриолете Lexus
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Фотопрогулка
8 часов
5 отзывов
Фототур в Абхазию на кабриолете Lexus
Прокатиться по богатой видами республике на шикарном автомобиле и получить снимки на память
Начало: Адлер
«В назначенный день я заберу вас на комфортном кабриолете Lexus по месту проживания в Адлере»
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
25 000 за всё до 3 чел.
Фототур в Красную Поляну на кабриолете Lexus
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Фотопрогулка
5 часов
9 отзывов
Фототур в Красную Поляну на кабриолете Lexus
Покататься на авто с открытой крышей, увидеть сочинские пейзажи и получить профессиональные снимки
Начало: Адлер
«Вас ждёт поездка на комфортном кабриолете, изумительной красоты маршрут по Красной Поляне и профессиональная фотосессия»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
17 000 за всё до 3 чел.
Фототур в Красную поляну на кабриолете Lexus
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Фотопрогулка
5 часов
2 отзыва
Фототур в Красную поляну на кабриолете Lexus
Начало: Адлер
«Совместить экскурсию на кабриолете Lexus с профессиональной фотосессией — возможно»
12 июня в 09:00
16 июня в 09:00
17 000 за всё до 3 чел.
На Рицу - на кабриолете
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
9 часов
8 отзывов
На Рицу - на кабриолете
Прокатиться по Абхазии с ветерком, погрузиться в местный колорит и посетить видовые локации
«У кабриолета есть крыша, поэтому экскурсия проводится круглый год и возможна в любую погоду»
10 июня в 06:00
12 июня в 06:00
19 900 за всё до 3 чел.
Offroad-тур на УАЗе кабриолете
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
4 часа
Offroad-тур на УАЗе кабриолете
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    3 июня 2024
    Фототур в Абхазию на кабриолете Lexus
    Хочу от всей Души поблагодарить Виктора за увлекательный фототур в Абхазию! Я запланировала мероприятие, как подарок мужу на день рождение, еще
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    в феврале, и вот, спустя почти 3 месяца, наша поездка осуществилась! Муж в восторге, не ожидал))) На кабриолете ранее не ездили, а тем более с такой удивительной природой, как в Абхазии, мы смогли погрузиться полностью в атмосферу красивых, неповторимых мест! И при этом, Виктор фотографировал и снимал на видео, нас с мужем, в самых красивых локациях Абхазии, зная где они и подъезжая туда, где практически не было народа! Мои соцсети сразу пополнились новыми фотографиями, крутыми Reels, ну и, конечно, кучей лайков и восторгов! Я, если честно, всю поездку, ощущала себя главной героиней какого-нибудь французского кино!!! Всем девушкам рекомендую! И мужу подарок, и себе подарок! Ну круто же! Виктор отличный собеседник, ну и, конечно, профессионал своего дела! Рекомендую однозначно!

  • С
    Светлана
    28 мая 2024
    Фототур в Красную Поляну на кабриолете Lexus
    Благодарны Виктору за шикарную поездку на кабриолете. 3 совершенно разные локации - совмещение фотосъёмки и знакомство с местностью. Горы, Олимпийский
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    парк, море. Виктор вёл съёмку легко и профессионально, учитывая все наши пожелания с переодеваниями. Отдельное спасибо, что взял нас с ребёнком (7 лет), наша компания осталась довольна. Приятным бонусом было видео, которое мы получили сразу и фото, которое Виктор нам распечатал по окончании съёмки. Очень рекомендуем это фотопутешествие. С нетерпением ждём фото.

  • Е
    Екатерина
    24 мая 2024
    На Рицу - на кабриолете
    Если цените комфорт, прекрасное времяпрепровождение, шикарные виды Абхазии (без ограничивающего потолка машины), знающего и понимающего гида, то Вам к Максиму. Рекомендуем!
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  • Е
    Евгения
    17 мая 2024
    Ваш идеальный день в Сочи
    Это была супер экскурсия! В Сочи были с супругом в первый раз, очень хотелось за один день увидеть город с
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    разной стороны, учитывая еще тот факт, что супруг передвигается на костылях, и больше на экскурсии он бы не поехал. Все получилось! Маршрут был выстроен исходя из наших предпочтений и возможностей супруга. Мы побывали в тех местах, о существовании которых и не подозревали (Навалищенское ущелье моя любовь). Денис - профессионал своего дела, не только знающий всё и вся о своем крае, но и просто очень очень приятный в общении человек. Будем рекомендовать 100%!

