ежедневно в 11:00 и 14:00

Что вас ожидает

Подружиться с лошадьми

Прогулка стартует от конюшни, где с любовью заботятся о лошадях. По приезде на место инструктор даст вам рекомендации по общению с конями и подберет лошадь для каждого. Гордые животные с радостью угостятся морковкой или яблочком из ваших рук. Кроме того, по запросу можно организовать фотосессию на белоснежной лошадке, свидание или предложение руки и сердца.

Лесная прогулка к речке

Тропа проложена по чудесному лесному массиву, где встречаются редкие деревья. Сидя верхом, вы вдоволь полюбуетесь пейзажами и сделаете запоминающиеся фото. Кульминация прогулки — купание в горной реке с огромными валунами и белыми камнями.

Организационные детали