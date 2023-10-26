Треккинг к хребту Аибга и трём курортам Красной Поляны

Разведать одну из красивейших троп Кавказских гор и увезти на память профессиональные фото
Отправляемся к вершинам хребта Аибга: гулять по альпийским лугам, знакомиться с горными сернами, любоваться панорамами Кавказских гор и исследовать заповедные тропы Красной Поляны. Я стану вашим надежным проводником и помогу сохранить воспоминания на профессиональных фотографиях. Осторожно, спойлер: это будет незабываемый поход!
4.89
9 отзывов
Треккинг к хребту Аибга и трём курортам Красной Поляны
Треккинг к хребту Аибга и трём курортам Красной Поляны
Треккинг к хребту Аибга и трём курортам Красной Поляны
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Треккинг к потрясающим панорамам Аибги
После подъёма по канатной дороге мы начнем поход по долинам и альпийским лугам хребта Аибга. Маршрут пройдет через все 3 курорта Красной Поляны: Розу Хутор, Газпром Альпика и бывший Горки-город. Приготовьтесь восхищаться — с тропы нам будут открываться невероятные виды на 360 градусов! На севере вы рассмотрите Главный Кавказский хребет и его величественную вершину Чугуш, на склоне которой притаился ледник. С юга перед нами предстанут горы Гагрского хребта, а в хорошую погоду — даже Чёрное море.

📸 Наедине с вершинами Кавказа
По пути мы будем охотиться за самыми красивым ракурсами и локациями Аибги, чтобы делать для вас интересные фотографии. На вершине хребта устроим небольшой перекус с горячим чаем или, если захотите, разместимся в горном цирке у снежника или идиллического озерца. Кстати, в горах Аибги обитают горные серны, которых мы наверняка встретим. А весной и в начале лета полюбуемся цветением белоснежных рододендронов.

Организационные детали

  • После прогулки вы получите около 10 — 20 профессиональных фотографий
  • Дополнительно оплачивается билет на канатную дорогу: 1950 руб. /взр., 1200руб. /дет.
  • Специальная подготовка для прохождения маршрута не требуется
  • Возьмите с собой перекус. А свежим чаем, приготовленным на горелке, угощаю я:)

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На курорте Роза Хутор
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
26 окт 2023
Очень живописная прогулка, да и с погодой очень повезло. Кириллу спасибо за краткий, но интересный рассказ про курорты, чай и фотографии.
Очень живописная прогулка, да и с погодой очень повезло. Кириллу спасибо за краткий, но интересный рассказ про курорты, чай и фотографии.Очень живописная прогулка, да и с погодой очень повезло. Кириллу спасибо за краткий, но интересный рассказ про курорты, чай и фотографии.Очень живописная прогулка, да и с погодой очень повезло. Кириллу спасибо за краткий, но интересный рассказ про курорты, чай и фотографии.
Евгения
18 сен 2023
Отличный маршрут, спасибо Кириллу за сопровождение и трекинговые палки 😉
Ну а виды и красота Кавказских гор - это эмоции и впечатления на всю жизнь 😍
Потрогали облака рукой 😊 и увидели серн - приятный бонус прогулки 😊
Отличный маршрут, спасибо Кириллу за сопровождение и трекинговые палки 😉Отличный маршрут, спасибо Кириллу за сопровождение и трекинговые палки 😉Отличный маршрут, спасибо Кириллу за сопровождение и трекинговые палки 😉
Татьяна
10 сен 2023
Приятный поход по красивому маршруту хребет Аибга. Добиралась из Сочи на Ласточке. На станции Роза хутор встретились с Кириллом и доехали на машине до подъемника. Кирилл предоставил трекинговые палки -
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не заменимая вещь. Готовили блины со сгущенкой прямо в горах!!! ммм… самое то после восхождения. Красота гор, бабочки, чистый воздух, шикарные фотографии - увезла с собой самый приятные впечатления. Благодарю и вернусь еще 🙏❤️

