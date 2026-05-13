Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Мои заказы

Индивидуальная экскурсия из Сочи: здравствуй, Абхазия

Озеро Рица, Гагра и Новый Афон на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Вы отправитесь в самую живописную часть Абхазии: приморскую и предгорную. Полюбуетесь водопадами, ущельями, озерами и каньонами. Погрузитесь в историю и культуру страны и ощутите ее дружелюбный характер.
5
213 отзывов
Индивидуальная экскурсия из Сочи: здравствуй, Абхазия
Индивидуальная экскурсия из Сочи: здравствуй, Абхазия
Индивидуальная экскурсия из Сочи: здравствуй, Абхазия

Описание экскурсии

Самое-самое в Гагре

Вы побываете в средневековой крепости Абаата, погуляете по живописному Приморскому парку и рассмотрите старинное деревянное здание с часами, в котором расположен культовый ресторан Гагрипш. Кроме того, увидите Зимний театр, замок принца Ольденбургского в стиле модерн и знаменитую колоннаду.

Озеро Рица и не только

Абхазия — страна с невероятной природой. Вы полюбуетесь горным озером Рица ледниково-тектонического происхождения и услышите связанные с ним легенды. А также оцените водопады Мужские и Девичьи Слёзы, Висячий мост, Голубое озеро и Юпшарский каньон, заросший вековыми самшитами, мхом и плющом. Продегустируете горный мед и подниметесь на смотровую площадку «Прощай, Родина», с которой открывается потрясающий вид на Кавказские горы.

Новый Афон

Вы окажетесь в чарующем субтропическом мире: погуляете по кипарисовым аллеям, насладитесь ароматом магнолии и эвкалипта и увидите зеленые холмы, засаженные апельсинами и лимонами. А ещё я покажу рукотворный водопад, храм Симона Кананита 10 века, ЖД станцию Псырцха, дачу Сталина и знаменитый Новоафонский монастырь, основанный русскими монахами в конце 19 века. Вместо этих достопримечательностей по желанию можно посетить Новоафонскую пещеру с подсвеченными гротами, сталактитами и сталагмитами.

Организационные детали

  • Заберём вас в Сочи, Адлере или Сириусе. Трансфер из Красной Поляны оплачивается дополнительно — 2000 ₽
  • Если вы сами доберётесь до КПП Псоу-Абхазия и перейдёте границу пешком, что быстрее, стоимость экскурсии уменьшится на 3000 ₽. Согласуйте данный вопрос с гидом до бронирования
  • Входной билет в Рицинский реликтовый национальный парк не включён в стоимость — 1000 ₽ взрослый, дети с 8 до 11 — 500 ₽ с чел.
  • Дополнительные расходы (по желанию): дача Сталина — 300 ₽ с чел.
  • Если вы планируете посетить Новоафонскую пещеру, пожалуйста, заранее посмотрите график работы на официальном сайте — он часто меняется. Стоимость билета в пещеру — 1000 ₽ с чел.
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
  • Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
  • Дети до 14 лет — свидетельство о рождении или загранпаспорт
  • Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
  • Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Вашего адреса в черте г. Сочи, Адлера, Сириуса. Возможен выез из адреса на Красной поляне с доплатой в 2000 рублей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Даниэль
Даниэль — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3058 туристов
Я коренной житель Абхазии, выходец г. Гудауты. Я являюсь квалифицированным экскурсоводом, также у меня есть историческое образование. Поведаю вам историю Абхазского государства, расскажу вам подробно об обычаях и традициях моего
читать дальшеуменьшить

народа, о морально-этическом кодексе абхазов. В настоящее время проведение экскурсии не просто работа для меня, но эта та деятельность, которая мне приносит моральное удовлетворение. Через своё позитивное настроение и любовь к Родине передам вам тепло и гостеприимство своего народа. моём деле меня поддерживает моя команда, состоящая из опытных гидов, способных также профессионально рассказать вам о величии и красоте нашей Абхазии! С нетерпением ждём вас!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 213 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
204
4
4
3
3
2
1
2
Елена
Хочу поблагодарить Даниэля за экскурсию по Абхазии. Сюда я приезжаю 3 раз, но благодаря рассказу гида узнала много интересных фактов из истории и культуры страны. Захотелось приехать сюда снова, чтобы
читать дальшеуменьшить

внимательнее изучить новые места. Большое спасибо Даниэлю, что пошел навстречу и скорректировал маршрут под наши предпочтения. Отдельно хочу отметить вежливость, начитанность, внимательность и заботу гида о каждой участнице. Одна из девочек случайно промочила обувь, Даниэль отвез нас домой, его жена сварила очень вкусный кофе и поделилась своими кроссовками на время поездки. За это отдельная благодарность от всего сердца ❤️ Искренне рекомендую ❤️

Хочу поблагодарить Даниэля за экскурсию по Абхазии. Сюда я приезжаю 3 раз, но благодаря рассказу гида
Хочу поблагодарить Даниэля за экскурсию по Абхазии. Сюда я приезжаю 3 раз, но благодаря рассказу гида
Хочу поблагодарить Даниэля за экскурсию по Абхазии. Сюда я приезжаю 3 раз, но благодаря рассказу гида
Хочу поблагодарить Даниэля за экскурсию по Абхазии. Сюда я приезжаю 3 раз, но благодаря рассказу гида
Хочу поблагодарить Даниэля за экскурсию по Абхазии. Сюда я приезжаю 3 раз, но благодаря рассказу гида
Хочу поблагодарить Даниэля за экскурсию по Абхазии. Сюда я приезжаю 3 раз, но благодаря рассказу гида
Хочу поблагодарить Даниэля за экскурсию по Абхазии. Сюда я приезжаю 3 раз, но благодаря рассказу гида
Хочу поблагодарить Даниэля за экскурсию по Абхазии. Сюда я приезжаю 3 раз, но благодаря рассказу гида+1
Хочу поблагодарить Даниэля за экскурсию по Абхазии. Сюда я приезжаю 3 раз, но благодаря рассказу гида
Вам был полезен этот отзыв?
А
Все супер, Даниэль учел наши личные пожелания по маршруту, в день экскурсии не очень повезло с погодой, но благодаря интересным рассказам нашего гида остались в восторге!
Все супер, Даниэль учел наши личные пожелания по маршруту, в день экскурсии не очень повезло с
Все супер, Даниэль учел наши личные пожелания по маршруту, в день экскурсии не очень повезло с
Все супер, Даниэль учел наши личные пожелания по маршруту, в день экскурсии не очень повезло с
Вам был полезен этот отзыв?
Кира
Это была отличная экскурсия. Очень понравилась Абхазская природа и достопримечательности. Даниэль отличный гид, показал очень красивые места, все сделал по нашим пожеланиям.
Это была отличная экскурсия. Очень понравилась Абхазская природа и достопримечательности. Даниэль отличный гид, показал очень красивые
Это была отличная экскурсия. Очень понравилась Абхазская природа и достопримечательности. Даниэль отличный гид, показал очень красивые
Это была отличная экскурсия. Очень понравилась Абхазская природа и достопримечательности. Даниэль отличный гид, показал очень красивые
Это была отличная экскурсия. Очень понравилась Абхазская природа и достопримечательности. Даниэль отличный гид, показал очень красивые
Это была отличная экскурсия. Очень понравилась Абхазская природа и достопримечательности. Даниэль отличный гид, показал очень красивые
Это была отличная экскурсия. Очень понравилась Абхазская природа и достопримечательности. Даниэль отличный гид, показал очень красивые
Это была отличная экскурсия. Очень понравилась Абхазская природа и достопримечательности. Даниэль отличный гид, показал очень красивые
Это была отличная экскурсия. Очень понравилась Абхазская природа и достопримечательности. Даниэль отличный гид, показал очень красивые+6
Это была отличная экскурсия. Очень понравилась Абхазская природа и достопримечательности. Даниэль отличный гид, показал очень красивые
Это была отличная экскурсия. Очень понравилась Абхазская природа и достопримечательности. Даниэль отличный гид, показал очень красивые
Это была отличная экскурсия. Очень понравилась Абхазская природа и достопримечательности. Даниэль отличный гид, показал очень красивые
Это была отличная экскурсия. Очень понравилась Абхазская природа и достопримечательности. Даниэль отличный гид, показал очень красивые
Это была отличная экскурсия. Очень понравилась Абхазская природа и достопримечательности. Даниэль отличный гид, показал очень красивые
Это была отличная экскурсия. Очень понравилась Абхазская природа и достопримечательности. Даниэль отличный гид, показал очень красивые
Вам был полезен этот отзыв?
Наталия
Содержательная, насыщенная, прекрасная экскурсия! Даниэль- патриот своей страны, колоритный и спокойный. Показал красоты Абхазии, рассказал о традициях, истории, культуре своей страны. Все прошло даже лучше, чем мы предполагали! Наши рекомендации Даниэлю и большой привет!)
Содержательная, насыщенная, прекрасная экскурсия! Даниэль- патриот своей страны, колоритный и спокойный. Показал красоты Абхазии, рассказал о
Содержательная, насыщенная, прекрасная экскурсия! Даниэль- патриот своей страны, колоритный и спокойный. Показал красоты Абхазии, рассказал о
Содержательная, насыщенная, прекрасная экскурсия! Даниэль- патриот своей страны, колоритный и спокойный. Показал красоты Абхазии, рассказал о
Содержательная, насыщенная, прекрасная экскурсия! Даниэль- патриот своей страны, колоритный и спокойный. Показал красоты Абхазии, рассказал о
Содержательная, насыщенная, прекрасная экскурсия! Даниэль- патриот своей страны, колоритный и спокойный. Показал красоты Абхазии, рассказал о
Содержательная, насыщенная, прекрасная экскурсия! Даниэль- патриот своей страны, колоритный и спокойный. Показал красоты Абхазии, рассказал о
Содержательная, насыщенная, прекрасная экскурсия! Даниэль- патриот своей страны, колоритный и спокойный. Показал красоты Абхазии, рассказал о
Вам был полезен этот отзыв?
А
Рафаэль очень начитанный. Рассказал историю республики Абхазия и городов. Показал не только потрясающие места, но и познакомил с культурой своего народа! Очень понравилось. Комфортная поездка, интересные рассказы, легенды, история.
Рафаэль очень начитанный. Рассказал историю республики Абхазия и городов. Показал не только потрясающие места, но и
Рафаэль очень начитанный. Рассказал историю республики Абхазия и городов. Показал не только потрясающие места, но и
Рафаэль очень начитанный. Рассказал историю республики Абхазия и городов. Показал не только потрясающие места, но и
Рафаэль очень начитанный. Рассказал историю республики Абхазия и городов. Показал не только потрясающие места, но и
Рафаэль очень начитанный. Рассказал историю республики Абхазия и городов. Показал не только потрясающие места, но и
Рафаэль очень начитанный. Рассказал историю республики Абхазия и городов. Показал не только потрясающие места, но и
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Экскурсия в Абхазию с забором нас - семьи из 4-х человек - из центра Сочи была спланирована нами спонтанно накануне вечером. Из предложннных многочисленных вариантов после прочтения отзывов и сопоставления
читать дальшеуменьшить

