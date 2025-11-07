Мои заказы

Из Дагомыса – экскурсии в Сочи

Найдено 3 экскурсии в категории «Из Дагомыса» в Сочи, цены от 12 000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Пикник у реки Шахе, прогулка по колхидскому лесу и поездка к 33 водопадам
На машине
7 часов
42 отзыва
Водная прогулка
Пикник у реки Шахе, прогулка по колхидскому лесу и поездка к 33 водопадам
Из Сочи - по красивым природным местам с живыми беседами об истории, природе и географии края
Начало: В центре Сочи
13 дек в 09:00
14 дек в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Тайна людей ущелья: путешествие по долине реки Шахе
На машине
На воздушном шаре
6.5 часов
20 отзывов
Водная прогулка
Тайна людей ущелья: путешествие по долине реки Шахе
Погрузитесь в загадочную историю долины реки Шахе, где когда-то жили уникальные народы. Завтрак на краю земли и купание в горной реке
Начало: Вокзал Дагомыс
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 500 ₽ за всё до 4 чел.
На краю земли - волшебный мир Солох-Аула
На машине
5 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
На краю земли - волшебный мир Солох-Аула
Путешествие по живописным окрестностям Лазаревского района: горы, реки и колхидский лес ждут вас на этой уникальной экскурсии
Начало: По договоренности
Завтра в 09:30
11 апр в 09:30
16 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • н
    надежда
    7 ноября 2025
    Тайна людей ущелья: путешествие по долине реки Шахе
    Спасибо огромное, Сергею, за экскурсию.
    Он рассказал нам много интересной исторической информации, путешествие проходит очень комфортно. Солохаул красивое место в любое
    читать дальше

    время года - горы, река, чайные плантации. А когда все это еще сопровождается горячим чаем, блинами и приятной компанией, то это 100 из 100.

  • В
    Вадим
    6 ноября 2025
    Тайна людей ущелья: путешествие по долине реки Шахе
    Прекрасная экскурсия с чутким гидом Сергеем. Всё подстраивает под ваши желания и ожидания. Полный комфорт и классная атмосфера, замечательные места!
  • М
    Мария
    23 сентября 2025
    Тайна людей ущелья: путешествие по долине реки Шахе
    Замечательная поездка. Красивая природа, интересный маршрут, комфортная машина. Сергей грамотный рассказчик, глубоко заинтересован темой экскурсии. С ним приятно и легко
    читать дальше

    общаться. Время экскурсии практически не ограничено. В конце дня по желанию можно искупаться в водопаде, в реке, в святом источнике или в море. Отличный день!

  • Т
    Татьяна
    23 сентября 2025
    Тайна людей ущелья: путешествие по долине реки Шахе
    Если после городской суеты захочется буквально через час оказаться там, где время течёт неспешно уже сотни лет, то это сюда.
    читать дальше

    Узнаете историю этих мест, культуру, быт и религию, побываете в местах красоты невероятной. Будут и смотровые площадки с видами до горизонта и уютные природные уголки. Красивые водопады, особенно плачующая стена и Молочный. Солохаул, где связь только через бесплатный таксофон у местной почты. Красивый монастырь и святой источник. Искупаться в чашах горной речки точно стоит насмелится. Невероятной вкусноты кофе и чай, который сварил нам Сергей на обрыве горной реки. Пышные и настоящие церковные пирожки от бабулек. Чайная плантация и история бизнеса, который можно стартовать в 63 года в советские времена. Точно попробуйте прд блины варенье фейхоа/апельин))) Столько всего разного в один день - до сих пор под впечатлением, а пишу через три недели после экскурсии. Финал - на пляже Дагомыса, самом чистом, куда ходят местные.

