Фототур в Красную Поляну на кабриолете Lexus

Покататься на авто с открытой крышей, увидеть сочинские пейзажи и получить профессиональные снимки

5
1 отзыв
Описание
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Путешествие по живописным местам, фотосессия в классных локациях, поездка на кабриолете… Вы можете это совместить! Мы остановимся на Пальмовой аллее в Олимпийском парке, заедем на Имеретинскую набережную, а ещё поднимемся на высоту 1170. В каждой точке сделаем суперснимки и полюбуемся фантастическими видами.
Фототур в Красную Поляну на кабриолете Lexus
Фототур в Красную Поляну на кабриолете Lexus
Фототур в Красную Поляну на кабриолете Lexus
Фототур в Красную Поляну на кабриолете Lexus
Фототур в Красную Поляну на кабриолете Lexus
Фототур в Красную Поляну на кабриолете Lexus
Фототур в Красную Поляну на кабриолете Lexus
Ближайшие даты:
21
авг
22
авг
23
авг
24
авг
25
авг
31
авг
1
сен
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

📸 Я профессиональный фотограф и большой любитель путешествий. Уже 7 лет я провожу фототуры, не имеющие аналогов. Вас ждёт поездка на комфортном кабриолете, изумительной красоты маршрут по Красной Поляне и профессиональная фотосессия. Я помогу выбрать ракурсы и позы, а также подскажу, какой образ лучше подойдёт для каждой локации.

Как проходит поездка

  • В назначенный день я заберу вас на кабриолете Lexus по месту проживания. Сама поездка на авто без крыши — уже невероятные впечатления!
  • Первая остановка — Пальмовая аллея в Олимпийском парке с шикарными высокими пальмами. Именно тут вы сфотографируетесь с кабриолетом.
  • Затем мы отправимся на Имеретинскую набережную. Здесь очень фотогеничные для съёмки камни и отличный вид на море.
  • Потом доберёмся до олимпийской деревни на высоте 1170. Сделаем атмосферные снимки на фоне гор и подышим свежим воздухом.
  • Через неделю после нашей встречи вы получите 60 обработанных фото и весь отснятый материал в виде ссылки на облачное хранилище. Она будет доступна 1 месяц.

Организационные детали

  • Фотосессия подойдёт влюблённой паре, компании друзей до 3 человек и семье с ребёнком
  • В автомобиле есть детское кресло

Что взять с собой

  • 2–3 разных образа для съёмки
  • Солнцезащитные очки и головные уборы

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Марина
3 авг 2023
Вчера получила фотографии и клип. Пересматриваю до сих пор! Круто, когда с фотографом на одной волне и 5 часов тура проходят незаметно! Прекрасные виды, собеседник и самое главное фотографии, которыми хочется любоваться!! Единственное, что я ещё могу сказать, так это огромное спасибо, за профессионализм и эмоции!!!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Выездные
Фотопрогулки
Набережная
Популярные места
Красная поляна
Олимпийский Парк
На кабриолете
Уникальный опыт
Природа и пейзажи

Похожие туры из Сочи

Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады в Сочи
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
162 отзыва
Популярное предложение
Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады в Сочи
Полюбоваться «русской Швейцарией» и узнать, как милый поселок стал курортом международного уровня
зависит от места вашего проживания
Завтра
21 авг
22 авг
23 авг
1100440 за человека
Экскурсия на Розу Хутор и панорамы Красной Поляны из Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
61 отзыв
Экскурсия на Розу Хутор и панорамы Красной Поляны из Сочи
Побывать в ущельях, испить нарзана, открыть истории олимпийских побед и насладиться видами с канатки
в Адлере
Завтра
21 авг
22 авг
23 авг
100008 500 за всё до 6 чел.
В Красную Поляну и Розу Хутор - на кабриолете из Сочи
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
6.5 часов
7 отзывов
В Красную Поляну и Розу Хутор - на кабриолете из Сочи
Эффектно прокатиться по живописным дорогам и получить удовольствие от панорам со смотровых
ваш отель в центральном Сочи
Сегодня
Завтра
21 авг
22 авг
16 000 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Сочи
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