Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Что вас ожидает

Самое-самое в Гагре и Пицунде

В Гагре вы побываете в средневековой крепости Абаата, погуляете по живописному Приморскому парку и рассмотрите старинное деревянное здание с часами, в котором расположен культовый ресторан Гагрипш. Кроме того, увидите Зимний театр, замок 🏰 принца Ольденбургского в стиле модерн и знаменитую колоннаду. В Пицунде раскроете историю 📖 первых местных поселений и посетите древний крестово-купольный Патриарший собор.

Озеро Рица и не только

Абхазия — страна с невероятной природой. Вы полюбуетесь горным ⛰️ озером Рица ледниково-тектонического происхождения и услышите связанные с ним легенды. А также оцените водопады Мужские и Девичьи слезы, Висячий мост, Голубое озеро и Юпшарский каньон, заросший вековыми самшитами, мхом и плющом. Продегустируете горный мед и подниметесь на смотровую площадку «Прощай, Родина», с которой открывается потрясающий вид на Кавказские горы.

Новый Афон

Вы окажетесь в чарующем субтропическом мире: погуляете по кипарисовым аллеям, насладитесь ароматом магнолии и эвкалипта и увидите зеленые холмы, засаженные апельсинами и лимонами. А еще я покажу рукотворный водопад, храм Симона Кананита и знаменитый Ново-Афонский монастырь, основанный русскими монахами в XIX веке. По желанию вы также сможете посетить дачу Сталина и пещеру с подсвеченными гротами, сталактитами и сталагмитами.

Организационные детали