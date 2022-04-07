Гора Ахун и дача Сталина

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.

Рекомендуем взять с собой удобную одежду и обувь. Внимание! Сбор участников на данную экскурсию осуществляется только из Центрального и Хостинского районов г. Сочи. Если вы проживаете в других районах города, мы рекомендуем выбрать в форме бронирования ближайшую к вам точку сбора и подъехать к ней самостоятельно.
Гора Ахун и дача Сталина
Гора Ахун и дача Сталина
Гора Ахун и дача Сталина
Гора Ахун и дача Сталина
Гора Ахун и дача Сталина
Гора Ахун и дача Сталина
Гора Ахун и дача Сталина
Гора Ахун и дача Сталина
Гора Ахун и дача Сталина
Гора Ахун и дача Сталина

Что вас ожидает 🤩

  • Гора Ахун
  • Ахунская башня
  • Дача Сталина
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Приглашаем вас насладиться видом на Сочи с самой известной смотровой площадки — горы Ахун. С высоты 660 метров вы увидите не только Сочи, но Кавказские горы с Адлером.

Одной из достопримечательностей горы является смотровая башня, построенная в 1936 году по приказу Сталина. А неподалеку, в Хостинском районе, расположена дача вождя народов. У Сталина имелось 18 государственных дач, но на черноморское побережье он приезжал чаще всего.

Сталинская дача под Сочи была возведена в 1931 году, находится она неподалеку от санатория «Зеленая роща». На экскурсии вы обязательно увидите этот зеленый двухэтажный дом с роскошной отделкой. Здание очень просторное, здесь одновременно могли размещаться многочисленные друзья и сторонники Иосифа Виссарионовича. Именно тут Сталин принимал даже зарубежные делегации, начиная с 1937 года.

При благоустройстве дачи было решено засадить территорию магнолиями, калифорнийскими соснами, дубами. Многие насаждения растут здесь и сегодня. Отправившись сюда на экскурсию, вы сможете побывать на даче Сталина, увидеть его знаменитую бильярдную, домашний кинотеатр и кабинет. Гид покажет множество подарков, которые в свое время вручали вождю, и расскажет историю каждого из них.

Внимание. Во время пандемии при посещении экскурсии требуется обязательное наличие при себе защитной маски. Туристам без маски может быть отказано в посещении экскурсии и/или достопримечательностей.

Программа

  • Сочи
  • Курортный проспект
  • Гора Ахун
  • Колесо обозрения
  • Мацеста
  • Дача Сталина

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты Дегустация вин
Что не входит
  • Обед
Когда и сколько длится
Когда: Вторник, Суббота в 14:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вторник, Суббота в 14:00

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