1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Ваш идеальный день в Сочи: экскурсия-конструктор
Откройте для себя Сочи по-новому с экскурсией, которая учитывает все ваши пожелания и интересы
Начало: У вашего отеля (кроме Лазаревского района)
«От 33 водопадов до этнографического комплекса — это путешествие о природе и традициях»
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Пикник у реки Шахе и поездка к «33 водопадам»
Душевная поездка по красивым природным местам с живыми беседами об истории, природе и географии края
Начало: в центре Сочи
«Легендарный каскад «33 водопада»»
Завтра в 09:00
9 июня в 08:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Групповая поездка в урочище Джегош: 33 водопада + подворье шапсугов
Прикоснуться к чудесам южной природы и особенностям местного быта
Начало: В пгт. Сириус
«Эту и другие легенды вы услышите в путешествии к 33 водопадам»
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
800₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Легенды и тайны долины реки Шахе
Открыть загадку Тюльпанового дерева, увидеть 33 водопада и побывать в гостях у горцев
Начало: Возле вашего отеля, санатория, гостевого дома
««33 водопада» всегда и шоу горцев по субботам»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
16 000₽ за всё до 8 чел.
Групповая
10 часов
Долина легенд: 33 водопада и адыгейское шоу
Насладиться природой горных ущелий и самшитовых рощ и завершить день кавказским застольем
Начало: В центре Сочи
«Вы исследуете горное ущелье, в котором расположились 33 водопада, прогуляетесь по самшитовой роще и услышите местные предания»
Расписание: в среду и субботу в 12:00
12 июня в 12:00
15 июня в 12:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
33 водопада и кавказское застолье
Насладиться красотой горных рек, лесов и водопадов и посмотреть адыгейское шоу с танцами и песнями
Начало: По месту проживания
«В урочище Джегош вас ждет каскад из 33 водопадов, достигающих двенадцати метров в высоту»
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
14 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
День приключений в окрестностях Сочи
Прокатиться по реке на военном грузовике, посетить Кавказское застолье и увидеть 33 водопада
Начало: Сочи, Зимний театр или ж/д станция Новая Мацеста
«Вы погуляете по Долине 33 водопадов, побываете в доме Варенья, заглянете на чайную плантацию, отыщете Тюльпановое дерево и увидите, как делают адыгейский сыр»
22 июня в 12:00
23 июня в 12:00
14 900₽ за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Экскурсия «33 водопада» в Сочи с дегустацией и концертом
Исследуйте живописные водопады Сочи, отведайте местные вина и окунитесь в культуру Кавказа с нашей экскурсией
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
«На пути к водопадам 33 водопада расположены в долине реки Шахе, которая уходит в горы от посёлка Головинка»
Расписание: ежедневно 10:00, 11:30
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Другая сторона Сочи: через сады к водопадам
Посетить малоизвестные аутентичные места в окрестностях города, где нет толп туристов
Начало: у вашего отеля
«въезд на авто, чаепитие — 650 руб/взрослые, 300 руб/ дети 5-7 лет, 33 водопада — 200 руб/взрослые, дети до 10 лет бесплатно, сады — 200 руб/человека»
19 июня в 09:00
20 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
33 водопада - Долина легенд
Начало: Сочи, Адлер от КПП отеля или ближайшей остановки
«Экскурсия «33 водопада» даст вам возможность:»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
700₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Расписание: Ежедневно в 09:00
от 20 000₽ за экскурсию
Если вы собираетесь посетить 33 водопада летом, лучше всего делать это после небольшого дождя – водопады будут максимально полноводными. В период сильной засухи некоторые могут пересыхать. Однако, после обильных субтропических ливней отправляться на экскурсию тоже рискованно – уровень воды в реке Шахе может сильно подняться и преодолеть ее будет весьма проблематично. Также, отправляясь на экскурсию, обязательно возьмите с собой средство от комаров – лишним оно точно не будет
Об образовании каскада 33 водопадов ходит интересная легенда. Живущие неподалеку племена адыгов верят, что много лет назад здесь поселился злой великан, который всячески досаждал местным жителям – уничтожал виноградники, сады, похищал людей. Старейшины решили его проучить и расставили вокруг ущелья бочки с медовухой, в одной из которых был спрятан рой диких пчел. Великан выпивал бочки, после чего открыл ту самую, в которой для него был приготовлен коварный сюрприз. Пчелы принялись жалить его, а он – побежал вверх по склону, оставив за собой ровно 33 следа. На вершине его поджидал смельчак Гуче, вооруженный волшебным мечом. После битвы, великан замертво упал на землю, а из подземного источника хлынула вода. Кстати, по пути на водопады или обратно стоит заглянуть и в музей адыгской культуры. Здесь вас с удовольствием угостят местным медом – тем самым, который по легенде и помог справиться жителям со злым великаном. График работы нужно уточнять заблаговременно
Живописная природа, чистый лесной воздух, прохлада даже в самый знойный летний день – от экскурсии на 33 водопада остаются только самые положительные эмоции. Даже дорога сюда, пролегающая через реку Шахе и реликтовые рощи вызывает неподдельный восторг! Самое правильное решение – поездка в составе организованной экскурсионной группы или с персональным гидом. Так вы сможете в самом полном объеме насладиться прелестями локации и не потратите драгоценное время отдыха на то, чтобы добраться сюда самостоятельно
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна29 мая 2024От экскурсии в восторге, очень понравилась! Не понравился ужин, от слова совсем, можно было и обойтись без него наелась чебуреком,
- ООлеся18 мая 2024Интересно, весело и с юмором. Узнала много нового. Дегустации сыра, чая и вина. Вечерняя программа чудесная.
- ЕЕвгения17 мая 2024Это была супер экскурсия! В Сочи были с супругом в первый раз, очень хотелось за один день увидеть город с
- ССветлана16 мая 2024Очень интересный и не сложный маршрут. Михаил приятный рассказчик, знает много информации и понятно её излагает. Спасибо за экскурсию!
- ЕЕкатерина3 мая 2024Спасибо Михаилу за отличный, насыщенный и интересный день! Учтены все наши желания! Интересные рассказы, красивые локации, комфортное вождение! С удовольствием рекомендую 👍
- ППолина2 мая 2024Отличная экскурсия. Больше всего понравилась поездка в кузове на камазе и купание в водопадах. Потрясающая дегустация вкуснейшего чая с вареньем
- ААнгелина29 апреля 2024все прошло замечательно, понравилась полностью вся программа, было очень интересно и увлекательно
- ААнна22 апреля 2024Ездили 21 апреля, с погодой повезло: солнце, тепло, но не жарко. По дороге в непринуждённой беседе узнали про историю мест,
- ТТаисия20 апреля 2024День на самом деле получился идеальным. Мы успели посетить множество интересных мест и локаций. Денис переключается под вас и строит
- ООльга11 апреля 2024Вся поездка -это удивительные открытия природных красот и творений человеческих рук. Очень впечатлены тем, что увидели. Чувствовали себя гостями, получали
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «33 Водопада»
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Сейчас в Сочи в категории "33 Водопада" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 700 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 291 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсия на 33 водопада в Сочи в 2024 году – отличный вариант для отдыха в жаркий летний день! Впрочем, место прекрасно в любое время года. Тишина, безмятежность и прохлада, которую дарит ущелье – локация действительно обладает какой-то совершенно особой энергетикой и не оставляет равнодушными даже самых искушенных путешественников