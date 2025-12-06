ежедневно в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00

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очень хорошим. Из трудного. По описанию нас должны были на комфортабельном автомобиле доставить к месту начала экскурсии. Приехал старенький, прокуренный рено логан. Я не в обиде, логан тоже хорошая машина, но вот запах для нас с ребёнком некурящих дам, был трудно выносим. Но потерпели. Далее чудесная дорога среди холмов и долин. Все нас приехало три человека - мы с дочкой 14 лет и молодая девушка. Приехали мы в маленькую деревушку на склоне. Около ограды стояли небольшие росточком лошадки. Нам всем выделили лошадь, помогли взобраться. Но вот если я на лошади уже пару раз каталась, то дочери был нужен инструктаж - как сесть, как держать повод, как привести лошадь в движение. Наш инструктор - юноша юный, не представился, потому имени не знаю, все свое внимание обрушил на юную даму. Я его понимаю, но они укатили за разговором вперёд, а мы с дочкой стали как-то справляться сами. Лошади не сильно хотели уходить от дома. В конце концов нам посоветовали частью повода хлестнуть посильнее… а если никто этого не умеет? Кое как двинулись мы в путь. Никаких шлемов и экипировки нет. А дорога скальные породы, сплошной камень. Лошадки и вправду очень спокойные, но все равно, меня накрывало тревогой, что если дочь упадёт, то головой об камни, а юноша опять же был впереди и с дамой. Весна видимо. Только когда спуск был завершен, около 40 минут, мы пошли по руслу реки - меня чуть отпустило. Далее было время отдохнуть, Лошади стояли, мы исследовали окрестности рощи, красиво вокруг невероятно, после отдыха, повернули к дому. Подъем легче чем спуск, да и лошади понимали, что идут домой, подгонять не приходилось. Что в завершении… я понимаю, что люди что там живут, на лошади взрастают с детства, что они опытные всадники. Но если вы зовете в поездку родителей и детей, то надо понимать, что за 6000 за двоих хочется получить безопасный отдых. Не все владеют искусством верховой езды в таких условиях.