За один день с целой страной не познакомишься, но мы попытаемся! Начнем с истории Абхазии за чашкой кофе, устроим променад по старейшему курорту и отобедаем собственноручно пойманным уловом на форелевом хозяйстве. Затем прикоснемся к культуре и традициям абхазов в этнопарке. А напоследок отправимся на прогулку по живописному лесному ущелью — верхом на лошадях.

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Описание

Что вас ожидает

Кофе на пляже и знакомство с Гагрой

Давайте начнем наше путешествие красиво! Я отвезу вас на дикий пляж, где нет туристов, и приготовлю вкусный кофе в турке (или чай по желанию). Любуясь прибрежными волнами, мы поговорим про историю Абхазии. А затем, зарядившись положительной энергией, отправимся в старую Гагру. Я покажу легендарный ресторан «Гагрипш», с которого началась официальная история курорта, и мы прогуляемся по парку Принца Ольденбургского до величественной колоннады. По желанию можно заменить эти локации на атмосферные заброшки.

Форель на обед

Держим путь к одному из старейших форелевых хозяйств Абхазии. Там вы пройдете по лесу вдоль красивой реки Мчишта, а еще увидите остатки древнего скального монастыря. Любители рыбалки смогут испытать свои силы, а выловленную форель тут же приготовят работники хозяйства. Здесь же и пообедаем — с великолепным видом на реку.

Этнопарк и традиционные ремесла

Следующая точка маршрута — этнопарк, где вы поближе познакомитесь с бытом абхазов. Заглянете в хозяйский дом и на кухню, узнаете о значении национальной одежды, а еще приобщитесь к традиционным ремеслам. Тут есть и гончарная мастерская, где изготавливают посуду из глины, кузница и производство табачных изделий. Если мастер будет на месте, вы сможете принять участие в мастер-классе и сделать что-то своими руками.

Прогулка на лошадях по горной тропинке

В хорошем настроении мы отправимся к финальной части нашей поездки — в ущелье Бабы Яги. Здесь вас ждет 1,5-часовая прогулка на лошадях. Дорога пройдет по живописной горной тропе: приготовьтесь к спускам, подъемам и даже пересечению маленькой горной речки вброд. В конце прогулки сделаем привал у уютного лесного водопада.

А на обратном пути по желанию заедем на частную винодельню, где вы продегустируете напитки разной крепости.

Организационные детали

Поездка пройдет на комфортабельном автомобиле Киа Рио. Заберу вас от Сочи, Адлера или другого населенного пункта вдоль дороги до Абхазии и привезу обратно.

Трансфер из Красной Поляны или поселков с другой стороны Сочи оплачивается отдельно (Дагомыс — 2000 руб., Красная Поляна — 4000 руб.)

Возьмите с собой паспорт и наличные деньги. Если вы едете с ребенком, не забудьте его свидетельство о рождении. Если ребенок едет не с родителями, нужна нотариальная доверенность на выезд.

Дополнительные расходы