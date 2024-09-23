Внушительный многоуровневый каскад среди ущелий и самшитовых рощ поражает своей красотой. Вы погуляете в тени деревьев, насладитесь шумом воды — и узнаете о связанных с водопадами легендах. Познакомитесь с обиходом адыгов и шапсугов. Пересечёте горную реку на внедорожниках. И побываете на традиционном адыгейском застолье.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30
Описание экскурсии
33 водопада
Живописный ручей Джегош течет прямо с горы, преодолевая на своем пути перекаты, чтобы сорваться вниз — и образовать завораживающий каскад из 33 водопадов. Вы полюбуетесь порогами и водоскатами, насладитесь пейзажами национального парка и отдохнёте в тени самшитов и дубов.
А ещё
Настоящий драйв в путешествие привнесёт переправа через реку Шахе на внедорожниках! Будет и гастрономическая остановка — дегустация адыгейского сыра, мёда, вина и чачи. А вечер запомнится яркими моментами — вас ждёт кавказское гостеприимное застолье с весельем, музыкой и традиционными танцами.
Организационные детали
- В летнее время экскурсия с застольем проводится ежедневно. В осеннее, зимнее и весеннее время: по средам, субботам, воскресеньям — с кавказским застольем, во вторник и четверг — без застолья
- Основная информация даётся во время пути, но во время остановок гид сориентирует вас и подскажет, как провести свободное время
- Время в пути от Сочи — около часа, от Адлера — около 1,5 часов
- Оплата за экскурсию и дополнительные расходы — наличными
- Рекомендуем надеть удобную одежду и обувь по погоде и взять с собой тёплые вещи, бутылку воды
В стоимость включено
- Трансфер от КПП отеля или ближайшей остановки из Адлера, Сириуса, Сочи (и обратно)
- Сопровождение профессионального гида
- Дегустации мёда, вина, сыра
Дополнительные расходы
- Обед/ужин по желанию — около 600 ₽ за чел.
- Переправа на ГАЗ-66/Урал/ЗИЛ — 500 ₽ за чел.
- Концерт на застолье — 500 ₽ за чел.
- Экосбор в Сочинском нацпарке — 300 ₽ за чел.
ежедневно в 11:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый из Сочи/Адлера/Сириуса
|665 ₽
|Детский из Сочи/Адлера/Сириуса (5-17 лет)
|570 ₽
|Детский до 5 лет (без места в автобусе)
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Сочи, Адлере или Сириусе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:30
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислава — Организатор в Сочи
Провела экскурсии для 19473 туристов
Привет! Меня зовут Влада. Моя цель — улучшить ваш отдых и погрузить в мир путешествий и развлечений. Наша команда отобрала только лучшие маршруты по различным критериям — цена, уникальность, качество,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
23 сен 2024
Очень интересный маршрут. Великолепные дегустации, кроме сыра. Чай, мед, вино!!!! Прям лучшие!!! Много где были, на этом маршруте дегустация вина приятно поразила!!! Пейзажи супер. Очень прикольная поездка на машинках открытых
Владислава
Ответ организатора:
Здравствуйте, Мария.
Мы рады, что вам понравились дегустации, пейзажи и атмосфера поездки, включая застолье с кавказской свадьбой! Хотелось бы уточнить несколько
Мы рады, что вам понравились дегустации, пейзажи и атмосфера поездки, включая застолье с кавказской свадьбой! Хотелось бы уточнить несколько
Тихоненко
19 сен 2024
Армен супер гид! Всё интересно, с юмором. Супер экскурсия. Можно ещё не раз повторить. Организация супер!
И
Инна
4 сен 2024
Маршрут прекрасный. Автобус комфортабельный, даже горный серпантин на нём был перенесён довольно легко. Экскурсовод Алексей преподносил информацию доступно и понятно. Отдельного комментария стоит переправа на машинах до самих водопадов: было предложено два варианта (спокойно и более экстримально) и каждый сам мог выбрать, как он хочет преодолеть эти горные тропы. Застолье и выступление ансамбля выше всяких похвал.
С
Сергей
23 авг 2024
Не первый раз еду с этой компанией, но на этой экскурсии впервые. Организация как всегда на 5. Водопады класс, берите купальные принадлежности!
Входит в следующие категории Сочи
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