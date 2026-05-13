Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Вы отправитесь в самую живописную часть Абхазии: приморскую и предгорную. Полюбуетесь водопадами, ущельями, озерами и каньонами. Погрузитесь в историю и культуру страны и ощутите ее дружелюбный характер.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Самое-самое в Гагре

Вы побываете в средневековой крепости Абаата, погуляете по живописному Приморскому парку и рассмотрите старинное деревянное здание с часами, в котором расположен культовый ресторан Гагрипш. Кроме того, увидите Зимний театр, замок принца Ольденбургского в стиле модерн и знаменитую колоннаду.

Озеро Рица и не только

Абхазия — страна с невероятной природой. Вы полюбуетесь горным озером Рица ледниково-тектонического происхождения и услышите связанные с ним легенды. А также оцените водопады Мужские и Девичьи Слёзы, Висячий мост, Голубое озеро и Юпшарский каньон, заросший вековыми самшитами, мхом и плющом. Продегустируете горный мед и подниметесь на смотровую площадку «Прощай, Родина», с которой открывается потрясающий вид на Кавказские горы.

Новый Афон

Вы окажетесь в чарующем субтропическом мире: погуляете по кипарисовым аллеям, насладитесь ароматом магнолии и эвкалипта и увидите зеленые холмы, засаженные апельсинами и лимонами. А ещё я покажу рукотворный водопад, храм Симона Кананита 10 века, ЖД станцию Псырцха, дачу Сталина и знаменитый Новоафонский монастырь, основанный русскими монахами в конце 19 века. Вместо этих достопримечательностей по желанию можно посетить Новоафонскую пещеру с подсвеченными гротами, сталактитами и сталагмитами.

Организационные детали

Заберём вас в Сочи, Адлере или Сириусе. Трансфер из Красной Поляны оплачивается дополнительно — 2000 ₽

Если вы сами доберётесь до КПП Псоу-Абхазия и перейдёте границу пешком, что быстрее, стоимость экскурсии уменьшится на 3000 ₽. Согласуйте данный вопрос с гидом до бронирования

Входной билет в Рицинский реликтовый национальный парк не включён в стоимость — 1000 ₽ взрослый, дети с 8 до 11 — 500 ₽ с чел.

Дополнительные расходы (по желанию): дача Сталина — 300 ₽ с чел.

Если вы планируете посетить Новоафонскую пещеру, пожалуйста, заранее посмотрите график работы на официальном сайте — он часто меняется. Стоимость билета в пещеру — 1000 ₽ с чел.

С вами буду я или другой гид из нашей команды

Пересечение границы