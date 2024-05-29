Экскурсии к 33 водопадам из Сочи

Найдено 11 экскурсий в категории «33 Водопада» в Сочи, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ваш идеальный день в Сочи
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
🎈 На воздушном шаре
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
12 часов
87 отзывов
Ваш идеальный день в Сочи: экскурсия-конструктор
Откройте для себя Сочи по-новому с экскурсией, которая учитывает все ваши пожелания и интересы
Начало: У вашего отеля (кроме Лазаревского района)
«От 33 водопадов до этнографического комплекса — это путешествие о природе и традициях»
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
18 000 за всё до 4 чел.
Пикник у реки Шахе и поездка к «33 водопадам»
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
28 отзывов
Пикник у реки Шахе и поездка к «33 водопадам»
Душевная поездка по красивым природным местам с живыми беседами об истории, природе и географии края
Начало: в центре Сочи
«Легендарный каскад «33 водопада»»
Завтра в 09:00
9 июня в 08:00
11 000 за всё до 4 чел.
Групповая поездка в урочище Джегош: 33 водопада + подворье шапсугов
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
55 отзывов
Групповая поездка в урочище Джегош: 33 водопада + подворье шапсугов
Прикоснуться к чудесам южной природы и особенностям местного быта
Начало: В пгт. Сириус
«Эту и другие легенды вы услышите в путешествии к 33 водопадам»
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
800 за человека
Легенды и тайны долины реки Шахе
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
12 отзывов
Легенды и тайны долины реки Шахе
Открыть загадку Тюльпанового дерева, увидеть 33 водопада и побывать в гостях у горцев
Начало: Возле вашего отеля, санатория, гостевого дома
««33 водопада» всегда и шоу горцев по субботам»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
16 000 за всё до 8 чел.
Долина легенд: 33 водопада и адыгейское шоу
🚗 На машине
Групповая
10 часов
55 отзывов
Долина легенд: 33 водопада и адыгейское шоу
Насладиться природой горных ущелий и самшитовых рощ и завершить день кавказским застольем
Начало: В центре Сочи
«Вы исследуете горное ущелье, в котором расположились 33 водопада, прогуляетесь по самшитовой роще и услышите местные предания»
Расписание: в среду и субботу в 12:00
12 июня в 12:00
15 июня в 12:00
1 000 за человека
33 водопада и кавказское застолье
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
33 водопада и кавказское застолье
Насладиться красотой горных рек, лесов и водопадов и посмотреть адыгейское шоу с танцами и песнями
Начало: По месту проживания
«В урочище Джегош вас ждет каскад из 33 водопадов, достигающих двенадцати метров в высоту»
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
14 000 за всё до 6 чел.
День приключений в окрестностях Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
День приключений в окрестностях Сочи
Прокатиться по реке на военном грузовике, посетить Кавказское застолье и увидеть 33 водопада
Начало: Сочи, Зимний театр или ж/д станция Новая Мацеста
«Вы погуляете по Долине 33 водопадов, побываете в доме Варенья, заглянете на чайную плантацию, отыщете Тюльпановое дерево и увидите, как делают адыгейский сыр»
22 июня в 12:00
23 июня в 12:00
14 900 за всё до 4 чел.
«33 водопада» с дегустацией вина и концертом
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
48 отзывов
Экскурсия «33 водопада» в Сочи с дегустацией и концертом
Исследуйте живописные водопады Сочи, отведайте местные вина и окунитесь в культуру Кавказа с нашей экскурсией
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
«На пути к водопадам 33 водопада расположены в долине реки Шахе, которая уходит в горы от посёлка Головинка»
Расписание: ежедневно 10:00, 11:30
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 000 за человека
Другая сторона Сочи: через сады к водопадам
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Другая сторона Сочи: через сады к водопадам
Посетить малоизвестные аутентичные места в окрестностях города, где нет толп туристов
Начало: у вашего отеля
«въезд на авто, чаепитие — 650 руб/взрослые, 300 руб/ дети 5-7 лет, 33 водопада — 200 руб/взрослые, дети до 10 лет бесплатно, сады — 200 руб/человека»
19 июня в 09:00
20 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
33 водопада - Долина легенд
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
33 водопада - Долина легенд
Начало: Сочи, Адлер от КПП отеля или ближайшей остановки
«Экскурсия «33 водопада» даст вам возможность:»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
700 за человека
33 водопада
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
33 водопада
Расписание: Ежедневно в 09:00
от 20 000 за экскурсию

