Перед въездом в Гагру мы остановимся на Белых скалах. Затем двинемся к Гагрской Колоннаде напротив Зимнего театра, которая мелькала во многих кинофильмах. А после отправимся к развалинам древней крепости Абаата и заглянем в древнегреческий порт Нитика.
Природные красоты
Из Гагры мы поедем на высокогорное озеро Рица. По пути нам встретятся водопады — Женские слёзы и Мужские, Молочный водопад, а также небольшой зоопарк, где есть волки, львы и другие звери. Если осмелитесь, покормите медвежонка или возьмёте на руки 2-годовалую пуму. Дальше мы поедем вдоль реки Бзыбь с несколькими подвесными мостиками, где можно будет сфотографироваться, и заглянем в 3 тоннеля, один из которых вырублен прямо в скале.
Национальная кухня
Приехав в Новый Афон, вы подниметесь на знаменитую Генуэзскую башню, побываете в Новоафонском монастыре и увидите грот в Новоафонской пещере и храм Святого апостола Симона Канонита. А после — вкусный обед в апацхе, то есть традиционной кухне в абхазском дворе. Абхазский сыр и мясо вы попробуете вместе с мамалыгой, абхазскими хачапури и салатом из колючек местных деревьев.
Организационные детали
В поездке сопровождать вас буду я или другой гид-водитель из нашей команды.
Что входит в стоимость, а что — нет
Трансфер включён
Дополнительные расходы: сбор при въезде на Рицу — 700 рублей, билет в пещеру в Новом Афоне — от 500 рублей, обед
При желании можем посетить пасеки и винодельни с бесплатной дегустацией
Прохождение границы
Необходимо иметь с собой российский паспорт или загранпаспорт
Детям в возрасте до 14 лет необходимо иметь при себе свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве или свидетельство о рождении нового образца с данными о гражданстве родителей
Дети в возрасте от 14 лет и старше могут пересечь границу только при наличии паспорта. Детям, не достигшим 18-летнего возраста и путешествующим без родителей, необходимо нотариально оформленное согласие от родителей на выезд ребенка из Российской Федерации в Республику Абхазия. С собой у вас должны быть либо подлинники документов, либо нотариально заверенные копии.
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 1696 туристов
Добрый день, меня зовут Александр, я профессиональный гид с большим опытом, родившийся в Сочи. Организую самые обширные экскурсии, у меня собственное турагентство. Я и мои друзья-гиды всегда готовы провести для вас интереснейшие и увлекательные путешествия по Сочи, Абхазии и всему Черноморскому побережью!
Екатерина
1 июн 2023
Очень хорошая экскурсия, мне понравился маршрут)
Юрий
10 мая 2023
Гид был Юрий! Хорошие впечатления. В Абхазии впервые!
Евгения
9 июл 2022
Отличная экскурсия, нам всё понравилось!
Екатерина
10 мая 2022
8 мая ездили на экскурсию с гидом Муратом. Очень приятный молодой человек! Посоветовал выехать раньше, чтобы все успеть. И не зря. Экскурсия должна была быть 8 часов, в итоге он читать дальше
с нами провёл около 12. Экскурсия очень понравилась! Учёл наши пожелания и немного изменил маршрут. Рассказывал историю, факты, был заинтересован, чтобы нам было интересно. Вождение аккуратное) Советуем этого гида и экскурсию! Получили кучу положительных эмоций и впечатлений! Абхазия прекрасна!
Сумбель
14 окт 2021
Остались очень хорошие впечатления! Всё было замечательно
Вероника
27 июн 2021
Сам экскурсовод очень вежливый и приятный человек, просто нужно понимать, что за один день не проедешь Абхазию и что маршрут построен и все тут, все протоптано и будь другом завозят туда, куда надо, с не куда ты хочешь. А человек приятный, но он на работе🤷♀️, ничего личного.
Ирина
19 мая 2021
Большое спасибо за экскурсию! В Абхазии были в первый раз и точно не последний. Впечатлений масса. Красивейшая природа, словами трудно передать. Маршрут экскурсии рассчитан идеально, чтоб посмотреть наиболее известные достопримечательности. читать дальше
С точки зрения организации все прошло четко. Гид, он же водитель, приехал точно в назначенный срок, машина большая чистая. Экскурсия на весь день, но поскольку она индивидуальная, интенсивность и маршрут можно корректировать по факту, что очень удобно. Заезжали на дегустацию местного вина, сыра, чая. Всем рекомендую!
Светлана
18 мая 2021
Экскурсия понравилась, очень красивая природа! Гид делал остановки в интересных местах, давал время пофотографироваться, не торопил. Машина комфортабельная. Экскурсия хорошо спланирована, усталости не чувствуешь. Огромное спасибо за Замечательную поездку в Абхазию-страну души!!
Ирина
14 мая 2021
Все началось с того, что гид, именуемый себя Александром (имеющий положительные отзывы на сайте, теперь я в них сомневаюсь), чье фото размещено на сайте, и ответивший на мой вопрос - читать дальше
кто будет проводить экскурсию - написал мне, что он сам, а по факту не явился и даже не счел нужным поставить нас в известность. Приехал Алан. Как мы позже поняли, основной целью нашего сопровождающего Алана было как можно быстрее прокатить нас туда и обратно. Мы промчались по дорогам Абхазии (как Абхазская свадьба) постоянно выезжая на встречную полосу, замирая на каждом таком маневре. Мы предполагали, что по факту нам предоставят не гида, а водителя, но путешествие с Аланом не доставило нам никакого удовольствия.
