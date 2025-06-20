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6 чудес Сочи за 1 день: водопады, пещеры, древние храмы

Путешествие по Сочи, которое откроет вам его тайные уголки: водопады, пещеры и древние храмы ждут вас. Уникальные места и захватывающие виды
На этой экскурсии участники увидят Сочи с необычного ракурса. Маршрут включает в себя посещение одного из самых высоких водопадов, древних храмов и пещер. В программе также исследование останков древних животных и возможность купания в подземной реке. Фотографии на фоне уникальных природных объектов станут отличным воспоминанием.

Это путешествие идеально подходит для тех, кто хочет узнать больше о культурном и природном наследии региона
4.5
4 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Увидеть высочайший водопад
  • 🏛️ Посетить древние храмы
  • 🦴 Исследовать пещеры с останками
  • 📸 Сделать уникальные фотографии
  • 🚶‍♂️ Прогуляться по живописным местам
  • 🌿 Ощутить атмосферу природы
6 чудес Сочи за 1 день: водопады, пещеры, древние храмы
6 чудес Сочи за 1 день: водопады, пещеры, древние храмы
6 чудес Сочи за 1 день: водопады, пещеры, древние храмы

Что можно увидеть

  • Пасть Дракона
  • Царский мост
  • Ахштырский храм

Описание экскурсии

Пасть Дракона. Путешествие начнётся с природного чуда: вы увидите один из высочайших водопадов Сочи — Пасть дракона, — а за ним пещеру, из которой пробивается подземная река. В теплую погоду здесь можно искупаться. При желании также покажу вам руины храма-крепости 10 века.

По следам древних людей. Далее мы отправимся осматривать одну из самых древних пещер Сочи. При раскопках там были найдены орудия труда, предметы домашнего обихода людей, первобытные стрелы, останки животных: зубра, пещерного медведя, оленя. С пещеры открывается отличный вид на ущелье реки Мзымта и окрестности.

Скалы-корабли. Затем неспешно прогуляемся по лесу вдоль Мзымты к корабельным скалам: их так называют в народе за сходство с носами кораблей. Там у нас будет время отдохнуть и пофотографироваться.

Два билета в прошлое. В селе Ахштырь нас ожидают ещё две древние достопримечательности — Царский мост 7-8 века и развалины Ахштырского храма 11-13 века.

На дне океана. Мы пройдём мимо Ахштырского карьера, который был разработан специально для строительства Олимпиады 2014 года. Его масштабы потрясают! На дне можно найти окаменелые останки морских ежей, возраст которых — около ста миллионов лет, что доказывает существование океана Тетис. Детям больше всего нравится именно эта часть прогулки.

Организационные детали

Как проходит поход

  • Я заберу вас из отеля Сочи или Адлера и привезу обратно
  • Поездка автомобильно-пешеходная. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.
  • Пешая протяженность маршрута примерно 10 км

Обратите внимание

  • Дополнительные расходы: входная плата на объекты Сочинского национального парка — 400 руб/чел
  • Возьмите с собой перекус и воду
  • Поход не рекомендуется детям младше 7 лет

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 413 туристов
Добрый день, путешественники! Я — член Русского Географического Общества и горный инженер по образованию. С детства увлекаюсь походами, спортивным ориентированием и горнолыжными видами спорта. Я и моя команда хотим показать вам самые красивые уголки Сочи, скрытые от глаз обычных туристов.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
1
2
1
Александра
Всё понравилось, отличная экскурсия. Нас сопровождал экскурсовод Антон. Время пролетело незаметно за интересной беседой, Антон увлекательно поведал нам о местных достопримечательностях и нюансах, напоил вкусным чаем с мёдом на вершине горы.
Всё понравилось, отличная экскурсия. Нас сопровождал экскурсовод Антон. Время пролетело незаметно за интересной беседой, Антон увлекательно
Всё понравилось, отличная экскурсия. Нас сопровождал экскурсовод Антон. Время пролетело незаметно за интересной беседой, Антон увлекательно
Всё понравилось, отличная экскурсия. Нас сопровождал экскурсовод Антон. Время пролетело незаметно за интересной беседой, Антон увлекательно
Всё понравилось, отличная экскурсия. Нас сопровождал экскурсовод Антон. Время пролетело незаметно за интересной беседой, Антон увлекательно
Всё понравилось, отличная экскурсия. Нас сопровождал экскурсовод Антон. Время пролетело незаметно за интересной беседой, Антон увлекательно
Всё понравилось, отличная экскурсия. Нас сопровождал экскурсовод Антон. Время пролетело незаметно за интересной беседой, Антон увлекательно
Всё понравилось, отличная экскурсия. Нас сопровождал экскурсовод Антон. Время пролетело незаметно за интересной беседой, Антон увлекательно
Всё понравилось, отличная экскурсия. Нас сопровождал экскурсовод Антон. Время пролетело незаметно за интересной беседой, Антон увлекательно+2
Всё понравилось, отличная экскурсия. Нас сопровождал экскурсовод Антон. Время пролетело незаметно за интересной беседой, Антон увлекательно
Всё понравилось, отличная экскурсия. Нас сопровождал экскурсовод Антон. Время пролетело незаметно за интересной беседой, Антон увлекательно
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А
Обратите внимание на наличие клещей. Берите правильную одежду и аэрозоль, экскурсовод об этом не предупредил, вернулись с четырьмя клещами на одежде
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Ю
Все отлично
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Л
В день экскурсии было очень жарко, водопады были закрыты, поэтому мы с экскурсоводом приняли решение изменить план экскурсии. Сначала заехали в пещеру, затем на развалины древнего храма, и то, и
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то не очень впечатлило, вероятно, потому что не было практически никакой информации. Пыталась разговорить экскурсовода, но ничего так и не узнала.
Затем поехали на Белые скалы. Вот там, конечно, очень красиво, было приятно окунуться в холодную купель в сорокаградусную жару. Ставлю оценку 3 за то, что было предложено изменить маршрут и за красивую природу.
Остальное плохо - экскурсовода дали нам не из команды, ни одного отзыва про него нет, как позже выяснилось «было некому». Информации никакой мы не узнали. А очень хотелось, ведь в описании прочитала, что расскажут про природу, народы, традиции. На сложных участках нам не помогали. Экскурсовод больше разговаривал с другими людьми.
Советую заранее перед экскурсией узнать имя и глянуть по отзывам, близок ли вам этот человек по духу, потому что с интересной информацией эта красивейшая природа, наверняка, заиграет еще более яркими красками.

Сергей
Сергей
Ответ организатора:
Добрый день, маршрут пришлось поменять из за того, что нацпарк закрыл некоторые объекты, и гид угадал с выбранной локацией, Вам она очень понравилась. Дмитрий не новичок, он отличный гид и позитивный человек. Хорошего Вам дня, любите природу)))
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