ежедневно в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00

Конная прогулка по тисо-самшитовой роще

Насладиться природой и подружиться с лошадьми в окрестностях Сочи

Такая прогулка в Сочи — удовольствие в квадрате! Ведь вы будете любоваться нашими субтропиками, катаясь на великолепных лошадях.

Заодно подышите свежим воздухом и сделаете интересные фотографии.

Прогулки проходят с инструкторами и в спокойном ритме, подойдут даже для новичков и детей.
Конная прогулка по тисо-самшитовой роще
Конная прогулка по тисо-самшитовой роще
Конная прогулка по тисо-самшитовой роще
Конная прогулка по тисо-самшитовой роще
Конная прогулка по тисо-самшитовой роще
Конная прогулка по тисо-самшитовой роще
Конная прогулка по тисо-самшитовой роще
Конная прогулка по тисо-самшитовой роще
Конная прогулка по тисо-самшитовой роще
Конная прогулка по тисо-самшитовой роще
Конная прогулка по тисо-самшитовой роще
Конная прогулка по тисо-самшитовой роще

Что вас ожидает

Сочинские джунгли и лошадки

Мы отвезем вас на конную базу в районе реки Кудепста — это проверенное место, где живут счастливые и здоровые животные. Для каждого из вас подберут лошадь, помогут правильно на нее забраться и объяснят, как обращаться с этими прекрасными созданиями.

Вместе с тремя инструкторами вы отправитесь на конную прогулку спокойным шагом вдоль реки и даже дважды перейдете ее. Вокруг раскинутся живописные пейзажи с буйной растительностью. Вы доедете до тихой заводи, где в жаркий день по желанию искупаетесь.

📸 Наши инструкторы всегда рады сфотографировать вас на коне.

Организационные детали

  • До места старта прогулки и обратно мы довезем вас на комфортабельном автомобиле
  • Прогулка возможна для путешественников весом не более 100 кг; дети от 3 лет могут ехать на одной лошади со взрослыми; дети от 5-7 лет могут ехать самостоятельно на усмотрение взрослых
  • Прогулка проводится круглый год, кроме дождливых дней. В случае дождя мы предложим вам перенос или вернем деньги.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
от ближайшей к вам остановки или КПП крупных отелей
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

ежедневно в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00

Наталья
Наталья
Гиды с краеведческим образованием, мы покажем вам все интересные места в Сочи. На наших экскурсиях вы узнаете много интересного о городе и его истории, влюбитесь в это удивительное место! Рассказываем с чувством юмора и прислушиваемся к пожеланиям путешественников. Сделаем ваш день незабываемым!
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