Ответ организатора:
Огромное спасибо за оставленный отзыв. Извините, в майские праздники был большой поток туристов, поэтому гидов и машин не хватало, в связи читать дальше
с этим не всегда получалось именно мне провести экскурсию, несмотря на пожелания туристов. Гид, с которым вы ехали -был вызван на подмену, чтобы не сорвать вашу экскурсию. К Сожалению, после оставленного вашего отзыва и из-за того, что он превышал скорость на дороге (как делают все местные жители Абхазии) на данный момент мы отказались от сотрудничества с этим гидом. Извините, что путешествие не доставило Вам удовольствия. Приезжайте в следующий раз, заказывайте экскурсию через Трипстер и мы предоставим вам лучшего гида на отличной машине и сделаем от себя скидку. Приезжайте, ждём.
Ольга
13 мая 2021
До сих пор в шоке. Сопровождавший нас Руслан - отличный водитель и очень приятный человек. НО! Он - не экскурсовод от слова вообще. Он просто водитель минивэна. Это не его вина, читать дальше
что организаторы подсовывают его туристам в качестве гида. Он старался как мог. Просто гид и водитель - это принципиально разные профессии. Но поразило меня не это. На обратном пути у нас случилась проблема при проезде границы РФ. А именно - мы (туристы) благополучно прошли паспортный контроль, а водителя не пропустили, потому что у него были проблемы с оформлением документов. Мы прождали его больше полутора часов, было поздно (уже ближе к 12 ночи), дети уставшие, голодные, туалет на границе - это песня отдельная, а главное, у нас был огромный стресс оттого, что по правилам пересечения границы мы не могли оттуда уйти пешком, если мы уже заехали туда на машине. Нас просто не выпускали пограничники! Мы застряли почти как в фильме "Терминал". В итоге, Руслан смог уговорить каких-то проезжавших мимо водителей такси и автобусов и распихал по ним нашу мини-группу 8 человек. Добрый люди нас вывезли с этой границы. После этого мне несколько раз звонил организатор экскурсии. В 12 ночи его интересовало одно - когда я перечислю ему остаток денег за нее. Его вообще не интересовали никакие наши проблемы, ни то, что с нами был водитель вместо гида, ни даже то, в какую адскую ситуацию мы попали на границе из-за того, что водителю не подготовили соответствующие документы. Крайне не рекомендую покупать экскурсию у этих организаторов, если вы не фанат равнодушия и лицемерия. К водителю претензий нет.
Ответ организатора:
Добрый день, огромное спасибо за оставленный отзыв, он поможет сделать наши услуги лучше. Мы уверены в этом. Мы рады, что вам читать дальше
понравился Руслан. Он и в самом деле очень хороший водитель и прекрасный человек. Спасибо, что вы отметили, что он старался как мог. Приносим извинения за задержку при пересечении границы, ввиду большого потока туристов пограничники не справлялись с оформлением документов на отдельные машины. В случае задержки на границе надо было связаться в первые же 10 минут и на замену был бы отправлен другой минивэн. Имейте ввиду на будущее. В любом случае, спасибо за отзыв. Приезжайте в следующий раз и мы сделаем вам отличную экскурсию с лучшим Гидом на комфортной машине. А также, сделаем вам огромную скидку после бронирования на сайте Трипстер. Мы уверены, что вам понравится. Обратите внимание сколько на нашей странице восторженных отзывов.
наталия
12 мая 2021
Экскурсия понравилась, очень познавательная. Гид много рассказывал, останавливался в интересных местах, давал время пофотографироваться, не торопил. Машина комфортабельная. Экскурсия на целый день, но хорошо построена, усталости не чувствуешь. Огромное спасибо за Абхазию!
Максим
6 мая 2021
Добрый день всем. При планировании отпуска в Сочи. сразу решили что поедем в Абхазию. Много было прочитано, просмотрено и вот наконец мы прилетев в Сочи купили тур и едем в читать дальше
Абхазию. На границе пробка из автомобилей много недовольных людей но мы отстояв в очереди около полутора часов заехали в республику. Тур был куплен в компании papahatour333. Единственным неприятным моментом оказалось,что автомобиль который компания обещала оказался другой. Водитель-гид у нас был Аслан. Отдельно хотелось бы этого замечательного человека. Он показал нам Абхазию именно такой какая она у него в душе и в глазах. Учитывая что дата поездки совпала с праздником Пасха он пригласил заехать к нему домой, что бы поздравить его родных. где кроме того был накрыт простой вкусный обед национальных блюд Абхазии приготовленный дома. Описать на сколько понравилась Абхазия не хватит слов. Можно просто сказать мы влюбились в эту маленькую гордую страну. Красоты ущелий, шум бурлящих горных рек, сияние куполов Нового Афона, незабываемая Рица, памятные места Гагры. Все пролетело как один миг но нужно уже было возвращаться. Спасибо тебе Аслан. Передавай привет маме Вере и всем родным. До встречи… … Мы вернемся.
Татьяна
5 мая 2021
Несмотря на Дождь было очень эмоционально и интересно!
Ирина
29 апр 2021
Добрый день! Всем рекомендую посетить Абхазию, нереально красивые места, чарующие озёра! За экскурсию - маршрут построен правильно по времени, очень приятный, приветливый, внимательный гид-водитель, выслушивает все пожелания и помогает если есть вопросы!!!
Наталья
28 апр 2021
Запоминающаяся экскурсия по необыкновенно красивым местам Абхазии на комфортной и ухоженной машине. Гид рассказывал не очень много. Экскурсия была прекрасно спланирована по времени, учтены пожелания. Мы познакомились с многими достопримечательностями Абхазии.