во вторник, среду, четверг и субботу в 10:00

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Групповая поездка в урочище Джегош: 33 водопада + подворье шапсугов

Прикоснуться к чудесам южной природы и особенностям местного быта
Горные районы Сочи славятся разнообразием субтропической растительности, красотой каменных ущелий и мощных водопадов. А ещё здесь проживают коренные народы, каждый из которых имеет свои традиции и обычаи.

В группе до 30 человек вы станете участниками «кавказского сафари» — проедете по серпантину, исследуете водопады и оцените национальную кухню адыгов.
4.4
73 отзыва
Групповая поездка в урочище Джегош: 33 водопада + подворье шапсугов
Групповая поездка в урочище Джегош: 33 водопада + подворье шапсугов
Групповая поездка в урочище Джегош: 33 водопада + подворье шапсугов

Описание экскурсии

Горные легенды Сочи

Однажды в горном селе появился великан, который не любил людей. Местные жители придумали, как от него избавиться. Расставили на скале бочки с мёдом — великан начал есть и попал в рой диких пчёл. Спасаясь от них, он оставил на камнях следы. Теперь там каменные чаши, по которым сбегает быстрый поток.

Эту и другие легенды вы услышите в путешествии к 33 водопадам. В насыщенной поездке по Сочинскому национальному парку вас ждут рассказы о природных достопримечательностях и истории освоения этих мест. Узнаете о судьбах обитавших здесь народов и познакомитесь с коренными жителями Лазаревского района — шапсугами.

Из ущелья в аул

  • Поездка начнётся в посёлке Сириус. Оттуда вы проследуете по четырём районам Сочи и узнаете, чем уникален каждый из них.
  • Путь к водопадам на автобусе занимает примерно 2 часа. Будем ехать с остановками, изучать окрестности, пока не доберёмся к долине реки Шахе.
  • Готовы к приключению? Для поездки по руслу реки пересядем на подготовленные военные внедорожники ГАЗ-66. Еще 20 минут в пути — и мы у водопадов.
  • Для посещения открыты 17 водопадов из 33. Чтобы обойти их по оборудованной тропе среди колхидского леса, потребуется около часа. Еще один час можете провести, купаясь в горном ручье или дегустируя сыры и домашние вина на местном рынке.
  • Возвращаемся в аул Большой Кичмай, где запланирован обед и посещение фольклорного шоу (за отдельную плату).

Организационные детали

  • Сбор гостей проходит по территориям: пгт. Сириус, Адлер, Кудепста, Хоста, Центральный район, Дагомыс
  • В программе предполагается посещение дегустаций мёда, вина и сыра
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

Включено

  • трансфер туда/обратно
  • услуги гида

Дополнительные расходы

  • питание на подворье — заказ по меню на месте
  • экологический сбор, проезд на ГАЗ-66 + танцевальное шоу — 1800 ₽/взрослый, 1400 ₽/детский

во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник670 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В пгт. Сириус
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Врам
Врам — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 2020 туристов
Привет! Меня зовут Врам, я профессиональный гид-экскурсовод. Мне 29 лет, 12 из них я посвятил своей профессии. Я организую туры, экскурсии, треккинги. В моей команде 12 профессиональных экскурсоводов, каждый из которых является спецом своего дела. Если вам нравится активный отдых, то нам по пути!

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на последних 30 из 73 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
55
4
8
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6
2
2
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2
Екатерина
Побывав на экскурсии, начинаешь понимать: насколько прекрасна природа России. Поездка получилась отличной, большое спасибо экскурсоводу Тенгизу
Побывав на экскурсии, начинаешь понимать: насколько прекрасна природа России. Поездка получилась отличной, большое спасибо экскурсоводу Тенгизу
Побывав на экскурсии, начинаешь понимать: насколько прекрасна природа России. Поездка получилась отличной, большое спасибо экскурсоводу Тенгизу
Побывав на экскурсии, начинаешь понимать: насколько прекрасна природа России. Поездка получилась отличной, большое спасибо экскурсоводу Тенгизу
Побывав на экскурсии, начинаешь понимать: насколько прекрасна природа России. Поездка получилась отличной, большое спасибо экскурсоводу Тенгизу
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Мария
Отлично! Организация на высоте, все решалось быстро и без проблем! Работают профессионалы. У нас была экскурсовод Любовь, историк с 26 летним стажем, это высший класс и профессионализм! Спасибо большое ей
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отдельное! Интересно было слушать и детям и взрослым, знает всё об этих местах.
Для тех, кто любит Кавказ и хочет погрузиться в обычаи, традиции и великолепную природу этих мест - это лучшая экскурсия! Места красивейшие, впечатлений море. Вкусные местные продукты -сыр,мед,чай. Классная, зажигательная музыка и танцы от ансамбля Казбек 👍.
Спасибо!

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С
Замечательная экскурсия, незабываемые впечатления. Гид Армен величайший профессионал! А поездка на водопады, на армейском внедорожнике, это вообще бомба. Спасибо организатора. м
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Ю
Все прошло хорошо четко по времени и мероприятиям, немного все портил дождь, но на содержание влияния не оказал.
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Мария
05.09.23 Была на групповой экскурсии с Арменом и водителем Андреем.
Очень интересный был материал в рассказе Армена про Черкесов, с долей искрометного теплого юмора. 15-тилетний опыт в экскурсия ощущается. Все четко
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и слажено. На возникающие вопросы Армен отвечал наперед.
Везде инструктаж Комфортное вождение Андрея заслуживает отдельного внимания, очень аккуратное Езда на вездеходах - супер Тропа на водопадах - деревянные ступеньки, берите максимально нескользящую обувь, камни у водопадов тоже очень скользкие, по импровизированной тропе лучше не ходить - на ваше усмотрение - очень скользко! Купаться на водопадах можно, берите купальные принадлежности и полотенце. Деревья на водопадах - это нечто потрясающее, древние, покрытые мхом. Это настоящее место силы, это ощущается Выступление ансамбля вечером - зажигательное! Ознакомитесь с традиционной культурой.
Поездка вышла насыщенной Помните о том, что красота в глазах смотрящего. Всем классных экскурсий! Процветания компании!

05.09.23 Была на групповой экскурсии с Арменом и водителем Андреем.
05.09.23 Была на групповой экскурсии с Арменом и водителем Андреем.
05.09.23 Была на групповой экскурсии с Арменом и водителем Андреем.
05.09.23 Была на групповой экскурсии с Арменом и водителем Андреем.
05.09.23 Была на групповой экскурсии с Арменом и водителем Андреем.
05.09.23 Была на групповой экскурсии с Арменом и водителем Андреем.
05.09.23 Была на групповой экскурсии с Арменом и водителем Андреем.
05.09.23 Была на групповой экскурсии с Арменом и водителем Андреем.+2
05.09.23 Была на групповой экскурсии с Арменом и водителем Андреем.
05.09.23 Была на групповой экскурсии с Арменом и водителем Андреем.
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Ирина
Экскурсия с прекрасными видами (чайная плантация, шикарнейшие весенние наполненные водопады).
Гид Армен с юморм, рассказывал интересно и смешно, НО позволял себе повышене голоса и командного тона, когда турист его в какой то момент не слушал, а отходил рассматривать, понравившися вид природной красоты.
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