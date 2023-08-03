Покататься на авто с открытой крышей, увидеть сочинские пейзажи и получить профессиональные снимки
Путешествие по живописным местам, фотосессия в классных локациях, поездка на кабриолете… Вы можете это совместить! Мы остановимся на Пальмовой аллее в Олимпийском парке, заедем на Имеретинскую набережную, а ещё поднимемся на высоту 1170. В каждой точке сделаем суперснимки и полюбуемся фантастическими видами.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
📸 Я профессиональный фотограф и большой любитель путешествий. Уже 7 лет я провожу фототуры, не имеющие аналогов. Вас ждёт поездка на комфортном кабриолете, изумительной красоты маршрут по Красной Поляне и профессиональная фотосессия. Я помогу выбрать ракурсы и позы, а также подскажу, какой образ лучше подойдёт для каждой локации.
Как проходит поездка
- В назначенный день я заберу вас на кабриолете Lexus по месту проживания. Сама поездка на авто без крыши — уже невероятные впечатления!
- Первая остановка — Пальмовая аллея в Олимпийском парке с шикарными высокими пальмами. Именно тут вы сфотографируетесь с кабриолетом.
- Затем мы отправимся на Имеретинскую набережную. Здесь очень фотогеничные для съёмки камни и отличный вид на море.
- Потом доберёмся до олимпийской деревни на высоте 1170. Сделаем атмосферные снимки на фоне гор и подышим свежим воздухом.
- Через неделю после нашей встречи вы получите 60 обработанных фото и весь отснятый материал в виде ссылки на облачное хранилище. Она будет доступна 1 месяц.
Организационные детали
- Фотосессия подойдёт влюблённой паре, компании друзей до 3 человек и семье с ребёнком
- В автомобиле есть детское кресло
Что взять с собой
- 2–3 разных образа для съёмки
- Солнцезащитные очки и головные уборы
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваш гид в Сочи
Меня зовут Виктор. Я профессиональный фотограф и занимаюсь не только свадебной и индивидуальной съёмкой, но и провожу авторские фототуры на личном кабриолете Lexus. Готовы отправиться за красивыми кадрами и яркими впечатлениями в Абхазию или на Красную Поляну? Буду рад встрече!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Марина
3 авг 2023
Вчера получила фотографии и клип. Пересматриваю до сих пор! Круто, когда с фотографом на одной волне и 5 часов тура проходят незаметно! Прекрасные виды, собеседник и самое главное фотографии, которыми хочется любоваться!! Единственное, что я ещё могу сказать, так это огромное спасибо, за профессионализм и эмоции!!!
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