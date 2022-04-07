Приглашаем вас насладиться видом на Сочи с самой известной смотровой площадки — горы Ахун. С высоты 660 метров вы увидите не только Сочи, но Кавказские горы с Адлером.

Одной из достопримечательностей горы является смотровая башня, построенная в 1936 году по приказу Сталина. А неподалеку, в Хостинском районе, расположена дача вождя народов. У Сталина имелось 18 государственных дач, но на черноморское побережье он приезжал чаще всего.

Сталинская дача под Сочи была возведена в 1931 году, находится она неподалеку от санатория «Зеленая роща». На экскурсии вы обязательно увидите этот зеленый двухэтажный дом с роскошной отделкой. Здание очень просторное, здесь одновременно могли размещаться многочисленные друзья и сторонники Иосифа Виссарионовича. Именно тут Сталин принимал даже зарубежные делегации, начиная с 1937 года.

При благоустройстве дачи было решено засадить территорию магнолиями, калифорнийскими соснами, дубами. Многие насаждения растут здесь и сегодня. Отправившись сюда на экскурсию, вы сможете побывать на даче Сталина, увидеть его знаменитую бильярдную, домашний кинотеатр и кабинет. Гид покажет множество подарков, которые в свое время вручали вождю, и расскажет историю каждого из них.

Внимание. Во время пандемии при посещении экскурсии требуется обязательное наличие при себе защитной маски. Туристам без маски может быть отказано в посещении экскурсии и/или достопримечательностей.