  • Е
    Елена
    28 мая 2025
    Тайна людей ущелья: путешествие по долине реки Шахе
    Путешествие с Сергеем - это клубок впечатлений из потрясающих видов Кавказа исторических фактов и теорий, много из которых вы больше ни от кого не услышите. Масса впечатлений. Великолепно.
  • М
    Марина
    11 мая 2025
    Тайна людей ущелья: путешествие по долине реки Шахе
    Великолепная экскурсия, все абсолютно комфортно и по обьему информации и по маршруту. Искренне рекомендую к посещению. Локации очень зрелищные! Отдельное спасибо за фотосессию на протяжении всей экскурсии 🙏
  • Ю
    Юлия
    2 апреля 2025
    Тайна людей ущелья: путешествие по долине реки Шахе
    Спасибо за экскурсию, отлично провели время! Природа прекрасна, блинчики наивкуснейшие, маршрут интересный.
  • А
    Александр
    31 марта 2025
    Тайна людей ущелья: путешествие по долине реки Шахе
    Хотя со времени экскурсии и прошло много времени, но до сих пор остались самые теплые впечатления от экскурсии и от
    читать дальше

    общения с Сергеем. Великолепный рассказчик, увлеченный человек, имеющий глубокие знания об истории народа, жившего на этих землях. Целый день пролетел незаметно…

  • В
    Варвара
    30 марта 2025
    Тайна людей ущелья: путешествие по долине реки Шахе
    Запрос на экскурсию - с акцентом на впечатления, чем она и была наполнена: живописные локации и приятные эмоции, приправлена историческими
    читать дальше

    фактами о народах населявших и населяющих территорию р. Шахе. Выражаем благодарность Сергею за проведенную экскурсию, с удовольствием вернёмся, но уже в поход!

  • В
    Виктория
    28 марта 2025
    Тайна людей ущелья: путешествие по долине реки Шахе
    Очень советую. Очень интересно и увлекательно. Незабываемые впечатления.
  • А
    Алена
    26 марта 2025
    Тайна людей ущелья: путешествие по долине реки Шахе
    Очень природно красивая экскурсия, и замечательный Сергей! Рекомендую!
  • Н
    Наталья
    21 февраля 2025
    Тайна людей ущелья: путешествие по долине реки Шахе
    Интересная экскурсия с приятным гидом. Сергей создал комфортную атмосферу, и даже снег и прохладная погода не помешали насладиться красотой природы. Узнали много нового, отлично провели время.
  • Ю
    Юлия
    29 ноября 2024
    Тайна людей ущелья: путешествие по долине реки Шахе
    Экскурсия прошла на высшем уровне начиная от сервиса и заканчивая подачей материала, но расскажу обо всем по порядку…
    Сергей нас встретил
    читать дальше

    в назначенное время, салон машины идеально чистый, для каждого пассажира заготовлена бутылочка воды. Заранее Сергей поинтересовался, что нам больше интересно получить от экскурсии: историю, природу или красивые фото, наше пожелание ухватить всего понемногу и именно это мы получили не успев сесть в машину. По пути всего маршрута Сергей ненавязчиво преподносил исторический материал, в лёгкой и интересной интерпретации, отвечал на вопросы, которые мы задавали. Показал такие места, о которых мы даже не слышали либо узнали только недавно в музеи истории Сочи, было интересно все увидеть своими глазами. Экскурсия комфортно воспринимается, потому что она индивидуальная, т. е. Сергей подстраивается под клиентов, под их подготовку и желание. Отдать должное мы не заезжали по разным ларькам, т. е. время в пустую не было потрачено. Во время экскурсии увидели нереальную природу Кавказа. Однозначно советую экскурсию с этим вежливым, влюбленным в край человеком!

  • Е
    Елена
    2 августа 2024
    Тайна людей ущелья: путешествие по долине реки Шахе
    Очень понравилась экскурсия, все проходило спокойно, понятный и приятный гид Сергей, рассказал много интересного об истории края, показал достопримечательности и
    читать дальше

    красоту здешних мест. В парке развлечений Солох-аул был очень внимательным и не оставлял ни на минуту. Большое спасибо за замечательно проведенный день!

