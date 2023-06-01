Вы посетите два главных города региона — Гагру и Новый Афон — и увидите своё отражение в кристально чистой воде озера Рица. По пути нам будут встречаться водопады и тоннели, подвесные мостики над рекой и, конечно, великолепные виды. А закончится путешествие сытным обедом из мамалыги, жарено-копчёного мяса и хачапури.

Описание экскурсии

Русский Монте-Карло

Перед въездом в Гагру мы остановимся на Белых скалах. Затем двинемся к Гагрской Колоннаде напротив Зимнего театра, которая мелькала во многих кинофильмах. А после отправимся к развалинам древней крепости Абаата и заглянем в древнегреческий порт Нитика.

Природные красоты

Из Гагры мы поедем на высокогорное озеро Рица. По пути нам встретятся водопады — Женские слёзы и Мужские, Молочный водопад, а также небольшой зоопарк, где есть волки, львы и другие звери. Если осмелитесь, покормите медвежонка или возьмёте на руки 2-годовалую пуму. Дальше мы поедем вдоль реки Бзыбь с несколькими подвесными мостиками, где можно будет сфотографироваться, и заглянем в 3 тоннеля, один из которых вырублен прямо в скале.

Национальная кухня

Приехав в Новый Афон, вы подниметесь на знаменитую Генуэзскую башню, побываете в Новоафонском монастыре и увидите грот в Новоафонской пещере и храм Святого апостола Симона Канонита. А после — вкусный обед в апацхе, то есть традиционной кухне в абхазском дворе. Абхазский сыр и мясо вы попробуете вместе с мамалыгой, абхазскими хачапури и салатом из колючек местных деревьев.

Организационные детали

В поездке сопровождать вас буду я или другой гид-водитель из нашей команды.

Что входит в стоимость, а что — нет

Трансфер включён

Дополнительные расходы: сбор при въезде на Рицу — 700 рублей, билет в пещеру в Новом Афоне — от 500 рублей, обед

При желании можем посетить пасеки и винодельни с бесплатной дегустацией

Прохождение границы