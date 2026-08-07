За один день с целой страной не познакомишься, но мы попытаемся! Начнем с истории Абхазии за чашкой кофе, устроим променад по старейшему курорту и отобедаем собственноручно пойманным уловом на форелевом хозяйстве. Затем прикоснемся к культуре и традициям абхазов в этнопарке. А напоследок отправимся на прогулку по живописному лесному ущелью — верхом на лошадях.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Кофе на пляже и знакомство с Гагрой

Давайте начнем наше путешествие красиво! Я отвезу вас на дикий пляж, где нет туристов, и приготовлю вкусный кофе в турке (или чай по желанию). Любуясь прибрежными волнами, мы поговорим про историю Абхазии. А затем, зарядившись положительной энергией, отправимся в старую Гагру. Я покажу легендарный ресторан «Гагрипш», с которого началась официальная история курорта, и мы прогуляемся по парку Принца Ольденбургского до величественной колоннады. По желанию можно заменить эти локации на атмосферные заброшки.

Форель на обед

Держим путь к одному из старейших форелевых хозяйств Абхазии. Там вы пройдете по лесу вдоль красивой реки Мчишта, а еще увидите остатки древнего скального монастыря. Любители рыбалки смогут испытать свои силы, а выловленную форель тут же приготовят работники хозяйства. Здесь же и пообедаем — с великолепным видом на реку.

Этнопарк и традиционные ремесла

Следующая точка маршрута — этнопарк, где вы поближе познакомитесь с бытом абхазов. Заглянете в хозяйский дом и на кухню, узнаете о значении национальной одежды, а еще приобщитесь к традиционным ремеслам. Тут есть и гончарная мастерская, где изготавливают посуду из глины, кузница и производство табачных изделий. Если мастер будет на месте, вы сможете принять участие в мастер-классе и сделать что-то своими руками.

Прогулка на лошадях по горной тропинке

В хорошем настроении мы отправимся к финальной части нашей поездки — в ущелье Бабы Яги. Здесь вас ждет 1,5-часовая прогулка на лошадях. Дорога пройдет по живописной горной тропе: приготовьтесь к спускам, подъемам и даже пересечению маленькой горной речки вброд. В конце прогулки сделаем привал у уютного лесного водопада.

А на обратном пути по желанию заедем на частную винодельню, где вы продегустируете напитки разной крепости.

Организационные детали

Экскурсия начинается на территории Абхазии, в стоимость также входит трансфер из Сочи в Абхазию и обратно

Поездка пройдет на комфортабельном автомобиле Киа Рио. Заберу вас от Сочи, Адлера или другого населенного пункта вдоль дороги до Абхазии и привезу обратно.

Трансфер из Красной Поляны или поселков с другой стороны Сочи оплачивается отдельно (Дагомыс — 2000 ₽, Красная Поляна — 4000 ₽)

Возьмите с собой наличные деньги.

Дополнительные расходы

Вход на форелевое хозяйство — 250 ₽/чел., дети — бесплатно

1 кг улова — 1200 ₽. После поимки рыбу взвешивают и готовят.

Вход в этнопарк — 600 ₽/чел.

Аренда 1 лошади для конной прогулки — 1500 ₽

Пересечение границы