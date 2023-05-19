Что вас ждет:

Советы по экипировке всадника:

• Одежда должна быть удобной и не мешать движениям:

Подойдут хорошо разношенные, мягкие от использования штаны для верховой езды или просто удобные спортивные брюки (без толстых швов внутри) или плотные лосины, леггинсы.

Шорты и шлепанцы — НЕ ПОДХОДЯЩАЯ одежда для верховой езды.

Удобное нижнее бельё.

Удобная закрытая обувь. Езда верхом разрешается только в обуви на гладкой подошве, свободно входящей в стремя, или с каблуком в 2-3 см. Желательно, чтобы голенище было закрыто (защищено от натирания о стремена и от пота лошади). Для недолгих маршрутов подойдут кроссовки на шнурках, кеды на толстой подошве. Летом на маршрутах с бродами удобны теккинговые сандалии (с толстой и твердой подошвой) - они быстро сохнут.

Летом для большинства конных маршрутов Вам понадобится крем от солнца с высоким фактором защиты, а также головной убор.

Мелочи для использования во время поездки очень удобно возить в сумочке на поясе.

Защита от дождя не должна быть яркой и сильно шуршащей, чтобы не напугать лошадь.

Увлекательный конный маршрут через горы к Чайным домикам: живописные виды по пути, природные и исторические достопримечательности. Чайная дегустация с дегустацией меда, варенья, выпечки. Это место уже оценили по достоинству не только туристы, но и первые люди государств: Владимир Путин и канцлер Германии. Здесь, сидя на верандах Чайных домиков, любуясь ландшафтами горных пейзажей, и морским горизонтом, можно отведать чай в лучших традициях русского чаепития: со всевозможными лакомствами - южным медом, вареньем, румяными блинами и пирогами.