Для кого подойдёт наша прогулка:Приглашаем посетить конные маршруты по живописным местам северного Кавказа. Маршруты доступные детям с 3-х лет, есть с купанием, а также — маршруты для профессионалов.

Грациозные и умные лошади, выращенные в питомниках Сочи составят вам прекрасную компанию по живописным районам сочинского региона.

Мы подходим индивидуально к подбору животного для каждого туриста.

Новичкам мы предложим спокойного и покладистого попутчика, чтобы первый опыт общения с лошадью оставил самые спокойные впечатления.

Тому, кто уверенно чувствует себя в седле мы выберем более бойкого скакуна, чтобы вы могли перемешаться не только спокойным шагом, но и пройтись рысью и галопом.

Уровень вашей подготовки, разумеется повлияет и на протяженность маршрута, но удовольствие от общения с нашими питомцами гарантировано вне зависимости от ваших навыков держаться в седле.

До места проведения экскурсии 🧭 туристы добираются самостоятельно.