Красная Поляна и Skypark

Смешанная - автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Смешанная - автомобильная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

Рекомендуем взять с собой удобную одежду и обувь (в Skypark запрещено ношение обуви на каблуках), средства защиты от солнца.
Красная Поляна и Skypark
Красная Поляна и Skypark
Красная Поляна и Skypark
Красная Поляна и Skypark

Что вас ожидает 🤩

  • Красная Поляна
  • Роза Хутор
  • Ахштырское ущелье
  • Парк приключений Skypark
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Приглашаем вас познакомиться с одним из самых известных горнолыжных курортов — Красной Поляной. Популярный курорт славится своими современными горнолыжными трассами, прекрасно оборудованными подъемниками, комфортабельными отелями и ресторанами мирового уровня. В летнее время гости Красной Поляны могут совершать прогулки в горах и любоваться захватывающими видами.

Невероятные приключения в горах? Это вполне возможно, если вы выбираете Скайпарк. Название хорошо известно многим туристам, ведь этот парк специально был создан для поклонников адреналиновых развлечений. У парка есть своя визитная карточка – это Skybridge, мост, который соединяет два берега реки Мзымта, несущейся по Ахштырскому ущелью. Длина моста достигает почти 440 метров. С него можно полюбоваться не только речной долиной, но и Корабельными скалами, видом Черного моря и Кавказскими горами. А аттракцион ZipLine позволит вам совершить настоящий полет и еще раз увидеть все эти красоты с высоты.

Внимание. Во время пандемии при посещении экскурсии требуется обязательное наличие при себе защитной маски. Туристам без маски может быть отказано в посещении экскурсии и/или достопримечательностей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Подъем по канатной дороге "Роза Хутор": взрослый билет - 1950 руб. /чел. детский билет (6-14 лет) - 1200 руб. /чел. Входной билет в Skypark: взрослый билет - 1700 руб. /чел. детский билет (6-14 лет) - 800 руб. /чел. Платные аттракционы парка. Обед
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 08:00

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