ежедневно в 11:00 и 14:00

Всех любителей прекрасных лошадей ждут наши прогулки по лесам Большого Сочи! Подопечные конюшни милые, добрые и спокойные, они покатают вас по живописным тропам. Прогулка проходит в сопровождении опытного инструктора.
Описание экскурсии
Подружиться с лошадьми
Прогулка стартует от конюшни, где с любовью заботятся о лошадях. По приезде на место инструктор даст вам рекомендации по общению с конями и подберет лошадь для каждого. Гордые животные с радостью угостятся морковкой или яблочком из ваших рук. Кроме того, по запросу можно организовать фотосессию на белоснежной лошадке, свидание или предложение руки и сердца.
Комфортная прогулка
Тропа проложена по чудесному полю и лугам, где вашему обзору представится вид на горы. Сидя верхом, вы вдоволь полюбуетесь пейзажами и сделаете запоминающиеся фото.
Организационные детали
- Конные прогулки мы проводим в Адлерском районе
- Дети до 5 лет могут кататься на лошади с одним из родителей
- Лучше выбирать не белую одежду, также не рекомендуем каблуки
- Возьмите с собой воду и овощи для кормления лошадок (по желанию)
- В случае непогоды мы согласуем с вами перенос прогулки или вернем предоплату
ежедневно в 12:00, 14:00 и 16:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Билет до 6 лет
|Бесплатно
|Стандартный
|3200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Зависит от выбранного вами времени. Трансфер заберет вас от ближайшей остановки по центральной улице или у КПП крупного отеля. Для путешественников из Центрального Сочи: необходимо приехать на остановку Кудепстинский пятачок (пос. Кудепста) - оттуда вас заберет наш трансфер
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00, 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 6.5 часов
Провели экскурсии для 11166 туристов
Здравствуйте, друзья. Я представляю команду гидов в Сочи. Мы организуем экскурсии, активные туры и морские прогулки. С радостью отвечу на ваши вопросы и сделаю все, чтобы ваш отдых удался.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 33 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Всем рекомендую испытать эти эмоции хотя бы раз. Инструктор была очень внимательной и дружелюбной, погода была не солнечной, но в этом тоже был свой шарм и особая красота. Кони очень спокойные, страшно было только первые 5 минут с непривычки. Отдельное спасибо организатору, которая всегда была на связи и предлагала варианты решения проблем, которые создала нам погода. Обязательно приедем еще раз!
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Прогулка прошла отлично лошадки хорошие для первого раза очень понравилось
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А
Прекрасная прогулка по предгорью. Лошади ухоженные, инструкторы вежливые.
Гуляли на природе, маршрут был интересным.
Гуляли на природе, маршрут был интересным.
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рекомендую!!!! я первый раз в жизни села на коня. инструктора очень профессиональные. видят и чувствуют таких как я - трусих:)))
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отличная прогулка!
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Д
Отличная прогулка, спасибо🩷
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