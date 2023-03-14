во вторник, среду, четверг и субботу в 10:00

Групповая поездка в урочище Джегош: 33 водопада + подворье шапсугов

Прикоснуться к чудесам южной природы и особенностям местного быта

5
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Горные районы Сочи славятся разнообразием субтропической растительности, красотой каменных ущелий и мощных водопадов. А ещё здесь проживают коренные народы, каждый из которых имеет свои традиции и обычаи.

В группе до 30 человек вы станете участниками «кавказского сафари» — проедете по серпантину, исследуете водопады и оцените национальную кухню адыгов.
Групповая поездка в урочище Джегош: 33 водопада + подворье шапсугов
Групповая поездка в урочище Джегош: 33 водопада + подворье шапсугов
Групповая поездка в урочище Джегош: 33 водопада + подворье шапсугов
Групповая поездка в урочище Джегош: 33 водопада + подворье шапсугов
Групповая поездка в урочище Джегош: 33 водопада + подворье шапсугов
Групповая поездка в урочище Джегош: 33 водопада + подворье шапсугов
Групповая поездка в урочище Джегош: 33 водопада + подворье шапсугов
Групповая поездка в урочище Джегош: 33 водопада + подворье шапсугов
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Описание

Что вас ожидает

Горные легенды Сочи

Однажды в горном селе появился великан, который не любил людей. Местные жители придумали, как от него избавиться. Расставили на скале бочки с мёдом — великан начал есть и попал в рой диких пчёл. Спасаясь от них, он оставил на камнях следы. Теперь там каменные чаши, по которым сбегает быстрый поток.

Эту и другие легенды вы услышите в путешествии к 33 водопадам. В насыщенной поездке по Сочинскому национальному парку вас ждут рассказы о природных достопримечательностях и истории освоения этих мест. Узнаете о судьбах обитавших здесь народов и познакомитесь с коренными жителями Лазаревского района — шапсугами.

Из ущелья в аул

  • Поездка начнётся в посёлке Сириус. Оттуда вы проследуете по четырём районам Сочи и узнаете, чем уникален каждый из них.
  • Путь к водопадам на автобусе занимает примерно 2 часа. Будем ехать с остановками, изучать окрестности, пока не доберёмся к долине реки Шахе.
  • Готовы к приключению? Для поездки по руслу реки пересядем на подготовленные военные внедорожники ГАЗ-66. Еще 20 минут в пути — и мы у водопадов.
  • Для посещения открыты 17 водопадов из 33. Чтобы обойти их по оборудованной тропе среди колхидского леса, потребуется около часа. Еще один час можете провести, купаясь в горном ручье или дегустируя сыры и домашние вина на местном рынке.
  • Возвращаемся в аул Большой Кичмай, где запланирован обед и посещение фольклорного шоу (за отдельную плату).

Организационные детали

  • Сбор гостей проходит по территориям: пгт. Сириус, Адлер, Кудепста, Хоста, Центральный район, Дагомыс.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

Включено

• трансфер туда/обратно
• услуги экскурсовода

Дополнительные расходы

• питание на подворье — заказ по меню на месте
• экологический сбор, проезд на ГАЗ-66 + танцевальное шоу — 950 руб. /чел., без шоу программы — 800 руб. /чел.

во вторник, среду, четверг и субботу в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в пгт. Сириус
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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С
14 мар 2023
Экскурсия очень понравилась. Организатор Врам очень заботливый и предупредительный, все было организовано чётко,без лишней суеты. Экскурсовод Армен и водитель Эрик выше всех похвал- профессионалы в своём деле. Ребята на грузовиках тоже молодцы,старались довезти с ветерком. Однозначно рекомендую.
Экскурсия очень понравилась. Организатор Врам очень заботливый и предупредительный, все было организовано чётко,без лишней суеты. ЭкскурсоводЭкскурсия очень понравилась. Организатор Врам очень заботливый и предупредительный, все было организовано чётко,без лишней суеты. ЭкскурсоводЭкскурсия очень понравилась. Организатор Врам очень заботливый и предупредительный, все было организовано чётко,без лишней суеты. Экскурсовод

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