Советы к посещению

Если вы собираетесь посетить 33 водопада летом, лучше всего делать это после небольшого дождя – водопады будут максимально полноводными. В период сильной засухи некоторые могут пересыхать. Однако, после обильных субтропических ливней отправляться на экскурсию тоже рискованно – уровень воды в реке Шахе может сильно подняться и преодолеть ее будет весьма проблематично. Также, отправляясь на экскурсию, обязательно возьмите с собой средство от комаров – лишним оно точно не будет

Легенда о появлении 33 водопадов

Об образовании каскада 33 водопадов ходит интересная легенда. Живущие неподалеку племена адыгов верят, что много лет назад здесь поселился злой великан, который всячески досаждал местным жителям – уничтожал виноградники, сады, похищал людей. Старейшины решили его проучить и расставили вокруг ущелья бочки с медовухой, в одной из которых был спрятан рой диких пчел. Великан выпивал бочки, после чего открыл ту самую, в которой для него был приготовлен коварный сюрприз. Пчелы принялись жалить его, а он – побежал вверх по склону, оставив за собой ровно 33 следа. На вершине его поджидал смельчак Гуче, вооруженный волшебным мечом. После битвы, великан замертво упал на землю, а из подземного источника хлынула вода. Кстати, по пути на водопады или обратно стоит заглянуть и в музей адыгской культуры. Здесь вас с удовольствием угостят местным медом – тем самым, который по легенде и помог справиться жителям со злым великаном. График работы нужно уточнять заблаговременно

Стоит ли поехать на экскурсию?

Живописная природа, чистый лесной воздух, прохлада даже в самый знойный летний день – от экскурсии на 33 водопада остаются только самые положительные эмоции. Даже дорога сюда, пролегающая через реку Шахе и реликтовые рощи вызывает неподдельный восторг! Самое правильное решение – поездка в составе организованной экскурсионной группы или с персональным гидом. Так вы сможете в самом полном объеме насладиться прелестями локации и не потратите драгоценное время отдыха на то, чтобы добраться сюда самостоятельно

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    «33 водопада» с дегустацией вина и концертом
    От экскурсии в восторге, очень понравилась! Не понравился ужин, от слова совсем, можно было и обойтись без него наелась чебуреком,
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    чебурек класс👍🏻😁 и по времени немного затянута, группа была практически в сборе, можно было бы как-то всех поторопить и не просиживать просто так это время. И не совсем понятна ситуация со временем, так как на сайте выбирала время на 10:00, а по факту вся группа была в сборе только к 13 и соответственно начало было позже выбранного времени. Всё ровно остались положительные впечатления. Спасибо за чудесный день!

  • О
    Олеся
    18 мая 2024
    «33 водопада» с дегустацией вина и концертом
    Интересно, весело и с юмором. Узнала много нового. Дегустации сыра, чая и вина. Вечерняя программа чудесная.
  • Е
    Евгения
    17 мая 2024
    Ваш идеальный день в Сочи
    Это была супер экскурсия! В Сочи были с супругом в первый раз, очень хотелось за один день увидеть город с
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    разной стороны, учитывая еще тот факт, что супруг передвигается на костылях, и больше на экскурсии он бы не поехал. Все получилось! Маршрут был выстроен исходя из наших предпочтений и возможностей супруга. Мы побывали в тех местах, о существовании которых и не подозревали (Навалищенское ущелье моя любовь). Денис - профессионал своего дела, не только знающий всё и вся о своем крае, но и просто очень очень приятный в общении человек. Будем рекомендовать 100%!

    Это была супер экскурсия! В Сочи были с супругом в первый раз, очень хотелось за одинЭто была супер экскурсия! В Сочи были с супругом в первый раз, очень хотелось за одинЭто была супер экскурсия! В Сочи были с супругом в первый раз, очень хотелось за одинЭто была супер экскурсия! В Сочи были с супругом в первый раз, очень хотелось за одинЭто была супер экскурсия! В Сочи были с супругом в первый раз, очень хотелось за одинЭто была супер экскурсия! В Сочи были с супругом в первый раз, очень хотелось за один
  • С
    Светлана
    16 мая 2024
    Другая сторона Сочи: через сады к водопадам
    Очень интересный и не сложный маршрут. Михаил приятный рассказчик, знает много информации и понятно её излагает. Спасибо за экскурсию!
    Очень интересный и не сложный маршрут. Михаил приятный рассказчик, знает много информации и понятно её излагает. Спасибо за экскурсию!Очень интересный и не сложный маршрут. Михаил приятный рассказчик, знает много информации и понятно её излагает. Спасибо за экскурсию!Очень интересный и не сложный маршрут. Михаил приятный рассказчик, знает много информации и понятно её излагает. Спасибо за экскурсию!Очень интересный и не сложный маршрут. Михаил приятный рассказчик, знает много информации и понятно её излагает. Спасибо за экскурсию!Очень интересный и не сложный маршрут. Михаил приятный рассказчик, знает много информации и понятно её излагает. Спасибо за экскурсию!Очень интересный и не сложный маршрут. Михаил приятный рассказчик, знает много информации и понятно её излагает. Спасибо за экскурсию!
  • Е
    Екатерина
    3 мая 2024
    Другая сторона Сочи: через сады к водопадам
    Спасибо Михаилу за отличный, насыщенный и интересный день! Учтены все наши желания! Интересные рассказы, красивые локации, комфортное вождение! С удовольствием рекомендую 👍
  • П
    Полина
    2 мая 2024
    «33 водопада» с дегустацией вина и концертом
    Отличная экскурсия. Больше всего понравилась поездка в кузове на камазе и купание в водопадах. Потрясающая дегустация вкуснейшего чая с вареньем
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    на плантациях (чай вкуснее, чем на других экскурсиях). Интересный ритмичный концерт с зажишательными танцорами и музыкантами (классный номер с барабанами и лезгинкой и обворожительная игра на аккардионе). Спасибо гиду Алексею за хорошую и веселую обстановку во время экскурсии (надеюсь вас мама женит). Однозначно советую экскурсию (топ) и гида Алексея. Не очень понравился мёд (на вкус сироп, в абхазии намного лучше) и маленький выбор блюд на вечере. И в транспорте был на полке тухлый мокрый банан, незаметили и вся кофта пропахла и намокла.

  • А
    Ангелина
    29 апреля 2024
    Групповая поездка в урочище Джегош: 33 водопада + подворье шапсугов
    все прошло замечательно, понравилась полностью вся программа, было очень интересно и увлекательно
  • А
    Анна
    22 апреля 2024
    Пикник у реки Шахе и поездка к «33 водопадам»
    Ездили 21 апреля, с погодой повезло: солнце, тепло, но не жарко. По дороге в непринуждённой беседе узнали про историю мест,
    читать дальше

    которые проезжаем, легенды и интересные события. Пикник на реке - незабываемое время! Дикая природа, река, вкусная форель… Водопады прошли в полном одиночестве (потому что не сезон), поэтому сделали классные фото и просто долго смотрели на воду и природу вокруг, никого рядом, гид дал нам полную свободу времени - это замечательно, мы насладились и водопадами и рекой! Всё понравилось, большое спасибо!

  • Т
    Таисия
    20 апреля 2024
    Ваш идеальный день в Сочи
    День на самом деле получился идеальным. Мы успели посетить множество интересных мест и локаций. Денис переключается под вас и строит
    читать дальше

    маршрут именно по вашим интересам. Экскурсия прошла на одном дыхании и оставила кучу ярких эмоций и множество фото на телефоне. Спасибо огромное, за замечательный идеальный день!

  • О
    Ольга
    11 апреля 2024
    Ваш идеальный день в Сочи
    Вся поездка -это удивительные открытия природных красот и творений человеческих рук. Очень впечатлены тем, что увидели. Чувствовали себя гостями, получали
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    внимание на всем протяжении экскурсии. Денис интересный собеседник, очень приятно было познакомиться. Сама организация отличная, вовремя уехали и вернулись, посетили все запланированные места.

    Вся поездка -это удивительные открытия природных красот и творений человеческих рук. Очень впечатлены тем, что увиделиВся поездка -это удивительные открытия природных красот и творений человеческих рук. Очень впечатлены тем, что увиделиВся поездка -это удивительные открытия природных красот и творений человеческих рук. Очень впечатлены тем, что увиделиВся поездка -это удивительные открытия природных красот и творений человеческих рук. Очень впечатлены тем, что увиделиВся поездка -это удивительные открытия природных красот и творений человеческих рук. Очень впечатлены тем, что увиделиВся поездка -это удивительные открытия природных красот и творений человеческих рук. Очень впечатлены тем, что увидели

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «33 Водопада»

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  3. Групповая поездка в урочище Джегош: 33 водопада + подворье шапсугов
  4. Легенды и тайны долины реки Шахе
  5. Долина легенд: 33 водопада и адыгейское шоу
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  1. Самое главное
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  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "33 Водопада" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 700 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 291 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсия на 33 водопада в Сочи в 2024 году – отличный вариант для отдыха в жаркий летний день! Впрочем, место прекрасно в любое время года. Тишина, безмятежность и прохлада, которую дарит ущелье – локация действительно обладает какой-то совершенно особой энергетикой и не оставляет равнодушными даже самых искушенных путешественников
ХорошоТам