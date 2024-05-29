Если вы собираетесь посетить 33 водопада летом, лучше всего делать это после небольшого дождя – водопады будут максимально полноводными. В период сильной засухи некоторые могут пересыхать. Однако, после обильных субтропических ливней отправляться на экскурсию тоже рискованно – уровень воды в реке Шахе может сильно подняться и преодолеть ее будет весьма проблематично. Также, отправляясь на экскурсию, обязательно возьмите с собой средство от комаров – лишним оно точно не будет

Легенда о появлении 33 водопадов

Об образовании каскада 33 водопадов ходит интересная легенда. Живущие неподалеку племена адыгов верят, что много лет назад здесь поселился злой великан, который всячески досаждал местным жителям – уничтожал виноградники, сады, похищал людей. Старейшины решили его проучить и расставили вокруг ущелья бочки с медовухой, в одной из которых был спрятан рой диких пчел. Великан выпивал бочки, после чего открыл ту самую, в которой для него был приготовлен коварный сюрприз. Пчелы принялись жалить его, а он – побежал вверх по склону, оставив за собой ровно 33 следа. На вершине его поджидал смельчак Гуче, вооруженный волшебным мечом. После битвы, великан замертво упал на землю, а из подземного источника хлынула вода. Кстати, по пути на водопады или обратно стоит заглянуть и в музей адыгской культуры. Здесь вас с удовольствием угостят местным медом – тем самым, который по легенде и помог справиться жителям со злым великаном. График работы нужно уточнять заблаговременно