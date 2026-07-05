во вторник, среду, четверг и субботу в 10:00

Горные районы Сочи славятся разнообразием субтропической растительности, красотой каменных ущелий и мощных водопадов. А ещё здесь проживают коренные народы, каждый из которых имеет свои традиции и обычаи. В группе до 30 человек вы станете участниками «кавказского сафари» — проедете по серпантину, исследуете водопады и оцените национальную кухню адыгов.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Горные легенды Сочи

Однажды в горном селе появился великан, который не любил людей. Местные жители придумали, как от него избавиться. Расставили на скале бочки с мёдом — великан начал есть и попал в рой диких пчёл. Спасаясь от них, он оставил на камнях следы. Теперь там каменные чаши, по которым сбегает быстрый поток.

Эту и другие легенды вы услышите в путешествии к 33 водопадам. В насыщенной поездке по Сочинскому национальному парку вас ждут рассказы о природных достопримечательностях и истории освоения этих мест. Узнаете о судьбах обитавших здесь народов и познакомитесь с коренными жителями Лазаревского района — шапсугами.

Из ущелья в аул

Поездка начнётся в посёлке Сириус. Оттуда вы проследуете по четырём районам Сочи и узнаете, чем уникален каждый из них.

Путь к водопадам на автобусе занимает примерно 2 часа. Будем ехать с остановками, изучать окрестности, пока не доберёмся к долине реки Шахе.

Готовы к приключению? Для поездки по руслу реки пересядем на подготовленные военные внедорожники ГАЗ-66. Еще 20 минут в пути — и мы у водопадов.

Для посещения открыты 17 водопадов из 33. Чтобы обойти их по оборудованной тропе среди колхидского леса, потребуется около часа. Еще один час можете провести, купаясь в горном ручье или дегустируя сыры и домашние вина на местном рынке.

Возвращаемся в аул Большой Кичмай, где запланирован обед и посещение фольклорного шоу (за отдельную плату).

Организационные детали

Сбор гостей проходит по территориям: пгт. Сириус, Адлер, Кудепста, Хоста, Центральный район, Дагомыс

В программе предполагается посещение дегустаций мёда, вина и сыра

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

Включено

трансфер туда/обратно

услуги гида

Дополнительные расходы