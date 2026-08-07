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Индивидуальный экотур по Абхазии: этнопарк, форель и ущелье

Выпить кофе на диком пляже, познакомиться с Гагрой и исследовать горный лес на конной прогулке
За один день с целой страной не познакомишься, но мы попытаемся! Начнем с истории Абхазии за чашкой кофе, устроим променад по старейшему курорту и отобедаем собственноручно пойманным уловом на форелевом хозяйстве. Затем прикоснемся к культуре и традициям абхазов в этнопарке. А напоследок отправимся на прогулку по живописному лесному ущелью — верхом на лошадях.
Индивидуальный экотур по Абхазии: этнопарк, форель и ущелье
Индивидуальный экотур по Абхазии: этнопарк, форель и ущелье
Индивидуальный экотур по Абхазии: этнопарк, форель и ущелье

Описание экскурсии

Кофе на пляже и знакомство с Гагрой

Давайте начнем наше путешествие красиво! Я отвезу вас на дикий пляж, где нет туристов, и приготовлю вкусный кофе в турке (или чай по желанию). Любуясь прибрежными волнами, мы поговорим про историю Абхазии. А затем, зарядившись положительной энергией, отправимся в старую Гагру. Я покажу легендарный ресторан «Гагрипш», с которого началась официальная история курорта, и мы прогуляемся по парку Принца Ольденбургского до величественной колоннады. По желанию можно заменить эти локации на атмосферные заброшки.

Форель на обед

Держим путь к одному из старейших форелевых хозяйств Абхазии. Там вы пройдете по лесу вдоль красивой реки Мчишта, а еще увидите остатки древнего скального монастыря. Любители рыбалки смогут испытать свои силы, а выловленную форель тут же приготовят работники хозяйства. Здесь же и пообедаем — с великолепным видом на реку.

Этнопарк и традиционные ремесла

Следующая точка маршрута — этнопарк, где вы поближе познакомитесь с бытом абхазов. Заглянете в хозяйский дом и на кухню, узнаете о значении национальной одежды, а еще приобщитесь к традиционным ремеслам. Тут есть и гончарная мастерская, где изготавливают посуду из глины, кузница и производство табачных изделий. Если мастер будет на месте, вы сможете принять участие в мастер-классе и сделать что-то своими руками.

Прогулка на лошадях по горной тропинке

В хорошем настроении мы отправимся к финальной части нашей поездки — в ущелье Бабы Яги. Здесь вас ждет 1,5-часовая прогулка на лошадях. Дорога пройдет по живописной горной тропе: приготовьтесь к спускам, подъемам и даже пересечению маленькой горной речки вброд. В конце прогулки сделаем привал у уютного лесного водопада.

А на обратном пути по желанию заедем на частную винодельню, где вы продегустируете напитки разной крепости.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается на территории Абхазии, в стоимость также входит трансфер из Сочи в Абхазию и обратно
  • Поездка пройдет на комфортабельном автомобиле Киа Рио. Заберу вас от Сочи, Адлера или другого населенного пункта вдоль дороги до Абхазии и привезу обратно.
  • Трансфер из Красной Поляны или поселков с другой стороны Сочи оплачивается отдельно (Дагомыс — 2000 ₽, Красная Поляна — 4000 ₽)
  • Возьмите с собой наличные деньги.

Дополнительные расходы

  • Вход на форелевое хозяйство — 250 ₽/чел., дети — бесплатно
  • 1 кг улова — 1200 ₽. После поимки рыбу взвешивают и готовят.
  • Вход в этнопарк — 600 ₽/чел.
  • Аренда 1 лошади для конной прогулки — 1500 ₽

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
  • Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
  • Дети до 14 лет — загранпаспорт
  • Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
  • Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад
Влад — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 430 туристов
Я организую индивидуальные поездки по Сочи, Красной Поляне и всей территории Абхазии — местам, которые я люблю за зелёные улицы, чистое море, солнечную погоду и богатую историю архитектуры. С радостью
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берусь за каждый заказ. Я пришёл в профессию благодаря таланту организатора: долгое время бесплатно проводил поездки для друзей по России и Европе, а затем прошёл обучение на гида-экскурсовода. Сейчас я предлагаю индивидуальные маршруты на комфортабельном автомобиле без спешки, с возможностью изменять программу. Если захотите, можем устроить пикник на полянке в замшелом лесу, наслаждаться морем и кидать камушки или провожать солнце за горизонт на панорамном пирсе с бокалом вина. Моя цель — сделать нашу поездку лучшим днём вашего отдыха!

Входит в следующие категории Сочи

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