Что вас ожидает:Маршрут начинается от конюшни, куда доставляет наша машина бесплатно от остановки Хоста мост. Этот маршрут мы предлагаем умеющим ездить на лошадях и тем, кому не нравятся конные прогулки только шагом. Движение по лесу 🌲, с несколькими смотровыми площадками и возможностью скакать часто и долго.
Дорога в основном в лени леса, с выездами на солнечные площадки. У въезда на территорию Воронцовских пещер вас ждет кафе, где можно заказать горячий перекус и продолжать путь. Проехать придется ещё пару километров и вы подъезжаете к подножию Воронцовских пещер. При желании можно заказать экскурсию ⛳ и узнать много интересного о Воронцовских пещерах, сделать множество памятных фотографий. Важная информация:• С собой нужно взять все необходимое (воду, перекус, головной убор, дождевик и т. п. ).
Родитель может посадить маленького ребенка к себе в седло — тогда оплата только за 1 лошадь, которая катает двух человек. Обычно дети до 4-х лет могут поместиться в одном седле со взрослым.
Дети с 5 до 9 лет могут ехать в сопровождении инструктора, дети старшего возраста едут на отдельной лошади.
Обязательно одевать удобную, спортивную обувь, так как в пещере влажно и скользко.
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Аренда лошадей
Трансфер от остановки Хоста мост.
Что не входит
Вход в пещеру — 450 руб.
Личные расходы (возьмите с собой воду, перекус).
Начало
🚩 Сочи, с. Красная Воля, ост. Хоста мост
Место завершения
🏁 Сочи, Хостинский район, с. Красная Воля, ост. Хоста мост
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.