Индивидуальная
до 4 чел.
Завораживающие окрестности Сочи
Воронцовская пещера, горные перевалы и чайный мастер-класс на автомобильной экскурсии
Начало: На Курортном проспекте
Завтра в 09:00
19 янв в 09:00
15 800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборМноголикий Сочи: главное за день
Погрузитесь в атмосферу Сочи, наслаждаясь чаем, водопадами и историей. Уникальные локации и панорамы ждут вас в этом увлекательном путешествии
Начало: место вашего проживания
25 янв в 06:00
26 янв в 06:00
12 999 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
«Улыбочку!» Прогулка по Сочи с фотографом
Индивидуальная фото-прогулка по живописным местам Сочи. Симпатичные улочки, кафе, набережные и парки станут отличным фоном для ваших снимков
Начало: В Морском порту Сочи
Завтра в 14:00
19 янв в 08:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсии по ТОП местам Сочи: от водопада до променада
Погрузитесь в красоту и историю Сочи с экскурсией, включающей водопады, архитектурные шедевры и уникальные природные места
Начало: У ж/д вокзала Сочи
Завтра в 14:30
20 янв в 15:30
8555 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Конная прогулка по окрестностям Сочи
Погрузитесь в мир природы на конной прогулке по лесам Сочи. Дружелюбные лошади и живописные тропы подарят незабываемые впечатления
Начало: Зависит от выбранного вами времени. Трансфер забер...
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00
Завтра в 11:00
19 янв в 11:00
3200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Солох-Аул: история и традиции чаеводства в Сочи
Погрузитесь в мир чаеводства в селе Солох-Аул. Узнайте о тонкостях выращивания чая, посетите исторические плантации и насладитесь дегустацией ароматного напитка
Начало: На Курортном проспекте
Завтра в 08:00
19 янв в 08:00
16 800 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Чайные плантации Солох-Аула и долина Шахе + фотосессия
Запечатлейте восхитительные моменты в горах Сочи: от дегустации чая до заката на чайной плантации
Начало: В районе ТРЦ «МореМолл»
Завтра в 13:30
19 янв в 13:30
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Парадный Сочи: прогулка с фотографом
Погрузитесь в атмосферу Сочи, пока профессиональный фотограф запечатлеет ваши лучшие моменты в самых живописных уголках города
Начало: У главного вокзала Сочи
Завтра в 10:00
19 янв в 10:00
6400 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Маленькие тайны Сочи
Пешком по историческому центру, чтобы увидеть город глазами местных жителей
Начало: На площади ж/д вокзала Сочи
Завтра в 10:00
19 янв в 09:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Секреты и истории Сочи: обзорная прогулка с фотографом
Пройтись по живописным уголкам города, узнать местные легенды и увезти с собой памятные снимки
Начало: У Морского порта
Завтра в 08:00
19 янв в 08:00
6400 ₽ за всё до 4 чел.
-
50%
Групповая
Красная Поляна, Роза Хутор, Газпром и Олимпийский парк
Начало: Сочи, Адлер: от КПП отеля или ближайшей остановки
Расписание: Ежедневно в 10:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
500 ₽
1000 ₽ за человека
-
50%
Групповая
Красная Поляна и Роза Хутор с канатной дорогой на выбор + шоу фонтанов
Начало: Сочи/Адлер/Сириус - отель или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно
500 ₽
1000 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальный гастротур по Абхазии
Сыры и мясо, мед, чай и вина - продегустировать местные специалитеты и услышать о культуре региона
Начало: На границе с Абхазией
Завтра в 08:00
19 янв в 08:00
8010 ₽
8900 ₽ за всё до 7 чел.
Водная прогулка
Аренда яхты в Сочи
Проведите незабываемый день на яхте в Сочи! Комфортное судно, чистая вода и захватывающие виды Кавказских гор ждут вас
Начало: В морском порту Сочи, Адлера и Хосты
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 20 чел.
Групповая
до 20 чел.
Конная прогулка по тисо-самшитовой роще
Насладитесь конной прогулкой в Сочи среди живописных субтропиков. Подходит для всех, включая детей. Отличный способ провести время на свежем воздухе
Начало: От ближайшей к вам остановки или КПП крупных отеле...
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 16:00
Завтра в 10:00
19 янв в 10:00
3200 ₽ за человека
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Ваш идеальный день в Сочи
Путешествие по окрестностям курорта, спланированное по вашим пожеланиям - от моря до гор
Начало: У вашего отеля (кроме Лазаревского района)
Завтра в 09:00
19 янв в 09:00
17 000 ₽
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопутешествие по волшебным окрестностям Сочи
Посетить чайные плантации, Змейковские водопады и получить на память профессиональные снимки
Начало: Центральный Сочи, Курортный проспект или Ж/д вокза...
28 янв в 14:00
29 янв в 14:00
11 875 ₽
12 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сочи, который вы не знали: дикая природа Солох-Аула, с комфортом
Начало: По адресу туриста или по - договоренности
18 900 ₽ за всё до 4 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Один добрый день в Сочи: дружеский отдых по вашим правилам
Делать только то, что хочется: купаться в горной реке, вкусно есть и кричать с крутого обрыва
Начало: Автовокзал Сочи
Завтра в 09:00
19 янв в 09:00
14 000 ₽
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По страницам истории города Сочи
Начало: Начало экскурсии около касс здания Зимнего театра
Расписание: В любой день с 9.00-18.00
2800 ₽ за всё до 5 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Новый год в Сочи
Найти в бесснежном Сочи зимнюю сказку, пушистый снег и праздничное настроение
Начало: В центре Сочи
Завтра в 09:30
19 янв в 09:30
11 200 ₽
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
45%
Фотопрогулка
до 2 чел.
Балийская вилла - в центре Сочи! Необычный фотосет
Получить профессиональные снимки в окружении тропических растений
Начало: На улице Пасечная
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
6050 ₽
11 000 ₽ за всё до 2 чел.
-
10%
Водная прогулка
Сочи с моря: прогулка на яхте
Начало: Центральный порт Сочи
Расписание: Ежедневно каждый час с 11 утра до 17:30 часов
2520 ₽
2800 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Прогулки на лошадях над Олимпийским парком и ущельем Кудепста
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00.
2750 ₽ за человека
Квест
до 3 чел.
Гастроквест по Сочи: чай, мёд и вино
Узнать секреты местных деликатесов и попробовать их на вкус
Начало: По договорённости с гидом
19 янв в 15:00
20 янв в 11:00
12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Чайная церемония в горах Сочи
Продегустировать несколько сортов чая в окружении дивных пейзажей и прогуляться по чайным плантациям
Начало: На ж/д станции Хоста, забираем от адреса по центра...
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
19 янв в 09:00
5000 ₽ за человека
