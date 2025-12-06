ежедневно в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00

Групповая экскурсия на лошадях по тисо-самшитовой роще в Сочи предлагает уникальный опыт для всех, кто хочет насладиться природой и спокойствием.
Под руководством опытных инструкторов участники отправляются в путешествие вдоль реки Кудепста, наслаждаясь видами и возможностью сделать отличные фотографии.
Прогулка подходит для всех возрастов и проводится в комфортном темпе, что делает её доступной даже для детей
Под руководством опытных инструкторов участники отправляются в путешествие вдоль реки Кудепста, наслаждаясь видами и возможностью сделать отличные фотографии.
Прогулка подходит для всех возрастов и проводится в комфортном темпе, что делает её доступной даже для детей
5 причин купить эту экскурсию
- 🐴 Прогулка на лошадях для всех
- 🌿 Живописные субтропические пейзажи
- 📸 Возможность сделать красивые фото
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🚗 Комфортный трансфер до места
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для конной прогулки по тисо-самшитовой роще - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и природа радует буйством красок. В октябре и апреле также можно насладиться прогулкой, но стоит учитывать возможные дожди. В зимние месяцы прогулки возможны, но погода может быть менее предсказуемой.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Тисо-самшитовая роща
Описание экскурсии
Сочинские джунгли и лошадки
Мы отвезем вас на конную базу в районе реки Кудепста — это проверенное место, где живут счастливые и здоровые животные. Для каждого из вас подберут лошадь, помогут правильно на неё забраться и объяснят, как обращаться с этими прекрасными созданиями.
Вместе с тремя инструкторами вы отправитесь на конную прогулку спокойным шагом вдоль реки и даже дважды перейдёте её. Вокруг раскинутся живописные пейзажи с буйной растительностью. Вы доедете до тихой заводи, где в жаркий день по желанию искупаетесь.
Наши инструкторы всегда рады сфотографировать вас на коне!
Организационные детали
- До места старта прогулки и обратно мы довезём вас на комфортабельном автомобиле
- Прогулка возможна для путешественников весом не более 100 кг; дети от 3 лет могут ехать на одной лошади со взрослыми; дети от 5-7 лет могут ехать самостоятельно на усмотрение взрослых
- Прогулка проводится круглый год, кроме дождливых дней. В случае дождя мы предложим вам перенос или вернём деньги.
ежедневно в 14:00 и 16:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|3200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От ближайшей к вам остановки или КПП крупных отелей
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 2 часа 50 минут
Провели экскурсии для 1068 туристов
Мы покажем вам все интересные места в Сочи. На наших программах вы влюбитесь в это удивительное место! Прислушиваемся к вашим пожеланиям, поэтому сделаем ваш день незабываемым!
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на последних 30 из 48 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Второй раз каталась в этом месте. Супер пейзажно, лошади ухоженные, место очаровательное, даже по реке идут. Организаторы классные, все расскажут, помогут, про местность закинут интересных фактов + шутки. В общем, рекомендую от души 🥰
Наталья
Ответ организатора:
Благодарим за доверие и отзыв!
С Уважением! Приезжайте еще!
С Уважением! Приезжайте еще!
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Всё прошло замечательно. Рекомендую!
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Бронировала накануне, видимо поэтому пришлось самой звонить и подтверждать. Но мы быстро обо всем договорились, согласовали время и место встречи.
Инструкторы, да и все люди на этой конюшни очень душевные, сразу
Инструкторы, да и все люди на этой конюшни очень душевные, сразу
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Д
Экскурсия прошла великолепно!
Понравилось абсолютно все. До места прогулки довезли на автомобиле, достаточно быстро и с музыкой. От водителя узнали много чего интересного о Сочи, по дороге все рассказывал и показывал.
На
Понравилось абсолютно все. До места прогулки довезли на автомобиле, достаточно быстро и с музыкой. От водителя узнали много чего интересного о Сочи, по дороге все рассказывал и показывал.
На
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Долго думала, прежде чем сформулировать и собрать все впечатления воедино. Поездка стоит того, что бы ее порекомендовать к посещению. Лошади, природа, все это настолько прекрасно, что впечатление все равно осталось
Наталья
Ответ организатора:
Анна! Благодарим вас за отзыв. Для нас это важно, что бы стать лучше. Очень сожалеем что не смотря на то,
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Мы катались всей семьёй вчетвером 22 июня. Забрали на комфортабельном автомобиле от отеля. Очень понравилось прогулка. Поначалу я немного нервничала, так как впервые предстояло ехать на лошади. Но инструктора всё объяснили, к каждому подошли, помогли забраться на лошадь. Места, где проходила прогулка, очень живописные. Была возможность неторопливо искупаться в реке. Сделать фото. Я в восторге! Спасибо.
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