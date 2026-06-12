Ежедневно в 10:00, 14:00, 18:00

Давайте совершим прогулку верхом по невероятным местам! Вас ждут подъёмы и спуски, тенистый лес и солнечные поляны, а целью нашего пути будет живописный каньон Псахо.
Описание экскурсииЧто вас ожидает:Маршрут начинается от конюшни, куда доставляет наша машина бесплатно от остановки Форелевое хозяйство ул форелевая 45г у Магнита. Движение по тропе, в пути встречаются небольшие спуски и подъемы, открытые участки сменяются лесной тенью. Маршрут очень живописный приводит вас к знаменитому каньону Псахо. Тут можно перекусить в кафе и отдых с купанием и живописными локациями. Маршрут легкий, подходит для всех желающих. На привале гости увидят необычные складчатые скалы, оставшиеся с древних времен. В пути не встречаются автомобильные дороги, магазины. Маршрут подходит для детей и взрослых, для неуверенных всадников и пенсионеров. Важная информация:• С собой нужно взять все необходимое (воду, перекус, головной убор, дождевик и т. п.).
- Родитель может посадить маленького ребенка к себе в седло — тогда оплата только за 1 лошадь, которая катает двух человек. Обычно дети до 4-х лет могут поместиться в одном седле со взрослым.
- Дети с 5 до 9 лет могут ехать в сопровождении инструктора, дети старшего возраста едут на отдельной лошади, в этом случае оплата за лошадь полная. Продолжительность конной прогулки 3часа. В маршруте не допускаются люди с весом выше 100кг. Минимальная группа 2чел! Перед бронированием уточняйте наличие группы на ваш маршрут, если вас 1 чел Бесплатный трансфер от ост. Форелевое хозяйство ул форелевая 45г у Магнита. Важная информация: Продолжительность конной прогулки — 3 часа. Маршрут простой, подходит для всех желающих: детей и взрослых, неуверенных всадников. Не допускаются участники весом выше 100 кг. На маршруте нет магазинов: с собой нужно взять все необходимое (головной убор, дождевик и т. п.). Родитель может посадить маленького ребенка к себе в седло — тогда оплата только за одну лошадь, которая катает двух человек. Обычно дети до 4 лет могут поместиться в одном седле со взрослым. Дети с 5 до 9 лет могут ехать в сопровождении инструктора, дети более старшего возраста едут на отдельной лошади — в этом случае нужна полная оплата за лошадь.
Ежедневно в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Река Псахо
- Каньон Псахо
Что включено
- Аренда лошадей
- Конная прогулка
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сочи, с. Казачий брод ул. Форелевая 45 г у Магнита от туда трансфер на конюшню
Завершение: Сочи, с. Казачий брод ул. Форелевая 45г у Магнита
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Продолжительность конной прогулки - 3 часа
- Маршрут простой, подходит для всех желающих: детей и взрослых, неуверенных всадников
- Не допускаются участники весом выше 100 кг
- На маршруте нет магазинов: с собой нужно взять все необходимое (головной убор, дождевик и т. п.)
- Родитель может посадить маленького ребенка к себе в седло - тогда оплата только за одну лошадь, которая катает двух человек. Обычно дети до 4 лет могут поместиться в одном седле со взрослым
- Дети с 5 до 9 лет могут ехать в сопровождении инструктора, дети более старшего возраста едут на отдельной лошади - в этом случае нужна полная оплата за лошадь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 37 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Очень понравился поход. Надо сказать, что мы очень любим лошадей, а для меня это вообще была мечта пойти в конный поход. Очень доброжелательные и приветливые проводники. Красочные места!!! Классная атмосфера.
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Е
Прекрасная экскурсия на замечательных лошадях. Для тех кто первый раз в седле, может быть сложновато, путь пролегает по горам через лес, крутые спуски и подъемы, переход горных рек. Но это однозначно того стоит! Виды потрясающие, лошади очень красивые и послушные, всю дорогу с нами был опытный сопровождающий. Получили массу впечатлений! Всем рекомендую!
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К
Это было бесподобно, лошадки послушные, маршрут не экстремальный, мы до сих пор под впечатлением. Если кто-то еще сомневается, то отбрасывайте все сомнения и в путь. Ставлю 100 из 10👍
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Е
Была с дочкой 3,5 года. Сидели в одном седле. И это лучшее приключение лета!! Дочка и я в восторге! Прогулка не долгая, для первого раза-самое оно. Коники-умнички, дорогу знают, покладистые,
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А
Очень приятная прогулка!
Ездили с ребенком 6 лет (она на отдельной лошади с инструктором). Осталась очень довольна. Поездка легкая,необременительная.
Искупались в горной реке,в ней полно рыбы,сомики. Прогулялись по устью реки к белым скалам. Все очень красиво!
На обратном пути,по приезду покормили лошадок морковкой, посмотрели утят,цыплят и козу.
Отдельное спасибо инструкторам и сопровождающим! И пофоткали,и везде помогали и подсказывали.
Ездили с ребенком 6 лет (она на отдельной лошади с инструктором). Осталась очень довольна. Поездка легкая,необременительная.
Искупались в горной реке,в ней полно рыбы,сомики. Прогулялись по устью реки к белым скалам. Все очень красиво!
На обратном пути,по приезду покормили лошадок морковкой, посмотрели утят,цыплят и козу.
Отдельное спасибо инструкторам и сопровождающим! И пофоткали,и везде помогали и подсказывали.
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Д
Все прошло здорово! Мы впервые с подругами посетили конную прогулку. Маршрут отлично подошёл для новичков и привёл к красивому каньону для фотографий. Лошади спокойные и тренированные, что важно для нас! Инструктор - надежный человек, всем объяснил и показал как управлять конём.
Мы остались довольны и в будущем желаем повторить заезд.
Однозначно рекомендуем.
Мы остались довольны и в будущем желаем повторить заезд.
Однозначно рекомендуем.
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