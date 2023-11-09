Собрать коллекцию ярких воспоминаний в фототуре по популярным локациям горного курорта
За один день мы посетим интереснейшие достопримечательности в окрестностях Сочи: от водопада Пасть дракона до Олимпийской деревни.
Я расскажу об истории Красной Поляны, покажу её старые фотографии, и вы увидите, как развивался посёлок на протяжении столетий. В самых живописных местах мы сделаем качественные фотографии на 14 iPhone Pro.
Я расскажу об истории Красной Поляны, покажу её старые фотографии, и вы увидите, как развивался посёлок на протяжении столетий. В самых живописных местах мы сделаем качественные фотографии на 14 iPhone Pro.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Ахштырский храм — В Адлерском районе, в небольшом селе под названием Ахштырь мы исследуем руины древнего византийского храма XI-XIII вв. А после осмотрим карьер с “марсианским” пейзажем и старый царский мост, которые находятся неподалёку.
- Краснополянские дольмены (по желанию) – мы отправимся к комплексу краснополянских дольменов из шести специфических каменных сооружений. Эта группа, в отличие от других аналогичных на черноморском побережье, отличается компактными размерами.
- Водопад Пасть дракона (из-за ремонта тропы доступность ограничена) — не только один из красивейших в Краснодарском крае, но и один из самых высоких — 41,5 м. Расскажу, какую тайну он хранит.
- Лучшие смотровые площадки Красной Поляны, откуда открываются панорамные виды посёлка и его курортов.
- Ахштырская пещера — не самая большая, но самая древняя достопримечательность в окрестностях Сочи. Вход в грот находится на высоте 120 м. над рекой.
- Роза Хутор. Пройдёмся по шикарной набережной с броской архитектурой и потрясающими видами на горы.
- Горная Олимпийская деревня — место, где в 2014 году жили и тренировались спортсмены Олимпиады. Сейчас это крупный туристический комплекс на высоте 1170 м. над уровнем моря. Здесь по желанию посетим знаменитый аттракцион Родельбан — cани, скользящие по рельсам со скоростью до 40 км/час.
Организационные детали
- Трансфер из Сочи и Адлера на комфортабельном автомобиле входит в стоимость. При необходимости в машину можно поставить детское кресло.
- В стоимость включена мобильная фотосессия на 14 i.
Phone pro
В течение 7 дней после прогулки вы получите 30-40 фотографий (обработанные + исходники или только исходники — по вашему желанию) в формате Jpg на Яндекс Диск Маршрут можно скорректировать с учётом ваших интересов Посещение канатных дорог не входит в экскурсию. По желанию вы можете подняться самостоятельно, а я подожду вас — или поднимусь с вами за доплату.
Дополнительные расходы
- Водопады — 200 руб., вход в пещеру — 200 руб. с человека.
- Сани Родельбан (по желанию): взрослый билет — от 1190 руб., детский билет — 750 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваш гид в Сочи
Провёл экскурсии для 455 туристов
Всю жизнь живу в Сочи и хорошо знаю город и его историю. Провожу экскурсии и фототуры в дружеской и спокойной атмосфере. С собой большое количество фото-материалов и карт с историей этих мест. На фотосессиях помогаю легко и непринуждённо позировать перед камерой и расслабляться. До встречи!
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