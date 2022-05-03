Ежедневно в 10:00, 14:00, 18:00

Что вас ожидает:Маршрут начинается от конюшни, куда доставляет наша машина бесплатно от остановки Хоста мост.

Движение по тропе, в пути встречаются небольшие спуски и подъемы, открытые участки сменяются лесной тенью. Маршрут очень живописный приводит вас к началу знаменитого каньона Псахо. Тут можно устроить пикник и отдых с купанием и живописными локациями. Маршрут очень легкий, подходит для всех желающих. На привале гости увидят необычные складчатые скалы, оставшиеся с древних времен. В пути не встречаются автомобильные дороги, магазины. Маршрут подходит для детей и взрослых, для неуверенных всадников и пенсионеров. Важная информация:• С собой нужно взять все необходимое (воду, перекус, головной убор, дождевик и т. п.).