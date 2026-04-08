ежедневно в 11:00 и 14:00

Всех любителей прекрасных лошадей ждут наши прогулки по лесам Большого Сочи! Подопечные конюшни милые, добрые и спокойные, они покатают вас по живописным тропам. Прогулка проходит в сопровождении опытного инструктора.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Подружиться с лошадьми

Прогулка стартует от конюшни, где с любовью заботятся о лошадях. По приезде на место инструктор даст вам рекомендации по общению с конями и подберет лошадь для каждого. Гордые животные с радостью угостятся морковкой или яблочком из ваших рук. Кроме того, по запросу можно организовать фотосессию на белоснежной лошадке, свидание или предложение руки и сердца.

Комфортная прогулка

Тропа проложена по чудесному полю и лугам, где вашему обзору представится вид на горы. Сидя верхом, вы вдоволь полюбуетесь пейзажами и сделаете запоминающиеся фото.

Организационные детали