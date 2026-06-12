Ежедневно в 10:00, 14:00, 18:00

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Е Елена читать дальше уменьшить И это не один час и все. Тур занимает 3-4 часа, то есть настоящий мини поход! Осталось очень приятное послевкусие от этого дня и мероприятия! Спасибо большое!!! Вы осуществили мою мечту!!! Очень понравился поход. Надо сказать, что мы очень любим лошадей, а для меня это вообще была мечта пойти в конный поход. Очень доброжелательные и приветливые проводники. Красочные места!!! Классная атмосфера. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Екатерина Прекрасная экскурсия на замечательных лошадях. Для тех кто первый раз в седле, может быть сложновато, путь пролегает по горам через лес, крутые спуски и подъемы, переход горных рек. Но это однозначно того стоит! Виды потрясающие, лошади очень красивые и послушные, всю дорогу с нами был опытный сопровождающий. Получили массу впечатлений! Всем рекомендую! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

К Кристина Это было бесподобно, лошадки послушные, маршрут не экстремальный, мы до сих пор под впечатлением. Если кто-то еще сомневается, то отбрасывайте все сомнения и в путь. Ставлю 100 из 10👍 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Евгения читать дальше уменьшить умные!! Берите с собой вкусняшки, мы не взяли, а зря. Пожалела, что коников не отблагодарили((владелец коней веселый отзывчивый мужчина. Помогли добраться обратно в Сочи. Если ребенок старше (и)или вы пышных форм, советую брать для ребенка отдельную лошадь, иначе прогулка превратится в ад. Каньон-потрясающ! Была с дочкой 3,5 года. Сидели в одном седле. И это лучшее приключение лета!! Дочка и я в восторге! Прогулка не долгая, для первого раза-самое оно. Коники-умнички, дорогу знают, покладистые, Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анна Очень приятная прогулка!

Ездили с ребенком 6 лет (она на отдельной лошади с инструктором). Осталась очень довольна. Поездка легкая,необременительная.

Искупались в горной реке,в ней полно рыбы,сомики. Прогулялись по устью реки к белым скалам. Все очень красиво!

На обратном пути,по приезду покормили лошадок морковкой, посмотрели утят,цыплят и козу.

Отдельное спасибо инструкторам и сопровождающим! И пофоткали,и везде помогали и подсказывали. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет