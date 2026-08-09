За один день мы посетим интереснейшие достопримечательности в окрестностях Сочи: от водопадов до Олимпийской деревни. В самых живописных местах мы сделаем качественные фотографии на камерофон vivo X300.
Описание фото-прогулки
- Ахштырский храм, построенный византийцами из местного известняка в 11–13 веках в месте, где проходило Псеашхинское ответвление Великого шёлкового пути — путь караванов пролегал в долине реки Мзымты
- Ущелье Ахцу — увидите со смотровой площадки самое глубокое ущелье на причерноморском Кавказе
- Водопад Пасть дракона (недоступен в плохую погоду). Один самых зрелищных водопадов по пути в Красную Поляну высотой 42 метра
- Смотровая «Коготь» — деревянная беседка с панорамным видом на долину Роза Хутор
- Смотровая «1100 метров» — обзорная площадка с видом на хребет Агепста в сторону Абхазских вершин
- Краснополянские дольмены — мы отправимся к комплексу краснополянских дольменов из шести специфических каменных сооружений
- Посёлок Красная Поляна — проедем по самой красивой улице с видом на горные хребты
Локации по желанию для самостоятельного посещения
- Любая канатная дорога по вашему выбору. Идёт на высоту 2256 метров. Здесь можно увидеть альпийские луга и панорамы гор. Посещение самостоятельное, за оплату билета поднимаюсь с вами и делаю фото-видео контент
- Парк альпак «Пача Мама» — вы сможете зайти в вольер к зверушкам из Перу, покормить и даже погладить. Посещение самостоятельное, вас отвезёт автобус от курорта «Роза Хутор»
Организационные детали
- Входит в стоимость: трансфер, мобильная фотосессия на камерофон vivo X300 Ultra
- В течение 7 дней после прогулки вы получите от 50 фотографий в обработке в формате. jpg на Яндекс Диск
Дополнительные расходы
- Водопад — 250 ₽
- По желанию:
— сани Родельбан: взрослый билет — от 1550 ₽
— билет в парк альпак — 1000 ₽ за ребёнка от 4 до 14 лет, 1400 ₽ за взрослого
— канатная дорога — от 1900 ₽
— Скайпарк и Ахштырскую пещера — 1000 ₽ + входные билеты (пещера — 250 ₽, Скайпарк — 2000 ₽)
Если у вас есть льготы — обязательно берите с собой оригиналы подтверждающих документов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Курортном проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1082 туристов
Я местный житель и профессиональный тревел-фотограф. Люблю путешествия и уединённую природу без толп людей. На фотосессиях помогаю легко позировать перед камерой и расслабиться. Провожу фототуры в дружеской и спокойной атмосфере. Обладаю коллекцией старых фотографий Сочи 19–20 веков.
Входит в следующие категории Сочи
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