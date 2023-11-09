Илья — ваш гид в Сочи

Провёл экскурсии для 455 туристов

Всю жизнь живу в Сочи и хорошо знаю город и его историю. Провожу экскурсии и фототуры в дружеской и спокойной атмосфере. С собой большое количество фото-материалов и карт с историей этих мест. На фотосессиях помогаю легко и непринуждённо позировать перед камерой и расслабляться. До встречи!

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