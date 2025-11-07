Водная прогулка
Пикник у реки Шахе, прогулка по колхидскому лесу и поездка к 33 водопадам
Из Сочи - по красивым природным местам с живыми беседами об истории, природе и географии края
Начало: В центре Сочи
13 дек в 09:00
14 дек в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Тайна людей ущелья: путешествие по долине реки Шахе
Погрузитесь в загадочную историю долины реки Шахе, где когда-то жили уникальные народы. Завтрак на краю земли и купание в горной реке
Начало: Вокзал Дагомыс
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
На краю земли - волшебный мир Солох-Аула
Путешествие по живописным окрестностям Лазаревского района: горы, реки и колхидский лес ждут вас на этой уникальной экскурсии
Начало: По договоренности
Завтра в 09:30
11 апр в 09:30
16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ннадежда7 ноября 2025Спасибо огромное, Сергею, за экскурсию.
Он рассказал нам много интересной исторической информации, путешествие проходит очень комфортно. Солохаул красивое место в любое
- ВВадим6 ноября 2025Прекрасная экскурсия с чутким гидом Сергеем. Всё подстраивает под ваши желания и ожидания. Полный комфорт и классная атмосфера, замечательные места!
- ММария23 сентября 2025Замечательная поездка. Красивая природа, интересный маршрут, комфортная машина. Сергей грамотный рассказчик, глубоко заинтересован темой экскурсии. С ним приятно и легко
- ТТатьяна23 сентября 2025Если после городской суеты захочется буквально через час оказаться там, где время течёт неспешно уже сотни лет, то это сюда.
- ЕЕлена28 мая 2025Путешествие с Сергеем - это клубок впечатлений из потрясающих видов Кавказа исторических фактов и теорий, много из которых вы больше ни от кого не услышите. Масса впечатлений. Великолепно.
- ММарина11 мая 2025Великолепная экскурсия, все абсолютно комфортно и по обьему информации и по маршруту. Искренне рекомендую к посещению. Локации очень зрелищные! Отдельное спасибо за фотосессию на протяжении всей экскурсии 🙏
- ЮЮлия2 апреля 2025Спасибо за экскурсию, отлично провели время! Природа прекрасна, блинчики наивкуснейшие, маршрут интересный.
- ААлександр31 марта 2025Хотя со времени экскурсии и прошло много времени, но до сих пор остались самые теплые впечатления от экскурсии и от
- ВВарвара30 марта 2025Запрос на экскурсию - с акцентом на впечатления, чем она и была наполнена: живописные локации и приятные эмоции, приправлена историческими
- ВВиктория28 марта 2025Очень советую. Очень интересно и увлекательно. Незабываемые впечатления.
- ААлена26 марта 2025Очень природно красивая экскурсия, и замечательный Сергей! Рекомендую!
- ННаталья21 февраля 2025Интересная экскурсия с приятным гидом. Сергей создал комфортную атмосферу, и даже снег и прохладная погода не помешали насладиться красотой природы. Узнали много нового, отлично провели время.
- ЮЮлия29 ноября 2024Экскурсия прошла на высшем уровне начиная от сервиса и заканчивая подачей материала, но расскажу обо всем по порядку…
Сергей нас встретил
- ЕЕлена2 августа 2024Очень понравилась экскурсия, все проходило спокойно, понятный и приятный гид Сергей, рассказал много интересного об истории края, показал достопримечательности и
- ССветлана30 июля 2024Безумно интересная экскурсия, которая знакомила нас с историей Дагомыса. Мы были на майских праздниках, когда не так жарко и водопады
- ДДарья29 июля 2024Очень классная экскурсия! было полное ощущение, что нас прокатил по любимым местам хороший друг из Сочи)) Мы увидели много очень
- ДДмитрий22 июля 2024Отдыхали семьёй в Сочи. Решили прогуляться по окрестным природным достопримечательностям и выбрали тур, предложенный Сергеем. Уже через пару минут поняли, что не прогадали. Сергей тонко чувствует людей, умеет создать комфортную атмосферу, подстраивает маршрут под возможности и желания. Спасибо большое.
- ААлексей1 июля 2024Все прошло отлично! И с точки зрения оргвопросов, и по содержанию. Сергей - отличный организатор, владеет материалом, очень внимательный к
- ЛЛюбовь1 сентября 2022Выходной прошёл плодотворно! Прогулка была длительная и довольно интересная. Невероятные ощущения, слушать историю далёкого от нас прошлого, трогать и видеть
- ННиколь20 августа 2022Я в восторге!! 👏 Спасибо за замечательную экскурсию!!! Целый день погружения в загадочный мир людей ущелья, оставил неизгладимое впечатление!! Понравилось,
