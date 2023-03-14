во вторник, среду, четверг и субботу в 10:00

Однажды в горном селе появился великан, который не любил людей. Местные жители придумали, как от него избавиться. Расставили на скале бочки с мёдом — великан начал есть и попал в рой диких пчёл. Спасаясь от них, он оставил на камнях следы. Теперь там каменные чаши, по которым сбегает быстрый поток.
Эту и другие легенды вы услышите в путешествии к 33 водопадам. В насыщенной поездке по Сочинскому национальному парку вас ждут рассказы о природных достопримечательностях и истории освоения этих мест. Узнаете о судьбах обитавших здесь народов и познакомитесь с коренными жителями Лазаревского района — шапсугами.
• трансфер туда/обратно
• услуги экскурсовода
• питание на подворье — заказ по меню на месте
• экологический сбор, проезд на ГАЗ-66 + танцевальное шоу — 950 руб. /чел., без шоу программы — 800 руб. /чел.