    Это была супер экскурсия! В Сочи были с супругом в первый раз, очень хотелось за одинЭто была супер экскурсия! В Сочи были с супругом в первый раз, очень хотелось за одинЭто была супер экскурсия! В Сочи были с супругом в первый раз, очень хотелось за одинЭто была супер экскурсия! В Сочи были с супругом в первый раз, очень хотелось за одинЭто была супер экскурсия! В Сочи были с супругом в первый раз, очень хотелось за одинЭто была супер экскурсия! В Сочи были с супругом в первый раз, очень хотелось за один
  • Е
    Елена
    11 мая 2024
    Фототур в Красную поляну на кабриолете Lexus
    Все было отлично 👍
  • О
    Ольга
    5 мая 2024
    Фототур в Абхазию на кабриолете Lexus
    Фототур в Абхазию! Это супер идея. Индивидуальная экскурсия по Абхазии, фотосессия, шикарная машина. И все это в одном приключение. Я
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    выбрала маршрут классический с озером Рица. По дороге Виктор нам добавил еще разные локации, фотосъемка была без всякого напряга. Мы ездили с мужем, и он даже не успел устать от нашей прогулки. Захотелось кофе на песке, пожалуйста))) пауза насладиться и погулять по месту тоже без вопросов. Ни кто не следил за временем, не контролировал. А это огромный плюс, в итоге наше поездка заняла 10 часов) Мы просто наслаждались классной организацией. Хотела фото на закате) и они тоже были, да и еще с шикарной локацией. Описать можно очень много. Полный восторг и огромное желание вернуться по совсем новому маршруту, может еще увидеть какие заброшенки и надеюсь замок принца будет уже готов принимать гостей. До встречи в Сочи))))

    Фототур в Абхазию! Это супер идея. Индивидуальная экскурсия по Абхазии, фотосессия, шикарная машина. И все этоФототур в Абхазию! Это супер идея. Индивидуальная экскурсия по Абхазии, фотосессия, шикарная машина. И все этоФототур в Абхазию! Это супер идея. Индивидуальная экскурсия по Абхазии, фотосессия, шикарная машина. И все этоФототур в Абхазию! Это супер идея. Индивидуальная экскурсия по Абхазии, фотосессия, шикарная машина. И все этоФототур в Абхазию! Это супер идея. Индивидуальная экскурсия по Абхазии, фотосессия, шикарная машина. И все это
  • Т
    Татьяна
    30 апреля 2024
    Фототур в Абхазию на кабриолете Lexus
    Заказали у Виктора экскурсию по Абхазии на кабриолете с фотосессией! Это лучшая экскурсионная поездка в нашей жизни! С открытой крышей автомобиля мы
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    увидели все красоты Абхазии! Ни одна групповая и индивидуальная экскурсия не сравнится с экскурсией на кабриолете🔥🔥🔥 Мы были в тех местах, где нет толп туристов. Виктор показал нам много новых очень красивых мест, без навязанных дегустаций, угостил нас кофе, чаем и вкусными кексами, которые специально для нас испекла его жена😍 Ну а самым главным бонусом была профессиональная фотосессия❤️🔥

  • Е
    Елена
    29 апреля 2024
    На кабриолете по Олимпийскому парку
    Олимпийский парк прекрасен. На кабриолете лучше делать больше остановок чтобы фотографироваться.
  • Т
    Таисия
    20 апреля 2024
    Ваш идеальный день в Сочи
    День на самом деле получился идеальным. Мы успели посетить множество интересных мест и локаций. Денис переключается под вас и строит
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    маршрут именно по вашим интересам. Экскурсия прошла на одном дыхании и оставила кучу ярких эмоций и множество фото на телефоне. Спасибо огромное, за замечательный идеальный день!

  • А
    Анна
    15 апреля 2024
    Фототур в Красную Поляну на кабриолете Lexus
    Отличная поездка)) мы здорово провели время))

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «На кабриолете»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Ваш идеальный день в Сочи
  2. На кабриолете по Сочи и окрестностям
  3. В Красную Поляну и Розу Хутор - на кабриолете из Сочи
  4. Фототур в Абхазию на кабриолете Lexus
  5. На кабриолете по Олимпийскому парку
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "На кабриолете" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 4 800 до 25 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 163 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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