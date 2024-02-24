Прокатитесь на коне по живописным местам северного Кавказа! Все наши маршруты проходят по самым красивым локациям Черноморского побережья. У нас есть маршруты, доступные детям с 7 лет, маршруты для опытных наездников и с купанием.
Конная прогулка улучшит настроение, подарит новые ощущения, поможет расслабиться и посмотреть на знакомые достопримечательности с новой стороны.
Конная прогулка улучшит настроение, подарит новые ощущения, поможет расслабиться и посмотреть на знакомые достопримечательности с новой стороны.
Описание экскурсииДля кого подойдёт наша прогулка:Приглашаем посетить конные маршруты по живописным местам северного Кавказа. Маршруты доступные детям с 7 лет, есть с купанием, а также — маршруты для профессионалов. Грациозные и умные лошади, выращенные в питомниках Сочи составят вам прекрасную компанию по живописным районам сочинского региона. Мы подходим индивидуально к подбору животного для каждого туриста. Новичкам мы предложим спокойного и покладистого попутчика, чтобы первый опыт общения с лошадью оставил самые спокойные впечатления. Тому, кто уверенно чувствует себя в седле мы выберем более бойкого скакуна, чтобы вы могли перемешаться не только спокойным шагом, но и пройтись рысью и галопом. Маршрут подбирается индивидуально в зависимости от уровеня вашей подготовки, разумеется повлияет и на протяженность маршрута, но удовольствие от общения с нашими питомцами гарантировано вне зависимости от ваших навыков держаться в седле. До места проведения экскурсии туристы добираются самостоятельно.
Ежедневно 10:00, 14:00, 16:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Конная прогулка
Что не входит в цену
- Трансфер - 500 руб.
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 10:00, 14:00, 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 96 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Сразу хочу сказать спасибо организаторам за две экскурсии в один день. Сделали так,, что успели на обе, и получили массу впечатлений. Первая была конная прогулка, у нас была небольшая группа,
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Т
Всё отлично. С погодой повезло. До места встречи добраться надо было самостоятельно. Ехала автобусом 88. Там встретил трансфер. (Стоимость 500р). Довезли с комфортом. Водитель внимательный. Приехали в горы. Там конюшня.
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Я
Хочу сказать огромное спасибо организаторам данной прогулки. Я просто в восторге, лошадки умницы, послушные, красивые, добрые)
Пейзажи просто завораживают, ущелье, леса, речка, поля - словами не передать)
Ты буквально сливаешься воедино с лошадью и проходишь все эти красоты)
Так же для любителей быстрой езды, весь обратный путь мы скакали галопом, эмоции непередаваемые) обязательно еще вернёмся и возьмем другой маршрут 🔥❤️🐴
Пейзажи просто завораживают, ущелье, леса, речка, поля - словами не передать)
Ты буквально сливаешься воедино с лошадью и проходишь все эти красоты)
Так же для любителей быстрой езды, весь обратный путь мы скакали галопом, эмоции непередаваемые) обязательно еще вернёмся и возьмем другой маршрут 🔥❤️🐴
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S
Все очень понравилось, я впервые сидела на лошади, но не боялась совершенно, они прелесть. Послушные и обученые, намного умнее меня в этом вопросе). Виды потрясающие, рекомендую всем. Даже если вы новичок, ничего не бойтесь, единственное, на белые скалы не рекомендовала бы ехать с детьми, очень тяжёлый подъем направо по реке.
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В
Все очень понравилось, я впервые сидела на лошади, но не боялась совершенно, они прелесть. Послушные и обученые, намного умнее меня в этом вопросе). Виды потрясающие, рекомендую всем. Даже если вы новичок, ничего не бойтесь, единственное, на белые скалы не рекомендовала бы ехать с детьми, очень тяжёлый подъем направо по реке.
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Ю
Конная прогулка была в районе Хосты. Маршрут был простой 1,5 часа. Но удовольствие получили огромное. Кони спокойные, обученные катать туристов) с на и был ребенок 7 лет, ехал с проводником. Проводник Владимир оставил очень приятное впечатление! Обязательно конная прогулка повториться) всем спасибо!
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