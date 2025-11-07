читать дальше

в назначенное время, салон машины идеально чистый, для каждого пассажира заготовлена бутылочка воды. Заранее Сергей поинтересовался, что нам больше интересно получить от экскурсии: историю, природу или красивые фото, наше пожелание ухватить всего понемногу и именно это мы получили не успев сесть в машину. По пути всего маршрута Сергей ненавязчиво преподносил исторический материал, в лёгкой и интересной интерпретации, отвечал на вопросы, которые мы задавали. Показал такие места, о которых мы даже не слышали либо узнали только недавно в музеи истории Сочи, было интересно все увидеть своими глазами. Экскурсия комфортно воспринимается, потому что она индивидуальная, т. е. Сергей подстраивается под клиентов, под их подготовку и желание. Отдать должное мы не заезжали по разным ларькам, т. е. время в пустую не было потрачено. Во время экскурсии увидели нереальную природу Кавказа. Однозначно советую экскурсию с этим вежливым, влюбленным в край человеком!