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Конные прогулки в Сочи

5
9 отзывов
Сочи А.
Сочи А. – Гид из Сочи
Прокатитесь на коне по живописным местам северного Кавказа.

Маршруты доступные детям с 3-х лет, есть с купанием, а также маршруты для опытных наездников.

Конная прогулка 👣 поможет получить новые ощущения, расслабиться и посмотреть на привычные достопримечательности 🏛️ с другой стороны.

Общение с лошадьми положительно влияет на настроение детей и взрослых и позволяет почувствовать единение с природой.

Предлагаем осмотреть природные красоты окрестностей Сочи во время конной прогулки — ваши впечатления от них будут еще сильнее! Мы подберем для вас индивидуальный маршрут, который пройдет мимо самых красивых 🤩 локаций Черноморского побережья.
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  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей
  • 🐴Лошадь – друг человека
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 500 ₽ за человека

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Конные прогулки в Сочи
Конные прогулки в Сочи

Что вы увидите

  • Индивидуальный маршрут верхом по самым красивым локациям Черноморского побережья
Для кого подойдёт наша прогулка:Приглашаем посетить конные маршруты по живописным местам северного Кавказа. Маршруты доступные детям с 3-х лет, есть с купанием, а также — маршруты для профессионалов.
Грациозные и умные лошади, выращенные в питомниках Сочи составят вам прекрасную компанию по живописным районам сочинского региона.
Мы подходим индивидуально к подбору животного для каждого туриста.
Новичкам мы предложим спокойного и покладистого попутчика, чтобы первый опыт общения с лошадью оставил самые спокойные впечатления.
Тому, кто уверенно чувствует себя в седле мы выберем более бойкого скакуна, чтобы вы могли перемешаться не только спокойным шагом, но и пройтись рысью и галопом.
Уровень вашей подготовки, разумеется повлияет и на протяженность маршрута, но удовольствие от общения с нашими питомцами гарантировано вне зависимости от ваших навыков держаться в седле.
До места проведения экскурсии 🧭 туристы добираются самостоятельно.
Что входит
  • Конная прогулка
  • Трансфер.
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Центральный район Сочи
Конные прогулки в Сочи
Конные прогулки в Сочи
Конные прогулки в Сочи
Конные прогулки в Сочи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Сочи А.
Сочи А.
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9 отзывов оставили туристы

Сочи А. проводит ещё 5 экскурсий

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