1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Ваш идеальный день в Сочи: экскурсия-конструктор
Откройте для себя Сочи по-новому с экскурсией, которая учитывает все ваши пожелания и интересы
Начало: У вашего отеля (кроме Лазаревского района)
«От зеленых долин до облаков: любителей приключений ждут прогулки на лошадях по живописным окрестностям Сочи или поездка на кабриолете, сделанном из военного БТР, а после — сказочные панорамы долины реки Шахе»
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Эксклюзивная поездка на кабриолете: Сочи, Красная Поляна, Ахун
Откройте великолепие Сочи, путешествуя на кабриолете. Личный водитель, комфорт и лучшие виды гарантированы
«В качестве третьего варианта для тех, кто хочет покататься на кабриолете весь день, я предлагаю поехать в сказочную Абхазию»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:00
16 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
В Красную Поляну и Розу Хутор - на кабриолете из Сочи
Эффектно прокатиться по живописным дорогам и получить удовольствие от панорам со смотровых
Начало: Ваш отель в центральном Сочи
«Поездка проходит на полноразмерных кабриолетах Volvo C70 или Chrysler Sebring lll — на заднем ряду в этих машинах тоже можно разместиться с комфортом»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
8 часов
Фототур в Абхазию на кабриолете Lexus
Начало: В вашем отеле в Адлере
«Предлагаю совместить экскурсию на кабриолете Lexus с профессиональной фотосессией»
12 июня в 09:00
16 июня в 09:00
25 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
На кабриолете по Олимпийскому парку
Начало: Любая точка в Сириусе
«Об экскурсии Вы проедетесь на кабриолете по Олимпийскому парку и всей федеральной территории «Сириус»»
Расписание: Круглосуточно, ежедневно.
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
60004 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
На шикарном кабриолете Ford MUSTANG по окресностяи Сочи
Начало: По договоренности
«Поездка в Красную Поляну или из Адлера в Сочи с посещением горы Ахун • Полюбуетесь пейзажами • Сделаете инстаграмные фото на фоне кабриолета»
Расписание: каждый день с 8:00
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Рассекая воздух на кабриолете - Красная поляна
Начало: Любая точка Адлера или Сириуса
«По пути будут остановки для классных фото на фоне кабриолета и восхищения природными красотами нашего края»
Расписание: ежедневно, круглосуточно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Красоты Сочи на кабриолете
Начало: Любая точка в Адлере или Сириусе
«В знаковых местах сделаем остановки, а с собой вы увезете инстаграмные фото на фоне кабриолета и субтропических красот»
Расписание: Любое время в любой день
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
8 часов
Фототур в Абхазию на кабриолете Lexus
Прокатиться по богатой видами республике на шикарном автомобиле и получить снимки на память
Начало: Адлер
«В назначенный день я заберу вас на комфортном кабриолете Lexus по месту проживания в Адлере»
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
25 000₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
5 часов
Фототур в Красную Поляну на кабриолете Lexus
Покататься на авто с открытой крышей, увидеть сочинские пейзажи и получить профессиональные снимки
Начало: Адлер
«Вас ждёт поездка на комфортном кабриолете, изумительной красоты маршрут по Красной Поляне и профессиональная фотосессия»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
5 часов
Фототур в Красную поляну на кабриолете Lexus
Начало: Адлер
«Совместить экскурсию на кабриолете Lexus с профессиональной фотосессией — возможно»
12 июня в 09:00
16 июня в 09:00
17 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
На Рицу - на кабриолете
Прокатиться по Абхазии с ветерком, погрузиться в местный колорит и посетить видовые локации
«У кабриолета есть крыша, поэтому экскурсия проводится круглый год и возможна в любую погоду»
10 июня в 06:00
12 июня в 06:00
19 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Offroad-тур на УАЗе кабриолете
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда3 июня 2024Хочу от всей Души поблагодарить Виктора за увлекательный фототур в Абхазию! Я запланировала мероприятие, как подарок мужу на день рождение, еще
- ССветлана28 мая 2024Благодарны Виктору за шикарную поездку на кабриолете. 3 совершенно разные локации - совмещение фотосъёмки и знакомство с местностью. Горы, Олимпийский
- ЕЕкатерина24 мая 2024Если цените комфорт, прекрасное времяпрепровождение, шикарные виды Абхазии (без ограничивающего потолка машины), знающего и понимающего гида, то Вам к Максиму. Рекомендуем!
- ЕЕвгения17 мая 2024Это была супер экскурсия! В Сочи были с супругом в первый раз, очень хотелось за один день увидеть город с
- ЕЕлена11 мая 2024Все было отлично 👍
- ООльга5 мая 2024Фототур в Абхазию! Это супер идея. Индивидуальная экскурсия по Абхазии, фотосессия, шикарная машина. И все это в одном приключение. Я
- ТТатьяна30 апреля 2024Заказали у Виктора экскурсию по Абхазии на кабриолете с фотосессией! Это лучшая экскурсионная поездка в нашей жизни! С открытой крышей автомобиля мы
- ЕЕлена29 апреля 2024Олимпийский парк прекрасен. На кабриолете лучше делать больше остановок чтобы фотографироваться.
- ТТаисия20 апреля 2024День на самом деле получился идеальным. Мы успели посетить множество интересных мест и локаций. Денис переключается под вас и строит
- ААнна15 апреля 2024Отличная поездка)) мы здорово провели время))
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «На кабриолете»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "На кабриолете" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 4 800 до 25 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 163 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Купите самую интересную из 13 экскурсий в Сочи на 2024 год на кабриолете, 163 ⭐ отзыва, цены от 4800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август