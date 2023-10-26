Треккинг к хребту Аибга и трём курортам Красной Поляны
Разведать одну из красивейших троп Кавказских гор и увезти на память профессиональные фото
Отправляемся к вершинам хребта Аибга: гулять по альпийским лугам, знакомиться с горными сернами, любоваться панорамами Кавказских гор и исследовать заповедные тропы Красной Поляны. Я стану вашим надежным проводником и помогу сохранить воспоминания на профессиональных фотографиях. Осторожно, спойлер: это будет незабываемый поход!
⛰ Треккинг к потрясающим панорамам Аибги После подъёма по канатной дороге мы начнем поход по долинам и альпийским лугам хребта Аибга. Маршрут пройдет через все 3 курорта Красной Поляны: Розу Хутор, Газпром Альпика и бывший Горки-город. Приготовьтесь восхищаться — с тропы нам будут открываться невероятные виды на 360 градусов! На севере вы рассмотрите Главный Кавказский хребет и его величественную вершину Чугуш, на склоне которой притаился ледник. С юга перед нами предстанут горы Гагрского хребта, а в хорошую погоду — даже Чёрное море.
📸 Наедине с вершинами Кавказа По пути мы будем охотиться за самыми красивым ракурсами и локациями Аибги, чтобы делать для вас интересные фотографии. На вершине хребта устроим небольшой перекус с горячим чаем или, если захотите, разместимся в горном цирке у снежника или идиллического озерца. Кстати, в горах Аибги обитают горные серны, которых мы наверняка встретим. А весной и в начале лета полюбуемся цветением белоснежных рододендронов.
Организационные детали
После прогулки вы получите около 10 — 20 профессиональных фотографий
Дополнительно оплачивается билет на канатную дорогу: 1950 руб. /взр., 1200руб. /дет.
Специальная подготовка для прохождения маршрута не требуется
Возьмите с собой перекус. А свежим чаем, приготовленным на горелке, угощаю я:)
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваш гид в Сочи
Провёл экскурсии для 127 туристов
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Кирилл. Раньше я работал профессиональным фотографом (съёмками занимаюсь уже более 10 лет) и жил в городе Таганроге. Потом влюбился в горы и переехал в Красную Поляну. читать дальше
Я живу здесь уже 8-ой год: провожу фрирайд и скитур программы на лыжах и сноуборде зимой, организую треккинговые прогулки и фото-походы весной, летом и осенью. Красная поляна сочетает в себе потрясающую красоту природы и развитую инфраструктуру. Утром можно отправиться на вершину горы над облаками, а вечером поужинать в ресторане и расслабиться в шикарных спа-комплексах и банях. В своих походах я стараюсь находиться в гармонии с природой. Нет — музыке из колонок и большим группам. Небольшая уютная компания и звуки природы — вот для чего мы отправляемся в горы.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
26 окт 2023
Очень живописная прогулка, да и с погодой очень повезло. Кириллу спасибо за краткий, но интересный рассказ про курорты, чай и фотографии.
Евгения
18 сен 2023
Отличный маршрут, спасибо Кириллу за сопровождение и трекинговые палки 😉 Ну а виды и красота Кавказских гор - это эмоции и впечатления на всю жизнь 😍 Потрогали облака рукой 😊 и увидели серн - приятный бонус прогулки 😊
Татьяна
10 сен 2023
Приятный поход по красивому маршруту хребет Аибга. Добиралась из Сочи на Ласточке. На станции Роза хутор встретились с Кириллом и доехали на машине до подъемника. Кирилл предоставил трекинговые палки - читать дальше
не заменимая вещь. Готовили блины со сгущенкой прямо в горах!!! ммм… самое то после восхождения. Красота гор, бабочки, чистый воздух, шикарные фотографии - увезла с собой самый приятные впечатления. Благодарю и вернусь еще 🙏❤️
Рустам
20 ноя 2022
Хорошая получилась прогулка на 9км. Кирилл многое рассказывал про природу и историю мест. Из-за погоды маршрут получился не самый простой и живописный, но мне понравилось.
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Диана
25 авг 2022
Шли по этому маршруту вдвоем с подругой, совершенно физически неподготовленные, но это даже не было заметно, так как всегда учитывалось наше самочувствие, делали передышки и шагали дальше. Атмосфера была очень приятной, топали под рассказы и шутки. Пейзажи восхитительные, увидели и козликов, и лошадей, и коровок. В общем, получили море приятных впечатлений! Всем советуем получить такой незабываемый опыт:)
С
Светлана
10 июня 2022
Это была моя первая прогулку по горам. Я в абсолютном восторге! Уже второй день только об этом и говорю, рассылая фото всем друзьям и знакомым. Снег, скалы, альпийские луга, склоны, усыпанные читать дальше
цветущими рододендронами, облака, туманы - все это абсолютно сказочное зрелище. Уверена, что без организаторских талантов, помощи и внимательности Кирилла мои впечатления были бы не такими яркими. Прогулка получилась роскошной. Кирилл, огромное спасибо и до новых встреч!:)
P.s. отдельное спасибо за чай, бутерброды и дождевик
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Инга
24 авг 2021
От всей души благодарим Кирилла за прекрасную прогулку по вершине Аигба и за чуткое к нам отношение! За прекрасные фотографии, которые мы с удовольствие пересматривали по возвращении и вспоминали нашу читать дальше
прогулку и рассказы Кирилла о вершинах и цирках Аигба. За чай с блинами, приготовленными тут же при нас на привале. Потрясающе! Была с ребенком 10 лет. У него это был первый настоящий поход в горы. До этого его только на перевалы на машине поднимали. Описать красоты природы и ощущение, которые ты испытываешь, невозможно. Это нужно созерцать и прочувствовать самому!!! Их Величество - Горы!!! Валуны, которым около 1 млн. лет… Нас не было - они были!!! Нас не будет - они будут!!! Просто Шамбала какая-то. Ребенок в один момент выпалил, что все, хочет обратно, но потом видно что-то щелкнуло или открылось 2-ое дыхание, или еще что-то… мало ли что в горах может открыться и довольно энергично завершил маршрут. Мы прошли от Розы до Красной поляны. Изначально я хотела вернуться на Розу, что б потом съездить в парк водопадов! Наивная!!! Не делайте так!!! Парк водопадов очень большой, со спусками и подъемами,и мы там провели весь следующий день! Ну а закончили мы этот день в бассейне отеля, ребенок, тот который вроде где-то и когда-то устал, как заведенная механическая игрушка нырял и кувыркался… Горы заряжают и дают энергию. Рекомендую эту прогулку с Кириллом!!!
Т
Татьяна
13 июня 2021
Эта экскурсия- треккинг превзошла все наши ожидания! Покрытые цветущими родендронами склоны, снежные лощины, потрясающие панорамные виды запомнятся надолго! Спасибо, Кирилл! Рекомендую треккинг всем возрастам, тк гид внимателен и готов учесть индивидульные пожелания.
Л
Лета
12 июня 2021
Мы ходили вдвоём с мужем. Виды действительно очень красивые, тишина, целые склоны рододендронов и серны, бегающие по снежнику!) На возвышенности мы сделали остановку, Кирилл приготовил нам чай на горелке. Недолго читать дальше
накрапывал мелкий дождичек, но, когда идёшь, совершенно не холодно. Мы ходили в том числе и по снегу, что в обычных кедах не очень удобно, но Кирилл шёл впереди, протаптывая нам дорожку, и делился трекинговыми палками, где был крутой уклон, что очень помогало. Приятная компания, приятная беседа, было супер)