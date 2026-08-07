Описание экскурсии
Кофе на пляже и знакомство с Гагрой
Давайте начнем наше путешествие красиво! Я отвезу вас на дикий пляж, где нет туристов, и приготовлю вкусный кофе в турке (или чай по желанию). Любуясь прибрежными волнами, мы поговорим про историю Абхазии. А затем, зарядившись положительной энергией, отправимся в старую Гагру. Я покажу легендарный ресторан «Гагрипш», с которого началась официальная история курорта, и мы прогуляемся по парку Принца Ольденбургского до величественной колоннады. По желанию можно заменить эти локации на атмосферные заброшки.
Форель на обед
Держим путь к одному из старейших форелевых хозяйств Абхазии. Там вы пройдете по лесу вдоль красивой реки Мчишта, а еще увидите остатки древнего скального монастыря. Любители рыбалки смогут испытать свои силы, а выловленную форель тут же приготовят работники хозяйства. Здесь же и пообедаем — с великолепным видом на реку.
Этнопарк и традиционные ремесла
Следующая точка маршрута — этнопарк, где вы поближе познакомитесь с бытом абхазов. Заглянете в хозяйский дом и на кухню, узнаете о значении национальной одежды, а еще приобщитесь к традиционным ремеслам. Тут есть и гончарная мастерская, где изготавливают посуду из глины, кузница и производство табачных изделий. Если мастер будет на месте, вы сможете принять участие в мастер-классе и сделать что-то своими руками.
Прогулка на лошадях по горной тропинке
В хорошем настроении мы отправимся к финальной части нашей поездки — в ущелье Бабы Яги. Здесь вас ждет 1,5-часовая прогулка на лошадях. Дорога пройдет по живописной горной тропе: приготовьтесь к спускам, подъемам и даже пересечению маленькой горной речки вброд. В конце прогулки сделаем привал у уютного лесного водопада.
А на обратном пути по желанию заедем на частную винодельню, где вы продегустируете напитки разной крепости.
Организационные детали
- Экскурсия начинается на территории Абхазии, в стоимость также входит трансфер из Сочи в Абхазию и обратно
- Поездка пройдет на комфортабельном автомобиле Киа Рио. Заберу вас от Сочи, Адлера или другого населенного пункта вдоль дороги до Абхазии и привезу обратно.
- Трансфер из Красной Поляны или поселков с другой стороны Сочи оплачивается отдельно (Дагомыс — 2000 ₽, Красная Поляна — 4000 ₽)
- Возьмите с собой наличные деньги.
Дополнительные расходы
- Вход на форелевое хозяйство — 250 ₽/чел., дети — бесплатно
- 1 кг улова — 1200 ₽. После поимки рыбу взвешивают и готовят.
- Вход в этнопарк — 600 ₽/чел.
- Аренда 1 лошади для конной прогулки — 1500 ₽
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
- Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
- Дети до 14 лет — загранпаспорт
- Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
- Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией