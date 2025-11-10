Ты готов к настоящему приключению? Тогда тебя ждет незабываемый опыт — каньонинг на водопады Фагуа в Сочи! Это уникальная возможность погрузиться в мир дикой природы, почувствовать мощь воды и насладиться потрясающими видами вместе с профессиональным инструктором.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииКаньонинг на водопадах Открой для себя адреналин и единение с природой вокруг. Ты когда-нибудь прыгал с 5-метрового водопада в ледяную бирюзу или пробирался сквозь каньоны, где солнце играет в тысячах брызг? Это не просто экскурсия — это вызов себе! Must-do сезона • Водопады Фагуа — это секретный маршрут, только 10% туристов знают об этом уголке;
- Водопады-исполины — спускайся по каскадам, которые тысячи лет точили скалы;
- Природные бассейны с водой цвета изумруда;
- Профессиональные гиды с многолетним опытом, предоставление снаряжения и полная безопасность;
- Невероятные фото и видео на память;
• Незабываемые эмоции и адреналин! Важная информация:
- Маршрут подходит как для новичков, так и для опытных искателей приключений.
- Предоставление снаряжения и полная безопасность.
Экскурсия в даты по согласованию с гидом.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида-инструктора
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Дагомыс, село Третья рота
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия в даты по согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- Маршрут подходит как для новичков, так и для опытных искателей приключений
- Предоставление снаряжения и полная безопасность
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Сочи
Похожие экскурсии из Сочи
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсии по лучшим местам Сочи: от природы до истории
Погрузитесь в красоту и историю Сочи с экскурсией, включающей водопады, архитектурные шедевры и уникальные природные места
Начало: У ж/д вокзала Сочи
Завтра в 08:00
13 ноя в 15:30
8555 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Треккинг к водопаду Кейву
Насладитесь прогулкой к водопаду Кейву через заповедный лес Красной Поляны. Откройте для себя редкие растения и полюбуйтесь белоснежными вершинами
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
от 7000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Три водопада за один день
Индивидуальная экскурсия по живописным местам Сочи: Ореховский и Ажекские водопады. Уникальная возможность увидеть природу без толп туристов
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.