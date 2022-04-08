ежедневно в 11:00 и 14:00

Конная прогулка по окрестностям Сочи с купанием

Проехать верхом на дружелюбных лошадях по лесу и охладиться в горной речке

Мини-группа
Всех любителей прекрасных лошадей ждут наши прогулки по лесам Большого Сочи! Подопечные конюшни милые, добрые и спокойные: они покатают вас по живописным тропам и спустят к горной речке, где вы искупаетесь в теплое время года.

Прогулка проходит в сопровождении опытного инструктора.
Конная прогулка по окрестностям Сочи с купанием
Конная прогулка по окрестностям Сочи с купанием
Конная прогулка по окрестностям Сочи с купанием
Конная прогулка по окрестностям Сочи с купанием
Конная прогулка по окрестностям Сочи с купанием
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Подружиться с лошадьми

Прогулка стартует от конюшни, где с любовью заботятся о лошадях. По приезде на место инструктор даст вам рекомендации по общению с конями и подберет лошадь для каждого. Гордые животные с радостью угостятся морковкой или яблочком из ваших рук. Кроме того, по запросу можно организовать фотосессию на белоснежной лошадке, свидание или предложение руки и сердца.

Лесная прогулка к речке

Тропа проложена по чудесному лесному массиву, где встречаются редкие деревья. Сидя верхом, вы вдоволь полюбуетесь пейзажами и сделаете запоминающиеся фото. Кульминация прогулки — купание в горной реке с огромными валунами и белыми камнями.

Организационные детали

  • Конные прогулки мы проводим в Адлерском районе
  • Трансфер оплачивается дополнительно (400 руб. туда-обратно). Дети до 5 лет могут ехать бесплатно на руках родителей без оплаты места.
  • Дети до 5 лет могут кататься на лошади с одним из родителей
  • Лучше выбирать не белую одежду, также не рекомендуем каблуки.
  • Возьмите с собой воду и овощи для кормления лошадок (по желанию)
  • В случае непогоды мы согласуем с вами перенос прогулки или вернем предоплату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
зависит от выбранного вами времени. Трансфер заберет вас от ближайшей остановки по центральной улице или у КПП крупного отеля
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 11:00 и 14:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 11:00 и 14:00

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