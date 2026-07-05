во вторник, среду, четверг и субботу в 10:00

Горные районы Сочи славятся разнообразием субтропической растительности, красотой каменных ущелий и мощных водопадов. А ещё здесь проживают коренные народы, каждый из которых имеет свои традиции и обычаи.
В группе до 30 человек вы станете участниками «кавказского сафари» — проедете по серпантину, исследуете водопады и оцените национальную кухню адыгов.
В группе до 30 человек вы станете участниками «кавказского сафари» — проедете по серпантину, исследуете водопады и оцените национальную кухню адыгов.
Описание экскурсии
Горные легенды Сочи
Однажды в горном селе появился великан, который не любил людей. Местные жители придумали, как от него избавиться. Расставили на скале бочки с мёдом — великан начал есть и попал в рой диких пчёл. Спасаясь от них, он оставил на камнях следы. Теперь там каменные чаши, по которым сбегает быстрый поток.
Эту и другие легенды вы услышите в путешествии к 33 водопадам. В насыщенной поездке по Сочинскому национальному парку вас ждут рассказы о природных достопримечательностях и истории освоения этих мест. Узнаете о судьбах обитавших здесь народов и познакомитесь с коренными жителями Лазаревского района — шапсугами.
Из ущелья в аул
- Поездка начнётся в посёлке Сириус. Оттуда вы проследуете по четырём районам Сочи и узнаете, чем уникален каждый из них.
- Путь к водопадам на автобусе занимает примерно 2 часа. Будем ехать с остановками, изучать окрестности, пока не доберёмся к долине реки Шахе.
- Готовы к приключению? Для поездки по руслу реки пересядем на подготовленные военные внедорожники ГАЗ-66. Еще 20 минут в пути — и мы у водопадов.
- Для посещения открыты 17 водопадов из 33. Чтобы обойти их по оборудованной тропе среди колхидского леса, потребуется около часа. Еще один час можете провести, купаясь в горном ручье или дегустируя сыры и домашние вина на местном рынке.
- Возвращаемся в аул Большой Кичмай, где запланирован обед и посещение фольклорного шоу (за отдельную плату).
Организационные детали
- Сбор гостей проходит по территориям: пгт. Сириус, Адлер, Кудепста, Хоста, Центральный район, Дагомыс
- В программе предполагается посещение дегустаций мёда, вина и сыра
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Что входит в стоимость, а что — нет
Включено
- трансфер туда/обратно
- услуги гида
Дополнительные расходы
- питание на подворье — заказ по меню на месте
- экологический сбор, проезд на ГАЗ-66 + танцевальное шоу — 1800 ₽/взрослый, 1400 ₽/детский
во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|670 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В пгт. Сириус
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Врам — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 2020 туристов
Привет! Меня зовут Врам, я профессиональный гид-экскурсовод. Мне 29 лет, 12 из них я посвятил своей профессии. Я организую туры, экскурсии, треккинги. В моей команде 12 профессиональных экскурсоводов, каждый из которых является спецом своего дела. Если вам нравится активный отдых, то нам по пути!
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на последних 30 из 73 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Побывав на экскурсии, начинаешь понимать: насколько прекрасна природа России. Поездка получилась отличной, большое спасибо экскурсоводу Тенгизу
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Отлично! Организация на высоте, все решалось быстро и без проблем! Работают профессионалы. У нас была экскурсовод Любовь, историк с 26 летним стажем, это высший класс и профессионализм! Спасибо большое ей
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С
Замечательная экскурсия, незабываемые впечатления. Гид Армен величайший профессионал! А поездка на водопады, на армейском внедорожнике, это вообще бомба. Спасибо организатора. м
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Ю
Все прошло хорошо четко по времени и мероприятиям, немного все портил дождь, но на содержание влияния не оказал.
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05.09.23 Была на групповой экскурсии с Арменом и водителем Андреем.
Очень интересный был материал в рассказе Армена про Черкесов, с долей искрометного теплого юмора. 15-тилетний опыт в экскурсия ощущается. Все четко
Очень интересный был материал в рассказе Армена про Черкесов, с долей искрометного теплого юмора. 15-тилетний опыт в экскурсия ощущается. Все четко
+2
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Экскурсия с прекрасными видами (чайная плантация, шикарнейшие весенние наполненные водопады).
Гид Армен с юморм, рассказывал интересно и смешно, НО позволял себе повышене голоса и командного тона, когда турист его в какой то момент не слушал, а отходил рассматривать, понравившися вид природной красоты.
Гид Армен с юморм, рассказывал интересно и смешно, НО позволял себе повышене голоса и командного тона, когда турист его в какой то момент не слушал, а отходил рассматривать, понравившися вид природной красоты.
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