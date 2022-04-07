Приглашаем вас познакомиться с одним из самых известных горнолыжных курортов — Красной Поляной. Популярный курорт славится своими современными горнолыжными трассами, прекрасно оборудованными подъемниками, комфортабельными отелями и ресторанами мирового уровня. В летнее время гости Красной Поляны могут совершать прогулки в горах и любоваться захватывающими видами.

Невероятные приключения в горах? Это вполне возможно, если вы выбираете Скайпарк. Название хорошо известно многим туристам, ведь этот парк специально был создан для поклонников адреналиновых развлечений. У парка есть своя визитная карточка – это Skybridge, мост, который соединяет два берега реки Мзымта, несущейся по Ахштырскому ущелью. Длина моста достигает почти 440 метров. С него можно полюбоваться не только речной долиной, но и Корабельными скалами, видом Черного моря и Кавказскими горами. А аттракцион ZipLine позволит вам совершить настоящий полет и еще раз увидеть все эти красоты с высоты.

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