  • С
    Светлана
    30 июля 2024
    Тайна людей ущелья: путешествие по долине реки Шахе
    Безумно интересная экскурсия, которая знакомила нас с историей Дагомыса. Мы были на майских праздниках, когда не так жарко и водопады
    читать дальше

    еще полноводны. Достаточно объемная экскурсионная программа, в конце вкусный обед в ресторане в Солох-аул парке, где есть красивейшая смотровая площадка на горы, как из фильма, и возможность полетать на воздушном шаре.
    Отдельное спасибо экскурсоводу Сергею, который очень интересно и подробно рассказывает, отвечает на любые вопросы и просто замечательный человек

  • Д
    Дарья
    29 июля 2024
    Тайна людей ущелья: путешествие по долине реки Шахе
    Очень классная экскурсия! было полное ощущение, что нас прокатил по любимым местам хороший друг из Сочи)) Мы увидели много очень
    читать дальше

    красивых мест, просто завораживающих, и Сергей интересно и непринужденно рассказывал о каждом из них, даже ребенок не заскучал) Время пролетело совсем незаметно, а впечатлений у нас осталось просто море! Однозначно рекомендую к посещению, это точно станет одним из самых ярких воспоминаний о вашем отпуске)
    Совет - возьмите с собой тапки для плавания, они пригодятся для купания в реке Шахе

  • Д
    Дмитрий
    22 июля 2024
    Тайна людей ущелья: путешествие по долине реки Шахе
    Отдыхали семьёй в Сочи. Решили прогуляться по окрестным природным достопримечательностям и выбрали тур, предложенный Сергеем. Уже через пару минут поняли, что не прогадали. Сергей тонко чувствует людей, умеет создать комфортную атмосферу, подстраивает маршрут под возможности и желания. Спасибо большое.
  • А
    Алексей
    1 июля 2024
    Тайна людей ущелья: путешествие по долине реки Шахе
    Все прошло отлично! И с точки зрения оргвопросов, и по содержанию. Сергей - отличный организатор, владеет материалом, очень внимательный к
    читать дальше

    гостям и к запросам. Корректирует маршрут с учетом любого пожелания, очень комфортно общаться.
    Сама экскурсия - выше всех похвал. Очень разноплановая, насыщенная и интересная. Всего достаточно: и истории, и местных красот, и смены локаций. Все места атмосферные, интересные. Каждый из нас как участников почерпнул что-то свое. Отлично провели время! Всем рекомендую!
    Если Трипстер разместит еще какие-либо программы и предложения от Сергея - то и сами непременно еще не раз забронируем!
    Спасибо!

  • Л
    Любовь
    1 сентября 2022
    Тайна людей ущелья: путешествие по долине реки Шахе
    Выходной прошёл плодотворно! Прогулка была длительная и довольно интересная. Невероятные ощущения, слушать историю далёкого от нас прошлого, трогать и видеть
    читать дальше

    о чем говорят! Рекомендуем Сергея. Узнали много нового. Отличный гид))
    Перед поездкой советую с ним обговорить, что надеть, обуть и взять с собой)) он опытный исследователь, во многих направлениях. Не стесняйтесь, задавайте вопросы! Фотографируйтесь! Изучайте лес! Он поможет и подскажет))

  • Н
    Николь
    20 августа 2022
    Тайна людей ущелья: путешествие по долине реки Шахе
    Я в восторге!! 👏 Спасибо за замечательную экскурсию!!! Целый день погружения в загадочный мир людей ущелья, оставил неизгладимое впечатление!! Понравилось,
    читать дальше

    что было много остановок, увидела много красивейших мест. Прекрасная подача материала, меня, человека далёкого от истории, настолько заинтересовала, что на следующий день я пошла в этнографический музей 🙂! Обязательно буду советовать друзьям и знакомым это путешествие по долине реки Шахе.,

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Из Дагомыса»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Пикник у реки Шахе, прогулка по колхидскому лесу и поездка к 33 водопадам
  2. Тайна людей ущелья: путешествие по долине реки Шахе
  3. На краю земли - волшебный мир Солох-Аула
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Озеро Рица
  2. Роза Хутор
  3. Самое главное
  4. Юпшарский каньон
  5. Чайная плантация
  6. Ущелья
  7. Олимпийский Парк
  8. Зимний Театр
  9. Гора Ахун
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в декабре 2025
Сейчас в Сочи в категории "Из Дагомыса" можно забронировать 3 экскурсии от 12 000 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 69 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Сочи на 2025 год по теме «Из Дагомыса», 69 ⭐ отзывов, цены от 12000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль