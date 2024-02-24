Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Прокатитесь на коне по живописным местам северного Кавказа! Все наши маршруты проходят по самым красивым локациям Черноморского побережья. У нас есть маршруты, доступные детям с 7 лет, маршруты для опытных наездников и с купанием.



Конная прогулка улучшит настроение, подарит новые ощущения, поможет расслабиться и посмотреть на знакомые достопримечательности с новой стороны. 4.6 96 отзывов

Артэкс Ваш гид в Сочи Задать вопрос Групповая экскурсия 3000 ₽ за человека 4.6 96 отзывов 2 часа 1-20 человек Лошадь – друг человека Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Для кого подойдёт наша прогулка:Приглашаем посетить конные маршруты по живописным местам северного Кавказа. Маршруты доступные детям с 7 лет, есть с купанием, а также — маршруты для профессионалов. Грациозные и умные лошади, выращенные в питомниках Сочи составят вам прекрасную компанию по живописным районам сочинского региона. Мы подходим индивидуально к подбору животного для каждого туриста. Новичкам мы предложим спокойного и покладистого попутчика, чтобы первый опыт общения с лошадью оставил самые спокойные впечатления. Тому, кто уверенно чувствует себя в седле мы выберем более бойкого скакуна, чтобы вы могли перемешаться не только спокойным шагом, но и пройтись рысью и галопом. Маршрут подбирается индивидуально в зависимости от уровеня вашей подготовки, разумеется повлияет и на протяженность маршрута, но удовольствие от общения с нашими питомцами гарантировано вне зависимости от ваших навыков держаться в седле. До места проведения экскурсии туристы добираются самостоятельно.

Ежедневно 10:00, 14:00, 16:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что включено Конная прогулка Что не входит в цену Трансфер - 500 руб.

Личные расходы Место начала и завершения? По договоренности Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно 10:00, 14:00, 16:00 Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.