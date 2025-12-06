ежедневно в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00

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Конная прогулка по тисо-самшитовой роще

Насладитесь конной прогулкой в Сочи среди живописных субтропиков. Подходит для всех, включая детей. Отличный способ провести время на свежем воздухе
Групповая экскурсия на лошадях по тисо-самшитовой роще в Сочи предлагает уникальный опыт для всех, кто хочет насладиться природой и спокойствием.

Под руководством опытных инструкторов участники отправляются в путешествие вдоль реки Кудепста, наслаждаясь видами и возможностью сделать отличные фотографии.

Прогулка подходит для всех возрастов и проводится в комфортном темпе, что делает её доступной даже для детей
4.4
48 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🐴 Прогулка на лошадях для всех
  • 🌿 Живописные субтропические пейзажи
  • 📸 Возможность сделать красивые фото
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🚗 Комфортный трансфер до места

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для конной прогулки по тисо-самшитовой роще - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и природа радует буйством красок. В октябре и апреле также можно насладиться прогулкой, но стоит учитывать возможные дожди. В зимние месяцы прогулки возможны, но погода может быть менее предсказуемой.
Сейчас август — это идеальное время.
Конная прогулка по тисо-самшитовой роще
Конная прогулка по тисо-самшитовой роще
Конная прогулка по тисо-самшитовой роще

Что можно увидеть

  • Тисо-самшитовая роща

Описание экскурсии

Сочинские джунгли и лошадки

Мы отвезем вас на конную базу в районе реки Кудепста — это проверенное место, где живут счастливые и здоровые животные. Для каждого из вас подберут лошадь, помогут правильно на неё забраться и объяснят, как обращаться с этими прекрасными созданиями.

Вместе с тремя инструкторами вы отправитесь на конную прогулку спокойным шагом вдоль реки и даже дважды перейдёте её. Вокруг раскинутся живописные пейзажи с буйной растительностью. Вы доедете до тихой заводи, где в жаркий день по желанию искупаетесь.

Наши инструкторы всегда рады сфотографировать вас на коне!

Организационные детали

  • До места старта прогулки и обратно мы довезём вас на комфортабельном автомобиле
  • Прогулка возможна для путешественников весом не более 100 кг; дети от 3 лет могут ехать на одной лошади со взрослыми; дети от 5-7 лет могут ехать самостоятельно на усмотрение взрослых
  • Прогулка проводится круглый год, кроме дождливых дней. В случае дождя мы предложим вам перенос или вернём деньги.

ежедневно в 14:00 и 16:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник3200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От ближайшей к вам остановки или КПП крупных отелей
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 2 часа 50 минут
Провели экскурсии для 1068 туристов
Мы покажем вам все интересные места в Сочи. На наших программах вы влюбитесь в это удивительное место! Прислушиваемся к вашим пожеланиям, поэтому сделаем ваш день незабываемым!

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на последних 30 из 48 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
39
4
2
3
3
2
3
1
1
Anastasia
Второй раз каталась в этом месте. Супер пейзажно, лошади ухоженные, место очаровательное, даже по реке идут. Организаторы классные, все расскажут, помогут, про местность закинут интересных фактов + шутки. В общем, рекомендую от души 🥰
Второй раз каталась в этом месте. Супер пейзажно, лошади ухоженные, место очаровательное, даже по реке идут.
Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Благодарим за доверие и отзыв!
С Уважением! Приезжайте еще!
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Тимур
Всё прошло замечательно. Рекомендую!
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Дарья
Бронировала накануне, видимо поэтому пришлось самой звонить и подтверждать. Но мы быстро обо всем договорились, согласовали время и место встречи.
Инструкторы, да и все люди на этой конюшни очень душевные, сразу
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видно, что любят животных и умеют с ними обращаться.
Сама прогулка была организована хорошо. Дали краткие инструкции и сразу поехали. И этого более чем достаточно.
Читала много отзывов про «крики и грубость». Этого не было даже близко. Понятно, что какую то инструкцию/подсказку в процессе прогулки инструктор кричит. Но лишь для того, чтобы человек услышал. Не более. Все были очень вежливые.
Сама роща не впечатлила. Много компаний, которые засели у речки с горячительным, по пути.
Ну и жаль, что ничего не рассказали в принципе про природу и особенности этой рощи. Было бы очень интересно послушать, на привале, например.
Если оценивать исключительно, как прогулку на лошадях, то все хорошо.

Бронировала накануне, видимо поэтому пришлось самой звонить и подтверждать. Но мы быстро обо всем договорились, согласовали время и место встречи.
Бронировала накануне, видимо поэтому пришлось самой звонить и подтверждать. Но мы быстро обо всем договорились, согласовали время и место встречи.
Бронировала накануне, видимо поэтому пришлось самой звонить и подтверждать. Но мы быстро обо всем договорились, согласовали время и место встречи.
Бронировала накануне, видимо поэтому пришлось самой звонить и подтверждать. Но мы быстро обо всем договорились, согласовали время и место встречи.
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Д
Экскурсия прошла великолепно!
Понравилось абсолютно все. До места прогулки довезли на автомобиле, достаточно быстро и с музыкой. От водителя узнали много чего интересного о Сочи, по дороге все рассказывал и показывал.
На
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самой прогулке сопровождал инструктор, который отвечал на любые вопросы о лошадях и самой прогулке, о месте по которому она проходила.
Лошади очень ухоженные и спокойные, заметно, что их любят и заботиться о них. Они хорошо знают дорогу и спокойно идут друг за другом. Можно взять с собой лакомство и угостить их во время прогулки.
Спасибо всем за чудесно проведенное время!

