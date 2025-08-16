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Треккинг по каньонам Псахо - из Сочи

Отдохнуть от городской суеты и зарядиться энергетикой потрясающей «нерусской» природы
Любителям природы, активного отдыха и лёгких приключений — сюда! Вы побываете в каменных каньонах, где растёт уникальный Колхидский лес, не имеющий аналогов в России. Познакомитесь с географией этого удивительного места и узнаете, как формировались горы.

А главное — отдохнёте от безумного ритма современной жизни и наберётесь сил среди нетронутой природы.
4.6
35 отзывов
Треккинг по каньонам Псахо - из Сочи
Треккинг по каньонам Псахо - из Сочи
Треккинг по каньонам Псахо - из Сочи

Описание экскурсии

Вдали от цивилизации, в окружении непривычной городскому жителю буйной природы, вы почувствуете настоящее единение с первозданной красотой. Маршрут включает два основных объекта — Мокрый и Сухой каньоны реки Псахо:

  • Начало пути проходит по дну Мокрого каньона. Самые северные субтропики в мире предстанут во всей красе. Глянцевые папоротники и лианы, запутавшиеся в межсезонье листья цикламенов и гирлянды воздушного мха, свисающего с деревьев самшита. Стены каньона увиты шторами плюща, река за многие годы упорного труда выточила из мягких пород извилистый лабиринт с порогами и невысокими водопадами
  • Через несколько километров тропа выходит к Сухому участку. Это тектонический разлом, образовавшийся в результате землетрясения в период поднятия дна моря Тетис. Стены каньона — высокие, до тридцати метров, а ширина порой не достигает и двух, оставляя узкие проходы, в которые практически не пробивается свет
  • Дополнительные бонусы: купание в водопаде (в тёплое время года) и панорама Гагринского хребта на пути назад

Маршрут: посёлок Галицыно — Мокрый каньон Псахо — Сухой каньон Псахо — грот — посёлок Галицыно.

Организационные детали

  • В стоимость включено: услуги инструктора-проводника (экскурсовода), страховка от несчастного случая, прокат общественного снаряжения (аптечка)
  • Программа подойдёт взрослым и детям от 8 лет. Обязательно: умение плавать, отсутствие противопоказаний к занятиям горным туризмом
  • Оставшуюся часть стоимости нужно оплатить гиду в день экскурсии перед её началом
  • К началу маршрута можно добраться самостоятельно на автобусе № 131 (остановка «Конечная» в посёлке Галицино)
  • Что взять с собой: удобную треккинговую обувь, защиту от солнца и дождя, рюкзак 25 л. (можно взять в нашем прокате)

Дополнительные расходы

  • Трансфер: на автобусе — от 40 ₽ за чел., на легковом автомобиле по запросу — от 2000 ₽
  • Питание на маршруте — по желанию
  • Вход в Сочинский национальный парк от 250 ₽ за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В посёлке Галицыно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 3538 туристов
Наша команда гидов откроет для вас Сочи, Адлер, Красную Поляну, а также Северный Кавказ: Адыгею, Архыз и Домбай. Каждый инструктор-проводник — это человек, который прочитал множество книг о природе края, истории, мифологии и религии. Каждый ориентируется на местности и имеет спортивный разряд. Красочно расскажет вам о том, что вы увидите, и с удовольствием ответит на все ваши вопросы.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на последних 30 из 35 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
Ходили четвером на Каньон Псахо, я, жена и двое детей с инструктором Павлом. Очень нам понравилось путешествие! Природа фантастическая! Большое спасибо Павлу за интересные рассказы о местности, за поддержку детей в преодолении непростых участков маршрута, за вкусный чай и конфеты! Гуляли по горам 7 часов, конечно мы устали, но эти усилия однозначно стоили того, чтобы увидеть эти пострясающие места!
Ходили четвером на Каньон Псахо, я, жена и двое детей с инструктором Павлом. Очень нам понравилось
Ходили четвером на Каньон Псахо, я, жена и двое детей с инструктором Павлом. Очень нам понравилось
Ходили четвером на Каньон Псахо, я, жена и двое детей с инструктором Павлом. Очень нам понравилось
Ходили четвером на Каньон Псахо, я, жена и двое детей с инструктором Павлом. Очень нам понравилось
Ходили четвером на Каньон Псахо, я, жена и двое детей с инструктором Павлом. Очень нам понравилось
Ходили четвером на Каньон Псахо, я, жена и двое детей с инструктором Павлом. Очень нам понравилось
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Екатерина
Отличная треккинг-экскурсия! За эти 5-6 часов мы узнали об истории, природе и жизни Сочи и окресностей больше, чем за всю остальную неделю отпуска!! Сергей - отличный рассказчик, знает очень много
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обо всем, и мы вспоминаем прогулку по каньонам как один из ярких моментов путешествия.