цен, выбор пал на Даниэля.
Мы ни на минуту не пожалели о своем выборе. С невероятным комфортом, пунктуальностью, начитанностью и интересом к своему делу Даниэль открыл для нас новую страну со всех её лучших сторон. Коммуникабельный, вежливый, интересный гид и по совместительству аккуратный водитель.
Абхазия в себя влюбила, а Даниэля однозначно рекомендуем!!

Экскурсия в Абхазию с забором нас - семьи из 4-х человек - из центра Сочи была
Экскурсия в Абхазию с забором нас - семьи из 4-х человек - из центра Сочи была
Экскурсия в Абхазию с забором нас - семьи из 4-х человек - из центра Сочи была
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Сочи

Похожие экскурсии на «Индивидуальная экскурсия из Сочи: здравствуй, Абхазия»

Все символы Абхазии + трансфер из Сочи - в индивидуальном формате
На машине
12 часов
-
10%
271 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Все символы Абхазии + трансфер из Сочи - в индивидуальном формате
Посмотрите «все символы Абхазии» за день: Гагра, Новый Афон, Рица, Голубое озеро и Юпшарский каньон - в индивидуальном формате
Начало: У вашего отеля
Очень близкий маршрут и смысл: главные места Абхазии за 1 день, с упором на природные виды и ключевые достопримечательности
Завтра в 05:00
11 авг в 05:00
от 15 300 ₽17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная поездка из Сочи «Такая разная Абхазия»
На машине
11 часов
259 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная поездка из Сочи «Такая разная Абхазия»
Выберите «Такая разная Абхазия»: Рица, Новоафонская пещера, монастырь, крепости и дегустации - всё в одной индивидуальной поездке
Начало: У вашего отеля в центральном Сочи или Адлере
Практически тот же запрос: насыщенный однодневный автотур из Сочи по ключевым точкам Абхазии, природа + история
Завтра в 05:00
11 авг в 05:00
от 19 900 ₽ за всё до 6 чел.
Из Сочи - в Гагру, Новый Афон и на озеро Рица за красотой и наследием Абхазии
На машине
12 часов
215 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Сочи - в Гагру, Новый Афон и на озеро Рица за красотой и наследием Абхазии
Съездите из Сочи в Гагру, Новый Афон и к Рице: история, традиции, кухня и самые живописные места - в индивидуальном формате
Начало: От отеля, где вы остановились
Совпадают главные локации (Гагра-Рица-Новый Афон) и формат поездки, подходит как почти полная альтернатива
Сегодня в 08:00
11 авг в 08:00
от 17 900 ₽ за всё до 3 чел.
Чары Абхазии (из Сочи)
На машине
12 часов
42 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Чары Абхазии (из Сочи)
Откройте Абхазию круглый год: курортные городки, ущелья и водопады по дороге к Рице, плюс Новый Афон и храмы - индивидуально
Начало: В любом удобном вам месте до Центрального Сочи
Похожий насыщенный день в Абхазии из Сочи: природа, водопады и культурные объекты, с возможностью добавить Новоафонскую пещеру
Завтра в 07:00
11 авг в 07:00
от 20 500 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сочи
от 22 000 ₽ за экскурсию