Приятный поход по красивому маршруту хребет Аибга. Добиралась из Сочи на Ласточке. На станции Роза хуторПриятный поход по красивому маршруту хребет Аибга. Добиралась из Сочи на Ласточке. На станции Роза хуторПриятный поход по красивому маршруту хребет Аибга. Добиралась из Сочи на Ласточке. На станции Роза хуторПриятный поход по красивому маршруту хребет Аибга. Добиралась из Сочи на Ласточке. На станции Роза хутор
Рустам
20 ноя 2022
Хорошая получилась прогулка на 9км. Кирилл многое рассказывал про природу и историю мест. Из-за погоды маршрут получился не самый простой и живописный, но мне понравилось.
Д
25 авг 2022
Шли по этому маршруту вдвоем с подругой, совершенно физически неподготовленные, но это даже не было заметно, так как всегда учитывалось наше самочувствие, делали передышки и шагали дальше. Атмосфера была очень приятной, топали под рассказы и шутки. Пейзажи восхитительные, увидели и козликов, и лошадей, и коровок. В общем, получили море приятных впечатлений! Всем советуем получить такой незабываемый опыт:)
С
10 июня 2022
Это была моя первая прогулку по горам. Я в абсолютном восторге! Уже второй день только об этом и говорю, рассылая фото всем друзьям и знакомым.
Снег, скалы, альпийские луга, склоны, усыпанные
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цветущими рододендронами, облака, туманы - все это абсолютно сказочное зрелище.
Уверена, что без организаторских талантов, помощи и внимательности Кирилла мои впечатления были бы не такими яркими. Прогулка получилась роскошной.
Кирилл, огромное спасибо и до новых встреч!:)

P.s. отдельное спасибо за чай, бутерброды и дождевик

Это была моя первая прогулку по горам. Я в абсолютном восторге! Уже второй день только об этом и говорю, рассылая фото всем друзьям и знакомым.
И
24 авг 2021
От всей души благодарим Кирилла за прекрасную прогулку по вершине Аигба и за чуткое к нам отношение! За прекрасные фотографии, которые мы с удовольствие пересматривали по возвращении и вспоминали нашу
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прогулку и рассказы Кирилла о вершинах и цирках Аигба. За чай с блинами, приготовленными тут же при нас на привале. Потрясающе! Была с ребенком 10 лет. У него это был первый настоящий поход в горы. До этого его только на перевалы на машине поднимали. Описать красоты природы и ощущение, которые ты испытываешь, невозможно. Это нужно созерцать и прочувствовать самому!!! Их Величество - Горы!!! Валуны, которым около 1 млн. лет… Нас не было - они были!!! Нас не будет - они будут!!! Просто Шамбала какая-то. Ребенок в один момент выпалил, что все, хочет обратно, но потом видно что-то щелкнуло или открылось 2-ое дыхание, или еще что-то… мало ли что в горах может открыться и довольно энергично завершил маршрут. Мы прошли от Розы до Красной поляны. Изначально я хотела вернуться на Розу, что б потом съездить в парк водопадов! Наивная!!! Не делайте так!!! Парк водопадов очень большой, со спусками и подъемами,и мы там провели весь следующий день! Ну а закончили мы этот день в бассейне отеля, ребенок, тот который вроде где-то и когда-то устал, как заведенная механическая игрушка нырял и кувыркался… Горы заряжают и дают энергию. Рекомендую эту прогулку с Кириллом!!!

Т
13 июня 2021
Эта экскурсия- треккинг превзошла все наши ожидания! Покрытые цветущими родендронами склоны, снежные лощины, потрясающие панорамные виды запомнятся надолго! Спасибо, Кирилл! Рекомендую треккинг всем возрастам, тк гид внимателен и готов учесть индивидульные пожелания.
Л
12 июня 2021
Мы ходили вдвоём с мужем. Виды действительно очень красивые, тишина, целые склоны рододендронов и серны, бегающие по снежнику!) На возвышенности мы сделали остановку, Кирилл приготовил нам чай на горелке. Недолго
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накрапывал мелкий дождичек, но, когда идёшь, совершенно не холодно. Мы ходили в том числе и по снегу, что в обычных кедах не очень удобно, но Кирилл шёл впереди, протаптывая нам дорожку, и делился трекинговыми палками, где был крутой уклон, что очень помогало. Приятная компания, приятная беседа, было супер)

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