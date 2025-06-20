На этой экскурсии участники увидят Сочи с необычного ракурса. Маршрут включает в себя посещение одного из самых высоких водопадов, древних храмов и пещер. В программе также исследование останков древних животных и возможность купания в подземной реке. Фотографии на фоне уникальных природных объектов станут отличным воспоминанием. Это путешествие идеально подходит для тех, кто хочет узнать больше о культурном и природном наследии региона

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Пасть Дракона. Путешествие начнётся с природного чуда: вы увидите один из высочайших водопадов Сочи — Пасть дракона, — а за ним пещеру, из которой пробивается подземная река. В теплую погоду здесь можно искупаться. При желании также покажу вам руины храма-крепости 10 века.

По следам древних людей. Далее мы отправимся осматривать одну из самых древних пещер Сочи. При раскопках там были найдены орудия труда, предметы домашнего обихода людей, первобытные стрелы, останки животных: зубра, пещерного медведя, оленя. С пещеры открывается отличный вид на ущелье реки Мзымта и окрестности.

Скалы-корабли. Затем неспешно прогуляемся по лесу вдоль Мзымты к корабельным скалам: их так называют в народе за сходство с носами кораблей. Там у нас будет время отдохнуть и пофотографироваться.

Два билета в прошлое. В селе Ахштырь нас ожидают ещё две древние достопримечательности — Царский мост 7-8 века и развалины Ахштырского храма 11-13 века.

На дне океана. Мы пройдём мимо Ахштырского карьера, который был разработан специально для строительства Олимпиады 2014 года. Его масштабы потрясают! На дне можно найти окаменелые останки морских ежей, возраст которых — около ста миллионов лет, что доказывает существование океана Тетис. Детям больше всего нравится именно эта часть прогулки.

Организационные детали

Как проходит поход

Я заберу вас из отеля Сочи или Адлера и привезу обратно

Поездка автомобильно-пешеходная. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.

Пешая протяженность маршрута примерно 10 км

Обратите внимание