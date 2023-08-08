На этой экскурсии вы взглянете на Сочи с нового ракурса и познакомитесь с его «непляжной» частью. Осмотрите один из высочайших водопадов, несколько древних храмов, пещеры, изучите останки древних животных, а затем, по желанию, искупаетесь в подземной реке. И конечно же, сделаете отличные фотографии.

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Описание

Что вас ожидает

Пасть Дракона. Путешествие начнётся с природного чуда: вы увидите один из высочайших водопадов Сочи — Пасть дракона, — а за ним пещеру, из которой пробивается подземная река. В теплую погоду здесь можно искупаться. При желании также покажу вам руины храма-крепости 10 века.

По следам древних людей. Далее мы отправимся осматривать одну из самых древних пещер Сочи. При раскопках там были найдены орудия труда, предметы домашнего обихода людей, первобытные стрелы, останки животных: зубра, пещерного медведя, оленя. С пещеры открывается отличный вид на ущелье реки Мзымта и окрестности.

Скалы-корабли. Затем неспешно прогуляемся по лесу вдоль Мзымты к корабельным скалам: их так называют в народе за сходство с носами кораблей. Там у нас будет время отдохнуть и пофотографироваться.

Два билета в прошлое. В селе Ахштырь нас ожидают ещё две древние достопримечательности — Царский мост 7-8 века и развалины Ахштырского храма 11-13 века.

На дне океана. Мы пройдём мимо Ахштырского карьера, который был разработан специально для строительства Олимпиады 2014 года. Его масштабы потрясают! На дне можно найти окаменелые останки морских ежей, возраст которых — около ста миллионов лет, что доказывает существование океана Тетис. Детям больше всего нравится именно эта часть экскурсии.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Я заберу вас из отеля Сочи или Адлера и привезу обратно

Экскурсия автомобильно-пешеходная. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.

Пешая протяженность маршрута примерно 10 км

Обратите внимание