Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Индивидуальная экскурсия из Сочи: здравствуй, Абхазия
Озеро Рица, Гагра и Новый Афон на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Вы отправитесь в самую живописную часть Абхазии: приморскую и предгорную. Полюбуетесь водопадами, ущельями, озерами и каньонами. Погрузитесь в историю и культуру страны и ощутите ее дружелюбный характер.
Вы побываете в средневековой крепости Абаата, погуляете по живописному Приморскому парку и рассмотрите старинное деревянное здание с часами, в котором расположен культовый ресторан Гагрипш. Кроме того, увидите Зимний театр, замок принца Ольденбургского в стиле модерн и знаменитую колоннаду.
Озеро Рица и не только
Абхазия — страна с невероятной природой. Вы полюбуетесь горным озером Рица ледниково-тектонического происхождения и услышите связанные с ним легенды. А также оцените водопады Мужские и Девичьи Слёзы, Висячий мост, Голубое озеро и Юпшарский каньон, заросший вековыми самшитами, мхом и плющом. Продегустируете горный мед и подниметесь на смотровую площадку «Прощай, Родина», с которой открывается потрясающий вид на Кавказские горы.
Новый Афон
Вы окажетесь в чарующем субтропическом мире: погуляете по кипарисовым аллеям, насладитесь ароматом магнолии и эвкалипта и увидите зеленые холмы, засаженные апельсинами и лимонами. А ещё я покажу рукотворный водопад, храм Симона Кананита 10 века, ЖД станцию Псырцха, дачу Сталина и знаменитый Новоафонский монастырь, основанный русскими монахами в конце 19 века. Вместо этих достопримечательностей по желанию можно посетить Новоафонскую пещеру с подсвеченными гротами, сталактитами и сталагмитами.
Организационные детали
Заберём вас в Сочи, Адлере или Сириусе. Трансфер из Красной Поляны оплачивается дополнительно — 2000 ₽
Если вы сами доберётесь до КПП Псоу-Абхазия и перейдёте границу пешком, что быстрее, стоимость экскурсии уменьшится на 3000 ₽. Согласуйте данный вопрос с гидом до бронирования
Входной билет в Рицинский реликтовый национальный парк не включён в стоимость — 1000 ₽ взрослый, дети с 8 до 11 — 500 ₽ с чел.
Дополнительные расходы (по желанию): дача Сталина — 300 ₽ с чел.
Если вы планируете посетить Новоафонскую пещеру, пожалуйста, заранее посмотрите график работы на официальном сайте — он часто меняется. Стоимость билета в пещеру — 1000 ₽ с чел.
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Пересечение границы
Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
Дети до 14 лет — свидетельство о рождении или загранпаспорт
Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Вашего адреса в черте г. Сочи, Адлера, Сириуса. Возможен выез из адреса на Красной поляне с доплатой в 2000 рублей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Даниэль — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3058 туристов
Я коренной житель Абхазии, выходец г. Гудауты. Я являюсь квалифицированным экскурсоводом, также у меня есть историческое образование. Поведаю вам историю Абхазского государства, расскажу вам подробно об обычаях и традициях моего читать дальшеуменьшить
народа, о морально-этическом кодексе абхазов.
В настоящее время проведение экскурсии не просто работа для меня, но эта та деятельность, которая мне приносит моральное удовлетворение. Через своё позитивное настроение и любовь к Родине передам вам тепло и гостеприимство своего народа.
моём деле меня поддерживает моя команда, состоящая из опытных гидов, способных также профессионально рассказать вам о величии и красоте нашей Абхазии! С нетерпением ждём вас!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 213 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
204
4
4
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2
Елена
Хочу поблагодарить Даниэля за экскурсию по Абхазии. Сюда я приезжаю 3 раз, но благодаря рассказу гида узнала много интересных фактов из истории и культуры страны. Захотелось приехать сюда снова, чтобы читать дальшеуменьшить
внимательнее изучить новые места. Большое спасибо Даниэлю, что пошел навстречу и скорректировал маршрут под наши предпочтения. Отдельно хочу отметить вежливость, начитанность, внимательность и заботу гида о каждой участнице. Одна из девочек случайно промочила обувь, Даниэль отвез нас домой, его жена сварила очень вкусный кофе и поделилась своими кроссовками на время поездки. За это отдельная благодарность от всего сердца ❤️ Искренне рекомендую ❤️
+1
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А
Анна
Все супер, Даниэль учел наши личные пожелания по маршруту, в день экскурсии не очень повезло с погодой, но благодаря интересным рассказам нашего гида остались в восторге!
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Кира
Это была отличная экскурсия. Очень понравилась Абхазская природа и достопримечательности. Даниэль отличный гид, показал очень красивые места, все сделал по нашим пожеланиям.
+6
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Наталия
Содержательная, насыщенная, прекрасная экскурсия! Даниэль- патриот своей страны, колоритный и спокойный. Показал красоты Абхазии, рассказал о традициях, истории, культуре своей страны. Все прошло даже лучше, чем мы предполагали! Наши рекомендации Даниэлю и большой привет!)
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А
Александр
Рафаэль очень начитанный. Рассказал историю республики Абхазия и городов. Показал не только потрясающие места, но и познакомил с культурой своего народа! Очень понравилось. Комфортная поездка, интересные рассказы, легенды, история.
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Р
Роман
Экскурсия в Абхазию с забором нас - семьи из 4-х человек - из центра Сочи была спланирована нами спонтанно накануне вечером. Из предложннных многочисленных вариантов после прочтения отзывов и сопоставления читать дальшеуменьшить
цен, выбор пал на Даниэля. Мы ни на минуту не пожалели о своем выборе. С невероятным комфортом, пунктуальностью, начитанностью и интересом к своему делу Даниэль открыл для нас новую страну со всех её лучших сторон. Коммуникабельный, вежливый, интересный гид и по совместительству аккуратный водитель. Абхазия в себя влюбила, а Даниэля однозначно рекомендуем!!
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