Что вас ожидает:Маршрут начинается от конюшни, куда доставляет наша машина бесплатно от остановки Хоста мост. Этот маршрут мы предлагаем умеющим ездить на лошадях и тем, кому не нравятся конные прогулки только шагом. Движение по лесу 🌲, с несколькими смотровыми площадками и возможностью скакать часто и долго.

Дорога в основном в лени леса, с выездами на солнечные площадки. У въезда на территорию Воронцовских пещер вас ждет кафе, где можно заказать горячий перекус и продолжать путь. Проехать придется ещё пару километров и вы подъезжаете к подножию Воронцовских пещер. При желании можно заказать экскурсию ⛳ и узнать много интересного о Воронцовских пещерах, сделать множество памятных фотографий. Важная информация:• С собой нужно взять все необходимое (воду, перекус, головной убор, дождевик и т. п. ).