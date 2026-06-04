Приглашаем вас в тур с посещением Ахштырской пещеры — загадка истории, которое создавалось на протяжении миллионов лет.
Мы составили этот маршрут для любителей конных прогулок всей семьей, в том числе с маленькими детьми. Вас ждёт увлекательная прогулка через тенистый лес к пещерам в компании опытного проводника.
Мы составили этот маршрут для любителей конных прогулок всей семьей, в том числе с маленькими детьми. Вас ждёт увлекательная прогулка через тенистый лес к пещерам в компании опытного проводника.
Описание экскурсииЧто вас ожидает:Маршрут начинается от конюшни, куда доставляет наша машина бесплатно от остановки Форелевое хозяйство. Этот маршрут мы предлагаем всем любителям ездить на лошадях в том числе маленьким детям с 3х лет. . Движение по лесу, с несколькими смотровыми площадками, дорога легкая, почти полностью прямая, без крутых спусков и подъемов в тени леса. Дорога в основном в лени леса по хвойному лесопарку "Юбилейный", основанный в 1968г. Здесь произрастают уникальные, реликтовые растения - целые рощи ликвидамбра, дуба, кипариса и гималайского кедра. Могучая лжетсуга, которую завезли к нам из Южной Америки дает прохладу и тень. Проехать придется ещё пару километров и вы подъезжаете к подножию Ахштырской пещеры, которая является памятником палеолита и хранит останки древнего человека. Важная информация:• С собой нужно взять все необходимое (воду, перекус, головной убор, дождевик и т. п.).
- Маршрут для всадников любого уровня • Дети с 3х до 6 лет едут в одном седле с родителем бесплатно, с инструктором полная оплата за лошадь, дети старше 6 лет едут на отдельной лошади.
- Обязательно одевать удобную, спортивную обувь, так как в пещере влажно и скользко. Данный маршрут проводится по набору группы от 2х чел. Перед бронированием подтверждение о наличие свободных мест обязательно. Перед бронированием обязательно уточнить наличие свободных мест. Важная информация: Вес участников не должен превышать 90кг женщины, 100кг мужчины.
Ежедневно в 10:00 и 14:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Аренда лошадей
- Трансфер от остановки Форелевое хозяйство
- Конная прогулка
Что не входит в цену
- Вход в пещеру - 250 руб.
- Личные расходы (возьмите с собой воду, перекус)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сочи, с. Казачий Брод ул. Форелевая 45г у Магнита, ост. Форелевое хозяйство
Завершение: Сочи, Адлерский район, село Казачий Брод ост. Форелевое хозяйство
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00 и 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Вес участников не должен превышать 90кг женщины
- 100кг мужчины
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Спасибо большое, нам очень понравилось.
Гиды супер, лошади добрые и спокойные 👌 в процессе нас еще немного подсняли Мы получили большое удовольствие
Гиды супер, лошади добрые и спокойные 👌 в процессе нас еще немного подсняли Мы получили большое удовольствие
Вам был полезен этот отзыв?
С
Оценить не могу, т. к. экскурсию отменили, а деньги ещё не вернули (предоплату)
Вам был полезен этот отзыв?
С
Приезжали на кататься на долгий маршрут, где можно скакать галопом. Мы с сестрой хорошо ездим на лошадях и были рады, что лошадей нам дали очень послушных и поскакать мы смогли вдоволь! Приедем еще.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Приехали на конную прогулку в вечернее время, очень понравилась природа на фоне заката, выбрали маршрут на Белые скалы! Восхитительная красота! Спасибо организаторам.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Большое спасибо инструктору Андрею за приятную конную прогулку, лошади послушные и добрые, отлично провели время! Всем советую конюшню "Красный конь"
Вам был полезен этот отзыв?
A
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Сочи
Похожие экскурсии на «Конный тур к Ахштырской пещере»
Групповая
до 20 чел.
Конная прогулка по тисо-самшитовой роще
Сходите на конную прогулку по тисо‑самшитовой роще - мягкий семейный маршрут среди реликтовых деревьев
Начало: От ближайшей к вам остановки или КПП крупных отеле...
Тот же формат - верховая прогулка в реликтовом лесу, подходит для детей и новичков
Расписание: ежедневно в 14:00 и 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 14:00
3200 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Конная прогулка по заповедной Кудепсте
Проведите время на конях в заповедной части Кудепсты - безопасный маршрут с инструктором
Начало: От кпп крупного отеля или ближайшей остановки в Ад...
Конный формат через реликтовые леса, близкая природа и удобный уровень сложности
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
3200 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Катание на лошадях в Адлере
Остановитесь на семейный урок верховой езды в Адлере - знакомство с лошадьми и базовые навыки
Начало: По договорённости, Адлер
Короткий семейный формат для тех, кто предпочитает освоить верховую езду перед длинной прогулкой
Расписание: Ежедневно в 10:00, 14:00, 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
3200 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Конные прогулки по Национальному парку
Съездите на конную прогулку по национальному парку - безопасно и близко к природе
Начало: Точки сбора с автобусных остановок или КПП крупных...
Маршрут в природном парке с мягкой нагрузкой и гидом, близко по духу к главному предложению
Расписание: Ежедневно 10-00, 14-00
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
3200 ₽ за человека
4000 ₽ за человека