Мы ходили в апреле, и оказалось, что в мокрый каньон в этот сезон не спускаются, мы посмотрели его небольшую часть, пофотографировались, и пошли через лес и поля к сухому каньону. Идти несложно, но грязно, кто пойдет, берите удобные старые высокие кроссовки, которые не жалко! Иногда шли чуть не по щиколотку в жидкой грязи, приключение) Всего в пути километров 12, шагомер показал около 17 тыс. шагов.

Очень впечатлили сухие каньоны, фантастически красиво!! Но там тоже не длинный маршрут по самому каньону. То есть, в этой экскурсии много времени мы шли просто по лесу, по полям, что тоже красиво - покрытые мхом деревья в сазочном лесу, широкие поля, где пасутся коровы, лошади, ослики, а вдалеке видны горные вершины. Но ожидали, что каньоны как-то длинее, что ли) Может быть, летом, когда идут по мокрому каньону, маршрут можно назвать именно маршрутом по каньонам.

В самом конце экскурсии на подходе к селу Красная воля переходили вброд речку, там неглубоко, вода холодная, но не критично. Хорошо, что Сергей предупредил заранее, и мы взяли резиновые шлепки, идти по камням.

В общем, если вы любите природу, длинные пешие прогулки, то вам понравится, рекомендуем)

Отличная треккинг-экскурсия! За эти 5-6 часов мы узнали об истории, природе и жизни Сочи и окресностей
Отличная треккинг-экскурсия! За эти 5-6 часов мы узнали об истории, природе и жизни Сочи и окресностей
Отличная треккинг-экскурсия! За эти 5-6 часов мы узнали об истории, природе и жизни Сочи и окресностей
Отличная треккинг-экскурсия! За эти 5-6 часов мы узнали об истории, природе и жизни Сочи и окресностей
Отличная треккинг-экскурсия! За эти 5-6 часов мы узнали об истории, природе и жизни Сочи и окресностей
Отличная треккинг-экскурсия! За эти 5-6 часов мы узнали об истории, природе и жизни Сочи и окресностей
Отличная треккинг-экскурсия! За эти 5-6 часов мы узнали об истории, природе и жизни Сочи и окресностей
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Дмитрий
Было трудно, но интересно и полезно. Всё понравилось. Гиду отдельное спасибо!
Было трудно, но интересно и полезно. Всё понравилось. Гиду отдельное спасибо!
Было трудно, но интересно и полезно. Всё понравилось. Гиду отдельное спасибо!
Было трудно, но интересно и полезно. Всё понравилось. Гиду отдельное спасибо!
Было трудно, но интересно и полезно. Всё понравилось. Гиду отдельное спасибо!
Было трудно, но интересно и полезно. Всё понравилось. Гиду отдельное спасибо!
Было трудно, но интересно и полезно. Всё понравилось. Гиду отдельное спасибо!
Было трудно, но интересно и полезно. Всё понравилось. Гиду отдельное спасибо!
Было трудно, но интересно и полезно. Всё понравилось. Гиду отдельное спасибо!+2
Было трудно, но интересно и полезно. Всё понравилось. Гиду отдельное спасибо!
Было трудно, но интересно и полезно. Всё понравилось. Гиду отдельное спасибо!
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Татьяна
Три года назад ходила на эту экскурсию и до сих пор вспоминаю с удовольствием и хочу еще раз побывать:)
Три года назад ходила на эту экскурсию и до сих пор вспоминаю с удовольствием и хочу еще раз побывать:)
Три года назад ходила на эту экскурсию и до сих пор вспоминаю с удовольствием и хочу еще раз побывать:)
Три года назад ходила на эту экскурсию и до сих пор вспоминаю с удовольствием и хочу еще раз побывать:)
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Н
У меня была индивидуальная треккинг-экскурсии по каньонам Псахо с гидом Анной. До сих пор нахожусь под впечатлением от этой экскурсии. От начала и до конца наслаждалась красотами нашей природы. Побывала
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в мокром и сухом каньонах, спускалась в пещеру Колокольную, удалось по пути встретить дикую живность, горного козла и летучих мышек. Маршрут оказался довольно продолжительный, но проходил в нужном для меня темпе, поэтому никакой усталости не почувствовала, а наоборот огромный прилив сил. Рекомендую одевать удобную и теплую одежду и обувь, ту которую не жалко будет испачкать.
И еще хочу выразить огромную благодарность моему гиду, за ее ответственное отношение к своей работе, за интересное преподнесение информации и построение маршрута, а также за теплое и уважительное отношение к клиенту.

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Елена
Сказать, что это была легкая прогулка на свежем воздухе в горах - будет неправдой. Но все усилия и приложенные силы были не напрасны. Недаром, что все самые красивые места планеты
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- труднодоступные. Нашим гидом был Сергей. Спасибо ему огромное, что провёл нас с сыном (7 лет), вдоль мокрого каньона к водопаду, а оттуда к сухому каньону. По пути мы разговаривали не только о природе Краснодарского края, но и других уголков нашей родины. Сергей - инструктор с большим стажем и опытом. Спасибо ему от всей души. Эта экскурсия запомнится на всю жизнь!

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