Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

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Здравствуй, Абхазия!

Озеро Рица, Пицунда, Гагра и Новый Афон на насыщенной авто-пешеходной экскурсии

Даниэль
Даниэль – Гид из Сочи
Вы отправитесь в самую живописную часть Абхазии: приморскую и предгорную.

Полюбуетесь водопадами, ущельями, озерами и каньонами.

Посетите древние христианские святыни и средневековую крепость, погрузитесь в историю 📖 и культуру страны и ощутите ее дружелюбный характер.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 7 000 ₽ за экскурсию

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Здравствуй, Абхазия!
Здравствуй, Абхазия!

Что вас ожидает

Самое-самое в Гагре и Пицунде
В Гагре вы побываете в средневековой крепости Абаата, погуляете по живописному Приморскому парку и рассмотрите старинное деревянное здание с часами, в котором расположен культовый ресторан Гагрипш. Кроме того, увидите Зимний театр, замок 🏰 принца Ольденбургского в стиле модерн и знаменитую колоннаду. В Пицунде раскроете историю 📖 первых местных поселений и посетите древний крестово-купольный Патриарший собор.

Озеро Рица и не только
Абхазия — страна с невероятной природой. Вы полюбуетесь горным ⛰️ озером Рица ледниково-тектонического происхождения и услышите связанные с ним легенды. А также оцените водопады Мужские и Девичьи слезы, Висячий мост, Голубое озеро и Юпшарский каньон, заросший вековыми самшитами, мхом и плющом. Продегустируете горный мед и подниметесь на смотровую площадку «Прощай, Родина», с которой открывается потрясающий вид на Кавказские горы.

Новый Афон
Вы окажетесь в чарующем субтропическом мире: погуляете по кипарисовым аллеям, насладитесь ароматом магнолии и эвкалипта и увидите зеленые холмы, засаженные апельсинами и лимонами. А еще я покажу рукотворный водопад, храм Симона Кананита и знаменитый Ново-Афонский монастырь, основанный русскими монахами в XIX веке. По желанию вы также сможете посетить дачу Сталина и пещеру с подсвеченными гротами, сталактитами и сталагмитами.

Организационные детали

  • Входной билет 🎫 в Рицинский реликтовый национальный парк 🌳 не включен в стоимость — 350 рублей с человека
  • Дополнительные расходы (по желанию), Новоафонская пещера — 500 рублей с человека, дача Сталина — 150 рублей с человека
Здравствуй, Абхазия!
Здравствуй, Абхазия!
Здравствуй, Абхазия!
Здравствуй, Абхазия!
Здравствуй, Абхазия!
Здравствуй, Абхазия!
Здравствуй, Абхазия!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Даниэль
Даниэль
Меня зовут Даниэль, я историк. С большим удовольствием расскажу вам о прошлом и настоящем Абхазии, ее культурном наследии, религии и невероятной природе. С нетерпением жду нашей встречи.
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