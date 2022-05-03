Ежедневно в 10:00, 14:00, 18:00

Конный тур через ореховые сады к Черномору

TP-58368
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Мы отправимся на конную прогулку по удивительным, живописным местам

5
5 отзывов
Мини-группа
Мы отправимся на конную прогулку по удивительным, живописным местам.

В пути нам встретятся небольшие спуски и подъемы, открытые участки будут сменяться лесной тенью, затем мы выйдем к реке Псахо.

На привале Вы увидите необычные складчатые скалы, оставшиеся с древних времен.

А потом мы отправимся к бывшему совхозу «Черномор», где до сих пор произрастают орешники.

Опытный гид будет сопровождать вас весь маршрут, поможет новичкам справиться с лошадью, и расскажет много увлекательных историй о Сочи.
Конный тур через ореховые сады к Черномору
Конный тур через ореховые сады к Черномору
Конный тур через ореховые сады к Черномору
Конный тур через ореховые сады к Черномору
Конный тур через ореховые сады к Черномору
Конный тур через ореховые сады к Черномору
Конный тур через ореховые сады к Черномору
Конный тур через ореховые сады к Черномору
Конный тур через ореховые сады к Черномору
Что вас ожидает:Маршрут начинается от конюшни, куда доставляет наша машина бесплатно от остановки Хоста мост.
Движение по тропе, в пути встречаются небольшие спуски и подъемы, открытые участки сменяются лесной тенью. Маршрут очень живописный приводит вас к началу знаменитого каньона Псахо. Тут можно устроить пикник и отдых с купанием и живописными локациями. Маршрут очень легкий, подходит для всех желающих. На привале гости увидят необычные складчатые скалы, оставшиеся с древних времен. В пути не встречаются автомобильные дороги, магазины. Маршрут подходит для детей и взрослых, для неуверенных всадников и пенсионеров. Важная информация:• С собой нужно взять все необходимое (воду, перекус, головной убор, дождевик и т. п.).
  • Родитель может посадить маленького ребенка к себе в седло — тогда оплата только за 1 лошадь, которая катает двух человек. Обычно дети до 4-х лет могут поместиться в одном седле со взрослым.
  • Дети с 5 до 9 лет могут ехать в сопровождении инструктора, дети старшего возраста едут на отдельной лошади, в этом случае оплата за лошадь полная.
  • Продолжительность конной прогулки 1.5-2 часа.
  • В маршруте не допускаются люди с весом выше 100кг.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Аренда лошадей
Что не входит
  • Личные расходы (возьмите с собой воду, перекус)
Место начала и завершения?
Сочи, с. Красная Воля, ост. Хоста мост
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00, 14:00, 18:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • С собой нужно взять все необходимое (воду, перекус, головной убор, купальник, дождевик)
  • Можно посадить ребенка (до 4 лет) к себе — оплата за 1 лошадь, катающая 2-х человек.
  • Дети с 5 до 9 лет могут ехать в сопровождении инструктора
  • Дети старшего возраста едут на отдельной лошади
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 10:00, 14:00, 18:00

Отзывы от туристов

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