Экскурсия прошла великолепно!
Экскурсия прошла великолепно!
Экскурсия прошла великолепно!
Экскурсия прошла великолепно!
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Михалина
Долго думала, прежде чем сформулировать и собрать все впечатления воедино. Поездка стоит того, что бы ее порекомендовать к посещению. Лошади, природа, все это настолько прекрасно, что впечатление все равно осталось
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очень хорошим. Из трудного. По описанию нас должны были на комфортабельном автомобиле доставить к месту начала экскурсии. Приехал старенький, прокуренный рено логан. Я не в обиде, логан тоже хорошая машина, но вот запах для нас с ребёнком некурящих дам, был трудно выносим. Но потерпели. Далее чудесная дорога среди холмов и долин. Все нас приехало три человека - мы с дочкой 14 лет и молодая девушка. Приехали мы в маленькую деревушку на склоне. Около ограды стояли небольшие росточком лошадки. Нам всем выделили лошадь, помогли взобраться. Но вот если я на лошади уже пару раз каталась, то дочери был нужен инструктаж - как сесть, как держать повод, как привести лошадь в движение. Наш инструктор - юноша юный, не представился, потому имени не знаю, все свое внимание обрушил на юную даму. Я его понимаю, но они укатили за разговором вперёд, а мы с дочкой стали как-то справляться сами. Лошади не сильно хотели уходить от дома. В конце концов нам посоветовали частью повода хлестнуть посильнее… а если никто этого не умеет? Кое как двинулись мы в путь. Никаких шлемов и экипировки нет. А дорога скальные породы, сплошной камень. Лошадки и вправду очень спокойные, но все равно, меня накрывало тревогой, что если дочь упадёт, то головой об камни, а юноша опять же был впереди и с дамой. Весна видимо. Только когда спуск был завершен, около 40 минут, мы пошли по руслу реки - меня чуть отпустило. Далее было время отдохнуть, Лошади стояли, мы исследовали окрестности рощи, красиво вокруг невероятно, после отдыха, повернули к дому. Подъем легче чем спуск, да и лошади понимали, что идут домой, подгонять не приходилось. Что в завершении… я понимаю, что люди что там живут, на лошади взрастают с детства, что они опытные всадники. Но если вы зовете в поездку родителей и детей, то надо понимать, что за 6000 за двоих хочется получить безопасный отдых. Не все владеют искусством верховой езды в таких условиях.

Долго думала, прежде чем сформулировать и собрать все впечатления воедино. Поездка стоит того, что бы ее
Долго думала, прежде чем сформулировать и собрать все впечатления воедино. Поездка стоит того, что бы ее
Долго думала, прежде чем сформулировать и собрать все впечатления воедино. Поездка стоит того, что бы ее
Долго думала, прежде чем сформулировать и собрать все впечатления воедино. Поездка стоит того, что бы ее
Долго думала, прежде чем сформулировать и собрать все впечатления воедино. Поездка стоит того, что бы ее
Долго думала, прежде чем сформулировать и собрать все впечатления воедино. Поездка стоит того, что бы ее
Долго думала, прежде чем сформулировать и собрать все впечатления воедино. Поездка стоит того, что бы ее
Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Анна! Благодарим вас за отзыв. Для нас это важно, что бы стать лучше. Очень сожалеем что не смотря на то,
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что вы пишите много хорошего о нашей прогулке, все таки есть то, что вам не понравилось. Обязательно учтем все ваши пожелания и исправим. По поводу безопасности, мы соблюдаем все инструкции, лошади обучены и спокойные, прогулка совершается строго спокойным шагом. Инструктор обязательно объясняет как управлять лошадью. Вас было три человека, поэтому был один инструктор и он всегда едет впереди, но всегда контролирует прогулку. Если группа больше тогда два инструтора впереди и в конце. Лошади всегда идут друг за другом, такие правила. Шлемы у нас есть, по просьбам гостей выдаем. С инструктором проведена беседа, он делал все по правилам. Мы отвечаем за безопасность наших гостей. В авто не курят, просто водитель курящий человек и поэтому видимо от него был запах курева.
С Уважением Наталья

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Татьяна
Мы катались всей семьёй вчетвером 22 июня. Забрали на комфортабельном автомобиле от отеля. Очень понравилось прогулка. Поначалу я немного нервничала, так как впервые предстояло ехать на лошади. Но инструктора всё объяснили, к каждому подошли, помогли забраться на лошадь. Места, где проходила прогулка, очень живописные. Была возможность неторопливо искупаться в реке. Сделать фото. Я в восторге! Спасибо.
Мы катались всей семьёй вчетвером 22 июня. Забрали на комфортабельном автомобиле от отеля. Очень понравилось прогулка.
Мы катались всей семьёй вчетвером 22 июня. Забрали на комфортабельном автомобиле от отеля. Очень понравилось прогулка.
Мы катались всей семьёй вчетвером 22 июня. Забрали на комфортабельном автомобиле от отеля. Очень понравилось прогулка.
Мы катались всей семьёй вчетвером 22 июня. Забрали на комфортабельном автомобиле от отеля. Очень понравилось прогулка.
Мы катались всей семьёй вчетвером 22 июня. Забрали на комфортабельном автомобиле от отеля. Очень понравилось прогулка.
Мы катались всей семьёй вчетвером 22 июня. Забрали на комфортабельном автомобиле от отеля. Очень понравилось прогулка.
Мы катались всей семьёй вчетвером 22 июня. Забрали на комфортабельном автомобиле от отеля. Очень понравилось прогулка.
Мы катались всей семьёй вчетвером 22 июня. Забрали на комфортабельном автомобиле от отеля. Очень понравилось прогулка.
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