Что вас ожидает:Маршрут начинается от конюшни, куда доставляет наша машина бесплатно от остановки Хоста мост.
Движение по тропе, в пути встречаются небольшие спуски и подъемы, открытые участки сменяются лесной тенью. Маршрут очень живописный приводит вас к началу знаменитого каньона Псахо. Тут можно устроить пикник и отдых с купанием и живописными локациями. Маршрут очень легкий, подходит для всех желающих. На привале гости увидят необычные складчатые скалы, оставшиеся с древних времен. В пути не встречаются автомобильные дороги, магазины. Маршрут подходит для детей и взрослых, для неуверенных всадников и пенсионеров. Важная информация:• С собой нужно взять все необходимое (воду, перекус, головной убор, дождевик и т. п.).
Родитель может посадить маленького ребенка к себе в седло — тогда оплата только за 1 лошадь, которая катает двух человек. Обычно дети до 4-х лет могут поместиться в одном седле со взрослым.
Дети с 5 до 9 лет могут ехать в сопровождении инструктора, дети старшего возраста едут на отдельной лошади, в этом случае оплата за лошадь полная.
Продолжительность конной прогулки 1.5-2 часа.
В маршруте не допускаются люди с весом выше 100кг.
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Аренда лошадей
Что не входит
Личные расходы (возьмите с собой воду, перекус)
Место начала и завершения?
Сочи, с. Красная Воля, ост. Хоста мост
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00, 14:00, 18:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
С собой нужно взять все необходимое (воду, перекус, головной убор, купальник, дождевик)
Можно посадить ребенка (до 4 лет) к себе — оплата за 1 лошадь, катающая 2-х человек.
Дети с 5 до 9 лет могут ехать в сопровождении инструктора
Дети старшего возраста едут на отдельной лошади
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно в 10:00, 14:00, 18:00
Лошади — ваш гид в Сочи
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