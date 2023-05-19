Увлекательный конный маршрут из Дагомыса (район Сочи) через горы в Уч-Дере к Чайным домикам: живописные виды по пути, природные и исторические достопримечательности. Дегустация чая с панорамным видом на море и Сочи.
Поедем верхом на лошадях через горы и реликтовые леса, мимо чайных плантаций и зарослей бамбука, наслаждаясь великолепными панорамами Сочи.
Поедем верхом на лошадях через горы и реликтовые леса, мимо чайных плантаций и зарослей бамбука, наслаждаясь великолепными панорамами Сочи.
Ближайшие даты:
19
мая
мая
20
мая
мая
21
мая
мая
26
мая
мая
27
мая
мая
28
мая
мая
Что вас ожидает:
- Окрестности Дагомыса и села Барановка и Уч-Дере
- Ущелье горной реки Восточный Дагомыс
- Чайные плантации
- Реликтовые леса
- Чайные домики
- Панорамные виды на Сочи и море
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет:Увлекательный конный маршрут через горы к Чайным домикам: живописные виды по пути, природные и исторические достопримечательности. Чайная дегустация с дегустацией меда, варенья, выпечки. Это место уже оценили по достоинству не только туристы, но и первые люди государств: Владимир Путин и канцлер Германии. Здесь, сидя на верандах Чайных домиков, любуясь ландшафтами горных пейзажей, и морским горизонтом, можно отведать чай в лучших традициях русского чаепития: со всевозможными лакомствами - южным медом, вареньем, румяными блинами и пирогами.
Советы по экипировке всадника:
• Одежда должна быть удобной и не мешать движениям:
- Подойдут хорошо разношенные, мягкие от использования штаны для верховой езды или просто удобные спортивные брюки (без толстых швов внутри) или плотные лосины, леггинсы.
- Шорты и шлепанцы — НЕ ПОДХОДЯЩАЯ одежда для верховой езды.
- Удобное нижнее бельё.
- Удобная закрытая обувь. Езда верхом разрешается только в обуви на гладкой подошве, свободно входящей в стремя, или с каблуком в 2-3 см. Желательно, чтобы голенище было закрыто (защищено от натирания о стремена и от пота лошади). Для недолгих маршрутов подойдут кроссовки на шнурках, кеды на толстой подошве. Летом на маршрутах с бродами удобны теккинговые сандалии (с толстой и твердой подошвой) - они быстро сохнут.
- Летом для большинства конных маршрутов Вам понадобится крем от солнца с высоким фактором защиты, а также головной убор.
- Мелочи для использования во время поездки очень удобно возить в сумочке на поясе.
- Защита от дождя не должна быть яркой и сильно шуршащей, чтобы не напугать лошадь.
пятница, суббота, воскресенье,"10:00","14:30"
Ответы на вопросы
- Что входит
- Прокат лошадей и амуниции
- Сопровождение гида и инструктора по верховой езде
- Что не входит
- Трансфер из Дагомыса (по предварительной договоренности, с предоплатой 100%)
- Прокат экипировки: шлем, краги
- Место начала и завершения?
- адрес: Дагомыс, Барановка, Березовый переулок, 5а
- Когда и сколько длится?
- Когда: пятница, суббота, воскресенье,"10:00","14:30"Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Советы по экипировке всадника:
- Одежда должна быть удобной и не мешать движениям:
- Подойдут хорошо разношенные, мягкие от использования штаны для верховой езды или просто удобные спортивные брюки (без толстых швов внутри) или плотные лосины, леггинсы.
- Шорты и шлепанцы - НЕ ПОДХОДЯЩАЯ одежда для верховой езды.
- Удобное нижнее бельё.
- Удобная закрытая обувь. Езда верхом разрешается только в обуви на гладкой подошве, свободно входящей в стремя, или с каблуком в 2-3 см. Желательно, чтобы голенище было закрыто (защищено от натирания о стремена и от пота лошади). Для недолгих маршрутов подойдут кроссовки на шнурках, кеды на толстой подошве. Летом на маршрутах с бродами удобны теккинговые сандалии (с толстой и твердой подошвой) - они быстро сохнут.
- Летом для большинства конных маршрутов Вам понадобится крем от солнца с высоким фактором защиты, а также головной убор.
- Мелочи для использования во время поездки очень удобно возить в сумочке на поясе.
- Защита от дождя не должна быть яркой и сильно шуршащей, чтобы не напугать лошадь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании