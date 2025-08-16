Любителям природы, активного отдыха и лёгких приключений — сюда! Вы побываете в каменных каньонах, где растёт уникальный Колхидский лес, не имеющий аналогов в России. Познакомитесь с географией этого удивительного места и узнаете, как формировались горы.
А главное — отдохнёте от безумного ритма современной жизни и наберётесь сил среди нетронутой природы.
А главное — отдохнёте от безумного ритма современной жизни и наберётесь сил среди нетронутой природы.
Описание экскурсии
Вдали от цивилизации, в окружении непривычной городскому жителю буйной природы, вы почувствуете настоящее единение с первозданной красотой. Маршрут включает два основных объекта — Мокрый и Сухой каньоны реки Псахо:
- Начало пути проходит по дну Мокрого каньона. Самые северные субтропики в мире предстанут во всей красе. Глянцевые папоротники и лианы, запутавшиеся в межсезонье листья цикламенов и гирлянды воздушного мха, свисающего с деревьев самшита. Стены каньона увиты шторами плюща, река за многие годы упорного труда выточила из мягких пород извилистый лабиринт с порогами и невысокими водопадами
- Через несколько километров тропа выходит к Сухому участку. Это тектонический разлом, образовавшийся в результате землетрясения в период поднятия дна моря Тетис. Стены каньона — высокие, до тридцати метров, а ширина порой не достигает и двух, оставляя узкие проходы, в которые практически не пробивается свет
- Дополнительные бонусы: купание в водопаде (в тёплое время года) и панорама Гагринского хребта на пути назад
Маршрут: посёлок Галицыно — Мокрый каньон Псахо — Сухой каньон Псахо — грот — посёлок Галицыно.
Организационные детали
- В стоимость включено: услуги инструктора-проводника (экскурсовода), страховка от несчастного случая, прокат общественного снаряжения (аптечка)
- Программа подойдёт взрослым и детям от 8 лет. Обязательно: умение плавать, отсутствие противопоказаний к занятиям горным туризмом
- Оставшуюся часть стоимости нужно оплатить гиду в день экскурсии перед её началом
- К началу маршрута можно добраться самостоятельно на автобусе № 131 (остановка «Конечная» в посёлке Галицино)
- Что взять с собой: удобную треккинговую обувь, защиту от солнца и дождя, рюкзак 25 л. (можно взять в нашем прокате)
Дополнительные расходы
- Трансфер: на автобусе — от 40 ₽ за чел., на легковом автомобиле по запросу — от 2000 ₽
- Питание на маршруте — по желанию
- Вход в Сочинский национальный парк от 250 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В посёлке Галицыно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 3538 туристов
Наша команда гидов откроет для вас Сочи, Адлер, Красную Поляну, а также Северный Кавказ: Адыгею, Архыз и Домбай. Каждый инструктор-проводник — это человек, который прочитал множество книг о природе края, истории, мифологии и религии. Каждый ориентируется на местности и имеет спортивный разряд. Красочно расскажет вам о том, что вы увидите, и с удовольствием ответит на все ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 35 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Ходили четвером на Каньон Псахо, я, жена и двое детей с инструктором Павлом. Очень нам понравилось путешествие! Природа фантастическая! Большое спасибо Павлу за интересные рассказы о местности, за поддержку детей в преодолении непростых участков маршрута, за вкусный чай и конфеты! Гуляли по горам 7 часов, конечно мы устали, но эти усилия однозначно стоили того, чтобы увидеть эти пострясающие места!
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Отличная треккинг-экскурсия! За эти 5-6 часов мы узнали об истории, природе и жизни Сочи и окресностей больше, чем за всю остальную неделю отпуска!! Сергей - отличный рассказчик, знает очень много
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Было трудно, но интересно и полезно. Всё понравилось. Гиду отдельное спасибо!
+2
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Три года назад ходила на эту экскурсию и до сих пор вспоминаю с удовольствием и хочу еще раз побывать:)
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Н
У меня была индивидуальная треккинг-экскурсии по каньонам Псахо с гидом Анной. До сих пор нахожусь под впечатлением от этой экскурсии. От начала и до конца наслаждалась красотами нашей природы. Побывала
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Сказать, что это была легкая прогулка на свежем воздухе в горах - будет неправдой. Но все усилия и приложенные силы были не напрасны. Недаром, что все самые красивые места планеты
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