ежедневно в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00

Что вас ожидает

Сочинские джунгли и лошадки

Мы отвезем вас на конную базу в районе реки Кудепста — это проверенное место, где живут счастливые и здоровые животные. Для каждого из вас подберут лошадь, помогут правильно на нее забраться и объяснят, как обращаться с этими прекрасными созданиями.

Вместе с тремя инструкторами вы отправитесь на конную прогулку спокойным шагом вдоль реки и даже дважды перейдете ее. Вокруг раскинутся живописные пейзажи с буйной растительностью. Вы доедете до тихой заводи, где в жаркий день по желанию искупаетесь.

📸 Наши инструкторы всегда рады сфотографировать вас на коне.

Организационные детали